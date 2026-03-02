Новини
Хизбула атакува Израел. Израел удари Ливан.

Хизбула атакува Израел. Израел удари Ливан.

2 Март, 2026 11:27 1 897 43

Ливан говори за над 30 жертви и най-малко 149 ранени. Израел призова населението на над 50 градове и села в Ливан да се евакуира.

Хизбула атакува Израел. Израел удари Ливан. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Конфликтът в Близкия Изток се разраства. В нощта срещу понеделник ливанската милиция Хизбула атакува Израел с ракети. Това е първият случай от началото на примирието през ноември 2024 година, в който подкрепяната от Иран шиитска милиция обстрелва Израел.

Хизбула обоснова нападението с убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той бе убит при израелски въздушен удар в събота в Техеран, предаде АРД.

Израел отговаря с контраатаки

Хизбула носи "пълна отговорност за всяка ескалация на напрежението", заяви през нощта началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир. Според данни на самата израелска армия, тя е прехванала един снаряд, а други са паднали в открита местност.

В отговор на ракетния обстрел от Хизбула израелската армия атакува цели в Ливан. Сред поразените обекти са и къщи в столицата Бейрут. При атаките са били убити високопоставени членове на шиитската милиция, а друг е бил убит в южната част на страната, обяви Израел.

Рано сутринта израелската армия започна нова вълна от атаки. Целите са били оръжейни складове и друга инфраструктура на шиитската милиция в Ливан.

Жертви и ранени в Ливан

При израелските атаки са загинали най-малко 31 души, сочат данни от Ливан. Други 149 са били ранени. Повечето от загиналите са в южната част на страната.

Израел призова населението на близо 50 градове и села в Ливан да се евакуира. На снимки от нощта, предоставени от информационните агенции, се виждат дълги опашки от автомобили, напускащи Бейрут.

Примирие от 2024 година насам

От 2024 година между Израел и Хизбула е в сила примирие. След последните израелско-американски атаки срещу Иран милицията обеща подкрепа за съюзниците си в Техеран. Хизбула е силно отслабена, но все още разполага със значителни военни способности.

В събота от ливанското правителство съобщиха, че американският посланик е уверил, че докато от ливанска страна няма враждебни действия, няма да има ескалация на конфликта с Ливан.

Атака на милиции и в Ирак

Друга милиция, съюзничка на Иран, заяви, че е атакувала база на американските войски в иракската столица Багдад.

Групата Сарая Аулия ал-Дам съобщи, че рано тази сутрин е атакувала американската база близо до летището с дрон. Тя говори за "отмъщение" за смъртта на Хаменей и "подкрепа" за Иран. Засега няма официално потвърждение за атаката от страна на Ирак или САЩ.

Дим над американското посолство в Кувейт

Междувременно информационните агенции съобщиха, че след поредните ирански въздушни атаки срещу Кувейт, над американското посолство в столицата на държавата от Персийския залив се издига дим.

Според информация на агенция AП сградата е била ударена при предполагаема иранска атака. Посолството на САЩ издаде предупреждение за продължаваща заплаха от ракетни удари и атаки с дронове и призова хората да не доближават сградата.

Преди това над столицата на Кувейт са прозвучали сирени. Кувейтските въоръжени сили съобщават, че са прехванали множество враждебни ракети и дронове.


  • 1 Вашето мнение

    25 13 Отговор
    Както всички видяхме израил и сащ убиват деца. Ирран направо ги попиля, самолетоносачите на дъ греат американ арми бютюфууул бегат, самолетите им капят като круши, а юдеите седят свряни като плъхове в подземията.

    11:30 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    8 11 Отговор
    Ливан е фалшива страна, няма и ливански народ. Там 90% са палестинци, 5% друзи, 2% маронити, 1% арменци и останалите някакви други. Даже и Карлос е наполовина палестинец, а не е никакъв ливанец.

    11:30 02.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бен Хур

    31 6 Отговор
    Ба и наглостта еврейска! Не са престанали да обстрелват Ливан въпреки примирието и се правят на жертви!

    11:31 02.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    19 6 Отговор
    Преди войната в украйна и сега в иран соросоидите ни бяха надули главите, че сащ имат най-силната армия в света.

    11:32 02.03.2026

  • 8 Ционистите

    22 7 Отговор
    умишлено ритнаха кошера и скоро цял свят ще гори!

    11:32 02.03.2026

  • 9 ЕСССР

    22 5 Отговор
    Другарката Урсула смело НЕ предвижда да налага санкции на САЩ и Израел!
    За гражданите и селяните на ЕСССР са предвидини зрелищни гладиаторски битки на Бензиностанции Арена!
    Да живей ръководният орган на ЕСССР, аве Урсуло!

    11:32 02.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Арабиста Чукундуров

    17 2 Отговор
    Ракетите на Иран падат във водата, ама Кипър се крият кат мишоци

    Коментиран от #26, #34

    11:32 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 арбалета 🎯

    17 4 Отговор
    Стана тя , каквато стана . Сега да ги видим янките и евреите колко им струват капите .

    11:34 02.03.2026

  • 15 Трол

    12 1 Отговор
    В света на международния правовия ред всеки атакува който си поиска.

    11:35 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Видях ирански дрон

    8 6 Отговор
    Двама с чалми въртяха педалите-летят ниско над дърветата, затова ПВО не ги хваща

    Коментиран от #35

    11:36 02.03.2026

  • 18 оня с питон.я

    13 1 Отговор
    Дедо Дончо настъпи мотиката.

    11:36 02.03.2026

  • 19 И откога?

    14 1 Отговор
    Откога непровокирана и пълномащабна станаха мръсни думички и трябва да се цензурират?

    Коментиран от #20

    11:36 02.03.2026

  • 20 Опитах

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "И откога?":

    Да вържа горното изречение с Обора и из ср аел, ама не дават

    11:37 02.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хъхъ

    13 3 Отговор
    Иран отказа да се предаде, затова сега Нетаняху ще заграби част от Ливан, за да обяви победа. Резил.

    11:38 02.03.2026

  • 23 Хисбула атакували северен Израел?

    4 13 Отговор
    Не може да бъде! Сефте!

    Израел знае акво се праави в случая- навлизат в Ливан и бой до дупка по чалмите.

    11:38 02.03.2026

  • 24 динго 🐕​

    14 2 Отговор
    Ще ядат хурката Щатите , само дето се хвалеха колко са велики .

    Коментиран от #31

    11:38 02.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 идилия

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Арабиста Чукундуров":

    В Израел не са напуснали подземията.

    Старци се молят Богу горещо,
    реват жените, пищят децата.

    11:39 02.03.2026

  • 27 ссссс

    12 2 Отговор
    В Ливан празнуват и отварят шампанско всеки път щом видят иранска заря над Тел Ави.

    Коментиран от #30

    11:39 02.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 САЩ и съюзници в БИ

    3 7 Отговор
    са по- силни от Иран и съюзници.

    Коментиран от #32

    11:42 02.03.2026

  • 30 нали не пият ве?

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ссссс":

    аллах не дава.

    11:43 02.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ще видим

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "САЩ и съюзници в БИ":

    дали си прав , има време и за това !

    11:45 02.03.2026

  • 33 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    На дърва ли се топлят в тия краварски бази че от всичките се вие дим?

    11:49 02.03.2026

  • 34 враждебнa ракетa

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Арабиста Чукундуров":

    Ще ми прихванете долната перка !

    11:50 02.03.2026

  • 35 Западен клошар

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Видях ирански дрон":

    Ти се моли да не го видиш влязал през отворената врата на терасата и кацнал на масата в хола у вас, с индикатор отброяващ последните ти секунди живот!

    11:52 02.03.2026

  • 36 Анонимен

    3 0 Отговор
    ДВ защо не коментира военнопрестъпника Нетаняху?

    11:53 02.03.2026

  • 37 Последна информация

    2 0 Отговор
    Основни събития от днес:
    Удари срещу Иран: Военновъздушните сили на САЩ (CENTCOM) използваха стратегически бомбардировачи B-2, за да поразят съоръжения за балистични ракети в Иран. Президентът Доналд Тръмп обяви, че операциите „изпреварват графика“ и досега са елиминирани 48 ирански лидери.
    Ирански ответни удари: Техеран започна масирана вълна от атаки с ракети и дронове срещу държави в Персийския залив, които приемат американски бази. Взривове бяха докладвани в Дубай, Абу Даби, Доха и Кувейт. Ирански дронове удариха рафинерията Рас Танура в Саудитска Арабия и британска база в Кипър.
    Разширяване на конфликта в Ливан: Израел нанесе масирани въздушни удари по цели на Хизбула в Бейрут и южен Ливан, след като групировката изстреля ракети към Тел Авив и Хайфа в знак на отмъщение за Хаменей.
    Загуби и жертви:
    САЩ потвърдиха за трима убити военнослужещи и петима ранени.
    Министерството на отбраната на Кувейт съобщи за няколко катастрофирали американски военни самолета.
    Иранските държавни медии съобщават за над 200 загинали в страната от началото на ударите.

    11:59 02.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 дойде време круши да береме

    2 0 Отговор
    Дано света успее да се изчисти от всички чаршафи.
    Както се вижда последните 50 години - има ислям - има проблем, няма ислям - няма проблем.

    Коментиран от #43

    12:05 02.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.