Апетитът на китайските автомобили да завладеят света

Китайските производители на автомобили търсят свой собствен "момент на Yaris" - онзи вид местен пробив, който помогна на Toyota да завладее Европа - докато се надпреварват да превърнат бурно развиващия се износ в траен растеж в чужбина, пише Ник Кери за "Ройтерс".

След ранни опити, които до голяма степен включваха износ на автомобили, проектирани в Китай, с малки промени, сега автомобилните производители препроектират автомобили от нулата за чуждестранни купувачи, водени както от силен натиск върху маржовете у дома, така и от възможности в чужбина.

Пренаселеният вътрешен пазар на Китай е в ожесточена ценова война от години, което кара много производители да се борят да печелят пари. Чуждестранните пазари, за разлика от тях, предлагат място за растеж - и за по-високи цени - ако китайските марки могат да убедят потребителите, че разбират местните вкусове.

Големите производители на автомобили, включително BYD, Chery, Changan, SAIC, марката MG и премиум моделът Hongqi на FAW, имат модели в процес на разработка, проектирани специално за експортни пазари - от малки хечбеци за Европа до пикапи за Австралия и Мексико.

За вътрешния пазар китайските автомобилни производители тъпчат колите си с технологии и ги продават евтино, за да са конкуретни. На западните пазари, като Европа, те често могат да продават на двойна цена и все пак да подбиват утвърдените марки.

На автомобилното изложение в Пекин в края на април, Hongqi представи малък "глобален SUV", който ще се продава в 80 страни. Но автомобилът е проектиран предимно за градски европейски купувачи, уточни пред "Ройтерс" главният дизайнер Джайлс Тейлър.

"Това е причината, поради която тази кола съществува", заяви той.

Хечбекът Dolphin G на BYD е проектиран специално за Европа и ще бъде пуснат на пазара през юни. Стела Ли, изпълнителен директор номер 2 на производителя на електрически превозни средства, заяви, че моделът е от решаващо значение, защото хечбеците представляват повече от 40% от продажбите на нови автомобили в части от Южна Европа - сегмент, който почти не съществува в Китай.

"Ако нямаме правилната кола в този сектор, губим", каза Ли.

Стратегия за оцеляване

За много китайски производители на автомобили износът е въпрос на оцеляване, тъй като анализаторите прогнозират, че консолидацията ще намали обема на индустрията, пренаселена с повече от 100 производители. Очаква се продажбите на автомобили в Китай да останат непроменени или да намалеят.

Този излишен капацитет вече помогна на Китай да се превърне в най-големия износител на автомобили в света, изпреварвайки Япония през 2024 г.

Анализаторът на Gartner - Педро Пачеко, описа стремежа към проектиране на автомобили за износ като "моментът на Yaris" на китайските автомобилни производители, визирайки хечбека Yaris на Toyota, проектиран в Европа за европейски купувачи и на когото се приписва заслугата за това, че е помогнал на японския производител на автомобили да се утвърди на континента след старта си през 1999 г.

Дан Хиърш, глобален съ-ръководител за автомобилната индустрия в консултантската компания AlixPartners, заяви, че глобално релевантните модели са "Светият Граал за автомобилните производители", защото мащабът повишава маржовете.

Във Великобритания китайските марки удвоиха пазарния си дял през първото тримесечие на 2026 г. до 14,2%. В цяла Европа те почти удвоиха дела си миналата година до 6% от 3,5% през 2024 г., според консултантската компания Inovev.

Дизайн за европейци

Бързият растеж на износа на китайските автомобилни производители рискува да се забави, ако той остане силно зависим от превозни средства, проектирани за китайски вкус.

"В Китай те са доста експериментални с изразяването на цветове и материали", посочи Алфонсо Албайса, старши вицепрезидент на Nissan по глобалния дизайн. Nissan N7 EV в Китай предлага опции - включително "розово-лилав" интериор - които едва ли ще резонират другаде.

Средностатистическият китайски купувач на автомобили е също така много по-млад от потребителите в Европа или САЩ, което оформя дизайнерските избори и допълнителните функции, обясни Франсоа Рудие, генерален секретар на Международната организация на производителите на моторни превозни средства.

За по-младите китайски потребители "караокето в колата със сигурност е важно. Но за баща ми - той е на 95 години - не", подчерта той.

Според анализаторите съвпадението на регионалните предпочитания ще определя все повече успеха, тъй като европейските конкуренти реагират на китайската конкуренция.

"Само конкурирането по цена работи от първия път", каза Фил Дън, управляващ директор на консултантската компания Grant Thornton Stax. "Но европейците се борят с цената", уточни той и допълни, че "китайците трябва да го издигнат на следващото ниво", като проектират автомобили в Европа за европейци.

За Европа това означава и по-малки размери.

Chery, най-големият износител на автомобили в Китай, е силно насочен към SUV-овете, които представляват 2,3 милиона от 2,8 милиона продадени автомобила в световен мащаб през 2025 г. Но Иван Дуланович, ръководител на дизайна в Lepas - новата международна марка на Chery - каза, че хечбек, фокусиран върху Европа, Lepas 2, е в процес на разработка.

"Разпознахме нужда на пазара и се справяме с това", по думите му.

MG на SAIC също планира хечбек MG2 за Европа, където потребителите "не харесват огромни коли", каза главният дизайнер Йозеф Кабан.

BYD има за цел да пусне повече модели, специфични за Европа, и е казал на инвеститорите, че иска половината от продажбите да идват от чужбина до 2030 г.

Планове за стартиране

Натискът за увеличаване на продажбите в чужбина също променя стратегиите за пускане на пазара.

Jetour, марка SUV, собственост на Chery, проектира първия си изцяло електрически автомобил - компактния TX - с мисъл за европейските купувачи, каза президентът на Jetour International, Ке Чуанденг. Предстоящият пикап F700 ще бъде насочен към пазари като Австралия и Бразилия и ще бъде пуснат в Мексико преди Китай, каза той.

Chery също така ще представи ⁠plug-in хибриден пикап в Австралия тази година, каза местният управляващ директор Лукас Харис.

"Не сме мили с нашите автомобили. Така че, ако може да оцелее тук, вероятно може да оцелее навсякъде", коментира Харис.

Държавната компания Changan разработва гама от хечбеци, компактни SUV-ове и пикапи за Европа и други пазари, като пускането на пазара се очаква от края на 2027 г., каза главният дизайнер Клаус Зичиора.

"Конкуренцията е толкова ожесточена, а инвестициите са много високи. Така че трябва да се уверите, че получавате достатъчно мащаб", обясни Зичиора.