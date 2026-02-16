Руските успехи на фронта остават силно преувеличени

Кремъл продължава да поддържа твърдението си, че настоящото украинско ръководство е нелегитимно. В интервю за ТАСС на 15 февруари, руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин повтори опроверганото твърдение, че украинският президент Володимир Зеленски е "нелегитимен". Той заяви, че предложението на руския президент Владимир Путин от март 2025 г. Организацията на обединените нации (ООН) да създаде временна външна администрация в Украйна все още е вариант.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Призивите на Кремъл са отхвърляне на суверенитета на Украйна. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и говорителят на Съвета за национална сигурност на Белия дом Джеймс Хюит отхвърлиха подобни предложения, когато Путин ги представи за първи път през март 2025 г.

Предложението на Кремъл за надзор на изборите от ООН е опит да се даде на Русия, постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, право на вето върху всяка резолюция, която ще доведе до желания от Русия резултат от прокремълско политическо споразумение в Киев.

Кремъл продължава да сигнализира, че ще отхвърли всеки резултат от изборите, който не доведе до такова проруско правителство в Украйна. Галузин твърди, че Украйна ще се опита да попречи на "украинските граждани", живеещи в Русия, да гласуват на бъдещи украински избори.

Представители на Кремъл също така твърдят, че незаконните фалшиви референдуми на Русия в окупираните Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области през 2022 г. показват, че Украйна не се нуждае от удължено прекратяване на огъня, за да проведе избори.

Руските избори и референдуми през 2022 и 2024 г. не бяха нито свободни, нито честни; те бяха автократични и манипулирани. Освен това, руският правен режим, действащ по време на тези събития, не забраняваше изрично изборите, докато украинската конституция и законодателството за военно положение го правят. Зеленски многократно е заявявал намерението си да проведе свободни, честни и демократични избори в съответствие с украинската конституция и закон възможно най-скоро.

Руският външен министър Сергей Лавров наскоро заяви, че следвоенна Украйна трябва да бъде "приятелска" и "доброжелателна" към Русия.

Дългосрочните гаранции за сигурност на САЩ за Украйна трябва да предшестват споразумение за прекратяване на войната, за да се предотврати Кремъл да изпълни заявеното си намерение да отхвърли такива гаранции, след като Украйна се е ангажирала да отстъпи територия. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 14 февруари, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и е провел телефонен разговор със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър.

Зеленски заяви, че Съединените щати предлагат гаранции за сигурност за следвоенна Украйна, които ще продължат 15 години, но призова за гаранции за поне 20 години, ако не и повече.

Зеленски също така призова Съединените щати да предоставят гаранции за сигурност "първо" - повтаряйки изявлението на Зеленски от 14 февруари, че всяко споразумение за гаранции за сигурност трябва да предшества всяко споразумение за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, че Русия се стреми да контролира цяла Украйна - в съответствие с дългогодишните оценки на ISW.

Представители на Кремъл често твърдят, че цялата Запорожка и Херсонска област са част от Руската федерация и че Русия възнамерява районите на окупираната Харковска област да действат като "буферна зона" за защита на окупираната Луганска област.

Кремъл също така демонстрира ангажимента си към първоначалните си военни цели, включително замяната на настоящото украинско правителство с проруско марионетно правителство, което би предоставило на Русия политически контрол над Украйна, дори ако Русия физически не контролира цялата ѝ територия.

Последователната реторика на Кремъл относно ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели, особено изявленията, насочени към вътрешната аудитория в Русия, показват, че Кремъл не подготвя руското общество да се откаже от тези първоначални цели.

Генералът от Генералния щаб на армията Валери Герасимов продължава да преувеличава руските успехи на фронта, за да повлияе на текущите преговори и да накара Запада и Украйна да се поддадат на руските териториални искания. На 15 февруари Герасимов заяви, че руските сили са превзели 12 населени места и 200 квадратни километра украинска територия през първата половина на февруари 2026 г.

ISW е наблюдавала доказателства, които показват, че руските сили са превзели около 203 квадратни километра между 1 и 14 февруари. Герасимов е придал голямо значение на руските завоевания в малките села по цялата фронтова линия, опитвайки се да представи тези постижения като значителни. Докладът на Герасимов прикрива факта, че тези малки села и открити полета не изискват същите ресурси и усилия, както големите, добре защитени градове. Руските представители се възползват от факта, че повечето хора нямат представа къде са или колко големи са посочените места.

Герасимов се опита да омаловажи украинските успехи в източна Запорожка област. Герасимов призна скорошните украински контраатаки в посока Хуляйполе, но заяви, че елементи от руската Източна групировка на войските отблъскват атаките. Герасимов също така заяви, че руските сили продължават да разширяват "буферната зона" в Сумска и Харковска области и подчерта твърденията за превземане на Сидоровка и Попивка (и двете северозападно от град Суми).

Украинските сили освободиха територия в посоките Харков, Константиновка, Покровск и Новопавливка в края на ноември и началото на декември, така че руските сили загубиха контрол над 106 квадратни километра украинска територия. Украинските сили освободиха и голяма част от Купянск и околностите му в края на декември, а руските сили загубиха контрол над 305 квадратни километра.

Съобщава се, че Русия тества стратосферна комуникационна система като алтернатива на Starlink, която някои руски блогъри вече отхвърлиха като неадекватен заместител. Руската фондация за перспективни изследователски проекти, създадена от Кремъл агенция за перспективни военни изследвания, заяви пред кремълската новинарска агенция ТАСС на 12 февруари, че Русия е провела първия полет на безпилотната стратосферна платформа Barrage-1, която може да носи 5G неземно комуникационно оборудване.