Иранската армия обяви, че ще засили атаките си

6 Март, 2026 11:18 1 827 47

На този фон временно управляващият Ислямската република съвет продължава да обсъжда въпроса за избора на наследник на върховния лидер аятолах Али Хаменей

Иранската армия обяви, че ще засили атаките си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската армия обяви, че ще засили ответните атаки близо седмица след началото на войната, предаде ДПА, съобщи БТА.

В идните дни врагът ще бъде подложен на по-ожесточени и широкообхватни нападения, съобщи днес държавната телевизия, като се позова на "Хатам ал-Анбия", или Централния щаб, който поема оперативното командване на иранските въоръжени сили по време на война.

Иранското военно ръководство съобщи за атаки с дронове камикадзе срещу израелската военновъздушна база Рамат Давид и радарна станция в Израел, а също и срещу американска база в Кувейт и в Ербил в Ирак.

На този фон временно управляващият Ислямската република съвет продължава да обсъжда въпроса за избора на наследник на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелско-американски удари в събота.

На четвъртото си заседание временното колективно ръководство на Иран, в което влизат президентът Масуд Пезешкиан, ръководителят на съдебната власт Голам-Хосейн Мохсени-Еджей и духовникът Алиреза Арафи – обсъдиха свикването на събрание за избор на нов върховен лидер, става ясно от правителствено съобщение, разпространено днес.

Тройката управлява държавните дела след смъртта на Хаменей.

Вчера временното ръководство получи извънредни правомощия, които включват право да взема решения относно войната и мира и да уволнява и назначава в полицията и армията.

По конституция върховният лидер на Иран се избира от орган, наречен "Събрание на експертите", съставено от 88 духовници. Засега няма насрочена дата, на която то да се събере.

В сряда израелският министър на отбраната предупреди, че Израел ще ликвидира и наследника на Хаменей. Сред възможните кандидати за поста е вторият син на Хаменей, Моджтаба.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поздравления за Иран

    62 8 Отговор
    Геройски се защитава срещу двете най терористични и агресивни държави САЩ и Израел, в пъти по силни от Иран и подло нападнали Иран!

    Коментиран от #6

    11:21 06.03.2026

  • 4 Израелски самолети летят над цял Иран

    7 32 Отговор
    „Неутрализирахме и унищожихме повече от 60% от пусковите установки за балистични ракети“ на Иран, заяви генерал-лейтенант Еял Замир в телевизионно изявление. Той добави, че Израел е унищожил и 80% от системите за противовъздушна отбрана в Ислямската република и е „постигнал почти пълно въздушно превъзходство“.

    Няма ПвО, май беше руско ПвО в Иран, явно е зле след като 80% са унищожени.

    Коментиран от #5, #28

    11:27 06.03.2026

  • 5 Пропагандата

    30 2 Отговор

    До коментар #4 от "Израелски самолети летят над цял Иран":

    винаги се цели в глупака!

    11:28 06.03.2026

  • 6 Стига бе

    6 28 Отговор

    До коментар #1 от "Поздравления за Иран":

    ти сериозно ли го мислиш това :) Да не си поддръжник на терористичните групировки Хамас, Ислямисткия ирански корпус и Хизбула :)

    Коментиран от #9, #11, #13, #18, #22, #38

    11:29 06.03.2026

  • 7 Репчат

    6 26 Отговор
    се чалмите, но скоро ще развеят белия!

    11:30 06.03.2026

  • 8 това е правилно

    2 5 Отговор
    от и киев атакува 4 до 5 пъти повече за ден . все пак се хвърлят димки за изчерпване, за унищожаване на ресурси . а и евреите се хвалят колко много скъпо им било да стрелят денонощно . старите експерти имат по вглъбени възгледи , но грешат с изводите . инак щяха да предупредят за червени линии . криза на горива . криза на инфлация и цени заради войната . криза в туризма , криза в полетите на самолетите . това оказва влияние . а не кой бил начело на европа или на израел или на иран . при 80 процента сваляни ракети и дронове от евтините се получиха доста големи поразявания . да . крият .

    11:32 06.03.2026

  • 9 Бау

    6 19 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Тук предимно пишат тролове и ватенки. Не им обръщай внимание. Толкова им е капацитета - колкото да copy-paste-нат от сутрешната справка

    Коментиран от #12, #35

    11:32 06.03.2026

  • 10 Урсул

    25 2 Отговор
    ЕС осъжда с нищо непредизвиканата агресия срещу Иранския народ и ще се бори за справедлив и траен мир. Също така ще наложим 66 пакета санкции на САЩ и Израел

    11:33 06.03.2026

  • 11 Не е нужно да го мислиш

    25 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Единствено да ползваш онова на раменете си и да виждаш какво прави световният терорист САЩ! Утре може да си ти, като си глупав!

    11:34 06.03.2026

  • 12 Да така е тироле

    16 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бау":

    Сам си пишеш, сам си отговаряш и освен твоето жалко съществуване, показваш паде3нието на запада, да опре до евтини глупаци, за евтини лъжи и глупава пропаганда, докато световното зло САЩ унищожава народи и държави!

    Коментиран от #26

    11:36 06.03.2026

  • 13 Баце,

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Точно така!
    Хамас, Ислямисткия ирански корпус и Хизбула бомбиха Сърбия, нахлуха в Афганистан убивайки наред, нахлуха в Ирак с епруветка в ръка и убиха два милиона цивилни, нападнаха Виетнам и преди да си тръгнат от там бомбиха килимно Лаос и Камбоджа, пуцаха от хеликоптерите черните в Мали, Чад, ЦАР.
    Много лоши Хамас, Ислямисткия ирански корпус и Хизбула, да знаеш.

    Коментиран от #20, #21

    11:39 06.03.2026

  • 14 Да се поеме

    7 17 Отговор
    В Украйна има 4-5 батареи Пейтриът и руски самолет не смее да доближи границата.

    В Иран си имат руско и китайско ПВО и Израел си фърка като у тях си.


    Какво да говорим повече!!!!

    Коментиран от #19, #27

    11:39 06.03.2026

  • 15 Хахахахаха

    3 10 Отговор
    Към кой???
    Към тях си?? Ли?

    11:40 06.03.2026

  • 16 Ае копейките

    4 12 Отговор
    Тръмп наш?

    Коментиран от #23, #29

    11:41 06.03.2026

  • 17 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА

    22 3 Отговор
    И РАЗКАЗАХА ИГРАТА НА ДЕБИЛНИТЕ АМЕРИКАНЦИ.

    11:41 06.03.2026

  • 21 Истината

    4 14 Отговор

    До коментар #13 от "Баце,":

    Руснаците зacpaха и Корея, Виетнам и Афганистан и са набъркани навсякъде Чад, Мали, ЦАР.

    11:42 06.03.2026

  • 22 Бамци

    4 13 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Русофилите винаги са поддържари тероризма.

    Коментиран от #46

    11:43 06.03.2026

  • 23 САЩисан русофил

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Ае копейките":

    Вече не знаем за кой да викаме!!!

    11:44 06.03.2026

  • 24 Така е

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    11:44 06.03.2026

  • 25 Полковник Килгор

    12 2 Отговор
    Обичам миризмата на препечено кравешко по обед!

    Коментиран от #40

    11:44 06.03.2026

  • 26 Бог да пази Америка!

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Да така е тироле":

    Двигател на съвременната цивилизация и пазител на световният мир!

    Коментиран от #33

    11:45 06.03.2026

  • 27 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да се поеме":

    винаги има за цел глупака!

    11:46 06.03.2026

  • 28 Азз

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Израелски самолети летят над цял Иран":

    Те самолетите си летят, но ракетите падат в Изр. като зрели круши!
    Ко прайм?

    11:46 06.03.2026

  • 29 Шекаларчетата

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ае копейките":

    А Краснов ваш?

    Коментиран от #42

    11:46 06.03.2026

  • 30 Хасковски каунь

    11 1 Отговор
    Иран,
    цялото прогресивно човечество те подкрепя, за разлика от демократичната общност

    11:46 06.03.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    3 7 Отговор
    След Аятолаха е Хаяско.

    11:47 06.03.2026

  • 33 Не намесвай бог

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бог да пази Америка!":

    в жалкото си тролене, на най вредната страна на света САЩ, световен агресор, терорист, рекетьор и злина за света! Нямате грам срам евтините глупаци, на пропадналият запад, останали без ценности и достойнство!

    11:48 06.03.2026

  • 34 Зап4яненко

    6 0 Отговор
    Отивам да сменя памперса

    11:49 06.03.2026

  • 35 Хасковски каунь

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бау":

    Или си педофил, или герандофил , или пък нормален п...

    11:50 06.03.2026

  • 36 Българин

    3 8 Отговор
    Когато всичко приключи от путинската русия няма да остане нищо.Колкото по--бързо ликвидират ботокса и компания толкова по-добре за руснаците.

    Коментиран от #37

    11:51 06.03.2026

  • 37 Обърка ли къде да тролиш? 😄

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Темата е за Иран и световните терористи САЩ и Израел!

    Коментиран от #41

    11:53 06.03.2026

  • 38 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Поне ще гледам много знаеш, да да те попитам има ли палестински или ирански Ботев и Левски.....

    Коментиран от #44

    12:03 06.03.2026

  • 39 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Чакам Биби да даде изявление за победите на Израел.😄

    12:05 06.03.2026

  • 40 Засега е

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Полковник Килгор":

    иранско печено, ще видим по нататък как ще се развият събитията:))))

    Коментиран от #43

    12:11 06.03.2026

  • 42 Русофилите искахте Тръмп

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Шекаларчетата":

    да е президент, затова сега ще го търпите и ще му се радвате. Можеше президент да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да фалира и да унижи Русия, като й отнеме и цялото влияние и я удари с жестоки санкции, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално. Също и за операцията в Иран.
    😉😂

    12:13 06.03.2026

  • 44 Пешо

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Европеец":

    Който пише против Иран тук, е изтриван моментално.

    Коментиран от #47

    12:17 06.03.2026

  • 45 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 0 Отговор
    Слава на Иран
    Смърт за Израел и САЩ
    Смърт за чи.футите ционисти еврейски
    Смърт за Нетаняху терориста и Тръмп терориста еврейската по.дметка
    Да живее Персия и нейния ирански народ

    12:18 06.03.2026

  • 46 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бамци":

    Аз смятам, че рософилите винаги са поддържали борбата за справедливост и национално освобождение на поробените и угнетените по света.... А ти си мисли каквото искаш....

    12:19 06.03.2026

  • 47 Данчо

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Пешо":

    Верно бе, тези от този сайт са копейки и ирански упорки.

    12:19 06.03.2026

