Атанас Атанасов: Пряка опасност за България няма

6 Март, 2026 11:16 811 60

  • атанас атанасов-
  • пп-дб-
  • близък изток

Съпредседателят на „Демократична България” коментира ситуацията в Близкия изток

Атанас Атанасов: Пряка опасност за България няма - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Демократична България” Атанас Атанасов заяви, че към настоящия момент няма пряка опасност за страната ни вследствие на конфликта в Близкия изток. В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS той коментира работата на служебния кабинет, отношенията между политическите сили и приоритетите на коалицията ПП-ДБ за следващия парламент.

Относно ситуацията в Близкия изток, Атанасов посочи: „Смятам, че пряка опасност към настоящия момент за Република България няма”. Той даде добра оценка на организацията по евакуацията на българските граждани, като подчерта взаимодействието между министерствата на външните работи, транспорта и туризма.

По въпроса за свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, той обясни, че това е политически орган, докато Съветът по сигурността към Министерския съвет е експертният консултативен орган. „Надявам се, че от президентството и самият президент ще реагират адекватно при промяна на обстановката”, допълни той.

Попитан за евентуални вътрешни напрежения в коалицията ПП-ДБ относно имената в листите, Атанасов цитира Бисмарк: „Когато се правят кренвирши и се редят листи, най-добре е никой да не вижда какво се случва там”.

Атанас Атанасов определи Румен Радев по-скоро като конкурент, отколкото като бъдещ коалиционен партньор. „Към настоящия момент аз не виждам общи пресечни точки с това, което той заявява. Имаме драстично разминаване във външната политика, която би водил г-н Радев и неговата политическа сила”, категоричен бе той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А добър ден

    43 0 Отговор
    България моли Иран да не удря магистрала Тракия че я строихме повече от половин век

    Коментиран от #4, #48

    11:17 06.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    54 0 Отговор
    Пращайте го тоя в Израел да се прави на мъж!

    11:18 06.03.2026

  • 3 Иво

    45 0 Отговор
    Млъкни ,шут !

    11:18 06.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "А добър ден":

    Но пък за Парламента и Правителството нямаме никакви ограничения - даже бихме ръкопляскали!

    11:18 06.03.2026

  • 5 Абе

    36 0 Отговор
    Наско, ти убаво купи апартамент до американската легация, та ако се наложи да бегаш през оградата, както бега оня трайчо преди време, ама сеги търси резервно жилище, че за момента не си в безопасност.

    11:22 06.03.2026

  • 6 Хасковски каунь

    38 0 Отговор
    Ох, и тоя се изока

    Коментиран от #14

    11:22 06.03.2026

  • 7 Теслатъ

    31 0 Отговор
    Е, щом генерал-ФелдфебелЪ го казва..., "спете спокойно деца"!

    Коментиран от #36

    11:24 06.03.2026

  • 8 Т90

    37 1 Отговор
    Докато продажноци като гнома са живи има огромна опасност

    11:25 06.03.2026

  • 9 НАРОДА КАЗА:

    44 0 Отговор
    Джобния Атанас, самообявил са за генерал да каже кога е бил лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник и в коя армия е служил като офицер. Искаме лустрация.

    11:26 06.03.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    32 1 Отговор
    От ТАМ - няма опасност.
    ОПАСНОСТТА е от тук - от "шарлатаните и "баща" им" " !

    11:28 06.03.2026

  • 11 Реално

    34 0 Отговор
    Реално заплаха има и тя идва от политици като вас !

    11:29 06.03.2026

  • 12 Град Симитли

    31 1 Отговор
    "....За момента пряка опасност няма!--казал си падащият от осмия етаж,когато стигнал до третия..."

    11:30 06.03.2026

  • 13 Факт

    27 0 Отговор
    Видиш ли ПП-ДБ бягай далече.Продажници .

    11:31 06.03.2026

  • 14 Вие -

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Комунистите не сте спрели да се "изоквате" в световен мащаб от преди 1917 г, а на местно ниво поне от 1923 - та

    Коментиран от #22, #33, #45

    11:31 06.03.2026

  • 15 Гнома

    23 0 Отговор
    Си е гном

    11:33 06.03.2026

  • 16 Гадост и зараза

    21 0 Отговор
    Понеже думата на гнома, ужасно много тежи и всички ние му верваме...

    11:34 06.03.2026

  • 17 Мухаа ха!

    20 0 Отговор
    Най- ме е страх,от " косвени опасности"! Колкото до кренвиршите,имаше една реклама" А в нашите има месо" Да ни пази Господ.Дано не се случи! Че тогава и къртичина дупка няма да намерите,за да се скриете.

    11:34 06.03.2026

  • 18 но комент

    10 0 Отговор
    ам-гъл

    11:36 06.03.2026

  • 19 Елица

    9 2 Отговор
    То ако иранците ни ударят, ще шибнат София. Пък аз не съм в София. Реално ми е през питката за софиянци. Каквото сте си надробили.

    11:37 06.03.2026

  • 20 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ИДИОТ ДО ИДИОТА , МАЙНОЛЬ!О

    11:40 06.03.2026

  • 21 Зевзек

    13 0 Отговор
    „Смятам, че пряка опасност към настоящия момент за Република България няма”

    И аз съм съгласен - даже ако може иранците да ударят народното събрание и министерския съвет даже ще помогнат на българите да се отърват от всички наведени "евроатлантици".

    11:40 06.03.2026

  • 22 Фактъ

    17 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вие -":

    Женерал Гном е комунистическа номенклатура.

    Коментиран от #28, #31

    11:41 06.03.2026

  • 23 Мунчо

    15 0 Отговор
    За всички държави в ЕС реална опасност има!
    За родна България, пак няма никаква опасност!
    Ей, празноглавци, трябва ли да видим София горяща и димяща?

    11:43 06.03.2026

  • 24 Учуден

    12 0 Отговор
    Защо ли всички евроатлантици са бивши комунаги и сътрудници на ДС и същите които се кланяха на СССР сега са наведени на САЩ - те освен да продават България на текущите си господари друго могат ли?

    11:44 06.03.2026

  • 25 Пряка опасност за България има

    12 0 Отговор
    от нищо правещи дръти бръмбари и чекмеджари и общ поръчкари

    11:45 06.03.2026

  • 26 По голяма

    14 0 Отговор
    Опасност от теб няма .

    11:46 06.03.2026

  • 27 Ген. Ананасов

    5 0 Отговор
    Дюнерджиите имат остри ножове и бойни отровни вещества (чесън и други миризливи подправки). А също и малки газови бутилки под налягане.

    11:46 06.03.2026

  • 28 Възмутен

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фактъ":

    Че кой от "евроатлантиците" не е комунистическа номенклатура - всичките са такива без изключения.

    Коментиран от #44

    11:46 06.03.2026

  • 29 Чичо скруч

    5 1 Отговор
    Дано иранска ракета да те целне 😂

    11:48 06.03.2026

  • 30 Ми да

    10 0 Отговор
    Най-стратегическата опасност според Генерал Гном са руските имоти край язовир "Искър"! Слушайте го и далеч ще стигнете!

    11:49 06.03.2026

  • 31 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фактъ":

    Кой не е свързан с БКП и ДС от политиците ? Такъв НЯМА !
    Е затова ЕДИНСТВЕНО в България няма и няма и да има ЗАКОН за ЛУСТРАЦИЯ.
    Хем не можеш да им затвориш устата на комунягите, хем благодарение на ТЯХ сме последни...

    11:52 06.03.2026

  • 32 Олга

    10 0 Отговор
    Пряка опасност няма, но има “крива” опасност, тъй като Иран честно предупреди, че всички евро държави, по един или друг начин помагащите на САЩ и Израел, ще бъдат наказани.Браво на Испания отказала на САЩ и вбеси Тръмп,но тя не се уплаши независимо от заплахи, а васалните държави ще чакат възмездие и ще патят, тъй като нямам достойнство.Иран вече доказал сериозността на намеренията си.

    11:53 06.03.2026

  • 33 Хасковски каунь

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вие -":

    Ха, ти да не си Дияна Дамянова?

    11:54 06.03.2026

  • 34 аха

    8 0 Отговор
    Към настоящия момент опасност няма, но в следващия момент не се знае.

    11:55 06.03.2026

  • 35 заплахата

    11 0 Отговор
    Най-голямата, пряка и смъртоносна заплаха за България, се нарича ПП-ДБ. Родоотстъпници и продажници, готови да продадат народа си и да вкарат страната си във война, само и само господарят им да ги погали с кален галош зад ухото. Евроатлантици, сър. Само за една година благодарение на тях цените скочиха заради предстоящото приемане на еврото, после скочиха втори път заради самото му въвеждане, сега скачат трети път заради приемането му, скочиха четвърти път заради отказа от руски суровини, после скочиха пети път заради скочилия незнайно защо ток, сега скачат шести път заради горивата /понеже не искат евтини и руски/. Освен това ни вкараха директно вече в две войни, предоставяйки оръжия, бази, логистика и всичко друго на воюващите страни. Освен това тези войни са издържани от народът ни, който плаща за непрекъснато наливане на стотици милиони за военна помощ, за оръжия, за хотели за "бежанци", за ток за Украйна и още какво ли не. Това са все благинките на ПП-ДБ - благодарете им. По-голяма заплаха от тях НЯМА.

    11:55 06.03.2026

  • 36 Размисъл

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Теслатъ":

    Те и за еврото говореха врели-некипели, колко хубаво ще стане, когато го въведат, ама сега, когато се случват всички неща за които беше предуждавано, че ще се случат, никой не пита и никой не отговаря, кой и каква отговорност ще носи за това, което сътвориха.

    11:56 06.03.2026

  • 37 Атанас

    9 0 Отговор
    Народа го е казал “ най ме е страх от такива дето казват спокойно” Истината е брутална !!! Почти никакво производство, всичко което все още работи е от “имало едно време в България” и политици по зле и от Георги Димитров !!!! Паднали на колене със свалени гащи и т.н сага разбирам защо народа е казал “ Бог да пази България “ то друго не остана !!!

    11:57 06.03.2026

  • 38 си пън

    7 0 Отговор
    гномчо,значи наличието на барака руска собственост до язовир искър има проблем и опасност за българия,обаче американски самоле и то военни на гражданско летище и при война на същите немало опасност,дебил си ти атанасов и тез дет те търпят също

    11:57 06.03.2026

  • 39 Вече повече от

    7 0 Отговор
    35 години сме в постоянна опасност.

    11:58 06.03.2026

  • 40 За теб лично

    8 0 Отговор
    Атанасов има и пряка и косвена опасност. И от мозъчна недостатъчност също. Атлантик продажен

    12:02 06.03.2026

  • 41 Народе, трябва да благодарите на Славчо,

    1 1 Отговор
    Тошко и 7/8 че не сте гей, заради ИТН не сте гей ве хора, алоуу, Атанасов, Ивайло и Асен искат да сте гей, а заради Дългия не сте гей, нищо че дъщерите ви в осми клас заработват по Хотелите за с разни 50 годишни пенсионери на час, на час 50/100 евро, зависи от клиента, са нема още запалени сутеньори, това щото МВР ги пази, сутеньорската мафия, дрога мафия се отчита на МВР, а дългия, ти възпява чалга държава, дрога държава всичко и всички се отчитат в МВР.

    12:05 06.03.2026

  • 42 Палячо

    5 0 Отговор
    какво смята този палячо, няма никакво значение. Непотребно бившо ченге.

    12:06 06.03.2026

  • 43 Троянец

    5 0 Отговор
    Aиде и ж.п. женерала да се изкаже!Прав си агент Гном! Заплаха по-ж.п. релсите-няма!Защото няма релси....а подвижния състав е под всякаква критика.Иранците няма да дойдат с влака от Скопие!Изкуфял жепеец-превъплатил се на доностник от ДС!Лустрация за вас БО к Луци!

    12:06 06.03.2026

  • 44 Фактъ

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Възмутен":

    В педoфилската секта ППДБ синовете, дъщерите и внучетата на комунистическите номенклатури се отричат от родовете си само на думи.

    12:07 06.03.2026

  • 45 Хасково

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вие -":

    Сменяй дилъра амбрияж , тази дрога те прави на тюрлю-гювеч.

    12:07 06.03.2026

  • 46 Атанасов, и теб да те питам?

    5 0 Отговор
    Въпрос имам ! До кога ДАНС и МС ще си затварят очите? До кога терористи като някакво си там нищожество Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" ще бъдат търпяни ? До кога бре ей? А федерация на нацистите, а федерация на терористите ....а федерации на педофилите?

    12:11 06.03.2026

  • 47 Доктор

    2 0 Отговор
    Недоразвит боклук.

    12:11 06.03.2026

  • 48 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "А добър ден":

    Да ударят "Хемус"....и без това я няма!Има я само в Тиквата на Боко Индианеца!

    12:11 06.03.2026

  • 49 Атанасов, и теб да те питам?

    4 0 Отговор
    Наистина е важно. На всички до един служили в израелската нацистка армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ей! Тези хора не са българи! Те са геноцидна нацистка сган. Те са се самоопределили и като НЕбългари още в момента в който в армията на Израел са се записали. . И на тея 95 % които не знаят български език и на другите 5% които уж го знаели, и на тези в България които живеят с двойно гражданство но в израелската нацистка армия са служили през годините трябва и е правилно спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ! И конституцията дори го налага!

    12:13 06.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Агент Ам ГълДано на гости да ти дойде Иранец и да уважи цялата ти рода Батински ц @ рвул!

    12:20 06.03.2026

  • 54 Цените на горивата, тока, парното и

    3 0 Отговор
    Водата ама хич не са пряка опасност за България. За кухите атлантици очевидно не са

    12:21 06.03.2026

  • 55 коки

    1 0 Отговор
    Ушат Алкаш

    12:21 06.03.2026

  • 56 Том Том

    1 0 Отговор
    Колко висок беше тоя пигмей от с.Батин?!

    Коментиран от #60

    12:23 06.03.2026

  • 57 И кое пък точно на тея от

    3 0 Отговор
    „Демократична България " им е демократичното? А? Нацисти атлантици но били видиш ли демократи

    12:23 06.03.2026

  • 58 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Има има, най- пряката опасност е тоЯ и тия около тоЯ!!!!

    12:24 06.03.2026

  • 59 Относно ситуацията в Близкия изток,

    2 0 Отговор
    Ама май "ситуацията" Атанасчо Атанасов е престъпление срещу мира и човечеството.... "Относно ситуацията" ...американско-израелската "офанзива" срещу Иран е категорично военнопрестъпление! И не е "офанзива" а брутално и открито нарушение на международното право. Попада в категорията „престъпление срещу мира“, което е и основното обвинение, повдигнато срещу нацистките лидери в процесите в Нюрнберг от 1945-46 г.
    Фашисткото правителство на Тръмп е способно на всякакви престъпления. То провежда външна политика точно по начина, по който го е водил Третият райх на Хитлер.

    12:27 06.03.2026

  • 60 Троянец

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Том Том":

    Не може всички да са високи като Славуца-сакатлъка,но това не им пречи да са еднакво алчни и П Р О С Т И.

    12:30 06.03.2026

