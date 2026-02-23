Генерал Залужни: Най-ценният ресурс са хората! Традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан

Опитът от руско-украинската война показа, че традиционният подход към мобилизацията е напълно изчерпан.Това заяви днес посланикът на Украйна в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни по време на реч в Кралския институт за международни отношения, предава Цензор.НЕТ, цитирана от Фокус.



Залужби отбеляза, че броят на хората, физически способни да изпълняват задачи в бойна зона, е минимален. Той продължава да намалява и всъщност постепенно се заменя с роботи.



"Опитът както на Русия, така и на Украйна показва, че традиционният подход към мобилизацията в съвременната война е напълно изчерпан“, смята Залужни.



Според него, тази дълга и високоинтензивна война е демонстрирала, че най-ценният ресурс са хората, защото тяхното възстановяване отнема много повече време от производството на техника и е невъзможно бързо да се компенсират подобни загуби на бойното поле.



"Въз основа на факта, че бойното поле е станало прозрачно и се контролира автоматично от роботи, вероятността за оцеляване на човек вече не зависи от качеството на неговото обучение и води до неизбежни загуби, което изисква дистанцирането на човек от тази зона на поражение“, обяснява посланикът.



Той отбеляза също, че украинският опит потвърждава още нещо: мобилизацията е изключително чувствителна тема, която влияе върху устойчивостта на обществото във война на изтощение и готовността му да я подкрепи. Ето защо, според Залужни, Русия не бърза да обявява мащабна мобилизация.



Алтернативен пътна мобилизацията



Украинският дипломат и бивш командир смята, че е малко вероятно бъдещето да включва масови многомилионни мобилизации по света.



"Говорим повече за технологична и икономическа мобилизация, като гаранция за неразривния процес на осигуряване и поддържане на технологично превъзходство над противника“, обяснява Залужни.



Той подчертава, че съвременните роботизирани системи вече изпълняват не само спомагателни задачи, но и участват в нападения и дори могат да залавят противника. В същото време използването на техника и хора в зони на интензивно разрушение става все по-смъртоносно.



"Моделът на водене на война, който включва размяна на човешки животи за тактически успехи, вече не е логичен и достъпен вариант. На съвременното високотехнологично бойно поле, наситено с високоточни системи за унищожаване, подобен подход е неприемлив не само от морална гледна точка, но и от гледна точка на тактическа ефективност“, посочва посланикът на Украйна.



Залужни смята, че технологичното развитие и роботизацията на войната откриват алтернативен път — поддържане на бойната ефективност със значително намаляване на човешкото участие и съответно на човешките загуби.

