Абсурден виц: ППДБ изкопаха единствения човек в страната, на когото ЕК е забранила да наблюдава избори

Аз съм от онези, които не вярват, че трябва да горим на клада политици за лични, битови и дори дребни криминални провинения, подчертавам дребни. Не от прекомерна толерантност, а от груб реализъм - няма перфектни хора, а "образцов гражданин" е тъкмо либерална, утопична мантра. Всички имаме някакви дребни трески за дялане и грешки в миналото.
Политиката е нещо съвсем конкретно - битка за това кои политики да управляват държавата.
Хора с абсолютно перфектни биографии са налагали унищожителни за страната си политики, припомни във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Същевременно някои от най-умелите и полезни за страната си политици са били в личния си живот алкохолици, побойници, простаци. Хора като Чърчил, Теодор Рузвелт, Андрю Джаксън, Никсън, хеле пък ако отидем по-назад в историята, биха били размазани за множеството си недъзи и лични провинения от модерните социални мрежи. Което не прави нито тях по-малко интелигентни и кадърни управленци, нито политиките им по-малко успешни или полезни за страните им.
Нещо повече - България не блика от интелигентни хора, желаещи да се занимават с политика, че да можем да си позволим да смазваме всеки, който някога в миналото си не е спрял на пешеходна пътека, казал е някаква простотия или направил грешка, за която днес вече съжалява.
Затова смятам, че проблемът със Стоил Цицелков не беше нито едно от всичките му битови провинения - нито тревата, нито шофирането, нито инфантилния фейсбук активизъм.
Проблемът с него бе, че Европейската Комисия е сметнала за необходимо изрично да му забрани да участва в наблюдение на изборите.
Отнякъде ППДБ изкопаха единствения човек в страната, на когото ЕК е забранила да наблюдава избори, и го назначиха за министър по...следенето на изборите.
бе заметен под килима в едноседмична кръгова отбрана на умнокрасивите в полза на Цицелков. Една седмица слушаме колко дребнаво е да се вглеждаш в съдебното минало на човек от преди години (съгласен съм), и нито дума за това, аджеба, какъв абсурд е ЕК да са му забранили да прави баш това, за което те го правят вицепремиер.
Така че нека съдим политиците на първо място за политиките и идеологията, които се опитват да прокарват - това засяга директно милиони.
На второ място за провиненията, пряко свързани с работата, за която ги назначаваме. (като това ЕК да ти наложи забрана).
И чак на трето за битовите им и характерни недъзи, които социалните мрежи днес вадят най-бързо, жестоко и осъдително просто, защото са най-пикантни за онлайн клюкарника, в който вече живеем.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
13:03 23.02.2026
2 Че то
Коментиран от #23
13:03 23.02.2026
3 Зло под слънцето
Коментиран от #4, #10
13:07 23.02.2026
4 Ако
До коментар #3 от "Зло под слънцето":Плюе отрова змията, на ПП ще да е!
13:10 23.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- мЕнистърА от 1997-ма "Гаражната Принцеса"
- мЕнистър Бъчварова социолог- МВР
- посланика само назначил се за посланик ❗
13:10 23.02.2026
6 Ето ви
Коментиран от #20
13:10 23.02.2026
7 име
13:12 23.02.2026
8 Просто човек
Коментиран от #21
13:14 23.02.2026
9 Трол
13:14 23.02.2026
10 име
До коментар #3 от "Зло под слънцето":От СДС, които до един са пребоядисани комунисти, дойде мантрата да се оправдаваме с предишните управляващи. На сън да ги бутнеш, веднага почваха да викат "комунистите са виновни". На царя лафа беше "ще се оправя за 800 дни", ама ганя чул "ще ВИ оправя", та дойде боко тиквата, който изкара простотията на на ново ниво. Обаче неговото си беше простотия, понякога даже смешна и леко добронамерена. Но ЗЛОТО дойде с ПРОМЯНАТА. Отправянето на жлъчни обиди, хвърлянето на кал и обвиненията в путинизъм към всеки с разлино мислене от сектата на промянкаджиите, си е чисто тахен патент.
13:20 23.02.2026
11 Стара чанта
13:22 23.02.2026
12 Толкова, че са умни и красиви
13:25 23.02.2026
13 665
13:31 23.02.2026
14 нннн
13:32 23.02.2026
15 ПП-ДБ
Вадим де що е останало!
13:36 23.02.2026
16 пресолена
13:41 23.02.2026
17 Ех, шкварек,
13:45 23.02.2026
18 Трудна работа
14:15 23.02.2026
19 Майтап
Ще плащат с крадените от бюджета пари. Позор.
14:18 23.02.2026
20 Чакай да ти кажа
До коментар #6 от "Ето ви":Питай близките на загиналите по пътищата,дали е малко провинение да шофираш пиян или надрусан. Още повече 55 г марихуана били 200 цигари,а това не е за собствено ползване.100%съм сигурна,че и друг път си е позволявал подобни "дребни провинения",просто не са го хващали.От ПП умират да нарушават закони,образно казано,а за морала --да не говорим..7,5 милиона евро дали на зелените за разселване на ТРИ ЛЕШОЯДА !! От нагли,по-нагли.
14:23 23.02.2026
21 Късмет
До коментар #8 от "Просто човек":Късмет,че не е претрепал човек,а е можело,можело е.То затова има закони и правила.Бил млад--ами да спортува,да танцува,да хаби енергия.Или поне да не ни го слагат за министър на честни избори.Пък и се изживява като жертва.Първата работа на либералите е да обвинят всички останали,че политизират.Втората работа е да почнат да плюят останалите и ДА ПОЛИТИЗИРАТ всички теми и въображаеми даже прегрешения на опонентите.Т.е ,не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря.
14:33 23.02.2026
22 Бончо М.
14:47 23.02.2026
23 Мериленд
До коментар #2 от "Че то":Кой е доказан престъпник - например Шиши - за корупция, а от ППДБ има ли- не. А може би Шкварек през живота си не е пил две бири и не е карал. Да не говорим за престъпници, защото всеки е невинен до доказване на противното. Страх ви е от избори.
14:47 23.02.2026
24 Инж1
Кашкаварек, нещо не се връзва!?!?!?!?
16:16 23.02.2026
25 Браво
Точно в 10 на празните кратуни!
16:18 23.02.2026