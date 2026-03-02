Хизбула атакува Израел. Израел удари Ливан.

Конфликтът в Близкия Изток се разраства. В нощта срещу понеделник ливанската милиция Хизбула атакува Израел с ракети. Това е първият случай от началото на примирието през ноември 2024 година, в който подкрепяната от Иран шиитска милиция обстрелва Израел.
Хизбула обоснова нападението с убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той бе убит при израелски въздушен удар в събота в Техеран, предаде АРД.
Израел отговаря с контраатаки
Хизбула носи "пълна отговорност за всяка ескалация на напрежението", заяви през нощта началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир. Според данни на самата израелска армия, тя е прехванала един снаряд, а други са паднали в открита местност.
В отговор на ракетния обстрел от Хизбула израелската армия атакува цели в Ливан. Сред поразените обекти са и къщи в столицата Бейрут. При атаките са били убити високопоставени членове на шиитската милиция, а друг е бил убит в южната част на страната, обяви Израел.
Рано сутринта израелската армия започна нова вълна от атаки. Целите са били оръжейни складове и друга инфраструктура на шиитската милиция в Ливан.
Жертви и ранени в Ливан
При израелските атаки са загинали най-малко 31 души, сочат данни от Ливан. Други 149 са били ранени. Повечето от загиналите са в южната част на страната.
Израел призова населението на близо 50 градове и села в Ливан да се евакуира. На снимки от нощта, предоставени от информационните агенции, се виждат дълги опашки от автомобили, напускащи Бейрут.
Примирие от 2024 година насам
От 2024 година между Израел и Хизбула е в сила примирие. След последните израелско-американски атаки срещу Иран милицията обеща подкрепа за съюзниците си в Техеран. Хизбула е силно отслабена, но все още разполага със значителни военни способности.
В събота от ливанското правителство съобщиха, че американският посланик е уверил, че докато от ливанска страна няма враждебни действия, няма да има ескалация на конфликта с Ливан.
Атака на милиции и в Ирак
Друга милиция, съюзничка на Иран, заяви, че е атакувала база на американските войски в иракската столица Багдад.
Групата Сарая Аулия ал-Дам съобщи, че рано тази сутрин е атакувала американската база близо до летището с дрон. Тя говори за "отмъщение" за смъртта на Хаменей и "подкрепа" за Иран. Засега няма официално потвърждение за атаката от страна на Ирак или САЩ.
Дим над американското посолство в Кувейт
Междувременно информационните агенции съобщиха, че след поредните ирански въздушни атаки срещу Кувейт, над американското посолство в столицата на държавата от Персийския залив се издига дим.
Според информация на агенция AП сградата е била ударена при предполагаема иранска атака. Посолството на САЩ издаде предупреждение за продължаваща заплаха от ракетни удари и атаки с дронове и призова хората да не доближават сградата.
Преди това над столицата на Кувейт са прозвучали сирени. Кувейтските въоръжени сили съобщават, че са прехванали множество враждебни ракети и дронове.
9 ЕСССР
За гражданите и селяните на ЕСССР са предвидини зрелищни гладиаторски битки на Бензиностанции Арена!
Да живей ръководният орган на ЕСССР, аве Урсуло!
Коментиран от #26, #34
Коментиран от #35
Коментиран от #20
20 Опитах
До коментар #19 от "И откога?":Да вържа горното изречение с Обора и из ср аел, ама не дават
Хисбула атакували северен Израел?
Израел знае акво се праави в случая- навлизат в Ливан и бой до дупка по чалмите.
идилия
До коментар #11 от "Арабиста Чукундуров":В Израел не са напуснали подземията.
Старци се молят Богу горещо,
реват жените, пищят децата.
нали не пият ве?
До коментар #27 от "ссссс":аллах не дава.
ще видим
До коментар #29 от "САЩ и съюзници в БИ":дали си прав , има време и за това !
враждебнa ракетa
До коментар #11 от "Арабиста Чукундуров":Ще ми прихванете долната перка !
Западен клошар
До коментар #17 от "Видях ирански дрон":Ти се моли да не го видиш влязал през отворената врата на терасата и кацнал на масата в хола у вас, с индикатор отброяващ последните ти секунди живот!
Последна информация
Удари срещу Иран: Военновъздушните сили на САЩ (CENTCOM) използваха стратегически бомбардировачи B-2, за да поразят съоръжения за балистични ракети в Иран. Президентът Доналд Тръмп обяви, че операциите „изпреварват графика“ и досега са елиминирани 48 ирански лидери.
Ирански ответни удари: Техеран започна масирана вълна от атаки с ракети и дронове срещу държави в Персийския залив, които приемат американски бази. Взривове бяха докладвани в Дубай, Абу Даби, Доха и Кувейт. Ирански дронове удариха рафинерията Рас Танура в Саудитска Арабия и британска база в Кипър.
Разширяване на конфликта в Ливан: Израел нанесе масирани въздушни удари по цели на Хизбула в Бейрут и южен Ливан, след като групировката изстреля ракети към Тел Авив и Хайфа в знак на отмъщение за Хаменей.
Загуби и жертви:
САЩ потвърдиха за трима убити военнослужещи и петима ранени.
Министерството на отбраната на Кувейт съобщи за няколко катастрофирали американски военни самолета.
Иранските държавни медии съобщават за над 200 загинали в страната от началото на ударите.
дойде време круши да береме
Както се вижда последните 50 години - има ислям - има проблем, няма ислям - няма проблем.
