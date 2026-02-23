Новини
Володимир Зеленски: Лукашенко прави грешка! Руски ракети "Орешник", дори и в Беларус, са легитимна цел за НАТО и Украйна
Володимир Зеленски: Лукашенко прави грешка! Руски ракети "Орешник", дори и в Беларус, са легитимна цел за НАТО и Украйна

23 Февруари, 2026 18:09 2 833 106

  • русия-
  • украйна-
  • беларус-
  • ракети-
  • дронове-
  • орешник-
  • володимир зеленски-
  • александър лукашенко-
  • нато

Според Зеленски, засега Москва все още не е изпратила целия комплекс "Орешник" в Беларус, но вече е доставила съответната техника

Володимир Зеленски: Лукашенко прави грешка! Руски ракети "Орешник", дори и в Беларус, са легитимна цел за НАТО и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

НАТО трябва да разглежда "Орешник“ като легитимна военна цел, а Украйна ще оцени съответната заплаха от Беларус, заявява украинският президент Володимир Зеленски в интервю за независимата беларуска медия "Дзеркало". Откъси от интервюто са публикувани в Telegram.

Според Зеленски, засега Русия все още не е доставила целия комплекс "Орешник" в Беларус, но вече е доставила съответната техника. Той отбелязва, че "Русия се опитва да демонстрира сила и да сплаши Европа".

"По мое мнение, НАТО трябва да разглежда "Орешник" като легитимна цел. Украйна ще оцени тази заплаха. Александър Лукашенко прави голяма грешка. Въпросът не е само в "Орешник“. Всички виждат, че в момента те правят повече шоу“, допълва Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 69 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    146 7 Отговор
    Що не пробвате да ударите Беларус
    Лукашенко не е като Путин ще ви стъпче като хлебарки

    Коментиран от #23, #77, #94

    18:12 23.02.2026

  • 3 Асен

    164 5 Отговор
    Този започна и
    На НАТО да казва какво да прави! Няма ли кой да му дръпне шалтера?! Арогантен,нахалник,омръзна на всички

    18:12 23.02.2026

  • 4 ас404

    97 8 Отговор
    Западната глобална олигархия не е помагала и не помага на Украйна в борбата ѝ срещу Руската федерация, но финансира и въоръжава киевския режим, за да може той да служи възможно най-дълго в повече от вековната си война срещу Русия.

    18:13 23.02.2026

  • 5 Питам:

    102 5 Отговор
    Кой от тях е нормален: Наркомана, перчема или брюкселските луди жаби? Но какво ли не правят комисионните?

    18:13 23.02.2026

  • 6 осраински

    96 5 Отговор
    Много от нас говорят за тоталитарния режим на Сталин и „разпадането“ на ерата на Брежнев. Момчета, ако нашият народ не беше създал ядрен щит тогава, вече щяхме да бъдем разкъсани на парчета от европейски чакали и американски пуми. Благодарение на лидерите от онези епохи, ние не само сме суверенни, но и съществуваме като руснаци. Плюйте в очите на тези, които говорят за кървавия сталинизъм и застоялата ерата на Брежнев. И да, честит празник на нашите войници, сержанти и офицери, честит празник на нашите учени, инженери и работници, чийто труд ни позволява да живеем в световна сила, на която „демократичните“ мелези се страхуват да посегнат.

    Коментиран от #95

    18:14 23.02.2026

  • 7 Перо

    90 5 Отговор
    Ционисткият наркос защо си мисли, че е част от НАТО?

    18:15 23.02.2026

  • 8 Абе стига

    74 4 Отговор
    сте рекламирали наркотиците и ползвателите и. Визирам Зеления наркоман.

    18:15 23.02.2026

  • 9 Тоя голям шеф се извъди

    68 4 Отговор
    ,и тоя имал мнение и нато ли взе да командва необръснатия зелен педофил

    18:15 23.02.2026

  • 10 Хи хи хи . Голям майтап !

    65 3 Отговор
    Надрусаняка не знае ли колко млади са си заминали преди по - старите .....там ред няма !!!!!!! Да не вика хоп ....преди да е скочил !!!!!

    18:16 23.02.2026

  • 11 Абе

    81 3 Отговор
    Интригантчето....искаш да запалиш светът май. Какво те интересува Беларус бре чудовище нещастно. Не си в конфликт с беларусите. Не пожела преговори с Москва затривайки собственната си държава и хора.

    18:17 23.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    5 60 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му продажна.

    Коментиран от #99

    18:17 23.02.2026

  • 14 Лукашенко за сега

    7 55 Отговор
    се сдържа.
    Нали вижда докъде се докара шефа му Путин.

    18:18 23.02.2026

  • 15 Бесен - Язовец

    65 3 Отговор
    Бооклуко дрогиран от Кривой Рог говори за легитимна цел, а държавата вече му е изчезнала от картите на Европа.

    18:18 23.02.2026

  • 16 Путин

    52 4 Отговор
    Ще изпратя ПО - ЗДРАВ на нелегитимника клоун един хубав Орех за дълголетие ...и бог да го прости !!!!!!

    18:19 23.02.2026

  • 17 Българин..

    5 55 Отговор
    До като не се унищожи калния нужник и ботокса не висне от башнята няма да има мир!

    18:19 23.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хохо Бохо

    64 4 Отговор
    По мое мнение всеки склад в Полша, Румъния....свързан с доставка на оръжия, горива, консумативи за нацистката армия трябва да е легитимна цел на руснаците. Само така ще спрат нацизма отново

    Коментиран от #25

    18:20 23.02.2026

  • 20 име

    50 4 Отговор
    Руснаците думкат със стари ракети Х-101 от началото на 60те години и Орешници, които според соpocнята, били стари ракети от времето на СССР, а НАТОвското супер-дупер ПВО даже себе си не може да опази и затова Бандеристан е без ток, вода, парно, интернет, телевизия, радио и жп линии.

    18:21 23.02.2026

  • 21 БАРС

    41 4 Отговор
    ИЗТРЯСКАЛ УМОРА НЯМА.

    18:21 23.02.2026

  • 22 И как в суверенна държава

    44 4 Отговор
    ти е легитимна цел бре фашист нещастен?

    18:21 23.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бесен - Язовец

    42 4 Отговор
    Соросоиди руснаците ви приключиха в Покрайна. Остана ви само смешната пропаганда!

    Коментиран от #27

    18:22 23.02.2026

  • 25 Къв нацизъм,

    5 24 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    къв фашизъм.
    Избистрете бозата в главите.
    Има демокрации и диктатури. Зацепете го на края.

    Коментиран от #61, #105

    18:22 23.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 29 Отговор
    5та година от тридневната операция на геостратега с токчетата и ботокса, а над милион вата при кабзон, что случилас❗❗

    18:24 23.02.2026

  • 29 стоян георгиев

    31 3 Отговор
    Слава на Руската армия защитнициа на семейните ценности, мира, правдата, човечеството. Владимир Путин руския президент е най хуманния човек на планетата Земя дири в цялата Галактика и млепния път и отвъд него същоооо... Сороси фашистки дишайре прахта на Русия

    18:24 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аква

    42 3 Отговор
    Как Зеленски ще говори от името на НАТО. КОЙ му позволява тая наглост!

    Коментиран от #35

    18:24 23.02.2026

  • 32 Бесен - Язовец

    3 26 Отговор

    До коментар #27 от "Това е новина":

    Още не са, но ще им е за 4ти път, ако някога влязат, поне по приказките на бункерния плъх!

    Коментиран от #39

    18:25 23.02.2026

  • 33 ООрана държава

    24 2 Отговор
    Не намесвай нато бе кл0ун

    18:25 23.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ти, като убеден

    13 2 Отговор

    До коментар #31 от "Аква":

    привърженик на НАТО, трябва да знаеш КОЙ !

    18:26 23.02.2026

  • 36 Фейк на часа

    35 4 Отговор
    Редакцията, копаете дъното.
    Толкова от мен.
    Приятна вечер на всички нормални!

    18:26 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Омазана ватенка

    4 30 Отговор
    Путин го е страх от сянката си.И няма да даде сериозни оръжия (ако ги има се)дори и на Лукашенко.

    18:27 23.02.2026

  • 39 Путин стои

    10 14 Отговор

    До коментар #32 от "Бесен - Язовец":

    върху картата и превзема ли превзема.

    18:28 23.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Смех с ватенки

    5 22 Отговор

    До коментар #34 от "Бесен - Язовец":

    Те руснаците за 4 години превзеха планетата и Млечният път.Утре в началото на петата година от путинският блицкриг ще се насочат към друга Галактика.

    18:30 23.02.2026

  • 43 Иван Анчев плешивия циганин

    20 4 Отговор
    Зеленски.
    - Лоши, лоши Руснаци, много лоши Руснаци. Какво да правя. Ще се обадя да се оплача от Руснаците на Борката джонсан........ Хмммм не ми вдига, крие се мошенника. Ще звънна на Тръмп....... Нямал съм карти , тъпак, аз не играя карти, аз шмъркам..Какво да правя, ще се обадя на Биби да каже на Москва поне да не ме убиват....... Какво да правя,,,,, ще се обадя в Брюксекл, поне да ме успокоят.......Лъжци поне някое ево да бяха дали. Какво да правя, какво да правя. Какво да правя!!!

    18:30 23.02.2026

  • 44 Тагарев Тошко

    20 2 Отговор
    Нашата Нейски лично заминава за Украйна да и подарява генератори и ток!

    18:30 23.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 си дзън

    6 23 Отговор
    Докато сложат орешника, фламингата цвъкат яко. Снощи са думнали помпената станция на Дружба
    в Татарастан на 1200км. Орбан и Фицо ще глътнат водичка.

    Коментиран от #87

    18:33 23.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ?????

    22 4 Отговор
    Тоя съвсем е изперкал.
    Вчера ни разправяше за Трета световна война, днес иска НАТО да атакува руски ракети в Беларус.
    На мен ми е чудно ръкопляскащите на тия глупости с какво мислят - с мозъка си или с петата част на тялото си.

    18:33 23.02.2026

  • 51 Асанчо от русофили

    4 15 Отговор
    господаря русия пак на колене пред англосакса

    18:36 23.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Наркоман

    15 3 Отговор
    Като помиришеш разцъфнал Орешник ще разбереш коя е целта

    18:37 23.02.2026

  • 54 Ха ХаХа

    9 2 Отговор

    До коментар #52 от "Орешникът":

    Ха ха ха ха
    Скрий се...

    18:39 23.02.2026

  • 55 В момента НАТО

    12 2 Отговор
    Е зашеметено както след нокдаун на Пулев и причината е Тръмп. Системно нарушаване на въздушното пространство на натовски държави а в Полша и Румъния падат дронове и какво? Нищо. А предния секретар на НАТО Столтенберг се кълнеше че падне ли и само един дрон ще има мощен отговор. В момента по лесно е да попаднеш на мина в Черно море отколкото на калкан.

    18:39 23.02.2026

  • 56 зелена миризлива тениска

    13 3 Отговор
    Абе къв е брадатото джудже Стори Пакост с белия нос ,за да дава съвети на батя Лукашенко ?

    18:40 23.02.2026

  • 57 Берлин

    12 4 Отговор
    Окраклоун и евронацюги си мислят че могат да дават акъл,на политици и образовани хора,самите освен да лъжат и крадене другото не могат,

    18:40 23.02.2026

  • 58 Мишел

    17 3 Отговор
    НатО и Украйна разглеждат Орешник като легитимна цел и обратното. Който превари, той печели, Орешникът са на хиперзвукови носители, всички столици на държавите от НатО са им на 5 минути. За Вашингтон има Авангард за 7 минути.. Затова никой не си позволява война с Русия.

    Коментиран от #63

    18:42 23.02.2026

  • 59 Най-великият Президент на 21 век

    5 20 Отговор
    Президент Зеленски е безспорния лидер на Свободния свят !

    Коментиран от #67, #74, #76, #100

    18:42 23.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Глупости

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Къв нацизъм,":

    Има мека и твърда диктатура.

    18:43 23.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ГРУ гайтанжиева

    4 13 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Няма такива ракети. Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    18:45 23.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Аман!

    10 4 Отговор
    Володимире, много бращолевиш ! Само дрън-дрън.

    18:47 23.02.2026

  • 66 Патриот

    14 5 Отговор
    Наркотик разрушава мозък.Този стана совсем зле.Наркоман изнася от в къщи последна вещ, а този краде живот от милиони украинци.

    18:47 23.02.2026

  • 67 Алиса Вайдел

    18 11 Отговор

    До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Гн.Зеленски, това е Националният парламент на Германия, а не сцена за вашата комедия Слуга на народа.
    Вашето място не е тук.
    Вашето място е в затвора

    18:47 23.02.2026

  • 68 1111

    8 16 Отговор
    И що ве? Нали тия ракети бяха някви разработки от 60-те години на миналия век с радиолампи и платки от транзистор ВЕФ?! Кво са плашите толкоз?

    18:49 23.02.2026

  • 69 Софиянец

    10 13 Отговор
    Наркомана пак е пудрил носа!

    18:49 23.02.2026

  • 70 Запознат

    11 10 Отговор
    Орешника има много недостатъци и един от тях е, че не може да се използва на разстояние по-малко от 700 километра... което означава, че не може от Беларус да удари цел в Киев.

    Коментиран от #71, #72

    18:50 23.02.2026

  • 71 Ха ХаХа

    8 10 Отговор

    До коментар #70 от "Запознат":

    Хахахаха

    18:51 23.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Задунайски празнокарпузник

    9 11 Отговор
    Просията е разполажила в картофената нива бялрус и още по тайната ракетна система Бадямник РК Мусорряк ,без никъв аналог в мирето.......😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #78, #80

    18:53 23.02.2026

  • 74 Шушумиго

    7 6 Отговор

    До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Направо си е президент на света!?

    18:58 23.02.2026

  • 75 Бандерите да полислят

    4 8 Отговор
    Според Зеленски, засега Москва все още не е изпратила целия комплекс "Орешник" в Беларус, но вече е доставила съответната техника
    -;-
    Дано бандерите да не ударят някоя руZZка ракета, че току виж и Беларус влязла в ОСВОБОЖДАВАНЕТО на несъществуващата Украйна!

    Абе Лукашенко нали мислеше че за 10-15 дни ще свършела Операцията!
    Как напредва Усрацията!

    19:03 23.02.2026

  • 76 Гадно

    4 7 Отговор

    До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Най-великият Президент на 21 век
    16ОТГОВОР
    Президент Зеленски е безспорния лидер на Свободния свят !
    -;-
    А има ли някъде мнения за най-ТЪПИЯ Управник!
    Айде Фюрера бил в ГДР-то та е научил немския!

    Ама нашия Ламата от Банкята къде е в класацията.

    19:06 23.02.2026

  • 77 Абеи Шопе

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Шопо
    783ОТГОВОР
    Що не пробвате да ударите Беларус
    Лукашенко не е като Путин ще ви стъпче като хлебарки
    -;-
    Абе Шопе, на Лайноренко не му работи индустрията и не знам щъде изнася, а ти някакво тъпчене и ръчиници сънуваш!

    Абе некъде пишеше ли чебелоруките даже на картошките нещо били закъсали!

    Така беше и с нашите бузлуджански серсеми- не можеха да изхранят Народа ни, ама беха с КПССС-то и бореха империализъма!
    Аллахе, кой създаде маркс-ленинската уродливост!

    Коментиран от #79, #91

    19:09 23.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Заради успехите на ВСУ

    5 7 Отговор
    От Донецка област остана 35 км на 100 км.

    19:14 23.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 От чужбина

    12 4 Отговор
    Зеленски прави грешка, като с това си изказване се опитва да запали Трета Световна Война.
    Беларус в момента НЕ е участник в конфликта. НАТО е декларирал, че е ОТБРАНИТЕЛЕН съюз. При това положение евентуално нападение от страна на НАТО ще означава на практика Трета Световна. Няма да е учудващо ако започнат провокации и срещу Беларус.

    19:17 23.02.2026

  • 84 ЕХ ЗЕЛЯ, ЗЕЛЯЯЯ

    11 5 Отговор
    КОЛКО ЯКО ТЕ Е УВРЕДИЛ ПРАШЕЦААААА

    19:19 23.02.2026

  • 85 И защо да са

    13 4 Отговор
    В Беларус легитимна цел ? Щото Зеленски не е у ред с кратуната ли?

    19:20 23.02.2026

  • 86 Петрич

    13 4 Отговор
    След като този наркоман говори от името на НАТО ясно е до къде е стигнало НАТО И ЕС, ДЪНОТО

    19:20 23.02.2026

  • 87 Дон Дони

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "си дзън":

    Да си чул за мъртва ръка! Дори да ударят първи и хамерикснците ще бъдат ударени!

    19:22 23.02.2026

  • 88 Някой

    11 3 Отговор
    Това клоун кой го е упълномощил да говори от името на Украйна? И заплашва Беларус. Да посмее да го нападне - Бтюшка ще се радва да отвърне.

    19:22 23.02.2026

  • 89 Анонимен

    11 3 Отговор
    Доколкото е известно на света,НАТО е отбранителна организация,за каква цел говори тоя несретник.Кой кого иска да напада, Беларус Украйна ли?И каква ще е реакцията на НАТО,когато Украйна не е член на алианса.

    19:25 23.02.2026

  • 90 Кравария убер алес

    11 3 Отговор
    Зеления ще остане в историята ,като човека запалил 3-та световна война.... И то като кукла на конци, водена от братята островитяни и кравари.

    19:26 23.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Страшен виц каза

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Дай още няколко такива . Много си забавен .

    19:27 23.02.2026

  • 95 абе калъф

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Нямате ли си сайтове в Московския блатарник ? Знаеш ли колко ми дреме за полюциите ти

    Коментиран от #103

    19:30 23.02.2026

  • 96 666

    8 3 Отговор
    Като е цел да пробва.

    Коментиран от #98

    19:30 23.02.2026

  • 97 Инна

    13 3 Отговор
    Преди много време в къщата се е държало стръкче леска, за да се предпази от всяка несправедливост. Сега то бушува в безсилна ярост.
    Съдейки по загрижеността на Зеленски за Орешник, стигаме до заключението, че ракетната система „Орешник“, която два пъти порази цели в Украйна, е оставила траен отпечатък с разрушителния си потенциал.
    Вярвам, че нелегитимният Зеленски трябва да стане легитимна цел за Орешник.

    19:33 23.02.2026

  • 98 Явно ще

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "666":

    има време . Да мине още година , щото явно толква им трябва да го разположат тоя лешник.

    19:34 23.02.2026

  • 99 Бензъл

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Наистина ще си последнио шоп.И ти няма да устискаш дълго

    19:37 23.02.2026

  • 100 Булава

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Не му остава много

    19:39 23.02.2026

  • 101 Пилотът Гошу

    14 1 Отговор
    Ако Зеления, кой си ти, че да обясняваш кое е цел на НАТО. Ти въобще не си фактор и не пееш в хора.

    19:48 23.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Къв нацизъм,":

    То в твоята тъкъв вкиснат бъркоч,че не става съвети да даваш...

    22:41 23.02.2026

  • 106 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    Ау смешника Наркоман се изказва имал мнение ХО ХО ЛЬТ

    00:48 24.02.2026

