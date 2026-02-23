Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Абсурден виц: ППДБ изкопаха единствения човек в страната, на когото ЕК е забранила да наблюдава избори

Абсурден виц: ППДБ изкопаха единствения човек в страната, на когото ЕК е забранила да наблюдава избори

23 Февруари, 2026 13:01

Политиката е нещо съвсем конкретно - битка за това кои политики да управляват държавата, припомни Кристиян Шкварек

Абсурден виц: ППДБ изкопаха единствения човек в страната, на когото ЕК е забранила да наблюдава избори - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Аз съм от онези, които не вярват, че трябва да горим на клада политици за лични, битови и дори дребни криминални провинения, подчертавам дребни. Не от прекомерна толерантност, а от груб реализъм - няма перфектни хора, а "образцов гражданин" е тъкмо либерална, утопична мантра. Всички имаме някакви дребни трески за дялане и грешки в миналото.

Политиката е нещо съвсем конкретно - битка за това кои политики да управляват държавата.

Хора с абсолютно перфектни биографии са налагали унищожителни за страната си политики, припомни във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Същевременно някои от най-умелите и полезни за страната си политици са били в личния си живот алкохолици, побойници, простаци. Хора като Чърчил, Теодор Рузвелт, Андрю Джаксън, Никсън, хеле пък ако отидем по-назад в историята, биха били размазани за множеството си недъзи и лични провинения от модерните социални мрежи. Което не прави нито тях по-малко интелигентни и кадърни управленци, нито политиките им по-малко успешни или полезни за страните им.

Нещо повече - България не блика от интелигентни хора, желаещи да се занимават с политика, че да можем да си позволим да смазваме всеки, който някога в миналото си не е спрял на пешеходна пътека, казал е някаква простотия или направил грешка, за която днес вече съжалява.

Затова смятам, че проблемът със Стоил Цицелков не беше нито едно от всичките му битови провинения - нито тревата, нито шофирането, нито инфантилния фейсбук активизъм.

Проблемът с него бе, че Европейската Комисия е сметнала за необходимо изрично да му забрани да участва в наблюдение на изборите.

Отнякъде ППДБ изкопаха единствения човек в страната, на когото ЕК е забранила да наблюдава избори, и го назначиха за министър по...следенето на изборите.

бе заметен под килима в едноседмична кръгова отбрана на умнокрасивите в полза на Цицелков. Една седмица слушаме колко дребнаво е да се вглеждаш в съдебното минало на човек от преди години (съгласен съм), и нито дума за това, аджеба, какъв абсурд е ЕК да са му забранили да прави баш това, за което те го правят вицепремиер.

Така че нека съдим политиците на първо място за политиките и идеологията, които се опитват да прокарват - това засяга директно милиони.

На второ място за провиненията, пряко свързани с работата, за която ги назначаваме. (като това ЕК да ти наложи забрана).

И чак на трето за битовите им и характерни недъзи, които социалните мрежи днес вадят най-бързо, жестоко и осъдително просто, защото са най-пикантни за онлайн клюкарника, в който вече живеем.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мнение

    22 6 Отговор
    Понеже ч.п за зеле не става от евроатлантиците в България (ппдб, герб, дпс и др)!!!

    13:03 23.02.2026

  • 2 Че то

    32 11 Отговор
    Всички от ПП са абсурдни ! Само паветните им фенове са по абсурдни ! От доказани престъпници морал не чакай !

    Коментиран от #23

    13:03 23.02.2026

  • 3 Зло под слънцето

    9 19 Отговор
    Не помня коя змия плюеше отрова, но много ми напомня г-н Шкварек. На КОГО е лакей господинът?

    Коментиран от #4, #10

    13:07 23.02.2026

  • 4 Ако

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Зло под слънцето":

    Плюе отрова змията, на ПП ще да е!

    13:10 23.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 6 Отговор
    Не е виц 🤔 Защо никой не спомена чий го дирят в слубЕБАНИЯ кабинет
    - мЕнистърА от 1997-ма "Гаражната Принцеса"
    - мЕнистър Бъчварова социолог- МВР
    - посланика само назначил се за посланик ❗

    13:10 23.02.2026

  • 6 Ето ви

    9 11 Отговор
    и Шалварев ли е какъв е , и той се яви с лъжи да досажда !

    Коментиран от #20

    13:10 23.02.2026

  • 7 име

    19 7 Отговор
    Само гледайте сега тяхния министър как ще замете случая Петрохан. Рев, ДАНС, агенти, МВР, прокуратурата, всички виновни, сякаш ПП-ДБ не управляваха два пъти и не помним, че не направиха дори опит за реформи.

    13:12 23.02.2026

  • 8 Просто човек

    6 22 Отговор
    Тази забрана, първо, е изтекла…Второ, пак ли ПП-ДБ са ви виновни…Затова ще гласувана за тях!

    Коментиран от #21

    13:14 23.02.2026

  • 9 Трол

    13 6 Отговор
    На това се вика талант, г-н Шкварек!

    13:14 23.02.2026

  • 10 име

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зло под слънцето":

    От СДС, които до един са пребоядисани комунисти, дойде мантрата да се оправдаваме с предишните управляващи. На сън да ги бутнеш, веднага почваха да викат "комунистите са виновни". На царя лафа беше "ще се оправя за 800 дни", ама ганя чул "ще ВИ оправя", та дойде боко тиквата, който изкара простотията на на ново ниво. Обаче неговото си беше простотия, понякога даже смешна и леко добронамерена. Но ЗЛОТО дойде с ПРОМЯНАТА. Отправянето на жлъчни обиди, хвърлянето на кал и обвиненията в путинизъм към всеки с разлино мислене от сектата на промянкаджиите, си е чисто тахен патент.

    13:20 23.02.2026

  • 11 Стара чанта

    8 3 Отговор
    Тъ пи ттее е мак аа ции от Про стааш кат аа Пар тйй ка. Умни, Красиви, Знаещи, Можещи ИДДИ ОТТТ ЧЕ ТТТТА !

    13:22 23.02.2026

  • 12 Толкова, че са умни и красиви

    20 3 Отговор
    Кой ги хване ги мине с 200! Това са умните и красивите. Сега тоя цицелков на съд за незаконно получавани държавни пари. Прокуратурата да се самосезира. Тъпия министър Янкулов да се изяви малко като прочел нещо от правото. Пак ли ще клявкат като гладни пуяци колко е лошо да се каже истината.

    13:25 23.02.2026

  • 13 665

    7 2 Отговор
    Това е щото пеньоарите са нестандартни , отвсякъде !

    13:31 23.02.2026

  • 14 нннн

    11 0 Отговор
    Веднага ще се напия и надрусам, че да стана поне министър...

    13:32 23.02.2026

  • 15 ПП-ДБ

    7 2 Отговор
    Нема ора!
    Вадим де що е останало!

    13:36 23.02.2026

  • 16 пресолена

    8 0 Отговор
    назначаваме ангели а после гоним дяволи. как става това ?

    13:41 23.02.2026

  • 17 Ех, шкварек,

    3 5 Отговор
    ти собствен акъл нямаш, а си тръгнал да раздаваш щедро на публиката.

    13:45 23.02.2026

  • 18 Трудна работа

    8 0 Отговор
    Ами още от начало почват с гафове и то големи. Натискат една и съща мотика за 5 и 6 път. Министър председателят им е в процедура по несъвместимост. Вицепримиерът по честните избори наркоман и хулиган международно известен на 2 континента със забрана на ЕК!!!!! Това е повече от мотика. Дечев съдия юрист постъпва като старшина школник от ШЗО Плевен ез да го интересуват фактите ще марширува от него до другото дърво. То няма и 1 година и оак смени на техните смени в система където нещата се движат средно с 2 години закъснение. Вижте че никой не иска да става министър на ВР. От години трудно намират началници на РУ свестните не искат, а другите сс съмнителни защо искат. Навсякъде кадърни хорс трудно се намират резултат от некадърната образователна политика и либерални НПО.

    14:15 23.02.2026

  • 19 Майтап

    4 3 Отговор
    Герб, ИТН и ДПС-НН били за честни избори. Затова махнаха машините, забраниха над 20 секции в САЩ, оставиха несменяем състава на ЦИК и пробит Изборен Закон... Но те били за ЧЕСТНИ - за тях разбира се избори!
    Ще плащат с крадените от бюджета пари. Позор.

    14:18 23.02.2026

  • 20 Чакай да ти кажа

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ето ви":

    Питай близките на загиналите по пътищата,дали е малко провинение да шофираш пиян или надрусан. Още повече 55 г марихуана били 200 цигари,а това не е за собствено ползване.100%съм сигурна,че и друг път си е позволявал подобни "дребни провинения",просто не са го хващали.От ПП умират да нарушават закони,образно казано,а за морала --да не говорим..7,5 милиона евро дали на зелените за разселване на ТРИ ЛЕШОЯДА !! От нагли,по-нагли.

    14:23 23.02.2026

  • 21 Късмет

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Просто човек":

    Късмет,че не е претрепал човек,а е можело,можело е.То затова има закони и правила.Бил млад--ами да спортува,да танцува,да хаби енергия.Или поне да не ни го слагат за министър на честни избори.Пък и се изживява като жертва.Първата работа на либералите е да обвинят всички останали,че политизират.Втората работа е да почнат да плюят останалите и ДА ПОЛИТИЗИРАТ всички теми и въображаеми даже прегрешения на опонентите.Т.е ,не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря.

    14:33 23.02.2026

  • 22 Бончо М.

    1 0 Отговор
    За някакви си два месеца цял министерски съвет да правиш и ново правителство е загубена работа. Ако е за едните избори, можеше ЦИК да ги организира.

    14:47 23.02.2026

  • 23 Мериленд

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Че то":

    Кой е доказан престъпник - например Шиши - за корупция, а от ППДБ има ли- не. А може би Шкварек през живота си не е пил две бири и не е карал. Да не говорим за престъпници, защото всеки е невинен до доказване на противното. Страх ви е от избори.

    14:47 23.02.2026

  • 24 Инж1

    1 2 Отговор
    Да де, ама Цицелков си подаде оставката, докато Митов се криеше, а ББ обикаляше с джипа села и паланки половин година!?!?!?! Интересно как Еврокомисията ще се е занимавала с някой си в Бг(Цицелков)!?!?!?! И какво му е "забранила"!?!?!? Да е например застъпник!?!?!?!? Или да следи пред някоя секция за нередности!?!?!?!
    Кашкаварек, нещо не се връзва!?!?!?!?

    16:16 23.02.2026

  • 25 Браво

    2 1 Отговор
    Браво Шкварек,
    Точно в 10 на празните кратуни!

    16:18 23.02.2026