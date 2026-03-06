Украйна ще помага на страните от Персийския залив?

Украйна заяви готовността си да помогне на страните от Близкия изток да се отбраняват срещу иранските дронове, които сега атакуват инфраструктура и военни съоръжения в Персийския залив. Според президента Володимир Зеленски, страната му има богат опит в отбраната срещу дронове и е готова да го сподели. Киев вече води такива консултации със САЩ, Европа и съседни на Иран страни, съобщи той в своя Телеграм канал.
Киев поставя условия
"Предлагам следното: държавните и правителствени ръководители на Близкия изток поддържат добри отношения с руснаците. Те биха могли да помолят руснаците за едномесечно примирие", заяви Зеленски в интервю за Блумбърг. След влизането в сила на примирието Украйна би могла "да изпрати най-добрите оператори на системи за противодействие на дронове в страните от Близкия изток". "Можем да помогнем по същия начин и на Израел", добави украинският държавен глава.
Подобно изказване направи по-късно и външният министър Андрий Сибиха в интервю за Ройтерс. Той заяви, че украинските въоръжени сили ще отблъснат 90% от иранските дронове "Шахед" с произведени в Украйна прехващащи дронове. "Няма да можем да изпратим всичките си сили, но определено ще можем да изпратим някои, ако ни бъде гарантирано, че няма да има руски атаки срещу нашата страна", каза Сибиха.
Какво може да предложи Украйна на страните от Персийския залив?
Арабските държави дълго време игнорираха характера на руско-украинската война и не осъзнаваха, че Русия е важен съюзник на Иран и му помага да усъвършенства своята дронова технология, казва Олександър Хара от Украинския център за отбранителни стратегии в интервю за ДВ. Той отбелязва, че ситуацията се е променила едва когато ирански дронове, подсилени с руски компоненти, са започнали да атакуват цели в самия Персийски залив.
Киев може да предложи не само опит в отбраната срещу ирански дронове, но и добре обучени сили за действие, казва Хара. Украйна прихваща стотици дронове всяка нощ и знае как и с какво това се постига най-добре. Той посочва, че отбраната срещу дронове за богатите страни в региона е преди всичко въпрос на икономическа целесъобразност. "Въпросът е, че свалянето на дрон на стойност 30 000 долара с ракета, която струва най-малко 100 000 долара, а в случая със система "Пейтриът" дори десетки милиони, се превръща в безнадеждна задача. Предвид тази заплаха от Иран, логично е да се инвестира в украинските способности", казва експертът.
Хара вижда три възможни сценария за сътрудничество между Украйна и страните от Персийския залив. Първо: като спешна помощ - изпращане на опитни украински сили с прехващащи дронове, които могат да започнат да защитават съоръженията. Второ: обучение на пилоти на дронове както в арабските страни, така и в Украйна, което би укрепило "военната солидарност". Трето: инвестиции на арабски капитал в украинската отбранителна промишленост за масово производство на прехващащи дронове за двете страни.
Разменна сделка със САЩ?
Украйна обмисля възможността да предаде свои собствени разработки за производството на прехващащи дронове на страните от Персийския залив, съобщи Зеленски пред журналисти на 3 март. Киев се надява в замяна да получи американски противовъздушни ракети PAC-3 за системата "Пейтриът", които са от голямо значение за укрепването на украинската система за противовъздушна отбрана, заяви президентът.
На 5 март "Файненшъл таймс" информира, че Пентагонът и правителството на поне една от страните от Персийския залив водят преговори за закупуването на произведени в Украйна прехващащи дронове. Изданието се позовава на анонимни представители на индустрията в Украйна.
Олег Катков, военен експерт и главен редактор на Defense Express, подчертава, че страните от Персийския залив разполагат с огромни финансови ресурси и могат да си позволят всякакъв вид оборудване. Те обаче не разполагат с това, което има Украйна: реални данни и изпитани в сражения алгоритми. "Стойността се състои единствено в това, че въз основа на собствения си опит можем да помогнем за изграждането на подходяща система за противовъздушна отбрана. Става въпрос за изключително голямо количество информация. Освен Украйна никой друг не разполага с данни за това колко мобилни огневи екипи и колко муниции са необходими, коя техника действително работи, и коя не", заяви Катков пред ДВ.
Какво иска да получи Украйна в замяна?
Президентът Володимир Зеленски явно иска да се възползва от военния опит на Украйна и поставя условия на своите партньори. Според тях Русия не трябва да продължава да бъде подпомагана в заобикалянето на санкциите, а вместо това трябва да бъде оказан натиск върху Москва да прекрати войната срещу Украйна.
Олександър Хара говори за "класическа ситуация, от която всички печелят". Страните от Близкия изток биха се възползвали от украинския опит в борбата срещу иранските дронове, а Украйна би получила "близкоизточна коалиция" срещу Русия. Според експерта Саудитска Арабия би могла например да понижи драстично цената на петрола в най-кратки срокове. "Намаляване на цената до 20-30 долара би подкопало незабавно суровинната база на Русия, която и без това вече продава петрола си с отстъпки", обяснява Хара.
От друга страна Олег Катков не вярва, че Украйна ще има бърза полза от това. Според него разговорите за подкрепата на страните от Близкия изток в отбраната срещу дронове надхвърлят чисто техническата дискусия. Ако тези страни приемат украинското предложение, Катков очаква бързи решения за свалянето на ирански дронове. Но що се отнася до политическите решения, те рядко се вземат бързо, посочва експертът.
Игор Семиволос от украинския мозъчен тръст "Асоциация за изследвания на Близкия изток" (AMES) в Киев счита, че предложението на Украйна към страните от Близкия изток е по-скоро дипломатически ход на Зеленски, отколкото конкретен план за близкото бъдеще. "Идеята, че шейховете трябва да сложат край на войната в Украйна, като окажат натиск върху Русия, в момента изглежда малко утопична. Разбира се, те имат влияние върху Русия, но те преследват и свои собствени интереси", коментира експертът пред ДВ.
Автор: Лилия Ржеутская
