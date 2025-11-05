САЩ работят по план за премахване на ядрените оръжия заедно с Русия и Китай?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може би работи по план, заедно с Китай и Русия, за премахване на ядрените оръжия, без да предоставя подробности, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
"Преработихме ядрената си програма - ние сме ядрената сила номер едно, което не ми се иска да призная, защото е толкова ужасно", каза Тръмп по време на реч на Американския бизнес форум в Маями.
"Русия е втора. Китай остава на трето място, но ще ни настигнат в рамките на четири или пет години", добави той.
"Може би трите страни работим по план за премахване на ядрените оръжия. Ще видим дали това ще проработи", отбеляза американският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
23:19 05.11.2025
2 Хахахаха
Коментиран от #4
23:28 05.11.2025
3 Путин
23:28 05.11.2025
4 Денис
До коментар #2 от "Хахахаха":Единствено Сармата гръмна в шахтата си!
23:36 05.11.2025
5 чичково червенотиквениче
Битер онази мумия бидона.
23:39 05.11.2025
6 А 800-те военни
23:43 05.11.2025
7 ...
00:02 06.11.2025
8 Руски колхозник
00:06 06.11.2025
9 Путин и Си
00:06 06.11.2025
10 бай Даньо
00:12 06.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.