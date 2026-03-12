Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Баскетбол »
Олимпиакос отнесе солена глоба заради бурните си фенове

Олимпиакос отнесе солена глоба заради бурните си фенове

12 Март, 2026 16:04 428 1

  • олимпиакос-
  • александър везенков-
  • евролигата-
  • глоба-
  • фенове-
  • панатинайкос-
  • баскетбол-
  • дисциплинарна комисия-
  • скандирания-
  • дерби

Клубът на Александър Везенков бе санкциониран със 7 000 евро

Олимпиакос отнесе солена глоба заради бурните си фенове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баскетболният гранд Олимпиакос, в чиито редици блести българската звезда Александър Везенков, се оказа в центъра на неприятна ситуация след последния си мач в Евролигата.

Клубът от Пирея бе санкциониран с внушителната сума от 7 000 евро, наложена от дисциплинарната комисия на турнира. Причината за финансовото наказание е недопустимото поведение на част от привържениците на Олимпиакос по време на горещото дерби срещу вечния съперник Панатинайкос.

Домакините спечелиха оспорвания сблъсък с резултат 86:80, но страстите по трибуните излязоха извън контрол. Феновете на червено-белите отправиха обидни скандирания към гостуващия тим от Атина, което не остана незабелязано от ръководството на Евролигата.

Ръководството на клуба ще трябва да вземе мерки, за да предотврати подобни прояви в бъдеще и да запази доброто име на тима в европейския баскетбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глоба

    0 0 Отговор
    от 7к Евро си е смешна за койото и да е от двата клуба, но спорта все повече се превръщв в театър. На публиката не и се разрешава нищо освен да седи и да гледа и пляска. Къде остават емоциите от това да си в залата, обичайните "закачки" с противника, да нахраниш съдятата и родата...

    16:49 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове