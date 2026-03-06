Новини
Свят »
Украйна »
Украйна ще помага на страните от Персийския залив?
  Тема: Украйна

Украйна ще помага на страните от Персийския залив?

6 Март, 2026 15:35 1 119 66

  • украйна-
  • персийски залив-
  • иран-
  • сащ-
  • дронове

От години Украйна настоява за военна подкрепа от чужбина. След ударите на Иран по Персийския залив държави от Близкия изток се сетиха, че Киев може да им е полезен в отбраната срещу дроновете камикадзе.

Украйна ще помага на страните от Персийския залив? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украйна заяви готовността си да помогне на страните от Близкия изток да се отбраняват срещу иранските дронове, които сега атакуват инфраструктура и военни съоръжения в Персийския залив. Според президента Володимир Зеленски, страната му има богат опит в отбраната срещу дронове и е готова да го сподели. Киев вече води такива консултации със САЩ, Европа и съседни на Иран страни, съобщи той в своя Телеграм канал.

Киев поставя условия

"Предлагам следното: държавните и правителствени ръководители на Близкия изток поддържат добри отношения с руснаците. Те биха могли да помолят руснаците за едномесечно примирие", заяви Зеленски в интервю за Блумбърг. След влизането в сила на примирието Украйна би могла "да изпрати най-добрите оператори на системи за противодействие на дронове в страните от Близкия изток". "Можем да помогнем по същия начин и на Израел", добави украинският държавен глава.

Подобно изказване направи по-късно и външният министър Андрий Сибиха в интервю за Ройтерс. Той заяви, че украинските въоръжени сили ще отблъснат 90% от иранските дронове "Шахед" с произведени в Украйна прехващащи дронове. "Няма да можем да изпратим всичките си сили, но определено ще можем да изпратим някои, ако ни бъде гарантирано, че няма да има руски атаки срещу нашата страна", каза Сибиха.

Какво може да предложи Украйна на страните от Персийския залив?

Арабските държави дълго време игнорираха характера на руско-украинската война и не осъзнаваха, че Русия е важен съюзник на Иран и му помага да усъвършенства своята дронова технология, казва Олександър Хара от Украинския център за отбранителни стратегии в интервю за ДВ. Той отбелязва, че ситуацията се е променила едва когато ирански дронове, подсилени с руски компоненти, са започнали да атакуват цели в самия Персийски залив.

Киев може да предложи не само опит в отбраната срещу ирански дронове, но и добре обучени сили за действие, казва Хара. Украйна прихваща стотици дронове всяка нощ и знае как и с какво това се постига най-добре. Той посочва, че отбраната срещу дронове за богатите страни в региона е преди всичко въпрос на икономическа целесъобразност. "Въпросът е, че свалянето на дрон на стойност 30 000 долара с ракета, която струва най-малко 100 000 долара, а в случая със система "Пейтриът" дори десетки милиони, се превръща в безнадеждна задача. Предвид тази заплаха от Иран, логично е да се инвестира в украинските способности", казва експертът.

Хара вижда три възможни сценария за сътрудничество между Украйна и страните от Персийския залив. Първо: като спешна помощ - изпращане на опитни украински сили с прехващащи дронове, които могат да започнат да защитават съоръженията. Второ: обучение на пилоти на дронове както в арабските страни, така и в Украйна, което би укрепило "военната солидарност". Трето: инвестиции на арабски капитал в украинската отбранителна промишленост за масово производство на прехващащи дронове за двете страни.

Разменна сделка със САЩ?

Украйна обмисля възможността да предаде свои собствени разработки за производството на прехващащи дронове на страните от Персийския залив, съобщи Зеленски пред журналисти на 3 март. Киев се надява в замяна да получи американски противовъздушни ракети PAC-3 за системата "Пейтриът", които са от голямо значение за укрепването на украинската система за противовъздушна отбрана, заяви президентът.

На 5 март "Файненшъл таймс" информира, че Пентагонът и правителството на поне една от страните от Персийския залив водят преговори за закупуването на произведени в Украйна прехващащи дронове. Изданието се позовава на анонимни представители на индустрията в Украйна.

Олег Катков, военен експерт и главен редактор на Defense Express, подчертава, че страните от Персийския залив разполагат с огромни финансови ресурси и могат да си позволят всякакъв вид оборудване. Те обаче не разполагат с това, което има Украйна: реални данни и изпитани в сражения алгоритми. "Стойността се състои единствено в това, че въз основа на собствения си опит можем да помогнем за изграждането на подходяща система за противовъздушна отбрана. Става въпрос за изключително голямо количество информация. Освен Украйна никой друг не разполага с данни за това колко мобилни огневи екипи и колко муниции са необходими, коя техника действително работи, и коя не", заяви Катков пред ДВ.

Какво иска да получи Украйна в замяна?

Президентът Володимир Зеленски явно иска да се възползва от военния опит на Украйна и поставя условия на своите партньори. Според тях Русия не трябва да продължава да бъде подпомагана в заобикалянето на санкциите, а вместо това трябва да бъде оказан натиск върху Москва да прекрати войната срещу Украйна.

Олександър Хара говори за "класическа ситуация, от която всички печелят". Страните от Близкия изток биха се възползвали от украинския опит в борбата срещу иранските дронове, а Украйна би получила "близкоизточна коалиция" срещу Русия. Според експерта Саудитска Арабия би могла например да понижи драстично цената на петрола в най-кратки срокове. "Намаляване на цената до 20-30 долара би подкопало незабавно суровинната база на Русия, която и без това вече продава петрола си с отстъпки", обяснява Хара.

От друга страна Олег Катков не вярва, че Украйна ще има бърза полза от това. Според него разговорите за подкрепата на страните от Близкия изток в отбраната срещу дронове надхвърлят чисто техническата дискусия. Ако тези страни приемат украинското предложение, Катков очаква бързи решения за свалянето на ирански дронове. Но що се отнася до политическите решения, те рядко се вземат бързо, посочва експертът.

Игор Семиволос от украинския мозъчен тръст "Асоциация за изследвания на Близкия изток" (AMES) в Киев счита, че предложението на Украйна към страните от Близкия изток е по-скоро дипломатически ход на Зеленски, отколкото конкретен план за близкото бъдеще. "Идеята, че шейховете трябва да сложат край на войната в Украйна, като окажат натиск върху Русия, в момента изглежда малко утопична. Разбира се, те имат влияние върху Русия, но те преследват и свои собствени интереси", коментира експертът пред ДВ.

Автор: Лилия Ржеутская


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да помогне

    32 7 Отговор
    първо на себе си.

    Коментиран от #51

    15:37 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лопата Орешник

    32 6 Отговор
    На това му се вика " Цялата Мара втасала" !!!

    15:38 06.03.2026

  • 5 Малиии

    24 3 Отговор
    Докъде са докара колективния запад

    Коментиран от #57

    15:38 06.03.2026

  • 6 обективен

    21 4 Отговор
    Ще се бия до последният украинец !! Този вместо водка е пил газ .

    15:38 06.03.2026

  • 7 Подводните дронове

    5 20 Отговор
    ги сърбят ръцете. Путин скри останките от флота си и Украйна няма къде да изпробва новото си оръжие.

    Коментиран от #53

    15:39 06.03.2026

  • 8 христо

    5 14 Отговор
    могат,помагат!

    Коментиран от #17

    15:39 06.03.2026

  • 9 Бизнес Инсайдър

    18 5 Отговор
    Абе не знам какво ще помагат от началото на конфликта само досега щетите на американската инфраструктура в региона на Персийския Залив наддхвърлят вече $120млрд .

    Коментиран от #41, #64

    15:39 06.03.2026

  • 10 Коста

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От всякакви пари им нужда. Парите не "миришат" казват.

    15:40 06.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 колю

    23 1 Отговор
    Толкова много смях и тъга в една публикация!

    15:42 06.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вашето мнение

    22 0 Отговор
    И с какво ще помага? Тука пропагандата бие гьобелсовата по всички параграфи. Бандерюгите реват денонощно някой на тях да помага и си губят държавата и хората.

    Коментиран от #56

    15:42 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТИЯ НА СЕБЕ СИ НЕ МОГАТ

    14 3 Отговор
    и оня с вечно протегната ръка като просяк обикаля света, та на милиардерите от залива ще помагат. Рижия перчем нали каза, че е изптрепал всички аятоласи по всички земни кълбета

    Коментиран от #23

    15:43 06.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тя не може да помогне

    15 3 Отговор
    на себе си а тръгнала да помага на други. Мисля че за умници а са просто едни смешници. Европейските министри на външните работи ясно са заявили че приемането на Украйна в Европейския съюз ще се отложи в неопределено време на вчерашното заседание.. А и не се учудвам щом започна да заплашва висши ръководни лица от Евросъюза което в определен момент може да стигне и до самия връх.
    Дали во е началникът ще издържи ако му кажат че ще му изпратят украински наемници в къщи

    Коментиран от #26

    15:45 06.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тимур

    6 10 Отговор
    При общ враг се помага

    Коментиран от #49

    15:46 06.03.2026

  • 25 Дългият

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Парите ги блокира Орбан, че и девет кила злато. ЕС ако захранва офиса.

    Коментиран от #34, #45

    15:47 06.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лама ПП дб

    14 5 Отговор
    Украйна зарязват ли я. Ша са самодовърша

    Коментиран от #46

    15:49 06.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фейк на часа

    16 2 Отговор
    Държавите избрали да бъдат приятели на Украйна не се нуждаят от врагове.

    15:49 06.03.2026

  • 31 анонимен

    18 3 Отговор
    Наркомански бълнувания на Зеленски. Никой няма да му обърне внимание и никой от арабските държави не го иска, той се натиска .

    Коментиран от #38

    15:49 06.03.2026

  • 32 Първанов

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали знаеш,че България получава повече от колкото внася в ЕС, е, какво да ни отрежат ли, а метро, инфраструстура... откъде!

    Коментиран от #42, #47

    15:52 06.03.2026

  • 33 Атина Палада

    14 6 Отговор
    Сега ако и Китай влезе в Тайван...:) ще стане мазало...

    15:52 06.03.2026

  • 34 на последния

    2 13 Отговор

    До коментар #25 от "Дългият":

    ортак на путин вече му имат адреса украинците.И както е оправдано да се отстрелват пехливани и мадурчовци, на орби му е спукана работата, като навлезе в избори

    15:53 06.03.2026

  • 35 Логично

    4 17 Отговор
    Украйна е държавата с най-голям опит в борбата с дронове. Освен това имат уникални собствени разработки и патенти.

    15:53 06.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Прави си криви сметки

    16 3 Отговор

    До коментар #31 от "анонимен":

    САЩ му отрязаха парична помощ, ЕС няма пари макар да обявява, че ще му дава много.
    Той се надява сега да изнудва арабските държави и да иска пари от тях.

    Коментиран от #55

    15:54 06.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 120 милиарда долара за Сащ

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Бизнес Инсайдър":

    са като 20 долара за теб. Едно нищо.

    15:55 06.03.2026

  • 42 Рускиня

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Първанов":

    Метро тунелите бяха прокопани още от времето на др. Живков, сега само ги продухаха!

    15:55 06.03.2026

  • 43 Гост

    3 1 Отговор
    Глупости. То ако ставаше така....

    15:56 06.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мич Дюкяна

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дългият":

    Старче ,не знам що се пишеш за дълъг след като прав си точно до нивото на дюкяна ми ,който е отворен в момента ...

    16:02 06.03.2026

  • 46 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    3 11 Отговор

    До коментар #28 от "Лама ПП дб":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на руската СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    16:03 06.03.2026

  • 47 Кирил Петков

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Първанов":

    Я кай ти лично колко получи,ааа Гоце ?

    16:03 06.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Поета

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тимур":

    Ееех Тимур ,Тимур пак ще уап пашшш моя ...р.

    16:05 06.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Точно това прави

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да помогне":

    Тези дронове Украйна ги продава на САЩ за милиони долари.

    16:08 06.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Да ама

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Подводните дронове":

    то и иранският флот е вече на дъното, няма файда от морски дробове

    16:08 06.03.2026

  • 54 "Русия ще направи всичко възможно,

    12 1 Отговор
    за да създаде атмосфера, която ще направи военните действия на САЩ и Израел срещу Иран невъзможни, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Всички наши приятели пострадаха от САЩ, ние поддържаме контакт с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност."

    😂

    16:09 06.03.2026

  • 55 След този ход на Украйна

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Прави си криви сметки":

    за включване във войната, кранчето пак се отваря

    16:10 06.03.2026

  • 56 С доронове

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    Украйна е държавата с най-голям опит в борбата с дронове. Освен това имат уникални собствени разработки и патенти.

    16:12 06.03.2026

  • 57 Нещо не успявате да интрепретирате

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Малиии":

    успешно прочетената или постъпващата информация 😂

    16:15 06.03.2026

  • 58 Урсул фон дер Бандер

    4 0 Отговор
    Само да си разпродам автобиографията и ще им пратя печалбата

    Коментиран от #61

    16:20 06.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Жбръц

    6 0 Отговор
    Този съвсем истеряса.Тотална шиз офр ения.Да " принудят(?) Путин за един месец примирие,за да може да поеме , глътка въздух.И най- смехотворното предложение: Да свалятт цените на петрола до 20-30$ за барел,за да ударят финансово Русия? Целият залив търпи ежедневно загуби за стотици милиарди, разрушени са цели инсталации за добив,нашия предлага да смъкват цените.Има един роман,който вече е библиографска рядкост: Про шл яка - и.вреин!

    16:25 06.03.2026

  • 61 90 милиарда са

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Урсул фон дер Бандер":

    на път, чакат само Унгария.

    16:40 06.03.2026

  • 62 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Украйна трябва си плаща дълговете,да работят ,да си правят дронове и си събира мигрантите от Европа да ходят се бият хем за тях и за Персийския залив.

    16:43 06.03.2026

  • 63 Орк

    5 0 Отговор
    Тоя клоун Украина вече "управил", европа управил и сега ще помага на САЩ да управи и тях. Да ви имам помощниците!!!

    16:44 06.03.2026

  • 64 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бизнес Инсайдър":

    Тука е бизнеса там са много богати и ще плащат да не ти е мизерната Украйна.

    16:46 06.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ОТ ДЪТО НА УКРОТО

    3 0 Отговор
    ОУУУ , МА ДОЙЧЕТО ЗЕЛЕ ПАК СЕ ИЗКККЕНЗА ВМИРИСАНО!!
    ЩЕ ГИ ОБУЧАВА КАК БЕЛОТО ИМ ПОМАГА В КОРУПЦИЯТА С ЕС , КАК ДА ЦОЦАТ МИЛЯРДИТЕ НА ЕВРОПЕЦИТЕ!!
    КЪДЕТО СА ПОПАДНАЛИ, ХОРАТА РЕВАТ ОТ ТЯХНАТА НАГЛА БЕЗОЧЛИВОСТ!!

    16:55 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания