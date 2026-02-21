Има ли Турция планове за собствено ядрено оръжие?

В интервю за СиЕнЕн Тюрк във вторник турският външен министър Хакан Фидан предупреди, че Турция може да бъде въвлечена в ядрена надпревара, ако Иран се сдобие с ядрени оръжия. Подобно развитие би променило регионалната сигурност и би създало натиск върху съседните страни, каза той, цитиран от вестник The Jerusalem Post.
Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие
"Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, за другите страни няма да е възможно да останат безразлични", заяви Фидан в интервюто. Той добави, че последствията няма да се ограничат само до Иран, като предупреди за верижна реакция в целия Близък изток, предизвикана от логиката на възпирането и засиленото усещане за заплаха.
Правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган и преди е обмисляло такава възможност, но не е предприемало нищо конкретно, за да се сдобие с ядрено оръжие, посочва германският вестник "Райнише пост".
Сега интервюто на Фидан повдига въпроса дали Анкара не е на път да се откаже от предишната си сдържаност по въпроса. Такъв дебат се води в момента и в много държави от Европейския съюз, допълва изданието.
В момента Израел е единствената държава в Близкия изток, която разполага с ядрено оръжие. Готовността на Израел да атакува дори партньорите на Вашингтон в региона, например столицата на Катар, без САЩ да реагират, карат мюсюлманските страни в региона да обмислят алтернативи. Саудитска Арабия например вече обяви, че ако Иран се сдобие с атомна бомба, това ще накара Рияд също да стане ядрена сила.
В тази връзка саудитците сключиха миналата година отбранителен съюз с Пакистан - единствената ислямска ядрена сила, припомня "Райнише пост".
Турция обаче се намира в различна ситуация, посочва "Тагесшпигел". Германското издание припомня, че като членка на НАТО Турция, поне теоретично, е защитена от ядрения чадър на САЩ. Освен това в турски военни бази се складират американски ядрени оръжия, чийто брой не е известен, а с руска помощ Турция строи първата си атомна електроцентрала. Присъединявайки се към Договора за неразпространение на ядрените оръжия и Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, Турция обаче официално се е ангажирала да не използва ядрени оръжия, се казва още в публикацията.
70% от турците искат Турция да стане ядрена сила
Независимо от това, заплахата, която Турция усеща от Иран, и собственото ѝ разбиране за себе си като регионална сила биха могли да засилят турския интерес към притежаването на собствено ядрено оръжие, посочва по-нататък "Тагесшпигел".
Според резултатити от социологическо проучване от миналата година, 70 процента от населението на страната подкрепят идеята Турция да се сдобие с ядрено оръжие.
Засега обаче няма признаци, че Турция предприема конкретни стъпки в тази посока, посочва още "Тагесшпигел" и цитира турския автор и блогър Муат Йеткън, който не е убеден, че страната в момента се стреми към собствени ядрени оръжия. "Поне засега Турция разчита на НАТО", казва той. Ако в региона се стигне до ефект на доминото, Анкара обаче ще иска да запази отворени всички опции, посочва още Йеткън пред "Тагесшпигел".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Гост
До коментар #1 от "търки":Краварите не ги бърка. Изтеглят се зад океана на тихо, а ние оставаме в съседство с агресивен и въоръжен до зъби фанатик.
Коментиран от #18
19:15 21.02.2026
4 Русия разпространява ядрени отпадъци
19:15 21.02.2026
6 Гост
19:36 21.02.2026
8 Ако
19:37 21.02.2026
13 може
19:57 21.02.2026
14 Еднакво
До коментар #2 от "Гост":опасни са.
20:25 21.02.2026
15 тюркей
Време е да бъде накълцана и хвърлена да гние на боклука.
20:28 21.02.2026
16 Саша Грей
До коментар #1 от "търки":Само да поясня, че СИВ е икономически съюз на соц. блока, правило е да кажеш "Варшавски договор". Някои от по-младите не знаят тези неща.
20:32 21.02.2026
23 Дзак
21:29 21.02.2026
24 Факт
21:32 21.02.2026
25 Въпросът е
21:57 21.02.2026
26 туркей
Друга причина да е там е нейто да се опита да контролира Босфора и да се вреди от още една страна на Русия.
Ако е толкова важна за света защо не е постоянен член на ООН като Русия и САЩ?
Толкова за анадолския нyжник.
00:18 22.02.2026
27 Българин
За това ние имаме интерес от турското атомно оръжие.
00:21 22.02.2026
28 Силна Турция
Коментиран от #29
03:23 22.02.2026
29 Българските турци
До коментар #28 от "Силна Турция":Но...за съжаление реваншизмът се е засадил и вкоренил така дълбоко в гънките на българите ,че и звезди да им се сваля пак няма да се откажат от идеята, че са били роби на турците 500 години !... Какво ги кара да са толкова тесногледи ?.. На Балканите и въобще във всички останали бивши територии на Империята от трите континента ,освен тях никой не говори за турско робство !... Обвиняват , че османците са им спрели културния възход и игнорират историческата действителност на 14 век !..Игнориат кръстоносните кръвополития и грабежи по земите на Балканския полуостров !.. Игнорират вековните кръвополитни българоубийстени набези на Византия !... Игнорират братоубийственото кръвополитие на българското болярство в битките за българския престол !...Игнорират изобщо кървавия ад между народите населили полуострова в навечерието на османската инвазия към Европа и европейските земи !... А те за кратко достигнаха до Виена и възцариха мир и спокойствие с Pax Otomana по земите в "Румелията" и по Маджарските земи !.. Живяха в най мощната и административно най справедливо уредена държава в средновековната феодална Европа !... Имаха идентичност и лични документи за разлика от другите европейски народи ,където благородниците (патрициите) бяха собственици на крепостните селяни(плебеите) !... В османската империя нямаше благородници със синя кръв !... Това беше тюркска държава управлявана по хилядолетните тюркски порядки и с религиозно законодателство наречено шериат който
Коментиран от #30, #32
04:11 22.02.2026
31 Бенямин Нетаняху
08:50 22.02.2026
