Атанас Атанасов: Пряка опасност за България няма

Съпредседателят на „Демократична България” Атанас Атанасов заяви, че към настоящия момент няма пряка опасност за страната ни вследствие на конфликта в Близкия изток. В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS той коментира работата на служебния кабинет, отношенията между политическите сили и приоритетите на коалицията ПП-ДБ за следващия парламент.
Относно ситуацията в Близкия изток, Атанасов посочи: „Смятам, че пряка опасност към настоящия момент за Република България няма”. Той даде добра оценка на организацията по евакуацията на българските граждани, като подчерта взаимодействието между министерствата на външните работи, транспорта и туризма.
По въпроса за свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, той обясни, че това е политически орган, докато Съветът по сигурността към Министерския съвет е експертният консултативен орган. „Надявам се, че от президентството и самият президент ще реагират адекватно при промяна на обстановката”, допълни той.
Попитан за евентуални вътрешни напрежения в коалицията ПП-ДБ относно имената в листите, Атанасов цитира Бисмарк: „Когато се правят кренвирши и се редят листи, най-добре е никой да не вижда какво се случва там”.
Атанас Атанасов определи Румен Радев по-скоро като конкурент, отколкото като бъдещ коалиционен партньор. „Към настоящия момент аз не виждам общи пресечни точки с това, което той заявява. Имаме драстично разминаване във външната политика, която би водил г-н Радев и неговата политическа сила”, категоричен бе той.
