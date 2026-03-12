Новини
Любопитно »
Сериал за живота на Ружа Игнатова тръгва по Нова телевизия

Сериал за живота на Ружа Игнатова тръгва по Нова телевизия

12 Март, 2026 15:58 1 019 21

  • ружа игнатова-
  • сериал-
  • биографичен филм-
  • криптовалути-
  • onecoin

Крипокралицата е изиграна от немска актриса

Сериал за живота на Ружа Игнатова тръгва по Нова телевизия - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зрителите на NOVA ще имат възможност да видят възхода и падението на една от най-известните фигури в криптосвета в сериала „Взимай парите и бягай“. Минисериалът, посветен Ружа Игнатова и престъпната схема OneCoin, стартира от 21 март и ще се излъчва всяка събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA.

Поредицата, реализирана през 2026 г. от немската телевизия ZDF, умело смесва игрално кино с архивни кадри от истински събития от живота на Игнатова. Епизодите проследяват възхода, блясъка и мистериозното ѝ изчезване през 2017 г. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал. Ружа Игнатова продължава да бъде в списъка на ФБР с най-издирваните бегълци.

Сериалът разкрива една от най-големите финансови измами в историята. В главната роля влиза талантливата немска актриса Нилам Фарук, която пресъздава сложния образ на гениален и безскрупулен манипулатор.

В началото поредицата показва зараждането на амбициозната идея за „криптовалута за масите“ и срещата на Ружа Игнатова с бъдещия ѝ бизнес партньор Себастиан Гринууд (Чарли Петерсън). От първите презентации до грандиозните събития, наподобяващи религиозни събирания, зрителите на NOVA ще станат свидетели на раждането на OneCoin - проект, рекламиран като „убиец на биткойна“, който привлича милиони инвеститори по целия свят.

С напредването на историята успехът прераства в глобална експанзия, луксозни партита и живот без граници. Докато милиарди долари се вливат в схемата, зад кулисите започват първите съмнения за измамата. Започват журналистически разследвания, натискът се засилва, а империята постепенно започва да се пропуква.

„Взимай парите и бягай“ изгражда многопластов разказ за доверието, манипулацията и силата на публичния образ в дигиталната ера, съобщават от телевизията.

Сериалът е вдъхновен от реални събития, но не претендира за документална точност при пресъздаването им. Някои имена са умишлено променени от страна на продукцията с цел да бъде запазена репутацията на замесените лица.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    11 1 Отговор
    Да гледа Ген Зи-то и да се учи на шмекерии.

    15:59 12.03.2026

  • 2 Бойкот

    11 1 Отговор
    Най пропадналата телевизия

    16:00 12.03.2026

  • 3 ъгъл

    9 1 Отговор
    "Взимай парите и бягай“ и днес остава основното правило за дупетатстването.

    16:01 12.03.2026

  • 4 СЛЕД ТОВА ЩЕ ИМА ОТ TVE

    10 3 Отговор
    ЗА ДРУГ НАШ ГЕРОЙ.ЩЕ СЕ КАЗВА КАЗВА - КЪЩА В БАРСЕЛОНА

    16:03 12.03.2026

  • 5 бай тиква

    6 0 Отговор
    що е това „Взимай парите и бягай

    аз тук бая години земам и копче никой не ми е казал и да е поискал обратно

    16:04 12.03.2026

  • 6 Робин Худ

    7 2 Отговор
    Защо пък падение обрала е алчни тарикати, а не бедняци.

    16:07 12.03.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 3 Отговор
    Прекрасно,а кога сериал за Шиши и Боко?🦧🤣🦧

    16:19 12.03.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    стига сте правили филми за крадливи миганки.. дайте нещо за стойностните българи!

    Коментиран от #16, #17

    16:24 12.03.2026

  • 9 бойко българоубиец

    5 0 Отговор
    за мене ще направя с вашите пари филм за живота ми и после ще си построя паметник на мястото на червената армия! ГЕРБ ПОБЕДА!

    16:24 12.03.2026

  • 10 НОВА

    4 0 Отговор
    учим матриала на измами и далавери! ;)

    16:25 12.03.2026

  • 11 исторически парк

    5 0 Отговор
    браво бе мисири пак ще правите измамниците герои после що в европа българин било синоним на крадец и измамник...

    16:26 12.03.2026

  • 12 адаша

    5 0 Отговор
    Немската актриса Нилам Фарук. Чак пък немска ...

    16:31 12.03.2026

  • 13 Чалга тв

    9 0 Отговор
    Сериали за организираната престъпност, за мошеници, измамници...
    Как пък никой не направи сериал за живота на Пенчо Семов, за живота на Атанас Буров и много други достойни българи, работили за развитието на България...

    Коментиран от #19

    16:32 12.03.2026

  • 14 Механик

    4 0 Отговор
    "Зрителите на NOVA ще имат възможност да видят.." поредния бъркоч, дето и литър ракия не го оправя.

    16:32 12.03.2026

  • 15 очаквам с нетърпение

    4 0 Отговор
    Сериали със другите ни велики и световно изветни личности на чело с Бате Б! и Демократичната свобода която ни поднесе.. (кашлям) мина с 200!

    16:33 12.03.2026

  • 16 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    За исторически парк вече има пълнометражен филм.

    16:34 12.03.2026

  • 17 айде ве понци

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    тоя парк с кви пари го построи бе я 10 години 500+ фирми и спестяванията на хората се оказаха дарения а? в серияла трябва да турят и едни Ивелинчо кат най-добрия ученик на Ружа

    16:41 12.03.2026

  • 18 Здрасти

    2 0 Отговор
    Вижте после кой бил виновен за опростачването и деградацията на хората и децата! Сериал за световна измамници направили! Няма сериал за Левски, за Ботев, за Стамболов, Раковски, но видиш ли за измамницата къде са птопищели изключително много хора има..

    16:45 12.03.2026

  • 19 Бат ти Пенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чалга тв":

    Няма да генерира гледаемост. Трябват скандали, лъжи и схеми. Кое би гледал народът повече - Биг Брадър/Ергенът или хроники от Хистори ченъл ?

    16:49 12.03.2026

  • 20 Лама

    2 0 Отговор
    А кога за ППДБ - спонсори на аферата Петрохан?

    16:57 12.03.2026

  • 21 къде ги видяхте милиардите.......

    0 0 Отговор
    освен във фантазиите си!истинатаВероятно е по-по-друга друга , а артистката е неподходяща!удоволствието което трябва да остане у Нас-Българи е ,че хора от Българското семе успяха да прецакат владетелите на света!Поклон и тишина!

    17:17 12.03.2026