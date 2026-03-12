Олимпиакос отнесе солена глоба заради бурните си фенове

Баскетболният гранд Олимпиакос, в чиито редици блести българската звезда Александър Везенков, се оказа в центъра на неприятна ситуация след последния си мач в Евролигата.

Клубът от Пирея бе санкциониран с внушителната сума от 7 000 евро, наложена от дисциплинарната комисия на турнира. Причината за финансовото наказание е недопустимото поведение на част от привържениците на Олимпиакос по време на горещото дерби срещу вечния съперник Панатинайкос.

Домакините спечелиха оспорвания сблъсък с резултат 86:80, но страстите по трибуните излязоха извън контрол. Феновете на червено-белите отправиха обидни скандирания към гостуващия тим от Атина, което не остана незабелязано от ръководството на Евролигата.

Ръководството на клуба ще трябва да вземе мерки, за да предотврати подобни прояви в бъдеще и да запази доброто име на тима в европейския баскетбол.