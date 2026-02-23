Генерал Залужни: Най-ценният ресурс са хората! Традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан

Опитът от руско-украинската война показа, че традиционният подход към мобилизацията е напълно изчерпан.Това заяви днес посланикът на Украйна в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни по време на реч в Кралския институт за международни отношения, предава Цензор.НЕТ, цитирана от Фокус.
Залужби отбеляза, че броят на хората, физически способни да изпълняват задачи в бойна зона, е минимален. Той продължава да намалява и всъщност постепенно се заменя с роботи.
"Опитът както на Русия, така и на Украйна показва, че традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан“, смята Залужни.
Според него, тази дълга и високоинтензивна война е демонстрирала, че най-ценният ресурс са хората, защото тяхното възстановяване отнема много повече време от производството на техника и е невъзможно бързо да се компенсират подобни загуби на бойното поле.
"Въз основа на факта, че бойното поле е станало прозрачно и се контролира автоматично от роботи, вероятността за оцеляване на човек вече не зависи от качеството на неговото обучение и води до неизбежни загуби, което изисква дистанцирането на човек от тази зона на поражение“, обяснява посланикът.
Той отбеляза също, че украинският опит потвърждава още нещо: мобилизацията е изключително чувствителна тема, която влияе върху устойчивостта на обществото във война на изтощение и готовността му да я подкрепи. Ето защо, според Залужни, Русия не бърза да обявява мащабна мобилизация.
Алтернативен пътна мобилизацията
Украинският дипломат и бивш командир смята, че е малко вероятно бъдещето да включва масови многомилионни мобилизации по света.
"Говорим повече за технологична и икономическа мобилизация, като гаранция за неразривния процес на осигуряване и поддържане на технологично превъзходство над противника“, обяснява Залужни.
Той подчертава, че съвременните роботизирани системи вече изпълняват не само спомагателни задачи, но и участват в нападения и дори могат да залавят противника. В същото време използването на техника и хора в зони на интензивно разрушение става все по-смъртоносно.
"Моделът на водене на война, който включва размяна на човешки животи за тактически успехи, вече не е логичен и достъпен вариант. На съвременното високотехнологично бойно поле, наситено с високоточни системи за унищожаване, подобен подход е неприемлив не само от морална гледна точка, но и от гледна точка на тактическа ефективност“, посочва посланикът на Украйна.
Залужни смята, че технологичното развитие и роботизацията на войната откриват алтернативен път — поддържане на бойната ефективност със значително намаляване на човешкото участие и съответно на човешките загуби.
Генерал Залужни: Най-ценният ресурс са хората! Традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан
23 Февруари, 2026 18:39 2 304 62
Украинският дипломат и бивш командир смята, че е малко вероятно бъдещето да включва масови многомилионни мобилизации по света
Опитът от руско-украинската война показа, че традиционният подход към мобилизацията е напълно изчерпан.Това заяви днес посланикът на Украйна в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни по време на реч в Кралския институт за международни отношения, предава Цензор.НЕТ, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Тоя ли ще подписва капитулацията на Укрия?
Коментиран от #29
18:41 23.02.2026
2 име
18:42 23.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нещо
18:42 23.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Из падмасковие
Коментиран от #12, #19
18:43 23.02.2026
7 Този отново ни лъже
18:44 23.02.2026
8 Онзи
18:44 23.02.2026
9 Георги
18:44 23.02.2026
10 Още новини от Украйна
Неговото изявление, че никоя държава не притежава достатъчна военна мощ, за да спре тази война, което той направи във водещия британски мозъчен тръст Chatham House, е...
„Знаем със сигурност, че в момента никоя държава няма достатъчна военна мощ, за да предотврати тази война“, каза бившият главнокомандващ и посланик в Обединеното кралство.
Според неговата оценка тази война е създала нова реалност, където старите понятия за възпиране и баланс на силите вече не важат.
Защо е тази манипулация?
1. Русия не води война срещу Украйна в пълния смисъл на думата, а по-скоро стратегическа военна операция, тъй като цялата ѝ армия не участва. Украйна, от друга страна, използва 100% от човешката си сила и ресурси.
2. Русия запазва козовете си в тактическите и ядрените си оръжия, нещо, което липсва на Киев.
3. 70% от страните от НАТО открито играят на страната на Украйна. Останалите участват косвено. Русия няма съюзници освен Северна Корея. Дори Беларус участва косвено само с 10% (чрез предоставяне на своето въздушно пространство и системи за откриване на цели).
Ако Русия се засили на 100% като Украйна, войната ще приключи бързо, но с глобални последици за света като цяло, а също така има потенциал да ескалира в трета световна война.
Залужни направи това изявление като поредна медийна атака срещу Зеленски, който затваря прозореца
18:44 23.02.2026
11 Раша на бунището при ссср
Коментиран от #14, #16
18:45 23.02.2026
12 име
До коментар #6 от "Из падмасковие":Хапвай на зеления даровете от златната толетна и не говори с пълна уста. Ирландия и шотландия са колонии на островните poдocмеcители, но за Русия могат само да си мечтаят.
18:46 23.02.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:46 23.02.2026
14 Георги
До коментар #11 от "Раша на бунището при ссср":ти говорител на народа ли си?
18:48 23.02.2026
15 Дзак
18:48 23.02.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Раша на бунището при ссср":Тез руски комунисти не викаха ли " Слава свинарине"?
Коментиран от #21
18:49 23.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
18:51 23.02.2026
19 русия е васал на Китай
До коментар #6 от "Из падмасковие":Това беше преди 5 години. В момента Путлер е васал на Си и съдбата на 140 млн. крепостници са в ръцете и милостта на Китай.
18:53 23.02.2026
20 Софиянец
18:54 23.02.2026
21 Механик
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не м у обръщай в нимание. Тоя е в амок. Мозъкът му е възпален от хронично недоспиване и лоши новини о т любимата му украйна.
Коментиран от #45
18:55 23.02.2026
22 Стойко
18:55 23.02.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #28
18:55 23.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Опорка
18:57 23.02.2026
26 пешо
18:57 23.02.2026
27 Паткан ...
18:58 23.02.2026
28 Жик так
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И изби и осакати 2 милиона руски орки.О бункера🤣🤣🤣
А кремльовският джуджак ще остане в бункера докато го изкарат студен.
Жик так
Коментиран от #33, #44
18:59 23.02.2026
29 Браво на Рашистите
До коментар #1 от "Сатана Z":Сатана Z
90ОТГОВОР
От както му сложиха пластмасова пластина на черепа,нацистът Залужни не го слуша главата.
Тоя ли ще подписва капитулацията на Укрия?
-;-
Важното е че Путлер го слушат, краката, главата и каквото трябва.
Надявам се Аллах да си вземе нищожеството във Здраве, а да не се окаже "След кратко боледуване"!
Добре че не сме в един и същи строй със РАШИСТИТЕ!
Коментиран от #34
18:59 23.02.2026
30 ИЗБЯГАЛИЯ ЗАЛУЖНИ
19:00 23.02.2026
31 Zaxaрова
До коментар #17 от "Механик":Още 200 рубли към надника.
19:00 23.02.2026
32 Невероятен смешник
19:01 23.02.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Жик так":А колко укри е избил?
19:03 23.02.2026
34 Обикновен човек
До коментар #29 от "Браво на Рашистите":Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.
Коментиран от #40, #46
19:04 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Mими Кучева🐕🦺
19:06 23.02.2026
37 Хаяско
19:06 23.02.2026
38 Ачо
Коментиран от #41
19:06 23.02.2026
39 Ще постигне тя Украйна
19:08 23.02.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Обикновен човек":И те и те
19:08 23.02.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Ачо":Гласовете ти много ти говорят
19:09 23.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ЛОНДОНСКИ ТИГЪР
19:09 23.02.2026
44 Мишел
До коментар #28 от "Жик так":Направо е убил 3 милиарда руснаци, нали?
19:10 23.02.2026
45 Меанико,не се впрягай толкоз.😂😂
До коментар #21 от "Механик":Пази си жлъчката да не стане някоя руптура.Утре ще честваш петата година от Тридневната.Догодина ако оцелееш шестата от Киев за два дня и за две седмици до Ламанша 😁😂😁😂
Коментиран от #60
19:12 23.02.2026
46 Искаш ли да си украинец?
До коментар #34 от "Обикновен човек":Ходи у посолството няма да ти откаже сексоложката
19:15 23.02.2026
47 Тоа е избран да
Коментиран от #54
19:19 23.02.2026
48 Мишел
До коментар #42 от "Да де":За 4 години Украйна загуби над 10 000 000 човека. Колко от тях са убити и осакатени и за какво ли?
19:22 23.02.2026
49 Плд, ул Св Климент
хората не са суровина
19:30 23.02.2026
50 Дас Хаген
Коментиран от #53
19:44 23.02.2026
51 Тома
19:51 23.02.2026
52 Традиционният подход на мобилизация в
19:59 23.02.2026
53 Ей Германчето
До коментар #50 от "Дас Хаген":Я кажи кой си изби крепостните.Ако знаеш де.
Коментиран от #58
20:08 23.02.2026
54 Важно е кой
До коментар #47 от "Тоа е избран да":Ще смени късокракото човече с дръпнати очички,Байновото.
Коментиран от #57
20:10 23.02.2026
55 Ами прав е Залужни
20:19 23.02.2026
56 Запознат
Ха ха ха обаче в Украйна ловът на хора по улиците се засилва и става все по ожесточен - вече ловят по над 60 000 на месец. Обаче в Лвов наръгаха и убиха един от ТЦК - в Одеса се стигна до престрелка а преди това четирима от ТЦК загинаха и двама са в болница.
"Ето защо, според Залужни, Русия не бърза да обявява мащабна мобилизация"
Залужни реално призна че руските загуби са много по-малки от украинските колкото и нашите козячета да ревът за "огромните" им загуби.
20:24 23.02.2026
57 Помнещ
До коментар #54 от "Важно е кой":Е той Путин нали умря бре - сега някой ще го сменял - що такава ви е къса паметта.
20:26 23.02.2026
58 Зевзек
До коментар #53 от "Ей Германчето":Избил ги е единствено в козяшката пропаганда - иначе и Залужни ви го каза:
- Русия не бърза да обявява мащабна мобилизация
Сега остава да кажете че и той прави "руска пропаганда".
20:30 23.02.2026
59 Военна аксдемия
Коментиран от #62
20:32 23.02.2026
60 Антитрол
До коментар #45 от "Меанико,не се впрягай толкоз.😂😂":"петата година от Тридневната"
А можеш ли ми каза господарите ти какво направиха във Виетнам след 20 години война или пък в Афганистан след 20 години - избягаха най позорно.
Пък и мозъчетата не стига ли за нищо ново че повтаряте старата опорка "Тридневната" ама никое козяче не може да ми каже кой от управляващите в Русия е казал че ще е "тридневна" СВО - иначе ген.Мили каза че ще е тридневна ама за там всичките са получили колективна амнезия.
20:36 23.02.2026
61 Дано бандерите да си опазят мъже
-;-
Браво на бандерлите
мислят че след Усрацията на Фюрера , все пак ще им трябва и разплоден митриял!
Браво на бандерите че ни показаха Къшмера на красните солдати и техния генералитет!
20:38 23.02.2026
62 Украинец
До коментар #59 от "Военна аксдемия":Не знам Залужни дали ще пише но е избран да поднесе зелката на зеления на Путин. На фронта във ВСУ назрява бунт и ако Залужни не я поднесе войниците от ВСУ ще я поднесат но тогава няма да е само на зеления.
20:41 23.02.2026