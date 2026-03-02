Хизбула атакува Израел. Израел удари Ливан.

Конфликтът в Близкия Изток се разраства. В нощта срещу понеделник ливанската милиция Хизбула атакува Израел с ракети. Това е първият случай от началото на примирието през ноември 2024 година, в който подкрепяната от Иран шиитска милиция обстрелва Израел.

Хизбула обоснова нападението с убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той бе убит при израелски въздушен удар в събота в Техеран, предаде АРД.

Израел отговаря с контраатаки

Хизбула носи "пълна отговорност за всяка ескалация на напрежението", заяви през нощта началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир. Според данни на самата израелска армия, тя е прехванала един снаряд, а други са паднали в открита местност.

В отговор на ракетния обстрел от Хизбула израелската армия атакува цели в Ливан. Сред поразените обекти са и къщи в столицата Бейрут. При атаките са били убити високопоставени членове на шиитската милиция, а друг е бил убит в южната част на страната, обяви Израел.

Рано сутринта израелската армия започна нова вълна от атаки. Целите са били оръжейни складове и друга инфраструктура на шиитската милиция в Ливан.

Жертви и ранени в Ливан

При израелските атаки са загинали най-малко 31 души, сочат данни от Ливан. Други 149 са били ранени. Повечето от загиналите са в южната част на страната.

Израел призова населението на близо 50 градове и села в Ливан да се евакуира. На снимки от нощта, предоставени от информационните агенции, се виждат дълги опашки от автомобили, напускащи Бейрут.

Примирие от 2024 година насам

От 2024 година между Израел и Хизбула е в сила примирие. След последните израелско-американски атаки срещу Иран милицията обеща подкрепа за съюзниците си в Техеран. Хизбула е силно отслабена, но все още разполага със значителни военни способности.

В събота от ливанското правителство съобщиха, че американският посланик е уверил, че докато от ливанска страна няма враждебни действия, няма да има ескалация на конфликта с Ливан.

Атака на милиции и в Ирак

Друга милиция, съюзничка на Иран, заяви, че е атакувала база на американските войски в иракската столица Багдад.

Групата Сарая Аулия ал-Дам съобщи, че рано тази сутрин е атакувала американската база близо до летището с дрон. Тя говори за "отмъщение" за смъртта на Хаменей и "подкрепа" за Иран. Засега няма официално потвърждение за атаката от страна на Ирак или САЩ.

Дим над американското посолство в Кувейт

Междувременно информационните агенции съобщиха, че след поредните ирански въздушни атаки срещу Кувейт, над американското посолство в столицата на държавата от Персийския залив се издига дим.

Според информация на агенция AП сградата е била ударена при предполагаема иранска атака. Посолството на САЩ издаде предупреждение за продължаваща заплаха от ракетни удари и атаки с дронове и призова хората да не доближават сградата.

Преди това над столицата на Кувейт са прозвучали сирени. Кувейтските въоръжени сили съобщават, че са прехванали множество враждебни ракети и дронове.