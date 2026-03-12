Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ не са близо до приключване на войната. Жител на Техеран: Ударите не оставят улици, на които да протестираме

САЩ не са близо до приключване на войната. Жител на Техеран: Ударите не оставят улици, на които да протестираме

12 Март, 2026 15:52 1 790 57

  • иран-
  • техеран-
  • израел-
  • сащ

Оценката на Израел е, че Вашингтон не е близо до завършване на конфликта, заявиха двама израелски официални представители

САЩ не са близо до приключване на войната. Жител на Техеран: Ударите не оставят улици, на които да протестираме - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

В дискусии при закрити врата израелски официални представители признават, че не е сигурно, че войната срещу Иран ще доведе до падане на управлението на аятоласите, заяви високопоставен израелски служител пред Ройтерс, като няма и признаци за въстание на иранския народ в условията на продължаващи бомбардировки, пише БТА.

Въпреки коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войната може да приключи скоро, оценката на Израел е, че Вашингтон не е близо до завършване на конфликта, заявиха двама израелски официални представители.

Кампанията на масирани бомбардировки, предприета от САЩ и Израел, доведе до ликвидирането на върховния лидер на Иран Али Хаменей и редица висши военни командири, но също така отне живота на хора от цивилното население и разруши домове и обществени сгради, което разгневи много от иранците.

При положение че върху Техеран и други градове си сипят ракети, а властите заплашват със смъртоносна сила всеки, който дръзне да протестира, иранците, които иначе биха излезли на улицата, може би се страхуват да го направят, докато войната не приключи.

Все пак дългосрочните предизвикателства пред Иран изглеждат по-тежки от всякога. Примката на санкциите все повече се затяга и задушава икономиката, липсват и перспективи за по-добро бъдеще за населението, чиито протести през януари бяха потушени с цената на хиляди жертви.

Израел не смята, че САЩ са близо до приключване на войната

Високопоставеният израелски официален представител не посочи какво е довело страната му до заключението, че крахът на властовата система в Иран не е сигурен.

На 28 февруари, деня, в който Израел започна съвместна атака по въздух със САЩ, израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви: "Нашите общи действия ще създадат условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце".

Той спомена специално основните етнически и езикови малцинства в Иран – кюрдите, белуджите и арабите, което засили прогнозите, че САЩ и Израел може да подкрепят бунтове, организирани от тези групи.

Въпреки това, в изявление по-рано тази седмица Нетаняху повтори, че макар стремежът на Израел да е да помогне на иранците "да отхвърля игото на тиранията", в крайна сметка "това зависи от тях" – явно признание, че подобни действия не изглеждат сигурни.

Израел и САЩ не излязоха със съвместно публично изявление, в което да изложат ясни и единни военни цели или да формулират условията, при които биха могли да решат да прекратят кампанията.

В понеделник Тръмп описа войната като "до голяма степен завършена", но във вторник Белият дом заяви, че тя ще приключи едва когато Тръмп прецени, че целите ѝ са постигнати и Иран обяви безусловна капитулация.

На брифинг във вторник за чуждестранни дипломати при закрити врата израелският министър на външните работи Гидеон Саар е отказал да се ангажира със срокове за завършване на военната кампания – което съвпада с оценката на правителството, че Тръмп не е близо до нейното приключване.

На брифинга Саар е признал, че иранското правителство може да оцелее след войната, но е изразил убеденост, че на по-късен етап то неминуемо ще падне, съобщиха източници.

Същия ден, този път пред журналисти, Саар, заяви, че войната ще продължи, докато Израел и САЩ не решат, че е дошло време да се сложи край на военните действия, но добави, че Израел не иска "безкрайна война".

Асаф Орион, бивш ръководител на управлението за стратегическо планиране на израелската армия и експерт в Института за близкоизточна политика във Вашингтон, заяви, че отслабването на военните способности на Иран звучи по-директно и по-осезаемо като цел.

"Създаването на условия за смяна на режима е цел, която звучи абстрактно, следователно това я прави по-трудна за разбиране", каза той и добави, че докато военната кампания изглежда е била планирана да продължи няколко седмици, всяко въстание срещу системата в Иран може да продължи с месеци и дори години.

Войната не оставя улици, на които да протестираме, заяви жител на Техеран

Вчера началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан предупреди, че "всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг". "Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка", заяви той.

Макар че много иранци искат промяна и някои открито празнуваха смъртта на Али Хаменей, чиито сили за сигурност само преди няколко седмици убиха хиляди антиправителствени демонстранти, след началото на войната не се забелязват признаци за протести срещу властта.

"Мразя този режим. Искам да си отиде, но бомбардировките не оставят улици, на които да протестираме", каза 26-годишният Али от Техеран.

Въпреки че улиците на Техеран са много по-притихнали от обикновено, банките, бензиностанциите и магазините работят продължават да работят, макар и с намалено работно време и при по-строга купонна система за гориво. Всички държавни учреждения са отворени.

"Всеки ден и всяка нощ има бомбардировки. Цялата кооперация и прозорците се тресат", каза жител на Техеран, който пожела да остане анонимен. "Въпреки недоволството от режима, чувството на гордост и патриотизъм у иранеца нараства и хората изразяват неприязън към Реза Пахлави, Тръмп и Нетаняху", добави жителят, споменавайки сина на последния шах на Иран, който призоваваше за военна интервенция.

Бомбардировките обаче разрушиха летища и пристанища, както и друга гражданска инфраструктура, което още повече задълбочи проблемите за решаване пред иранското правителство в условията на икономическата криза, която стана една от причините за гнева на хората.

"Иран предпочита войната да продължи, защото ако тя приключи, ще започнат протести заради икономическите и останалите проблеми, които войната изостри", каза университетски преподавател от Техеран, който също пожела да запази самоличността си в тайна.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махараминдри баба

    17 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:54 12.03.2026

  • 2 Махараминдри баба

    20 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:54 12.03.2026

  • 3 Махараминдри баба

    12 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #10

    15:54 12.03.2026

  • 4 Махараминдри баба

    11 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:55 12.03.2026

  • 5 сенки от миналото

    2 14 Отговор
    С протести се сваля демократична власт, а диктаторска власт само с десето ноемврийски преврат.

    Коментиран от #12

    15:56 12.03.2026

  • 6 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Целта на Тръмп никога не била смяна на режима в Иран,а неговото пълно унищожение.На Бай Дончо не му пука нито за иранци,нито за американците.

    15:57 12.03.2026

  • 7 Горски

    17 1 Отговор
    Световния либерализъм се трансформира в империализъм: ИИ казва че: Империализмът е
    политика на разширяване на владенията и влиянието на една държава над други чрез военна сила, икономическа принуда или политическо подчинение. Тя цели създаване на неравенство, при което метрополията доминира, за да експлоатира ресурси, пазари и територии. Основни форми включват колониализъм, териториална експанзия и икономическо влияние. Е къде ви е демокрацията?

    Коментиран от #20

    15:57 12.03.2026

  • 8 Реалност

    19 2 Отговор
    "Въпреки недоволството от режима, чувството на гордост и патриотизъм у иранеца нараства и хората изразяват неприязън към Реза Пахлави, Тръмп и Нетаняху"
    Иначе казано Бени и Дони затвърдиха иранския режим:) Даже насила ще накарат Иран да си направи атомни бомби:)

    15:58 12.03.2026

  • 9 Пламен

    11 1 Отговор
    В края на месеца Ръмп има важна среща с Китаеца .
    Затуй е целия панаир .

    15:59 12.03.2026

  • 10 и ти също

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Махараминдри баба":

    Руснаците може да се гордеят с броя на унищожените човешки съдби с права дадени на кремълския небесен божи наместник.

    16:00 12.03.2026

  • 11 Бум

    11 4 Отговор
    Огнен дъжд над Израел: Иран използва оръжие за отмъщение Хорамшахр-4.

    В интернет бяха публикувани снимки и видеоклипове, показващи момента, в който осемдесет бойни глави на иранската тежка ракета „Хорамшахр-4“, въоръжена с касетъчни боеприпаси, полетяха към целите си.

    „Техническите спецификации на иранската ракета „Хорамшахр-4“, която предизвика „огнен дъжд“ над Израел, са класифицирани. Американците заявиха, че ракетата е възможно да прелети 10 000 километра, достигайки по същество територията на САЩ. Бойната глава тежи един тон. Тя може да бъде единична бойна глава, множествена бойна глава или касетъчна бойна глава“, каза той.

    Коментиран от #16

    16:00 12.03.2026

  • 12 Любопитен

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "сенки от миналото":

    Кажи поне една демократична власт, която е свалена с мирен протест?

    Коментиран от #35

    16:02 12.03.2026

  • 13 Матиа фон Зигмунд

    10 3 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    Коментиран от #27

    16:03 12.03.2026

  • 14 Луд

    8 1 Отговор
    Защо самолетът на снимката е счупен?

    16:04 12.03.2026

  • 15 Майор Мишев

    11 1 Отговор
    Иран свали поредният 5ти Ф 15 около югоизточните граници на страната ,а пилотите не са оцеляли .

    Коментиран от #29

    16:05 12.03.2026

  • 16 Я пъ тоа

    4 13 Отговор

    До коментар #11 от "Бум":

    То Иран го сринаха, тоя ми говори за някакви Хорамшахри......

    16:05 12.03.2026

  • 17 И как...

    8 1 Отговор
    ...САЩ да са близо до приключване на войната,като воюват с такива ръждясали самолети,като тоя от снимката...?!

    16:06 12.03.2026

  • 18 ПРОГРЕСИВЕН ЛЕСОВЪД

    3 7 Отговор
    С КРАСИВИТЕ ГЛУХАРЧЕТА
    ПУСКАНИ ОТ ЧИЧО ДОНАЛД И БИБИ
    ЛАНДШАФТА НА иран СЕ ПРОМЕНЯ
    КАТО РАЙСКО КЪТЧЕ НА ИЗТОКА....

    16:07 12.03.2026

  • 19 Фактите

    10 0 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм и държавен тероризъм - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    16:07 12.03.2026

  • 20 Такаде

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Русия най точно отговаря на това определение.

    16:08 12.03.2026

  • 21 Фори

    7 2 Отговор
    Американците са бунаци и не познават нищо друго освен америка.Те са убедени, че в диктатурите има опозиция и гражданско общество.И като съборят диктатора ще настъпи веднага демокрация. Пълни заблуди.И в Русия, Иран и Северна Корея на хората им харесва обстановката в която живеят.Нямат намерение да сменят строя!

    Коментиран от #25

    16:08 12.03.2026

  • 22 Извънредно

    11 1 Отговор
    Иран удари Израел със свръхтежката ракета „Хорамшахр-4“, на която е било написано: В памет на жертвите на остров Епстийн

    16:08 12.03.2026

  • 23 Улици щом не оставят

    2 4 Отговор
    Смятай какво остава

    16:08 12.03.2026

  • 24 Нахалници!

    9 1 Отговор
    Оценката на Израел била, че Вашингтон не е близо до завършване на конфликта...?!
    Ами нали сте заедно със САЩ,ве...?!
    А на вас кой ще даде оценка...?!

    16:10 12.03.2026

  • 25 тц тц

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    И защо да го сменят? Ний като го сменихме цъфнахме и вързахме, докато Китай още си имат комунистическа партия и са световен икономически лидер.

    Коментиран от #28, #30

    16:10 12.03.2026

  • 26 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 8 Отговор
    Още няколко дена бомбене и аятоласите ша са сбогуват с управлението си.

    Коментиран от #31, #32, #33, #40, #48

    16:10 12.03.2026

  • 27 Меги от Тервел

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Матиа фон Зигмунд":

    Пуснете си песничкат ,много е пристрастяваща ,а още повече за тези които разбират английски .Може и да си денсите 🕺 .

    16:13 12.03.2026

  • 28 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "тц тц":

    Китай си има ЧЕРВЕН КАПИТАЛИЗЪМ. От отявлени комунисти, станаха върли капиталисти.

    Коментиран от #37

    16:13 12.03.2026

  • 29 Криси Патрашкова

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майор Мишев":

    Дано се оправят пилотите на сваленият Ф 15 ,че изобщо не понасям насилие !

    16:15 12.03.2026

  • 30 Има

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "тц тц":

    една основна разлика.
    Китайците работят..... ние краднем и шмекеруваме.

    Коментиран от #36

    16:16 12.03.2026

  • 31 МайТапчията

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Мачкат ги както небинарен 89по ..лов мачка таралеж с голо епи лирррано ∆π€€ 😂😂😂

    16:17 12.03.2026

  • 32 Кьорчо

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Аз пък друго виждам: скоро няма да ги пречупят.

    16:18 12.03.2026

  • 33 Любопитен

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Колко са тия няколко дни - 1000, 10000, защото операцията беше четиридневна:)
    Май операция "епичен срам" ще свърши като във Виетнам:)

    Коментиран от #38

    16:19 12.03.2026

  • 34 коор

    2 1 Отговор
    Предплатен "жител" от Протеста.

    16:20 12.03.2026

  • 35 Имааа

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Любопитен":

    Правителството на демократа ББ...

    16:22 12.03.2026

  • 36 тц тц

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Има":

    Това ли е причината? Аз мислих, че е защото ние сме демокрация и сме в клуба на богатите...а и банани имаме в изобилие:)))

    16:22 12.03.2026

  • 37 Ти пА...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Да си чувал,че в Китай управлява ККП-
    Китайска Комунистическа Партия...?!?!

    Коментиран от #41

    16:23 12.03.2026

  • 38 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Любопитен":

    Не бързай като ПЪРЛЕ пред баща си...Путин вече са мъчи пета година.

    16:24 12.03.2026

  • 39 Механик

    6 1 Отговор
    26-годишния Али, как ви каза това дето се го написали?
    Ходихте лично там ли или...
    нали в Иран нямат интернет, са в самия Иран не може да припари журналист?
    Ааа, сетих се как ви го е казал. Написал го е на листчЕ и ви го е пратил по пощенска камила.
    Ясно.

    Коментиран от #43

    16:24 12.03.2026

  • 40 Неразбрал...!

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Що - ,,Още няколко дена бомбене..." и Иран щял да даде фира...
    Та нали самият Тръмп обяви,че вече те са победени...?!

    Коментиран от #42

    16:27 12.03.2026

  • 41 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ти пА...?!":

    Кви комунисти са тия бре...червени милионери по партийна линия....то и във Франция и Германия са управлявали "социалистически" партии, ама там СОЦИАЛИЗЪМ никога не е имало.
    Не е важно името, а начина на производство и ЧАСТНАТА собственост върху предприятията.

    Коментиран от #47

    16:28 12.03.2026

  • 42 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Неразбрал...!":

    Победата е едно...ФИРАТА Е ДРУГО....фира значи да...изчезне Иран.

    16:29 12.03.2026

  • 43 Помак

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Бат Механик ,Али им казал щото са му изтеглили името от кошницата с късмети .Али е популярно име всред шиитете ,та кат бръкнеш в кошница все Али ще изтеглиш 😂 .

    16:30 12.03.2026

  • 44 Нормално 👍

    1 0 Отговор
    Хорото се играе докато свири музиката...

    16:30 12.03.2026

  • 45 Иран е на РЕШЕТО

    2 0 Отговор
    Дреме им на Аятоласите. Те Верват в задгробния живот....

    16:31 12.03.2026

  • 46 Я пъ тоа

    1 0 Отговор
    Абе и мен да има така някой да ме мачка не бих се отказал ...ама Прайда Е ОЩЕ.... далече.

    16:35 12.03.2026

  • 47 Повече чети,по-малко се заяждай...!

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Я пъ тоа":

    Китай остава една от малкото големи икономики с доминираща роля на държавните предприятия. Което звучи логично в държава, която се ръководи от комунистическа партия.

    Коментиран от #50

    16:36 12.03.2026

  • 48 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    От много мачкане ...В ИЗРАЕЛ И ЗАЛИВА .... здрав радар не остана...явно ще гадаят по звездите .

    Коментиран от #49

    16:39 12.03.2026

  • 49 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Я пъ тоа":

    САЩ не ползват радари в ЗАЛИВА а сателити, ама кой да знай...щатските бази отдавна са празни и удрянето на некой радар е нищо, спрямо сриването на Иран...

    Коментиран от #54

    16:44 12.03.2026

  • 50 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Повече чети,по-малко се заяждай...!":

    Във всяка държава има ДУРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ...значи ли че СОЦА е навсякъде...иначе милионерите в Китай са милиони главно комунисти а останалите....

    16:46 12.03.2026

  • 51 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 0 Отговор
    Израел бомби, после САЩ бомбят...цикъла е безкраен. Бъхтят Иран но стоп.

    16:49 12.03.2026

  • 52 ИРАН.....

    0 0 Отговор
    Поредното разочарование от РУСКОТО ОРЪЖИЕ там...
    Смляха го за две седмици и сега аятоласите са като голи охлюви.

    Коментиран от #53

    16:51 12.03.2026

  • 53 Кер Естетто

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ИРАН.....":

    Многоточковия ,на голия охлюв гуаватта искаш ли сммммчкашшш за сирене и извара ,а ако се потрудиш може и сметанка да си заработиш 🤣 !

    Коментиран от #56

    16:56 12.03.2026

  • 54 Пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Тихоо !Тихо πрррр ∆льооо радара има една една мисия ,сателита друга ,ама кат си тππππоо парче откъде да знаеш,само с ядене и ....ране не става иска и четене !

    Коментиран от #55

    17:00 12.03.2026

  • 55 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Пръдльооо":

    Кой ползва НАЗЕМНИ радари при нанасяне на удари от въздуха...руснаци и китайци май...

    17:21 12.03.2026

  • 56 Иран...като БОКСОВА КРУША

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кер Естетто":

    Бъхтят го нон стоп...иначе аятоласите са като голи и охлюви. Тях ги заплашвай...

    17:24 12.03.2026

  • 57 РУСКОТО ПВО В ИРАН

    0 0 Отговор
    В Иран е смляно...като във Венецуела...ВВС, ФЛОТА на Иран, ЛЕШ. Тия колкото повече ги трепеш, толкова повече скачат........мазохисти

    17:29 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания