Преди броени дни Виктор Орбан предупреди за възможни украински атаки и изпрати армията да охранява енергийни обекти в Унгария. Какво се крие зад това?

Защо Орбан разполага военни части из Унгария? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

До неотдавна самочувствието на унгарския премиер Виктор Орбан бе непоклатимо. Партията му "Фидес" била най-успешната политическа общност в Европа, повтаряше той в почти всяка своя реч. Нейните изборни победи с две трети мнозинство можели "да се видят и от луната". Орбан бе обявил и амбиции за управление далеч след края на десетилетието.

Междувременно по време на публичните си изяви унгарският премиер често създава впечатлението за неувереност. Понякога той говори несвързано, случва се да заеква, а и да моли привържениците си да се посветят изцяло на неговата предизборна кампания с треперещ глас. След 16 години на премиерския пост Орбан изглежда като застаряващ автократ, който усеща, че настроенията се обръщат срещу него, но не иска да изпуска властта.

Още новини от Украйна

Шест седмици преди парламентарните избори в Унгария, които ще се проведат на 12 април, все още не е напълно сигурно, че Орбан и "Фидес" ще загубят властта. Но резултатите от допитванията се движат именно в тази посока. Същевременно все повече наблюдатели се питат дали Орбан би приел евентуалното си изборно поражение. Засега той не е дал ясен отговор на въпроса дали ще гарантира демократичната смяна на властта.

Обвинения срещу Украйна

Нещо повече: сега Орбан дори подхранва опасенията, че няма да приеме смяната във властта. Той обяви, че е издал заповед унгарски военни части да бъдат разположени по енергийните обекти на страната и обвини Украйна, че "подготвяла акции, предназначени да нарушат функционирането на унгарската енергийна система". Конкретни доказателства за обвиненията не бяха назовани, но наред с войниците по енергийните обекти ще бъдат позиционирани и военни отбранителни системи, както и полицейски части.

Към предисторията на този ход се числи обстоятелството, че от края на януари Унгария не получава руско гориво по петролопровода "Дружба". Той минава през територията на Украйна и през януари бе тежко увреден при руска атака. Точни данни за мащаба на повредите няма - украинските власти казват, че ремонтът на петролопровода ще продължи дълго.

Орбан от своя страна обвинява Украйна, че нарочно е прекратила доставките на нефт за Унгария, за да предизвика енергийна криза в страната и на изборите "да инсталира правителство, подкрепящо войната и Украйна". Целта на подобно правителство би била - както се заявява в актуалната предизборна кампания на Орбан, да изцеди финансово унгарския народ, за да осигури средства за войната в Украйна.

"Тиса" води убедително

Унгарските опозиционни политици, но и редица коментатори изпаднаха в паника. Те виждат в заповедта на Орбан за разполагането на военни части стъпка, която може да попречи на изборите или дори да ги отмени. Защото само часове преди обявяването ѝ бяха оповестени резултатите от ново проучване, което прогнозира тежко изборно поражение за Орбан и неговата партия.

То е осъществено от независимия институт за проучване на общественото мнение Median и предвещава преднина от 11 процента за опозиционната партия "Тиса" пред "Фидес" на Орбан.

След обявяването на заповедта на Орбан лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр предупреди за вероятност от организирането на инсценирани нападения, които правителството би могло да използва като предлог, за да попречи на изборите или да ги отмени. Той призова Орбан "да предаде властта мирно" и "да не мисли за решения, свързани с руските тайни служби". "Ние не знаем на какво ще се окаже способна "Фидес" в такава напрегната ситуация", коментира в тази връзка политологът Андраш Биро-Наги.

Заплахите, които Орбан отправя

Изборните наблюдатели в Унгария отдавна дискутират дали премиерът би приел смяна на властта, или не. Защото властовата обсесия на Орбан е известна в страната от десетилетия. През 2002 година той коментира изборното си поражение с думите: "Родината не може да бъде в опозиция".

Оттогава Орбан и неговата партия се възприемат като единствените легитимни представители на унгарската нация - всички други са врагове или предатели. Това е тонът в сегашната предизборна кампания, в която Магяр, конкурентът на Орбан, се представя като слуга на Киев и Брюксел, чиято победа би довела до гибелта на унгарската нация.

"Системата на национално сътрудничество"

В материален план обаче залогът за Орбан също е изключително висок. Премиерът изгради система, в която кръг от негови роднини и приближени бизнесмени се обогати неимоверно чрез злоупотреби с власт и корупция. В тази система от постовете си и облагите печелят и десетки хиляди по-дребни партийни членове и симпатизанти на "Фидес".

Ако настъпи промяна във властта, тази "Система на национално сътрудничество", както я нарича Орбан, би рухнала до голяма степен. Както премиерът, така и членовете на неговото семейство и на обкръжението му ще могат да очакват разследвания и обвинения.

Поради това в контекста на изборите "нищо не е изключено и нищо не е немислимо", казва пред ДВ политологът Роберт Ласло. Според него не е невероятно правителството на Орбан да анулира изборите. Той казва, че може да се стигне и до безредици в национален мащаб, ако изборите, отговарящи на народната воля, бъдат анулирани.

Подкрепа от Москва

Украинският политолог Антон Шеховцов също допуска, че е възможно анулиране на изборите. Орбан не би могъл да си позволи преки изборни фалшификации като в Русия или Беларус, но в Унгария има индикации за сценарий, при който изборите да бъдат анулирани заради "чуждестранна намеса" - и конкретно заради предполагаема намеса на Украйна.

Политологът посочва, че Орбан отдавна получава най-малкото вербална предизборна подкрепа от Кремъл и от руските тайни служби. Будапеща и Москва са обединили силите си, за да наложат на общественото мнение дезинформационния наратив, съгласно който "ЕС и Украйна си сътрудничат срещу "Фидес" с основния политически съперник на Орбан - Петер Магяр", казва Шеховцов.

Междувременно Гергели Гулаш, началник на кабинета на унгарския премиер, се постара да разсее опасенията, свързани със задачата, поставена на унгарската армия. Извънредно положение няма да се налага, изборите ще се състоят по план на 12 април, каза той.

Автор: Кено Ферзек


Унгария
