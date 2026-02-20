Ирак 2.0? Ще нападне ли Тръмп Иран?

Автор: Александър Детев
"Помощта е на път", написа Доналд Тръмп до протестиращите в Иран по време на бруталните репресии срещу тях в началото и средата на януари. Тази помощ така и не пристигна.
В последните седмици обаче Съединените щати струпват въоръжени сили около Персийския залив - включително самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", както и множество изтребители и танкери. Натам според медийни публикации пътува и "Джералд Форд" - най-големият самолетоносач в света.
По време на първата среща на неговия Съвет за мир, която се проведе във Вашингтон на 19 февруари, Тръмп заплаши, че на Техеран ще се случат "лоши неща", ако не постигне ядрена сделка. За мнозина това е индикация, че предстои военна интервенция. Но готви ли се американският президент за война наистина и какви цели би преследвала тя?
Тръмп иска сделка, по-добра от тази на Обама
Последните протести в Иран бяха брутално смазани, като според някои организации и наблюдатели става въпрос за над 20 хиляди убити. Тръмп многократно обеща подкрепа и заплаши Техеран, но до конкретни действия така и не се стигна. Подобно на Венецуела, където свалянето на Николас Мадуро не бе съпроводено от явна подкрепа за опозицията, надали и критиците на режима в Техеран могат да се надяват на безусловна помощ. В седмиците след мащабните протести обаче САЩ започнаха да струпват сериозна военна мощ в региона, а според експерти ескалацията би довела до много сериозен военен сблъсък.
В същото време преговорите за ядрената програма на Иран буксуват, а американският президент заяви ясно, че страната има няколко дни да постигне споразумение или ще последват "лоши неща". След като през юни Съединените щати заедно с Израел обстреляха ключова ядрена инфраструктура в Ислямската република, Тръмп обяви, че ядрената програма на страната е забавена с години. "Всички ядрени обекти в Иран претърпяха колосални щети", написа той тогава.
В момента делегациите на Иран и САЩ преговарят за иранската ядрена програма в Женева, но Тръмп очевидно не е доволен от напредъка. Той е остър критик на предишното ядрено споразумение, което Барак Обама постигна през 2015 година. През 2018 година Тръмп изкара САЩ от него, определяйки го като "най-лошата сделка" някога. Впоследствие Иран повиши нивото на обогатяване на уран и увеличи своя ядрен капацитет.
Ще последва ли Ирак 2.0?
Протестите в Иран вече са потушени, а свалянето на режима в Техеран би било "много сложно", както призна държавният секретар Марко Рубио през януари. Каква цел биха преследвали САЩ тогава с военна намеса в Иран?
Този въпрос съдържа много неизвестни. От една страна, дипломатически източници разказват пред "Ню Йорк Таймс", че Вашингтон не се консултира по темата със своите съюзници, което е необичайно. Не е започнал и комуникационна кампания в самата държава, с която да убеди американците да подкрепят потенциална интервенция, както направи Буш преди влизането в Ирак през 2003 година.
Ако обаче нападнат Иран, което ще доведе до сериозни последици за региона на Близкия изток, а вероятно и за целия свят, САЩ до голяма степен ще загърбят водещата си доктрина след войната във Виетнам - да не се намесват военно в държави, без да имат ясна цел какво искат да постигнат.
Най-вероятно интервенцията в Иран би била само по въздух, тъй като сухопътни операции биха напомнили твърде много за безкрайната и изключително скъпа намеса на САЩ в държави като Афганистан и Ирак, която е далеч от стратегията на Тръмп и екипа му. Не е изключено, разбира се, да се окаже, че и сегашните заплахи са просто блъф, както обещаната помощ за протестиращите в иранските градове през януари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #32
18:03 20.02.2026
2 Линда
18:03 20.02.2026
3 име
18:08 20.02.2026
4 !!!?
18:08 20.02.2026
5 Сталин
18:08 20.02.2026
6 Не защитавайте
Коментиран от #8, #19, #34
18:17 20.02.2026
7 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #26
18:20 20.02.2026
8 Не зашитавай
До коментар #6 от "Не защитавайте":Краварите те крадат за да живеят
18:22 20.02.2026
9 Българин
Счетоводителите много мразят да имат неизползвани стоки в склада. А Тръмп е бизнесмен. Ще използва всички средства, които има. В това няма съмнение!
18:25 20.02.2026
10 Биско Чекмеджето
18:29 20.02.2026
11 Маверик
18:30 20.02.2026
12 Мислех да чета
Коментиран от #14
18:32 20.02.2026
13 Служител- разузнавач на трибуквената
18:41 20.02.2026
14 Служител- разносвач
До коментар #12 от "Мислех да чета":Може и по-лошо да стане,защото хутите ще ги трепят един по един с мотиките и тук-там с по някоя и друга ракета.Они са убедени,че могат и ще го правят,пък после които ще да им плаща сметката.И най-много много "обичат"дългоносите,не толкова американците.Дано в суматоха и някоя пясъчна буря не отиде и към нас,че само това ни трябва и да изчезнем яко дим и без следа.Кога всичко е като на играчка,тогиз е най-голяма плачка.
18:51 20.02.2026
15 Мишел
На Тръмп му е необходима малка победна война. Иран не става за тази цел. Ако напада някого за победа, това може да е Куба, която в момента няма силни съюзници . Или Панама. Но трябва да побърза, защото кубински военен министър е пратеник е в Москва , друг е в Пекин. Времето тече не в полза на САЩ
Коментиран от #18
18:57 20.02.2026
16 Брадатите Козеловъри
Март месец бай ДОНЧО шашавия ле ги омаа
18:58 20.02.2026
17 Да ще атакуват до 3 дни
18:58 20.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Служител- разносвач
До коментар #6 от "Не защитавайте":Иранците са перси и нямат нищо общо с арабите.Друг е въпроса за мързела.Че не са мързеливи се вижда,какво са направили въпреки санкциите.Не ги защитавам,но повдигам въпроса за мързела,защото ние и без санкции не сме направили и на половината на тяхното.А пък за краденето да не отварям дума,че сме поне век след тях.Това е и причината да ги уважавам.И още една причина има.И тя е, че според тях,ако няма религиозност в държавата дефакто държава няма.Т.е.няма ли религиозно възпитание,няма държавност и държава
19:04 20.02.2026
20 Много ясно че
19:04 20.02.2026
21 Уран да пръскат с балони
19:06 20.02.2026
22 Дзак
Коментиран от #23
19:06 20.02.2026
23 Ще го нападне
До коментар #22 от "Дзак":и то много подло и вероломно
19:10 20.02.2026
24 слави
19:11 20.02.2026
25 829283828462
19:11 20.02.2026
26 Куку без бенд
До коментар #7 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Недей да се радваш толкова много,че може и нас да изпепелят.Нали и ние се пишем първи дружки на рижавия шемет.
А почне ли се патаклама,първо режат из дъно пък после броят.
19:15 20.02.2026
27 Дрога-ре
19:22 20.02.2026
28 1302
Проблемът му е, че евентуална авантюра в Иран няма да бъде малка, а е възможно да не се окаже и победоносна.
Затова не е сигурно дали ще има военни действия изобщо
19:23 20.02.2026
29 Сатана Z
На летище "Васил Левски" в София са разположени няколко американски военни самолета. Според бившия зам.-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев сред тях са самолети - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници".
Коментиран от #31
19:26 20.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Да бе С-Атаназ
До коментар #29 от "Сатана Z":ние все сме в поза "Г" на всички, дали към изток или Запад. Народ който предаде Апостола и Войводата е само територия. Ходете за риба, гъби, правете гурший, лютеница, събирайте капачки. Най важното, 100 гр. пукница и чалгъ
19:36 20.02.2026
32 дядо поп
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В централните новини обявиха , че два дни затварят летище Васил Левски. Ама не било заради краварските самолети , щели да почистват шахтите на пистите. Сигурно всички им повярвахме.
Коментиран от #35
19:51 20.02.2026
33 Ватманяк
19:51 20.02.2026
34 дядо поп
До коментар #6 от "Не защитавайте":Иран не са араби , а перси , ама кой да знае , по важното е да се пишат глупости.
19:53 20.02.2026
35 Аре стига бе,
До коментар #32 от "дядо поп":язе па мислех че шъ гонът лалугерите от дупките. Българию, само територия е станало от теб.
20:01 20.02.2026
36 Ами
Защото демонстрацията на сила не винаги постига желания ефект.
Примерът с Иран е красноречив.
20:01 20.02.2026
37 Бай Брадър
20:04 20.02.2026
38 Васил
20:28 20.02.2026
39 Дон-чо
20:47 20.02.2026
40 Аз съм
23:35 20.02.2026