Сериал за живота на Ружа Игнатова тръгва по Нова телевизия

Зрителите на NOVA ще имат възможност да видят възхода и падението на една от най-известните фигури в криптосвета в сериала „Взимай парите и бягай“. Минисериалът, посветен Ружа Игнатова и престъпната схема OneCoin, стартира от 21 март и ще се излъчва всяка събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA.
Поредицата, реализирана през 2026 г. от немската телевизия ZDF, умело смесва игрално кино с архивни кадри от истински събития от живота на Игнатова. Епизодите проследяват възхода, блясъка и мистериозното ѝ изчезване през 2017 г. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал. Ружа Игнатова продължава да бъде в списъка на ФБР с най-издирваните бегълци.
Сериалът разкрива една от най-големите финансови измами в историята. В главната роля влиза талантливата немска актриса Нилам Фарук, която пресъздава сложния образ на гениален и безскрупулен манипулатор.
В началото поредицата показва зараждането на амбициозната идея за „криптовалута за масите“ и срещата на Ружа Игнатова с бъдещия ѝ бизнес партньор Себастиан Гринууд (Чарли Петерсън). От първите презентации до грандиозните събития, наподобяващи религиозни събирания, зрителите на NOVA ще станат свидетели на раждането на OneCoin - проект, рекламиран като „убиец на биткойна“, който привлича милиони инвеститори по целия свят.
С напредването на историята успехът прераства в глобална експанзия, луксозни партита и живот без граници. Докато милиарди долари се вливат в схемата, зад кулисите започват първите съмнения за измамата. Започват журналистически разследвания, натискът се засилва, а империята постепенно започва да се пропуква.
„Взимай парите и бягай“ изгражда многопластов разказ за доверието, манипулацията и силата на публичния образ в дигиталната ера, съобщават от телевизията.
Сериалът е вдъхновен от реални събития, но не претендира за документална точност при пресъздаването им. Някои имена са умишлено променени от страна на продукцията с цел да бъде запазена репутацията на замесените лица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:59 12.03.2026
2 Бойкот
16:00 12.03.2026
3 ъгъл
16:01 12.03.2026
4 СЛЕД ТОВА ЩЕ ИМА ОТ TVE
16:03 12.03.2026
5 бай тиква
аз тук бая години земам и копче никой не ми е казал и да е поискал обратно
16:04 12.03.2026
6 Робин Худ
16:07 12.03.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
16:19 12.03.2026
8 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16, #17
16:24 12.03.2026
9 бойко българоубиец
16:24 12.03.2026
10 НОВА
16:25 12.03.2026
11 исторически парк
16:26 12.03.2026
12 адаша
16:31 12.03.2026
13 Чалга тв
Как пък никой не направи сериал за живота на Пенчо Семов, за живота на Атанас Буров и много други достойни българи, работили за развитието на България...
Коментиран от #19
16:32 12.03.2026
14 Механик
16:32 12.03.2026
15 очаквам с нетърпение
16:33 12.03.2026
16 Ха ха ха
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":За исторически парк вече има пълнометражен филм.
16:34 12.03.2026
17 айде ве понци
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":тоя парк с кви пари го построи бе я 10 години 500+ фирми и спестяванията на хората се оказаха дарения а? в серияла трябва да турят и едни Ивелинчо кат най-добрия ученик на Ружа
16:41 12.03.2026
18 Здрасти
16:45 12.03.2026
19 Бат ти Пенчо
До коментар #13 от "Чалга тв":Няма да генерира гледаемост. Трябват скандали, лъжи и схеми. Кое би гледал народът повече - Биг Брадър/Ергенът или хроники от Хистори ченъл ?
16:49 12.03.2026
20 Лама
16:57 12.03.2026
21 къде ги видяхте милиардите.......
17:17 12.03.2026