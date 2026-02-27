"Защо Орбан разполага военни части из Унгария"?

До неотдавна самочувствието на унгарския премиер Виктор Орбан бе непоклатимо. Партията му "Фидес" била най-успешната политическа общност в Европа, повтаряше той в почти всяка своя реч. Нейните изборни победи с две трети мнозинство можели "да се видят и от луната". Орбан бе обявил и амбиции за управление далеч след края на десетилетието.
Междувременно по време на публичните си изяви унгарският премиер често създава впечатлението за неувереност. Понякога той говори несвързано, случва се да заеква, а и да моли привържениците си да се посветят изцяло на неговата предизборна кампания с треперещ глас. След 16 години на премиерския пост Орбан изглежда като застаряващ автократ, който усеща, че настроенията се обръщат срещу него, но не иска да изпуска властта.
Шест седмици преди парламентарните избори в Унгария, които ще се проведат на 12 април, все още не е напълно сигурно, че Орбан и "Фидес" ще загубят властта. Но резултатите от допитванията се движат именно в тази посока. Същевременно все повече наблюдатели се питат дали Орбан би приел евентуалното си изборно поражение. Засега той не е дал ясен отговор на въпроса дали ще гарантира демократичната смяна на властта.
Обвинения срещу Украйна
Нещо повече: сега Орбан дори подхранва опасенията, че няма да приеме смяната във властта. Той обяви, че е издал заповед унгарски военни части да бъдат разположени по енергийните обекти на страната и обвини Украйна, че "подготвяла акции, предназначени да нарушат функционирането на унгарската енергийна система". Конкретни доказателства за обвиненията не бяха назовани, но наред с войниците по енергийните обекти ще бъдат позиционирани и военни отбранителни системи, както и полицейски части.
Към предисторията на този ход се числи обстоятелството, че от края на януари Унгария не получава руско гориво по петролопровода "Дружба". Той минава през територията на Украйна и през януари бе тежко увреден при руска атака. Точни данни за мащаба на повредите няма - украинските власти казват, че ремонтът на петролопровода ще продължи дълго.
Орбан от своя страна обвинява Украйна, че нарочно е прекратила доставките на нефт за Унгария, за да предизвика енергийна криза в страната и на изборите "да инсталира правителство, подкрепящо войната и Украйна". Целта на подобно правителство би била - както се заявява в актуалната предизборна кампания на Орбан, да изцеди финансово унгарския народ, за да осигури средства за войната в Украйна.
"Тиса" води убедително
Унгарските опозиционни политици, но и редица коментатори изпаднаха в паника. Те виждат в заповедта на Орбан за разполагането на военни части стъпка, която може да попречи на изборите или дори да ги отмени. Защото само часове преди обявяването ѝ бяха оповестени резултатите от ново проучване, което прогнозира тежко изборно поражение за Орбан и неговата партия.
То е осъществено от независимия институт за проучване на общественото мнение Median и предвещава преднина от 11 процента за опозиционната партия "Тиса" пред "Фидес" на Орбан.
След обявяването на заповедта на Орбан лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр предупреди за вероятност от организирането на инсценирани нападения, които правителството би могло да използва като предлог, за да попречи на изборите или да ги отмени. Той призова Орбан "да предаде властта мирно" и "да не мисли за решения, свързани с руските тайни служби". "Ние не знаем на какво ще се окаже способна "Фидес" в такава напрегната ситуация", коментира в тази връзка политологът Андраш Биро-Наги.
Заплахите, които Орбан отправя
Изборните наблюдатели в Унгария отдавна дискутират дали премиерът би приел смяна на властта, или не. Защото властовата обсесия на Орбан е известна в страната от десетилетия. През 2002 година той коментира изборното си поражение с думите: "Родината не може да бъде в опозиция".
Оттогава Орбан и неговата партия се възприемат като единствените легитимни представители на унгарската нация - всички други са врагове или предатели. Това е тонът в сегашната предизборна кампания, в която Магяр, конкурентът на Орбан, се представя като слуга на Киев и Брюксел, чиято победа би довела до гибелта на унгарската нация.
"Системата на национално сътрудничество"
В материален план обаче залогът за Орбан също е изключително висок. Премиерът изгради система, в която кръг от негови роднини и приближени бизнесмени се обогати неимоверно чрез злоупотреби с власт и корупция. В тази система от постовете си и облагите печелят и десетки хиляди по-дребни партийни членове и симпатизанти на "Фидес".
Ако настъпи промяна във властта, тази "Система на национално сътрудничество", както я нарича Орбан, би рухнала до голяма степен. Както премиерът, така и членовете на неговото семейство и на обкръжението му ще могат да очакват разследвания и обвинения.
Поради това в контекста на изборите "нищо не е изключено и нищо не е немислимо", казва пред ДВ политологът Роберт Ласло. Според него не е невероятно правителството на Орбан да анулира изборите. Той казва, че може да се стигне и до безредици в национален мащаб, ако изборите, отговарящи на народната воля, бъдат анулирани.
Подкрепа от Москва
Украинският политолог Антон Шеховцов също допуска, че е възможно анулиране на изборите. Орбан не би могъл да си позволи преки изборни фалшификации като в Русия или Беларус, но в Унгария има индикации за сценарий, при който изборите да бъдат анулирани заради "чуждестранна намеса" - и конкретно заради предполагаема намеса на Украйна.
Политологът посочва, че Орбан отдавна получава най-малкото вербална предизборна подкрепа от Кремъл и от руските тайни служби. Будапеща и Москва са обединили силите си, за да наложат на общественото мнение дезинформационния наратив, съгласно който "ЕС и Украйна си сътрудничат срещу "Фидес" с основния политически съперник на Орбан - Петер Магяр", казва Шеховцов.
Междувременно Гергели Гулаш, началник на кабинета на унгарския премиер, се постара да разсее опасенията, свързани със задачата, поставена на унгарската армия. Извънредно положение няма да се налага, изборите ще се състоят по план на 12 април, каза той.
Автор: Кено Ферзек
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха
14:46 27.02.2026
2 Цеко сифоня
14:46 27.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:47 27.02.2026
4 Сега остава
Коментиран от #21
14:47 27.02.2026
5 Защото
Коментиран от #22
14:48 27.02.2026
6 Най Обикновенна елементарна
14:48 27.02.2026
7 Проруското човечЕ
Коментиран от #23, #33
14:49 27.02.2026
8 Интересно
Коментиран от #10
14:50 27.02.2026
9 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
Коментиран от #11
14:51 27.02.2026
10 Да не обиждаме
До коментар #8 от "Интересно":братята американци, щото на тях разчитаме да изтеглят скъпите ни братушки от кашата, дето я забъркаха.
Коментиран от #24
14:53 27.02.2026
11 Всички цветни
До коментар #9 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":революции са насочени срещу местните проруски правителства. Такива революции стават само в бившите колониални соц.страни от Източна Европа.
Коментиран от #15, #16
14:57 27.02.2026
12 саксън
14:58 27.02.2026
13 хе хе
14:59 27.02.2026
14 Само питам
15:00 27.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Всички цветни":- Защо в САШт няма цветни революции❓
- Защото там няма посолство на САШт❗
15:03 27.02.2026
16 Да бе , да ! 🤔
До коментар #11 от "Всички цветни":Сега не сме ли колония на запада и Турция , като изпращаме вагони с българско злато на англисаксонците зад океана , и плащаме по милион на Турция на ден ?.
Коментиран от #27
15:04 27.02.2026
17 все пак ДВ е пропаганден канал и
15:04 27.02.2026
18 Софиянец
15:05 27.02.2026
19 изгорена земя
Е аде, защо? Може би си е припомнил крилатата фраза на Пепи Младенов, дедото на наш Николайчо - "Добре, тука трябваше да дойдат танковете"! Вече и аз започвам да се чудя, дали наистина нещата сега щяха да са различни, ако тогава няколко танкови бригади се бяха намесили... Но не се намесиха и сега, като наистина за последно, търпим изтъпленията на народните ни избраници. И как няма да ги търпим - няма ги вече танковите бригади, няма ги и хангарите с танкове. Петрохановци и калушевци почистват шахти... Само кюския другари е необходима, кюския!
Коментиран от #30
15:10 27.02.2026
20 Орбан голям Човек
Коментиран от #35
15:12 27.02.2026
21 така е
До коментар #4 от "Сега остава":Като зеления плъх.
15:13 27.02.2026
22 Е няма само
До коментар #5 от "Защото":обратните селяндури да ги прибират.
15:14 27.02.2026
23 Шшшшшт
До коментар #7 от "Проруското човечЕ":Украинските 60kлуци да не се обаждат.
15:16 27.02.2026
24 Добре де,
До коментар #10 от "Да не обиждаме":нали твоите братя ги забъркаха в тази каша през 2014 г.
15:18 27.02.2026
25 ЦИРК
ДЗ НЕ е авторитетна медия в Германия и то от статията си личи защо. С такива писачи няма как да те уважават. Прочетох статията просто да видя колко тона фекална маса ще изсипят по Орбан. Ей това е тренда в ЕС явно идва от медии като ДЗ, същата малоумна пропаганда като за Украйна, явно авторите и нямат умствен потенциал за нещо повече. Към неудобните на тренда точно това ги чака да ги окалят на база имагинерни предположения.
Сега Орбан го изкараха диктатор едва ли не... Ми хайде немските политици да се комбинират с английските и френските и да ходят при Тръмп да му се молят да отвлече Орбан и да им го предаде да го съдят.
Коментиран от #26
15:20 27.02.2026
26 Пълен фарс
До коментар #25 от "ЦИРК":А факти е българското дойче зеле.
15:22 27.02.2026
27 За милионо
До коментар #16 от "Да бе , да ! 🤔":питай пРезиденто.
15:23 27.02.2026
28 Анджо
15:27 27.02.2026
29 Лопата Орешник
15:32 27.02.2026
30 ЦИРК
До коментар #19 от "изгорена земя":Всъщност той отговора на въпроса е очеизваден, но в статията се говори за всичко друго но не и за най-вероятното....
От лисабонския договор насам ЕС е изроден, няма нищо общо с първоначалната идея която всъщност е чудесна. ЕК и ЕП се стремят да централизират и вземат властта във всички области, като премахнат суверенните права на държавите членки, сами да определят правилата. Когато някой им се опъне става като с Орбан и Унгария. Тръбопровода няма да го пуснат, защото в Брюксел казват НЕ, украинците са му врътнали кранчето по заповед на една многодетна лобистка. А ако евентуално Орбан намери начин колко му е да думнат рафинериите, ще четете по медиите "Руски дрон удари унгарската държавна рафинерия" или "Саботьори на Путин взривиха важни енергийни обекти в Унгария". Е те за това Орбан разполага военни и полиция, пределно му е ясно как действат тези които дърпат конците.
15:38 27.02.2026
31 Корбан
15:40 27.02.2026
32 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
15:43 27.02.2026
33 Адее пак
До коментар #7 от "Проруското човечЕ":Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
15:45 27.02.2026
34 явер
15:47 27.02.2026
35 Това е безспорен
До коментар #20 от "Орбан голям Човек":ФАКТ
15:48 27.02.2026
36 Анджо
15:51 27.02.2026