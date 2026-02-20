Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Ирак 2.0? Ще нападне ли Тръмп Иран?

Ирак 2.0? Ще нападне ли Тръмп Иран?

20 Февруари, 2026 18:01 2 397 40

  • иран-
  • ирак-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • израел

САЩ струпват все по-сериозно военно присъствие около Персийския залив, а Тръмп заплаши Техеран, че ще се случат "лоши неща"

Ирак 2.0? Ще нападне ли Тръмп Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

"Помощта е на път", написа Доналд Тръмп до протестиращите в Иран по време на бруталните репресии срещу тях в началото и средата на януари. Тази помощ така и не пристигна.

В последните седмици обаче Съединените щати струпват въоръжени сили около Персийския залив - включително самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", както и множество изтребители и танкери. Натам според медийни публикации пътува и "Джералд Форд" - най-големият самолетоносач в света.

По време на първата среща на неговия Съвет за мир, която се проведе във Вашингтон на 19 февруари, Тръмп заплаши, че на Техеран ще се случат "лоши неща", ако не постигне ядрена сделка. За мнозина това е индикация, че предстои военна интервенция. Но готви ли се американският президент за война наистина и какви цели би преследвала тя?

Тръмп иска сделка, по-добра от тази на Обама

Последните протести в Иран бяха брутално смазани, като според някои организации и наблюдатели става въпрос за над 20 хиляди убити. Тръмп многократно обеща подкрепа и заплаши Техеран, но до конкретни действия така и не се стигна. Подобно на Венецуела, където свалянето на Николас Мадуро не бе съпроводено от явна подкрепа за опозицията, надали и критиците на режима в Техеран могат да се надяват на безусловна помощ. В седмиците след мащабните протести обаче САЩ започнаха да струпват сериозна военна мощ в региона, а според експерти ескалацията би довела до много сериозен военен сблъсък.

В същото време преговорите за ядрената програма на Иран буксуват, а американският президент заяви ясно, че страната има няколко дни да постигне споразумение или ще последват "лоши неща". След като през юни Съединените щати заедно с Израел обстреляха ключова ядрена инфраструктура в Ислямската република, Тръмп обяви, че ядрената програма на страната е забавена с години. "Всички ядрени обекти в Иран претърпяха колосални щети", написа той тогава.

В момента делегациите на Иран и САЩ преговарят за иранската ядрена програма в Женева, но Тръмп очевидно не е доволен от напредъка. Той е остър критик на предишното ядрено споразумение, което Барак Обама постигна през 2015 година. През 2018 година Тръмп изкара САЩ от него, определяйки го като "най-лошата сделка" някога. Впоследствие Иран повиши нивото на обогатяване на уран и увеличи своя ядрен капацитет.

Ще последва ли Ирак 2.0?

Протестите в Иран вече са потушени, а свалянето на режима в Техеран би било "много сложно", както призна държавният секретар Марко Рубио през януари. Каква цел биха преследвали САЩ тогава с военна намеса в Иран?

Този въпрос съдържа много неизвестни. От една страна, дипломатически източници разказват пред "Ню Йорк Таймс", че Вашингтон не се консултира по темата със своите съюзници, което е необичайно. Не е започнал и комуникационна кампания в самата държава, с която да убеди американците да подкрепят потенциална интервенция, както направи Буш преди влизането в Ирак през 2003 година.

Ако обаче нападнат Иран, което ще доведе до сериозни последици за региона на Близкия изток, а вероятно и за целия свят, САЩ до голяма степен ще загърбят водещата си доктрина след войната във Виетнам - да не се намесват военно в държави, без да имат ясна цел какво искат да постигнат.

Най-вероятно интервенцията в Иран би била само по въздух, тъй като сухопътни операции биха напомнили твърде много за безкрайната и изключително скъпа намеса на САЩ в държави като Афганистан и Ирак, която е далеч от стратегията на Тръмп и екипа му. Не е изключено, разбира се, да се окаже, че и сегашните заплахи са просто блъф, както обещаната помощ за протестиращите в иранските градове през януари.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Страхливците се крият на летище София.Днес минах оттам.Стотици бойни самолети в стройни редици.

    Коментиран от #32

    18:03 20.02.2026

  • 2 Линда

    14 0 Отговор
    А защо 2.0 има ли 1.5 ?

    18:03 20.02.2026

  • 3 име

    26 4 Отговор
    Само РФ има дупце да си отстоява интересите с военна сила. Другите са мишки и могат само да църкат отстрани като бг евроатлантик, коалицията на жеЛАЕЩИТЕ.

    18:08 20.02.2026

  • 4 !!!?

    9 5 Отговор
    Мир чрез Сила !!!?

    18:08 20.02.2026

  • 5 Сталин

    16 3 Отговор
    Бай Дъмп пак ще смуче шлонга на Сатаняху

    18:08 20.02.2026

  • 6 Не защитавайте

    5 24 Отговор
    арабухите. Ако нямаха петрол, до сега да са измрели от глад. Няма по - големи мързели от тия.

    Коментиран от #8, #19, #34

    18:17 20.02.2026

  • 7 Конфети "Земя-въздух-земя "

    25 1 Отговор
    Както казах и преди...сега е моментът, Иран да покаже силата,за която претендира, като потопи американските самолетоносачи с рояци от дронове Шахед и унищожи базите наоколо.Много ми се иска, да я видя тази картинка.

    Коментиран от #26

    18:20 20.02.2026

  • 8 Не зашитавай

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не защитавайте":

    Краварите те крадат за да живеят

    18:22 20.02.2026

  • 9 Българин

    2 24 Отговор
    Американците искат екшън, така че Тръмп няма избор и ще трябва да удари брутално чалмите! Най-добре, с ядрено оръжие, защото ще е по-зрелищно. А и никой няма да пита, кой Главният в света. Дори и най-тъпите ще са разбрали! Защото какъв е смисълът САЩ да имат хиляди ядрени ракети, а да не ги ползват?!?
    Счетоводителите много мразят да имат неизползвани стоки в склада. А Тръмп е бизнесмен. Ще използва всички средства, които има. В това няма съмнение!

    18:25 20.02.2026

  • 10 Биско Чекмеджето

    23 2 Отговор
    Пропускате една важна подробност - персите не са араби. Който разбрал -разбрал.

    18:29 20.02.2026

  • 11 Маверик

    1 9 Отговор
    Ще ги направим на дармадан!

    18:30 20.02.2026

  • 12 Мислех да чета

    13 2 Отговор
    Но видях, че е от Дойче веле и си спестих четенето. Евтина пропаганда в стил Работническо дело. Колкото до Иран, ако целта е да станат като Ирак ,жална им майка.

    Коментиран от #14

    18:32 20.02.2026

  • 13 Служител- разузнавач на трибуквената

    17 1 Отговор
    Абе не знам какво искат американците от Иран,но знам какво иска Президента Тръмп от тях.По всичко личи,че иска от тях да потопят самолетоносачите им,че повече да не го правят войнолюбец.За него е по важно да спечели наградата за Мир,отколкото война срещу Иран.Ама клепоухия мира не му дава,докато не се сбъхти с Иран заради Израел.Та ако започне воени действия срещу Иран нищо чудно в суматохата да изгори и Израел.И тогава всичките араби ще препоръчат,дори и срещу заплащане от тях,да му връчат наградата за Мир,понеже го е постигнал за хилядолетие напред.Шегичка бе,макар и да има шанс за истина.

    18:41 20.02.2026

  • 14 Служител- разносвач

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мислех да чета":

    Може и по-лошо да стане,защото хутите ще ги трепят един по един с мотиките и тук-там с по някоя и друга ракета.Они са убедени,че могат и ще го правят,пък после които ще да им плаща сметката.И най-много много "обичат"дългоносите,не толкова американците.Дано в суматоха и някоя пясъчна буря не отиде и към нас,че само това ни трябва и да изчезнем яко дим и без следа.Кога всичко е като на играчка,тогиз е най-голяма плачка.

    18:51 20.02.2026

  • 15 Мишел

    16 5 Отговор
    Съвместните военноморски учения на флота на Русия и на Иран завършиха днес, но двата флота са в Персийско море. Там е и голям китайски военен флот. Ще останат докато е нужно.Флотът на Тръмп може само да подвие опашка и да се оттегли гигантския военен флот толкова тихо, колкото гръмко се появи край Иран.
    На Тръмп му е необходима малка победна война. Иран не става за тази цел. Ако напада някого за победа, това може да е Куба, която в момента няма силни съюзници . Или Панама. Но трябва да побърза, защото кубински военен министър е пратеник е в Москва , друг е в Пекин. Времето тече не в полза на САЩ

    Коментиран от #18

    18:57 20.02.2026

  • 16 Брадатите Козеловъри

    2 8 Отговор
    Дека гнясаха....онаа Шлю ха... Монголья,... уйдеа у канало!
    Март месец бай ДОНЧО шашавия ле ги омаа

    18:58 20.02.2026

  • 17 Да ще атакуват до 3 дни

    1 10 Отговор
    има червени линии. Няма да емигрират еятоласите . Поне 600 000 убити .

    18:58 20.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Служител- разносвач

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не защитавайте":

    Иранците са перси и нямат нищо общо с арабите.Друг е въпроса за мързела.Че не са мързеливи се вижда,какво са направили въпреки санкциите.Не ги защитавам,но повдигам въпроса за мързела,защото ние и без санкции не сме направили и на половината на тяхното.А пък за краденето да не отварям дума,че сме поне век след тях.Това е и причината да ги уважавам.И още една причина има.И тя е, че според тях,ако няма религиозност в държавата дефакто държава няма.Т.е.няма ли религиозно възпитание,няма държавност и държава

    19:04 20.02.2026

  • 20 Много ясно че

    11 3 Отговор
    психопата Тръмп ще нападне Иран

    19:04 20.02.2026

  • 21 Уран да пръскат с балони

    5 1 Отговор
    над Израел, само за вятъра да следят на къде духа чи да не го издуха на друго място

    19:06 20.02.2026

  • 22 Дзак

    8 0 Отговор
    Няма да нападне!

    Коментиран от #23

    19:06 20.02.2026

  • 23 Ще го нападне

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    и то много подло и вероломно

    19:10 20.02.2026

  • 24 слави

    12 2 Отговор
    Безспорно е ,че ще нападнат защото го искат алчните , ненаситните ционисти . При първият Мандат на Тръмп цялата медия виеше като бесни песове ,че е човек на Кремъл , на Путин и през цялото му управление цялата медия го обвиняваше е какво ли не (както знаете медията се управлява от ционистите същите които печатат и Зелената хартия наречена --Долар ). Сега същите въобще не му попречиха да спечели и медията го подържа - Защо ? Сключеха " сделка "с Тръмп и има условия страни като Сирия , Ливан , Иран трябва да бъдат унищожени и последната жертва ще е Турция и целият регион от Близкият Изток страни като ОАЕ , Катър , Кувейт С. Арабия ще могат да си изнасят петрола и энергоресурсы си в Европа но ще е под контрола на Израел в Средиземно море и от там в Европа .Целият тоя регион който е притежател на най големите природни богатства на Энергоресурсы ще се контролира от страна на Израел . По тоя начин ще ограничат на энергоресурсы за Китай и ще затворя пазарите за Руските энергоресурсы . Какво предприема Китай? -- Не знам , но знам друго ,че Путин само наблюдава , чака какво ще стане като подари Сирия и на терористите и Венецуела на Американците и сега ако подари и Иран не бих се учудил .

    19:11 20.02.2026

  • 25 829283828462

    3 0 Отговор
    Гледайте филма по истински случай ,който е със заглавие "Хакер ,който открадна 1,5 млрд. $ за 2 минути.

    19:11 20.02.2026

  • 26 Куку без бенд

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Недей да се радваш толкова много,че може и нас да изпепелят.Нали и ние се пишем първи дружки на рижавия шемет.
    А почне ли се патаклама,първо режат из дъно пък после броят.

    19:15 20.02.2026

  • 27 Дрога-ре

    13 1 Отговор
    днес кацнаха на летище В. Левски военни самолети вкл. и летящи цистерни. За вас изводите. Честит сбор.

    19:22 20.02.2026

  • 28 1302

    10 1 Отговор
    Тръмп има нужда от малка победоносна война.
    Проблемът му е, че евентуална авантюра в Иран няма да бъде малка, а е възможно да не се окаже и победоносна.
    Затова не е сигурно дали ще има военни действия изобщо

    19:23 20.02.2026

  • 29 Сатана Z

    5 1 Отговор
    САЩ приземиха в България и мощния C-130 "Херкулес

    На летище "Васил Левски" в София са разположени няколко американски военни самолета. Според бившия зам.-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев сред тях са самолети - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници".

    Коментиран от #31

    19:26 20.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Да бе С-Атаназ

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    ние все сме в поза "Г" на всички, дали към изток или Запад. Народ който предаде Апостола и Войводата е само територия. Ходете за риба, гъби, правете гурший, лютеница, събирайте капачки. Най важното, 100 гр. пукница и чалгъ

    19:36 20.02.2026

  • 32 дядо поп

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В централните новини обявиха , че два дни затварят летище Васил Левски. Ама не било заради краварските самолети , щели да почистват шахтите на пистите. Сигурно всички им повярвахме.

    Коментиран от #35

    19:51 20.02.2026

  • 33 Ватманяк

    5 0 Отговор
    До № 9 Не знам дали си българин, но май си ненормален, ако не и нещо повече.

    19:51 20.02.2026

  • 34 дядо поп

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не защитавайте":

    Иран не са араби , а перси , ама кой да знае , по важното е да се пишат глупости.

    19:53 20.02.2026

  • 35 Аре стига бе,

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "дядо поп":

    язе па мислех че шъ гонът лалугерите от дупките. Българию, само територия е станало от теб.

    20:01 20.02.2026

  • 36 Ами

    9 0 Отговор
    Би трябвало САЩ да преосмислят отношението си спрямо Иран.
    Защото демонстрацията на сила не винаги постига желания ефект.
    Примерът с Иран е красноречив.

    20:01 20.02.2026

  • 37 Бай Брадър

    1 4 Отговор
    Бай Дончо от бялата колиба ще ги прасне,никой не вади оръжие без да го използва....само ненормален може да заплашва а да не го ползва но ще видим...

    20:04 20.02.2026

  • 38 Васил

    3 0 Отговор
    Чакаме рижавото куку да развее перчема.

    20:28 20.02.2026

  • 39 Дон-чо

    3 1 Отговор
    Цветната революция в иран не успя.......Остава директна атака и до 10дни тя ще е факт.вероятно в атаката ще се включи и израел.Сбъдват се пророчествата първо либия ,после сирия и накрая иран.......След иран следва и просия......това е бъдещето , а някой ще бъдат или бъдем очевидци!

    20:47 20.02.2026

  • 40 Аз съм

    3 0 Отговор
    Не 50 на 50, а 100% е сигурно че ще нападнат Иран, след като за 2дни затвориха летище Васил Левски без да съобщят нищо по новините. България за пореден път доказа, че е бананова република.

    23:35 20.02.2026