САЩ работят по план за премахване на ядрените оръжия заедно с Русия и Китай?

5 Ноември, 2025 23:11 613 11

Ще видим дали това ще проработи, отбеляза американският президент в Маями

САЩ работят по план за премахване на ядрените оръжия заедно с Русия и Китай? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може би работи по план, заедно с Китай и Русия, за премахване на ядрените оръжия, без да предоставя подробности, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

"Преработихме ядрената си програма - ние сме ядрената сила номер едно, което не ми се иска да призная, защото е толкова ужасно", каза Тръмп по време на реч на Американския бизнес форум в Маями.

"Русия е втора. Китай остава на трето място, но ще ни настигнат в рамките на четири или пет години", добави той.

"Може би трите страни работим по план за премахване на ядрените оръжия. Ще видим дали това ще проработи", отбеляза американският президент.


  • 1 Иван

    4 1 Отговор
    Долнопробният боклук Доналд Тръмп защо не споменава Англия и Франция?

    23:19 05.11.2025

  • 2 Хахахаха

    3 3 Отговор
    Е, след като разбраха, че са тотално безсилни срещу Русия и че ядрените им оръжия могат да гръмнат в ръцете им, що да искат споразумение!

    Коментиран от #4

    23:28 05.11.2025

  • 3 Путин

    2 0 Отговор
    Няма как да стане...Доню ми е мил, но аз съм си по-мил....ще пробва няма лошо.

    23:28 05.11.2025

  • 4 Денис

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Единствено Сармата гръмна в шахтата си!

    23:36 05.11.2025

  • 5 чичково червенотиквениче

    6 0 Отговор
    Патока е напълно неадекватна тотална откачалка.
    Битер онази мумия бидона.

    23:39 05.11.2025

  • 6 А 800-те военни

    3 1 Отговор
    Бази по света, кога? Двете установки МК41 за изстрелване на Томоховки тука в Европа, Девеселау Румъния и Реджиково/Полша? Срещу кого са тука? И да се махнете и от Германия. Стига с тази окупация. Русия се изтегли, западналите им хареса да окупирват Германия столетия.

    23:43 05.11.2025

  • 7 ...

    0 0 Отговор
    Тръмп каза...

    00:02 06.11.2025

  • 8 Руски колхозник

    2 0 Отговор
    Няма кой да ви се върже вече на глупостите

    00:06 06.11.2025

  • 9 Путин и Си

    2 0 Отговор
    И6aли сме та

    00:06 06.11.2025

  • 10 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Дъската му лопа неудържимо на оранжевия буфон става все по забавен .

    00:12 06.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.