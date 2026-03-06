Иранската армия обяви, че ще засили атаките си

Иранската армия обяви, че ще засили ответните атаки близо седмица след началото на войната, предаде ДПА, съобщи БТА.

В идните дни врагът ще бъде подложен на по-ожесточени и широкообхватни нападения, съобщи днес държавната телевизия, като се позова на "Хатам ал-Анбия", или Централния щаб, който поема оперативното командване на иранските въоръжени сили по време на война.

Иранското военно ръководство съобщи за атаки с дронове камикадзе срещу израелската военновъздушна база Рамат Давид и радарна станция в Израел, а също и срещу американска база в Кувейт и в Ербил в Ирак.

На този фон временно управляващият Ислямската република съвет продължава да обсъжда въпроса за избора на наследник на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелско-американски удари в събота.

На четвъртото си заседание временното колективно ръководство на Иран, в което влизат президентът Масуд Пезешкиан, ръководителят на съдебната власт Голам-Хосейн Мохсени-Еджей и духовникът Алиреза Арафи – обсъдиха свикването на събрание за избор на нов върховен лидер, става ясно от правителствено съобщение, разпространено днес.

Тройката управлява държавните дела след смъртта на Хаменей.

Вчера временното ръководство получи извънредни правомощия, които включват право да взема решения относно войната и мира и да уволнява и назначава в полицията и армията.

По конституция върховният лидер на Иран се избира от орган, наречен "Събрание на експертите", съставено от 88 духовници. Засега няма насрочена дата, на която то да се събере.

В сряда израелският министър на отбраната предупреди, че Израел ще ликвидира и наследника на Хаменей. Сред възможните кандидати за поста е вторият син на Хаменей, Моджтаба.