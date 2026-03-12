САЩ не са близо до приключване на войната. Жител на Техеран: Ударите не оставят улици, на които да протестираме

В дискусии при закрити врата израелски официални представители признават, че не е сигурно, че войната срещу Иран ще доведе до падане на управлението на аятоласите, заяви високопоставен израелски служител пред Ройтерс, като няма и признаци за въстание на иранския народ в условията на продължаващи бомбардировки, пише БТА.

Въпреки коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войната може да приключи скоро, оценката на Израел е, че Вашингтон не е близо до завършване на конфликта, заявиха двама израелски официални представители.

Кампанията на масирани бомбардировки, предприета от САЩ и Израел, доведе до ликвидирането на върховния лидер на Иран Али Хаменей и редица висши военни командири, но също така отне живота на хора от цивилното население и разруши домове и обществени сгради, което разгневи много от иранците.

При положение че върху Техеран и други градове си сипят ракети, а властите заплашват със смъртоносна сила всеки, който дръзне да протестира, иранците, които иначе биха излезли на улицата, може би се страхуват да го направят, докато войната не приключи.

Все пак дългосрочните предизвикателства пред Иран изглеждат по-тежки от всякога. Примката на санкциите все повече се затяга и задушава икономиката, липсват и перспективи за по-добро бъдеще за населението, чиито протести през януари бяха потушени с цената на хиляди жертви.

Израел не смята, че САЩ са близо до приключване на войната

Високопоставеният израелски официален представител не посочи какво е довело страната му до заключението, че крахът на властовата система в Иран не е сигурен.

На 28 февруари, деня, в който Израел започна съвместна атака по въздух със САЩ, израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви: "Нашите общи действия ще създадат условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце".

Той спомена специално основните етнически и езикови малцинства в Иран – кюрдите, белуджите и арабите, което засили прогнозите, че САЩ и Израел може да подкрепят бунтове, организирани от тези групи.

Въпреки това, в изявление по-рано тази седмица Нетаняху повтори, че макар стремежът на Израел да е да помогне на иранците "да отхвърля игото на тиранията", в крайна сметка "това зависи от тях" – явно признание, че подобни действия не изглеждат сигурни.

Израел и САЩ не излязоха със съвместно публично изявление, в което да изложат ясни и единни военни цели или да формулират условията, при които биха могли да решат да прекратят кампанията.

В понеделник Тръмп описа войната като "до голяма степен завършена", но във вторник Белият дом заяви, че тя ще приключи едва когато Тръмп прецени, че целите ѝ са постигнати и Иран обяви безусловна капитулация.

На брифинг във вторник за чуждестранни дипломати при закрити врата израелският министър на външните работи Гидеон Саар е отказал да се ангажира със срокове за завършване на военната кампания – което съвпада с оценката на правителството, че Тръмп не е близо до нейното приключване.

На брифинга Саар е признал, че иранското правителство може да оцелее след войната, но е изразил убеденост, че на по-късен етап то неминуемо ще падне, съобщиха източници.

Същия ден, този път пред журналисти, Саар, заяви, че войната ще продължи, докато Израел и САЩ не решат, че е дошло време да се сложи край на военните действия, но добави, че Израел не иска "безкрайна война".

Асаф Орион, бивш ръководител на управлението за стратегическо планиране на израелската армия и експерт в Института за близкоизточна политика във Вашингтон, заяви, че отслабването на военните способности на Иран звучи по-директно и по-осезаемо като цел.

"Създаването на условия за смяна на режима е цел, която звучи абстрактно, следователно това я прави по-трудна за разбиране", каза той и добави, че докато военната кампания изглежда е била планирана да продължи няколко седмици, всяко въстание срещу системата в Иран може да продължи с месеци и дори години.

Войната не оставя улици, на които да протестираме, заяви жител на Техеран

Вчера началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан предупреди, че "всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг". "Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка", заяви той.

Макар че много иранци искат промяна и някои открито празнуваха смъртта на Али Хаменей, чиито сили за сигурност само преди няколко седмици убиха хиляди антиправителствени демонстранти, след началото на войната не се забелязват признаци за протести срещу властта.

"Мразя този режим. Искам да си отиде, но бомбардировките не оставят улици, на които да протестираме", каза 26-годишният Али от Техеран.

Въпреки че улиците на Техеран са много по-притихнали от обикновено, банките, бензиностанциите и магазините работят продължават да работят, макар и с намалено работно време и при по-строга купонна система за гориво. Всички държавни учреждения са отворени.

"Всеки ден и всяка нощ има бомбардировки. Цялата кооперация и прозорците се тресат", каза жител на Техеран, който пожела да остане анонимен. "Въпреки недоволството от режима, чувството на гордост и патриотизъм у иранеца нараства и хората изразяват неприязън към Реза Пахлави, Тръмп и Нетаняху", добави жителят, споменавайки сина на последния шах на Иран, който призоваваше за военна интервенция.

Бомбардировките обаче разрушиха летища и пристанища, както и друга гражданска инфраструктура, което още повече задълбочи проблемите за решаване пред иранското правителство в условията на икономическата криза, която стана една от причините за гнева на хората.

"Иран предпочита войната да продължи, защото ако тя приключи, ще започнат протести заради икономическите и останалите проблеми, които войната изостри", каза университетски преподавател от Техеран, който също пожела да запази самоличността си в тайна.