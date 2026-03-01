Новини
Мнения »
Околийски: Ще проверим всички централизирани търгове, провеждани от МЗ

Околийски: Ще проверим всички централизирани търгове, провеждани от МЗ

1 Март, 2026 13:00 607 5

  • михаил околийски-
  • мз-
  • адфи-
  • проверки-
  • иванка динева

Няма нищо политическо в освобождаването на Иванка Динева, има регрес по отношение на трансплантациите, каза той

Околийски: Ще проверим всички централизирани търгове, провеждани от МЗ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трябва да се види в Министерството на здравеопазването кой е взел решението и как то е било възложено на външен член - един оперативен съвет да направи пазарно проучване - защо и как се прави това нещо, а и да се види кой в МЗ е контролирал тези хора, които казват, че е добре да се върви напред точно с този тест. Това заяви пред БНР служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, като уточни, че АДФИ, а и прокуратурата, ако трябва, ще разследват как обществени поръчки за тестове за изследване на рак на маточната шийка и ракови заболявания на дебелото черво са с 10 пъти завишени цени:

"Искам да внеса балансиран подход, защото ние толкова години чакаме истински скрининг за HPV. ... Към момента с избора на едни много скъпи консумативи, трябва да видим дали съответстват на пазарната цена в други държави. Има един брилянтен алгоритъм на Лекарския съюз как се правят тези два скрининга - за HPV и за ракови заболявания на дебелото черво - те ни го дадоха и ние стъпваме на него. ... Но не искам с това говорене да създадем скепсис в хората, които трябва да са заинтересовани да участват в подобни скринингови програми, но се получава това като ефект. Защото намерението е добро, всички по веригата са добросъвестни, но някъде това се пропуква, защото някой очевидно има желание да има къщи в Тоскана или някъде другаде. И това не е окей. Това е една от причините аз да приема поканата на г-н премиера, защото площадът ни каза, че трябва някаква нормалност и трябва да се говори истината и да се преследват тези неща в детайли, защото дяволът е в детайлите. Не можеш да кажеш, че ги има двата скрининга и всичко е наред, а не е".

Всички централизирани търгове, провеждани от МЗ, ще бъдат проверени, категоричен беше служебният министър.

Най-важното е да успеем да увеличим процента за извънболнична помощ, т.е. профилактични прегледи и да хващаме възможно най-рано заболяванията, за да не страдат хората и да не се налага да влизат в болница, където да се харчи този много скъп и високо професионален ресурс, където е интересът на фирми, търсещи обществени поръчки, подчерта Михаил Околийски.

В предаването "Неделя 150" той съобщи, че инвестицията в преместването на психиатричната болница в Курило трябва да бъде спасена, защото може да бъде изпуснат срокът за това:

"Говорих и с депутати, които познават този бизнесмен от Кърджали, спечелил обществени поръчки и трябва да направи ремонта докрай, но се бавят нещата".

Здравният министър беше категоричен, че няма нищо политическо в освобождаването на директорката на "Медицински надзор" Иванка Динева:

"На принципа на доказателствата ние с екипа ми се опитваме да видим как са се случвали процесите в последните две години. ... Когато разгледахме състоянието на Изпълнителната агенция за медицински надзор, видяхме, че в последните две години няма напредък в работата ѝ, дори има регрес по отношение на трансплантациите и по отношение на някои проверки и на това да се дава обратна връзка за състоянието на лечебните заведения. Тя е витално важна, за да може да се постига точно това - да се разходва общественият ресурс, който е много важен и оскъден, в интерес на здравето на всички български граждани".

Нито съм уволнил директора на "Пирогов", нито имам намерение да уволня към момента когото и да било, заяви Околийски, правим анализи, пуснали сме и одити в лечебните заведения, "които имат странна дейност".

Той посочи, че ще има срещи с младите лекари от "Бъдеще в България" и ще направи преглед как може да им се помогне сега, защото не става дума само за пари, а за професионално израстване и за уважение.

Околийски съобщи, че в Министерството на здравеопазването от 2 години стои неприета наредба, свързана с профилактика на хазартната зависимост. Той уточни, че тази наредба е изготвена, когато той е бил заместник-министър. Тя е в резултат на създаден фонд с помощта на служебния финансов министър Георги Клисурски, тогава заместник-министър на финансите, за превенция, лечение и терапия на хазарт.

Служебният министър на здравеопазването посочи, че няма непосредствена опасност за България от военния конфликт в Иран и изрази надежда за скорошно приключване на войната в Украйна, "който касае всички ни".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    "Служебният министър на здравеопазването посочи, че няма непосредствена опасност за България от военния конфликт в Иран и изрази надежда за скорошно приключване на войната в Украйна"
    ----
    Бате-е-е-е, не е истина. 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:03 01.03.2026

  • 2 Покрай

    0 0 Отговор
    тази Иванка , да маЩат и другите ?

    13:06 01.03.2026

  • 3 Да ви е.а

    1 0 Отговор
    Мафиотите милионери в бели престилки са недосегаеми .Не ги мислете .И те ще са в ада до девето коляно.

    13:23 01.03.2026

  • 4 големи планове

    0 0 Отговор
    има този нпо-активист за два месеца. Служебните кабинети са излишни, а понякога и вредни.

    13:26 01.03.2026

  • 5 Българин

    0 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    13:28 01.03.2026