Има ли Турция планове за собствено ядрено оръжие?

В интервю за СиЕнЕн Тюрк във вторник турският външен министър Хакан Фидан предупреди, че Турция може да бъде въвлечена в ядрена надпревара, ако Иран се сдобие с ядрени оръжия. Подобно развитие би променило регионалната сигурност и би създало натиск върху съседните страни, каза той, цитиран от вестник The Jerusalem Post.

Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие

"Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, за другите страни няма да е възможно да останат безразлични", заяви Фидан в интервюто. Той добави, че последствията няма да се ограничат само до Иран, като предупреди за верижна реакция в целия Близък изток, предизвикана от логиката на възпирането и засиленото усещане за заплаха.

Правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган и преди е обмисляло такава възможност, но не е предприемало нищо конкретно, за да се сдобие с ядрено оръжие, посочва германският вестник "Райнише пост".

Сега интервюто на Фидан повдига въпроса дали Анкара не е на път да се откаже от предишната си сдържаност по въпроса. Такъв дебат се води в момента и в много държави от Европейския съюз, допълва изданието.

В момента Израел е единствената държава в Близкия изток, която разполага с ядрено оръжие. Готовността на Израел да атакува дори партньорите на Вашингтон в региона, например столицата на Катар, без САЩ да реагират, карат мюсюлманските страни в региона да обмислят алтернативи. Саудитска Арабия например вече обяви, че ако Иран се сдобие с атомна бомба, това ще накара Рияд също да стане ядрена сила.

В тази връзка саудитците сключиха миналата година отбранителен съюз с Пакистан - единствената ислямска ядрена сила, припомня "Райнише пост".

Турция обаче се намира в различна ситуация, посочва "Тагесшпигел". Германското издание припомня, че като членка на НАТО Турция, поне теоретично, е защитена от ядрения чадър на САЩ. Освен това в турски военни бази се складират американски ядрени оръжия, чийто брой не е известен, а с руска помощ Турция строи първата си атомна електроцентрала. Присъединявайки се към Договора за неразпространение на ядрените оръжия и Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, Турция обаче официално се е ангажирала да не използва ядрени оръжия, се казва още в публикацията.

70% от турците искат Турция да стане ядрена сила

Независимо от това, заплахата, която Турция усеща от Иран, и собственото ѝ разбиране за себе си като регионална сила биха могли да засилят турския интерес към притежаването на собствено ядрено оръжие, посочва по-нататък "Тагесшпигел".

Според резултатити от социологическо проучване от миналата година, 70 процента от населението на страната подкрепят идеята Турция да се сдобие с ядрено оръжие.

Засега обаче няма признаци, че Турция предприема конкретни стъпки в тази посока, посочва още "Тагесшпигел" и цитира турския автор и блогър Муат Йеткън, който не е убеден, че страната в момента се стреми към собствени ядрени оръжия. "Поне засега Турция разчита на НАТО", казва той. Ако в региона се стигне до ефект на доминото, Анкара обаче ще иска да запази отворени всички опции, посочва още Йеткън пред "Тагесшпигел".