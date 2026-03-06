Вземете 50% отстъпка за хостинг от

СО получи над 8 млн. евро забавено държавно финансиране

6 Март, 2026 11:06 650 2

Осигурени са средства за инфраструктурни обекти в седем района на София

СО получи над 8 млн. евро забавено държавно финансиране - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Одобрени са плащания на Столична община по проекти, включени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. Това са инвестиции в обекти, за които се очакваше финансиране чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството още през миналата година.

„Въпреки забавянето през последната година е важно, че финансирането за тези проекти вече е факт. Това са средства за инфраструктура, която има значение за ежедневието на хората в различни райони на София“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Общият размер на одобреното финансиране е 8 268 048,18 евро, като средствата са насочени към девет обекта на територията на районите „Красна поляна“, „Овча купел“, „Нови Искър“, „Панчарево“, „Лозенец“, „Студентски“ и „Банкя“. Най-големият от тях е цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски“ заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“ в район „Красна поляна“.

„София произвежда 43% от брутния вътрешен продукт на страната и инвестициите в инфраструктура на града са инвестиции в развитието на столицата и в качеството на живот на хората. Осигуреното финансиране ще ни помогне да продължим работата по един от важните обекти – реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски“, за която получихме частично финансиране в края на миналата година“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

За реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски“ са осигурени 7,4 млн. евро, което е 35% от одобреното финансиране. Към момента изпълнението на обекта е над 80%. В участъка по бул. „Александър Стамболийски“ от ул. „Антон“ до бул. „Константин Величков“ е въведена временна организация на движението със затваряне на трасето. С настъпването на подходящи атмосферни условия ще бъдат довършени предвидените строителни дейности – изкопни и насипни работи, изграждане на пътната конструкция, полагане на асфалтови пластове, изпълнение на сградни канализационни и водопроводни отклонения, настилки по алейната мрежа, както и озеленяване и поставяне на градско обзавеждане.

Одобрено е финансиране и за три обекта от ВиК инфраструктурата. Един от тях е завършеният дубльор на канализационен колектор по бул. „Симеоновско шосе“, който има ключово значение за развитието на канализационната мрежа в районите „Лозенец“ и „Студентски“. Другите два проекта са свързани с развитието на ВиК мрежата в кв. „Курило“ в гр. Нови Искър.

Финансиране получават и обекти в районите Панчарево и Банкя. В Панчарево са предвидени основен ремонт, саниране и подмяна на покрива на сградата на читалище “Светлина” в с.Лозен, проект за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на районната администрация и читалище “Виделина”, с който районът кандидатства пред Националния доверителен екофонд, както и реконструкция и укрепване на площада пред народно читалище „Виделина“ и районната администрация, съобщи кметът на район „Панчарево“ Евгения Алексиева.

Осигурено е и дългоочакваното финансиране за изграждането на две улици в район „Овча купел“ – ул. „Проф. Никола Милев“ и ул. „Синьо езеро“ в участъка от ул. „Перуника“ до ул. „Гръсниче“ в кв. „Горна баня“. Избран е изпълнител и при осигуряване на средствата има готовност строителството да започне, заяви кметът на района Ангел Стефанов.

По ул. „Проф. Никола Милев“ се предвижда ремонт по съществуващо положение с ширина на пътното платно 4,50 м. В участъка по ул. „Перуника“ уличното платно ще бъде изпълнено в съответствие с действащия регулационен план. Проектът включва изграждане на канализация и водопровод, нови улични платна, тротоари и улично осветление.

В район „Банкя“ средствата ще бъдат насочени за започване на проектирането на основния ремонт на градската тоалетна в парк „Кестените“.

Столичната община очаква финансиране още за редица обекти, сред които завършената през миналата година ул. „Опълченска“, като общият размер на средствата е 7. 5 млн. евро.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Нека краденето започне ... - СЕГА !!!

    11:10 06.03.2026

  • 2 лама Васко

    0 0 Отговор
    Ам ам

    11:58 06.03.2026

