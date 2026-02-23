Новини
Генерал Залужни: Най-ценният ресурс са хората! Традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан
  Тема: Украйна

Генерал Залужни: Най-ценният ресурс са хората! Традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан

23 Февруари, 2026 18:39 2 304 62

Украинският дипломат и бивш командир смята, че е малко вероятно бъдещето да включва масови многомилионни мобилизации по света

Генерал Залужни: Най-ценният ресурс са хората! Традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Опитът от руско-украинската война показа, че традиционният подход към мобилизацията е напълно изчерпан.Това заяви днес посланикът на Украйна в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни по време на реч в Кралския институт за международни отношения, предава Цензор.НЕТ, цитирана от Фокус.

Залужби отбеляза, че броят на хората, физически способни да изпълняват задачи в бойна зона, е минимален. Той продължава да намалява и всъщност постепенно се заменя с роботи.

"Опитът както на Русия, така и на Украйна показва, че традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан“, смята Залужни.

Според него, тази дълга и високоинтензивна война е демонстрирала, че най-ценният ресурс са хората, защото тяхното възстановяване отнема много повече време от производството на техника и е невъзможно бързо да се компенсират подобни загуби на бойното поле.

"Въз основа на факта, че бойното поле е станало прозрачно и се контролира автоматично от роботи, вероятността за оцеляване на човек вече не зависи от качеството на неговото обучение и води до неизбежни загуби, което изисква дистанцирането на човек от тази зона на поражение“, обяснява посланикът.

Той отбеляза също, че украинският опит потвърждава още нещо: мобилизацията е изключително чувствителна тема, която влияе върху устойчивостта на обществото във война на изтощение и готовността му да я подкрепи. Ето защо, според Залужни, Русия не бърза да обявява мащабна мобилизация.

Алтернативен пътна мобилизацията

Украинският дипломат и бивш командир смята, че е малко вероятно бъдещето да включва масови многомилионни мобилизации по света.

"Говорим повече за технологична и икономическа мобилизация, като гаранция за неразривния процес на осигуряване и поддържане на технологично превъзходство над противника“, обяснява Залужни.

Той подчертава, че съвременните роботизирани системи вече изпълняват не само спомагателни задачи, но и участват в нападения и дори могат да залавят противника. В същото време използването на техника и хора в зони на интензивно разрушение става все по-смъртоносно.

"Моделът на водене на война, който включва размяна на човешки животи за тактически успехи, вече не е логичен и достъпен вариант. На съвременното високотехнологично бойно поле, наситено с високоточни системи за унищожаване, подобен подход е неприемлив не само от морална гледна точка, но и от гледна точка на тактическа ефективност“, посочва посланикът на Украйна.

Залужни смята, че технологичното развитие и роботизацията на войната откриват алтернативен път — поддържане на бойната ефективност със значително намаляване на човешкото участие и съответно на човешките загуби.

Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    43 6 Отговор
    От както му сложиха пластмасова пластина на черепа,нацистът Залужни не го слуша главата.
    Тоя ли ще подписва капитулацията на Укрия?

    Коментиран от #29

    18:41 23.02.2026

  • 2 име

    53 4 Отговор
    Щото са ви много ценни хората, затова ли избивахте украинци в Донбас, затова ли пращате на смърт 50 годишни мъже и 20 годишни хлапета, а вие ,бандерите, си кютате на сигурно?

    18:42 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нещо

    36 3 Отговор
    Не схващам! Укронацистите ще застрелват другите украинци още по домовете ли? Защото те с този бой при мобилизацията и сега не всички украинци стигат живи до фронта!

    18:42 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Из падмасковие

    4 29 Отговор
    Матушка расия е колониален придатък на англосаксите,всичко печелившо тука е тяхно, руснаците сме им роби

    Коментиран от #12, #19

    18:43 23.02.2026

  • 7 Този отново ни лъже

    30 3 Отговор
    Здравей Залужни . Точно такава мобилизация трябва да продължи защото хващате абсолютно неподготвени селяни и ги хвърляте направо на бойната линия където те умират и това трябва да продължим за последния от вас защото мир няма да има до момента в който урси Кая и розовите понита не ви използват за мишени. И това ще се случи

    18:44 23.02.2026

  • 8 Онзи

    12 2 Отговор
    Ерата на Терминатор идвааа 😂😂

    18:44 23.02.2026

  • 9 Георги

    17 1 Отговор
    хората са единственият ресурс, който може да се произвежда неограничено с неквалифициран труд.

    18:44 23.02.2026

  • 10 Още новини от Украйна

    24 2 Отговор
    Залужни очевидно се вписва в наративите на британските глобалисти за продължаването на войната като техен основен актив.

    Неговото изявление, че никоя държава не притежава достатъчна военна мощ, за да спре тази война, което той направи във водещия британски мозъчен тръст Chatham House, е...

    „Знаем със сигурност, че в момента никоя държава няма достатъчна военна мощ, за да предотврати тази война“, каза бившият главнокомандващ и посланик в Обединеното кралство.

    Според неговата оценка тази война е създала нова реалност, където старите понятия за възпиране и баланс на силите вече не важат.
    Защо е тази манипулация?

    1. Русия не води война срещу Украйна в пълния смисъл на думата, а по-скоро стратегическа военна операция, тъй като цялата ѝ армия не участва. Украйна, от друга страна, използва 100% от човешката си сила и ресурси.

    2. Русия запазва козовете си в тактическите и ядрените си оръжия, нещо, което липсва на Киев.

    3. 70% от страните от НАТО открито играят на страната на Украйна. Останалите участват косвено. Русия няма съюзници освен Северна Корея. Дори Беларус участва косвено само с 10% (чрез предоставяне на своето въздушно пространство и системи за откриване на цели).

    Ако Русия се засили на 100% като Украйна, войната ще приключи бързо, но с глобални последици за света като цяло, а също така има потенциал да ескалира в трета световна война.
    Залужни направи това изявление като поредна медийна атака срещу Зеленски, който затваря прозореца

    18:44 23.02.2026

  • 11 Раша на бунището при ссср

    2 32 Отговор
    Българския народ няма да забрави,няма да прости,на руските комунистически престъпници, които изгориха жив българина инженер Иван Милев в Одеса

    Коментиран от #14, #16

    18:45 23.02.2026

  • 12 име

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Из падмасковие":

    Хапвай на зеления даровете от златната толетна и не говори с пълна уста. Ирландия и шотландия са колонии на островните poдocмеcители, но за Русия могат само да си мечтаят.

    18:46 23.02.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 1 Отговор
    Хахахахах, " Добър ден, аз съм вашта леля", хахах

    18:46 23.02.2026

  • 14 Георги

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Раша на бунището при ссср":

    ти говорител на народа ли си?

    18:48 23.02.2026

  • 15 Дзак

    12 1 Отговор
    Това направо оправдава употребата на оръжия за масово поразяване във всякавойна!

    18:48 23.02.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Раша на бунището при ссср":

    Тез руски комунисти не викаха ли " Слава свинарине"?

    Коментиран от #21

    18:49 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    17 1 Отговор
    Хихихи, този вече е в предизборна програма! Да видим колко са тъпи укрите, ако го изберат и този 😂

    18:51 23.02.2026

  • 19 русия е васал на Китай

    5 14 Отговор

    До коментар #6 от "Из падмасковие":

    Това беше преди 5 години. В момента Путлер е васал на Си и съдбата на 140 млн. крепостници са в ръцете и милостта на Китай.

    18:53 23.02.2026

  • 20 Софиянец

    13 2 Отговор
    Тоя иска да става шеф на клозета 404 🤭

    18:54 23.02.2026

  • 21 Механик

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не м у обръщай в нимание. Тоя е в амок. Мозъкът му е възпален от хронично недоспиване и лоши новини о т любимата му украйна.

    Коментиран от #45

    18:55 23.02.2026

  • 22 Стойко

    12 2 Отговор
    Явно саксонците са му прошепнали други хитри начини да мобилизира още укро месо, аххаха

    18:55 23.02.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор
    Я жил два года в бункере», – сказал Зеленский. По его словам, на работу он при этом всегда ходил в офис президента

    Коментиран от #28

    18:55 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Опорка

    19 2 Отговор
    Пълна шизофренна пропаганда, в дълбок разрез с реалността. В нея, копоите на киевската нацистка хунта ловят хора по улиците като животни и ги пращат в месомелачката.

    18:57 23.02.2026

  • 26 пешо

    16 2 Отговор
    претрепаха ги по улиците да ги събират за фронта

    18:57 23.02.2026

  • 27 Паткан ...

    10 2 Отговор
    Дрънка глупости

    18:58 23.02.2026

  • 28 Жик так

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И изби и осакати 2 милиона руски орки.О бункера🤣🤣🤣
    А кремльовският джуджак ще остане в бункера докато го изкарат студен.
    Жик так

    Коментиран от #33, #44

    18:59 23.02.2026

  • 29 Браво на Рашистите

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Сатана Z
    90ОТГОВОР
    От както му сложиха пластмасова пластина на черепа,нацистът Залужни не го слуша главата.
    Тоя ли ще подписва капитулацията на Укрия?
    -;-
    Важното е че Путлер го слушат, краката, главата и каквото трябва.
    Надявам се Аллах да си вземе нищожеството във Здраве, а да не се окаже "След кратко боледуване"!

    Добре че не сме в един и същи строй със РАШИСТИТЕ!

    Коментиран от #34

    18:59 23.02.2026

  • 30 ИЗБЯГАЛИЯ ЗАЛУЖНИ

    9 2 Отговор
    Турете му някоя лондонска снимка.

    19:00 23.02.2026

  • 31 Zaxaрова

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Още 200 рубли към надника.

    19:00 23.02.2026

  • 32 Невероятен смешник

    11 2 Отговор
    Щял да прави завалията технологична и икономическа мобилизация... Колко ли мозък е нужен че подобна глупост да ти роди главата. Четеш го 5 пъти тва и се смееш всеки път

    19:01 23.02.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Жик так":

    А колко укри е избил?

    19:03 23.02.2026

  • 34 Обикновен човек

    4 9 Отговор

    До коментар #29 от "Браво на Рашистите":

    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #40, #46

    19:04 23.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Залужни е прав,всички окраинци искат да умиргат за нашата свабада!🌈🌈🌈🥳😪👍

    19:06 23.02.2026

  • 37 Хаяско

    4 3 Отговор
    Не ми дреме. Орки да искаш в Бензиностанцията.

    19:06 23.02.2026

  • 38 Ачо

    6 3 Отговор
    Говори се че и тази нощ над 1000 руснаци да окобзончени.

    Коментиран от #41

    19:06 23.02.2026

  • 39 Ще постигне тя Украйна

    8 3 Отговор
    технологично превъзходство над противника. Тея ток, парно и вода нямат, стоят на свещи в метрото и им хлопат зъбите а тоя взел да фантазира за технологични превъзходства. Сглобяваме разни тъпотийки и играчки, играем си със Старлинка и го ползваме за масичка ама иначе сме велики. Така и не им увря главата че огромен късмет изкараха със стратегията на Путин за щадяща война, която впрочем за мен е огромна грешка на руснаците

    19:08 23.02.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Обикновен човек":

    И те и те

    19:08 23.02.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ачо":

    Гласовете ти много ти говорят

    19:09 23.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ЛОНДОНСКИ ТИГЪР

    1 2 Отговор
    Произлязъл от бандера тигър.

    19:09 23.02.2026

  • 44 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Жик так":

    Направо е убил 3 милиарда руснаци, нали?

    19:10 23.02.2026

  • 45 Меанико,не се впрягай толкоз.😂😂

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Пази си жлъчката да не стане някоя руптура.Утре ще честваш петата година от Тридневната.Догодина ако оцелееш шестата от Киев за два дня и за две седмици до Ламанша 😁😂😁😂

    Коментиран от #60

    19:12 23.02.2026

  • 46 Искаш ли да си украинец?

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Обикновен човек":

    Ходи у посолството няма да ти откаже сексоложката

    19:15 23.02.2026

  • 47 Тоа е избран да

    8 2 Отговор
    скъси зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник с една глава...........

    Коментиран от #54

    19:19 23.02.2026

  • 48 Мишел

    8 6 Отговор

    До коментар #42 от "Да де":

    За 4 години Украйна загуби над 10 000 000 човека. Колко от тях са убити и осакатени и за какво ли?

    19:22 23.02.2026

  • 49 Плд, ул Св Климент

    6 2 Отговор
    хората не са ресурс,
    хората не са суровина

    19:30 23.02.2026

  • 50 Дас Хаген

    9 2 Отговор
    Добро утро нарко! Кото си избихте хората се сетихте!

    Коментиран от #53

    19:44 23.02.2026

  • 51 Тома

    9 0 Отговор
    Нека залужни да потърси хора за мобилизация в Монте Карло там са смелите украинци с ферарита, бентлита и яхти

    19:51 23.02.2026

  • 52 Традиционният подход на мобилизация в

    6 0 Отговор
    Украйна е: хващане на хората от ТКЦ като диви прасета, и изпращането им на фронта на заколение!

    19:59 23.02.2026

  • 53 Ей Германчето

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Дас Хаген":

    Я кажи кой си изби крепостните.Ако знаеш де.

    Коментиран от #58

    20:08 23.02.2026

  • 54 Важно е кой

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Тоа е избран да":

    Ще смени късокракото човече с дръпнати очички,Байновото.

    Коментиран от #57

    20:10 23.02.2026

  • 55 Ами прав е Залужни

    4 0 Отговор
    В 404 няма мобилизация, а бусификация.

    20:19 23.02.2026

  • 56 Запознат

    4 0 Отговор
    "че е малко вероятно бъдещето да включва масови многомилионни мобилизации по света"

    Ха ха ха обаче в Украйна ловът на хора по улиците се засилва и става все по ожесточен - вече ловят по над 60 000 на месец. Обаче в Лвов наръгаха и убиха един от ТЦК - в Одеса се стигна до престрелка а преди това четирима от ТЦК загинаха и двама са в болница.

    "Ето защо, според Залужни, Русия не бърза да обявява мащабна мобилизация"

    Залужни реално призна че руските загуби са много по-малки от украинските колкото и нашите козячета да ревът за "огромните" им загуби.

    20:24 23.02.2026

  • 57 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Важно е кой":

    Е той Путин нали умря бре - сега някой ще го сменял - що такава ви е къса паметта.

    20:26 23.02.2026

  • 58 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ей Германчето":

    Избил ги е единствено в козяшката пропаганда - иначе и Залужни ви го каза:

    - Русия не бърза да обявява мащабна мобилизация

    Сега остава да кажете че и той прави "руска пропаганда".

    20:30 23.02.2026

  • 59 Военна аксдемия

    1 0 Отговор
    Време е за нови авторои освен Сун Дзъ и Клаузевиц. Тук вече ще пишат Залужни и Герасимов ако може да пише

    Коментиран от #62

    20:32 23.02.2026

  • 60 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Меанико,не се впрягай толкоз.😂😂":

    "петата година от Тридневната"

    А можеш ли ми каза господарите ти какво направиха във Виетнам след 20 години война или пък в Афганистан след 20 години - избягаха най позорно.

    Пък и мозъчетата не стига ли за нищо ново че повтаряте старата опорка "Тридневната" ама никое козяче не може да ми каже кой от управляващите в Русия е казал че ще е "тридневна" СВО - иначе ген.Мили каза че ще е тридневна ама за там всичките са получили колективна амнезия.

    20:36 23.02.2026

  • 61 Дано бандерите да си опазят мъже

    2 0 Отговор
    Генерал Залужни: Най-ценният ресурс са хората! Традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан
    -;-
    Браво на бандерлите

    мислят че след Усрацията на Фюрера , все пак ще им трябва и разплоден митриял!

    Браво на бандерите че ни показаха Къшмера на красните солдати и техния генералитет!

    20:38 23.02.2026

  • 62 Украинец

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Военна аксдемия":

    Не знам Залужни дали ще пише но е избран да поднесе зелката на зеления на Путин. На фронта във ВСУ назрява бунт и ако Залужни не я поднесе войниците от ВСУ ще я поднесат но тогава няма да е само на зеления.

    20:41 23.02.2026

