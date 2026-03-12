ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Те пеят за победи и геройства, клеветят Украйна и заплашват "гнилия Запад". За немалко певци, артисти, филмови дейци и журналисти в Русия войната се е превърнала в успешен бизнес модел, от който се изкарват добри пари.

Още новини от Украйна

Когато изрусеният до бяло певец Ярослав Дронов, известен с името Шаман, запее песента си „Я русский“ („Аз съм руснак“), публиката винаги го посреща възторжено. На сцената зад гърба му се вее огромно руско знаме, самият той също носи трикольор на ръкавите си. По време на концерта в град Судак, на окупирания от Русия полуостров Крим зрителите също развяват руски знамена и въодушевено пригласят, разказва германската медийна мрежа RND. Дете от публиката размахва плакат, на който пише „Победата е за нас“ - независимо от жертвите, до които води войната вече от четири години насам.

"Аз съм руснак. Ще стигна до края. Аз съм руснак. Кръвта на баща ми тече в моите вени. Аз съм руснак и това е щастие. Напук на целия свят", пее Шаман, а публиката изцяло е съгласна с него.

Как войната помага на кариерата

Шаман е класически пример за кариера, изградена благодарение на войната. 34-годишният изпълнител е в шоубизнеса от над десет години, но нямаше особен успех с любовните си напеви, преди да наблегне на патриотизма. Един от хитовете му се казва „Моята борба“, друг - „Ще се вдигнем“. Вторият излезе само ден преди началото на войната.

Парчето, което уж бе посветено на паметта на съветските войници, загинали по време на Втората световна война, бързо се превърна в химн на новата война и се запя и от немалко други руски шлагерни звезди, които проявиха същия бизнес нюх, описва ситуацията германската медия.

Кремъл използва поп звезди за пропагандата си

Изпълнители като Григорий Лепс или Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков и Николай Разторгуев са постоянни участници в организираните от Кремъл концерти в подкрепа на войната. И те съвсем не са единствените, които подкрепят каузата – с това се занимават и спортисти, актьори, телевизионни водещи и журналисти, които нерядко отправят към масите твърде шокиращи послания.

Сред тях е и артистът Иван Охлобистин, станал известен в Русия с ролята си на циничен главен лекар в комедиен сериал по западен образец – същият призова от Червения площад в Москва към „Свещена война“ срещу Украйна и Запада.

Колегата му Михаил Пореченков пък още през 2014 година бе заснет как с автомат стреля по украински позиции, застанал на страната на контролираните от Москва сепаратисти на летището в Донецк. При това носеше каска с надпис „Преса“, която е предназначена да отличава само представителите на медиите, пише германската агенция ДПА.

Агитационни бригади вдигат морала

От началото на войната Пореченков е част от „Агитационните бригади“ на кремълската администрация. Тяхната задача е да се изявяват пред руските бойци в Украйна, за да вдигат бойния им морал. Всичко това се финансира от организацията „Интеграция“, която уж е неправителствена, но всъщност получава пари от държавни и близки до държавата фирми.

Чрез тази и други подобни структури само през 2023 година са се излели стотици милиони евро, гласят информациите на разследващи журналисти. Парите са предназначени за различни пиар мерки за оправдаване на инвазията, която е в разрез с международното право. От тях наред с Пореченков са се възползвали и рокпевицата Юлия Чичерина, и артисти като Сергей Гармаш и Сергей Безруков.

По ирония на съдбата Безруков, който през последните години се „прослави“ с патетичните военни филми с негово участие, в началото на кариерата си през 1990-те години участваше и в сатиричното предаване „Кукли“, което не се боеше да критикува високопоставени руски политици. Негов сценарист бе Михаил Шендерович, който днес е белязан като „чуждестранен агент“ и критик на Путин, поради което му се наложи да напусне Русия.

Михалков – от критика на Сталин до възхвала на Путин

Специално място сред военните пропагандисти заема Никита Михалков – известният режисьор, който е на 80 години, винаги е поддържал близост с властимащите в Москва. През 1990-те години той поддържаше президента Борис Елцин и с филма си „Изпепелени от слънцето“ (критика на терора по време на управлението на Сталин) спечели „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм.

След това Михалков се превърна в пламенен поддръжник на политиката на Путин. Той води телевизионно предаване с името „Бесогон“, в което разпространява конспиративни теории и подхранва великоруските амбиции, като същевременно сее омраза срещу либералите, малцинствата и Запада като цяло. Той оправдава войната срещу Украйна като „борба срещу сатанизма“, за което му се отблагодаряват с множество премии и доходни постове. Както посочва агенция ДПА, той от години е един от най-близките довереници на Путин по време на избори.

Сватба в окупирана Украйна като пиар

Певецът Шаман също заслужи такъв статут при президентските избори през 2024 година. Той междувременно се ожени за втори път, като критиците смятат, че е предприел тази стъпка по кариерни причини. Актуалната му съпруга Екатерина Мизулина е една от най-влиятелните жени в Русия. Със своята „Лига за интернет сигурност“, която се финансира от близки до държава източници, тя организира гонения на критично настроените към Кремъл гласове в мрежата и се явява олицетворение на доносничеството в Русия. Венчавката се състоя в окупирания от руските войски Донецк.