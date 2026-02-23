Володимир Зеленски: Лукашенко прави грешка! Руски ракети "Орешник", дори и в Беларус, са легитимна цел за НАТО и Украйна

НАТО трябва да разглежда "Орешник“ като легитимна военна цел, а Украйна ще оцени съответната заплаха от Беларус, заявява украинският президент Володимир Зеленски в интервю за независимата беларуска медия "Дзеркало". Откъси от интервюто са публикувани в Telegram.
Според Зеленски, засега Русия все още не е доставила целия комплекс "Орешник" в Беларус, но вече е доставила съответната техника. Той отбелязва, че "Русия се опитва да демонстрира сила и да сплаши Европа".
"По мое мнение, НАТО трябва да разглежда "Орешник" като легитимна цел. Украйна ще оцени тази заплаха. Александър Лукашенко прави голяма грешка. Въпросът не е само в "Орешник“. Всички виждат, че в момента те правят повече шоу“, допълва Зеленски.
23 Февруари, 2026
2 Шопо
Лукашенко не е като Путин ще ви стъпче като хлебарки
Коментиран от #23, #77, #94
18:12 23.02.2026
3 Асен
На НАТО да казва какво да прави! Няма ли кой да му дръпне шалтера?! Арогантен,нахалник,омръзна на всички
18:12 23.02.2026
4 ас404
18:13 23.02.2026
5 Питам:
18:13 23.02.2026
6 осраински
Коментиран от #95
18:14 23.02.2026
7 Перо
18:15 23.02.2026
8 Абе стига
18:15 23.02.2026
9 Тоя голям шеф се извъди
18:15 23.02.2026
10 Хи хи хи . Голям майтап !
18:16 23.02.2026
11 Абе
18:17 23.02.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #99
18:17 23.02.2026
14 Лукашенко за сега
Нали вижда докъде се докара шефа му Путин.
18:18 23.02.2026
15 Бесен - Язовец
18:18 23.02.2026
16 Путин
18:19 23.02.2026
17 Българин..
18:19 23.02.2026
19 Хохо Бохо
Коментиран от #25
18:20 23.02.2026
20 име
18:21 23.02.2026
21 БАРС
18:21 23.02.2026
22 И как в суверенна държава
18:21 23.02.2026
24 Бесен - Язовец
Коментиран от #27
18:22 23.02.2026
25 Къв нацизъм,
До коментар #19 от "Хохо Бохо":къв фашизъм.
Избистрете бозата в главите.
Има демокрации и диктатури. Зацепете го на края.
Коментиран от #61, #105
18:22 23.02.2026
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
18:24 23.02.2026
29 стоян георгиев
18:24 23.02.2026
31 Аква
Коментиран от #35
18:24 23.02.2026
32 Бесен - Язовец
До коментар #27 от "Това е новина":Още не са, но ще им е за 4ти път, ако някога влязат, поне по приказките на бункерния плъх!
Коментиран от #39
18:25 23.02.2026
33 ООрана държава
18:25 23.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ти, като убеден
До коментар #31 от "Аква":привърженик на НАТО, трябва да знаеш КОЙ !
18:26 23.02.2026
36 Фейк на часа
Толкова от мен.
Приятна вечер на всички нормални!
18:26 23.02.2026
38 Омазана ватенка
18:27 23.02.2026
39 Путин стои
До коментар #32 от "Бесен - Язовец":върху картата и превзема ли превзема.
18:28 23.02.2026
42 Смех с ватенки
До коментар #34 от "Бесен - Язовец":Те руснаците за 4 години превзеха планетата и Млечният път.Утре в началото на петата година от путинският блицкриг ще се насочат към друга Галактика.
18:30 23.02.2026
43 Иван Анчев плешивия циганин
- Лоши, лоши Руснаци, много лоши Руснаци. Какво да правя. Ще се обадя да се оплача от Руснаците на Борката джонсан........ Хмммм не ми вдига, крие се мошенника. Ще звънна на Тръмп....... Нямал съм карти , тъпак, аз не играя карти, аз шмъркам..Какво да правя, ще се обадя на Биби да каже на Москва поне да не ме убиват....... Какво да правя,,,,, ще се обадя в Брюксекл, поне да ме успокоят.......Лъжци поне някое ево да бяха дали. Какво да правя, какво да правя. Какво да правя!!!
18:30 23.02.2026
44 Тагарев Тошко
18:30 23.02.2026
48 си дзън
в Татарастан на 1200км. Орбан и Фицо ще глътнат водичка.
Коментиран от #87
18:33 23.02.2026
50 ?????
Вчера ни разправяше за Трета световна война, днес иска НАТО да атакува руски ракети в Беларус.
На мен ми е чудно ръкопляскащите на тия глупости с какво мислят - с мозъка си или с петата част на тялото си.
18:33 23.02.2026
51 Асанчо от русофили
18:36 23.02.2026
53 Наркоман
18:37 23.02.2026
54 Ха ХаХа
До коментар #52 от "Орешникът":Ха ха ха ха
Скрий се...
18:39 23.02.2026
55 В момента НАТО
18:39 23.02.2026
56 зелена миризлива тениска
18:40 23.02.2026
57 Берлин
18:40 23.02.2026
58 Мишел
Коментиран от #63
18:42 23.02.2026
59 Най-великият Президент на 21 век
Коментиран от #67, #74, #76, #100
18:42 23.02.2026
61 Глупости
До коментар #25 от "Къв нацизъм,":Има мека и твърда диктатура.
18:43 23.02.2026
63 ГРУ гайтанжиева
До коментар #58 от "Мишел":Няма такива ракети. Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
18:45 23.02.2026
65 Аман!
18:47 23.02.2026
66 Патриот
18:47 23.02.2026
67 Алиса Вайдел
До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":Гн.Зеленски, това е Националният парламент на Германия, а не сцена за вашата комедия Слуга на народа.
Вашето място не е тук.
Вашето място е в затвора
18:47 23.02.2026
68 1111
18:49 23.02.2026
69 Софиянец
18:49 23.02.2026
70 Запознат
Коментиран от #71, #72
18:50 23.02.2026
71 Ха ХаХа
До коментар #70 от "Запознат":Хахахаха
18:51 23.02.2026
73 Задунайски празнокарпузник
Коментиран от #78, #80
18:53 23.02.2026
74 Шушумиго
До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":Направо си е президент на света!?
18:58 23.02.2026
75 Бандерите да полислят
-;-
Дано бандерите да не ударят някоя руZZка ракета, че току виж и Беларус влязла в ОСВОБОЖДАВАНЕТО на несъществуващата Украйна!
Абе Лукашенко нали мислеше че за 10-15 дни ще свършела Операцията!
Как напредва Усрацията!
19:03 23.02.2026
76 Гадно
До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":Най-великият Президент на 21 век
16ОТГОВОР
Президент Зеленски е безспорния лидер на Свободния свят !
-;-
А има ли някъде мнения за най-ТЪПИЯ Управник!
Айде Фюрера бил в ГДР-то та е научил немския!
Ама нашия Ламата от Банкята къде е в класацията.
19:06 23.02.2026
77 Абеи Шопе
До коментар #2 от "Шопо":Шопо
783ОТГОВОР
Що не пробвате да ударите Беларус
Лукашенко не е като Путин ще ви стъпче като хлебарки
-;-
Абе Шопе, на Лайноренко не му работи индустрията и не знам щъде изнася, а ти някакво тъпчене и ръчиници сънуваш!
Абе некъде пишеше ли чебелоруките даже на картошките нещо били закъсали!
Така беше и с нашите бузлуджански серсеми- не можеха да изхранят Народа ни, ама беха с КПССС-то и бореха империализъма!
Аллахе, кой създаде маркс-ленинската уродливост!
Коментиран от #79, #91
19:09 23.02.2026
81 Заради успехите на ВСУ
19:14 23.02.2026
83 От чужбина
Беларус в момента НЕ е участник в конфликта. НАТО е декларирал, че е ОТБРАНИТЕЛЕН съюз. При това положение евентуално нападение от страна на НАТО ще означава на практика Трета Световна. Няма да е учудващо ако започнат провокации и срещу Беларус.
19:17 23.02.2026
84 ЕХ ЗЕЛЯ, ЗЕЛЯЯЯ
19:19 23.02.2026
85 И защо да са
19:20 23.02.2026
86 Петрич
19:20 23.02.2026
87 Дон Дони
До коментар #48 от "си дзън":Да си чул за мъртва ръка! Дори да ударят първи и хамерикснците ще бъдат ударени!
19:22 23.02.2026
88 Някой
19:22 23.02.2026
89 Анонимен
19:25 23.02.2026
90 Кравария убер алес
19:26 23.02.2026
94 Страшен виц каза
До коментар #2 от "Шопо":Дай още няколко такива . Много си забавен .
19:27 23.02.2026
95 абе калъф
До коментар #6 от "осраински":Нямате ли си сайтове в Московския блатарник ? Знаеш ли колко ми дреме за полюциите ти
Коментиран от #103
19:30 23.02.2026
96 666
Коментиран от #98
19:30 23.02.2026
97 Инна
Съдейки по загрижеността на Зеленски за Орешник, стигаме до заключението, че ракетната система „Орешник“, която два пъти порази цели в Украйна, е оставила траен отпечатък с разрушителния си потенциал.
Вярвам, че нелегитимният Зеленски трябва да стане легитимна цел за Орешник.
19:33 23.02.2026
98 Явно ще
До коментар #96 от "666":има време . Да мине още година , щото явно толква им трябва да го разположат тоя лешник.
19:34 23.02.2026
99 Бензъл
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Наистина ще си последнио шоп.И ти няма да устискаш дълго
19:37 23.02.2026
100 Булава
До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":Не му остава много
19:39 23.02.2026
101 Пилотът Гошу
19:48 23.02.2026
105 сноу
До коментар #25 от "Къв нацизъм,":То в твоята тъкъв вкиснат бъркоч,че не става съвети да даваш...
22:41 23.02.2026
106 КОЛЬО ПАРЪМА
00:48 24.02.2026