Молдова и Румъния: могат ли да се обединят

15 Май, 2026 17:59 1 947 38

За първи път едновременно начело на двете държави са президенти, които се отнасят положително към обединението

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния. Какво мисли по въпроса румънският президент Никушор Дан? Реалистично ли е повторно обединение на двете съседни държави?

Държавните глави на Молдова и Румъния Мая Санду и Никушор Дан очевидно изпитват голяма взаимна симпатия - както се вижда на техни съвместни снимки. Наскоро двамата пътуваха заедно с румънски военен самолет до Ереван за срещата на Европейската политическа общност - жест, съдържащ голяма символика във връзка с темата, която добива все по-голямо значение: повторното обединение на Молдова и Румъния.

За първи път едновременно начело на двете държави са президенти, които се отнасят положително към обединението. Досега всички предишни държавни глави на Молдова бяха против. В Румъния пък само Траян Бъсеску, който заемаше президентския пост между 2004 и 2014 година, поддържаше „юнионизма".

"Румъния е подготвена"

Сегашната молдовска президентка Мая Санду е известна с юнионистките си позиции, но дълго време почти не засягаше темата. Едва в последните месеци в интервютата си за международни медии тя започна да говори открито за повторното обединение на двете страни. През януари тя каза пред БиБиСи, че на референдум по въпроса би гласувала с „да". В края на април пред френския „Монд" тя отново се обяви за обединение на двете държави.

Румънският президент Никушор Дан от своя страна се изказа открито за проекта и изтъкна: „Румъния е подготвена". Дан е първият президент на Румъния, който не се отнася покровителствено към „братята и сестрите на североизток" - възприема съседната държава като равноправен партньор. Това се посреща добре в Молдова.

Освен това Санду и Дан имат добри отношения и в личен план: и двамата дълго време са били активисти срещу корупцията и са се борили срещу държавния произвол и злоупотребата с власт. Подобно на много свои сънародници, и Мая Санду има румънско гражданство. Тя подкрепи Никушор Дан за румънските президентски избори през май 2025 година и гласува за него.

Общ език и обща история

Това може да изглежда странно - президентка, която е и гражданка на една съседна страна, да гласува там и в крайна сметка да се обявява за край на собствената си държава. Но това показва колко тясно са свързани Молдова и Румъния - езиково, исторически и културно.

И в двете държави официален език е румънският. Навремето през 1812 година Русия и Османската империя си поделят някогашното графство Молдова. Наскоро след Първата световна война, през декември 1918-а, новият елит в анексираната от Русия част от Молдова се произнася за присъединяване към Румъния.

През 1940 година Сталин отново анексира територията на Молдова и създава Молдовската съветска република, която включва и Приднестровието. През 1991 година тя получава своята независимост още преди официалния край на Съветския съюз.

Дълго време нито там, нито в Румъния юнионистките течения имат някаква значима политическа роля. Въпреки това от 1991 година насам Русия предупреждава за възможно „фашистко повторно обединение" на Молдова и Румъния. Този бе и един от наративите, които доведоха до постепенното отцепване на Приднестровието от Молдова.

Броят на поддръжниците расте

През последните години броят на поддръжниците на повторното обединение силно нарасна. По данни от март т.г. в Молдова 42 процента са „за", а 47 - „против". В Румъния идеята се одобрява от 72 на сто от населението.

Една от причините е войната на Русия срещу Украйна, която доведе най-вече в Молдова до промяна в настроенията на мнозина, които все още хранеха илюзии спрямо Русия. А и над една трета от молдовците (2,4 милиона) има и румънско гражданство. Румъния категорично е най-важният търговски партньор на Молдова, а Букурещ освен това помага на съседната страна да се освободи от руската енергийна зависимост и да се свърже с европейските енергийни мрежи.

Писателските съюзи на Румъния и Молдова излязоха в началото на май със съвместна позиция, в която се казва: „Време е намеренията да се превърнат в конкретни дела".

Но ще мине време, докато се стигне дотам. В конституциите и на двете страни има сериозни пречки за осъществяването на повторно обединение, включително военният неутралитет на Молдова. Най-вече обаче е неясно какво ще се случи с управляваното и до днес от руски сепаратисти Приднестровие.

Кая Калас не вижда проблем

Въпреки това темата за обединението набира скорост. Трябва да се има предвид, че молдовските избиратели представляват относителна величина за изборите в Румъния. През 2025 година те допринесоха за изборната победа на Никушор Дан срещу дясноекстремисткия кандидат Джордже Симион, лидер на партия, която при това се казва именно „Алианс за обединение на Румъния". В този смисъл Санду и Дан играят важна роля и за това темата за повторното обединение да не се оставя на румънските десни екстремисти.

Заради призивите си за обединение с Румъния Мая Санду бе засипана с обвинения в измяна в Молдова. Извън това има и независими критични гласове, според които не е смислено насред напредналите преговори за присъединяване към ЕС президентката да се обявява за обединение с Румъния. Но върховната представителка на ЕС по външните работи и политиката за сигурност Кая Калас не вижда проблем в това. Тя изтъкна, че въпросът с обединението трябва да се реши единствено от хората в Молдова и Румъния - от никого другиго.


  • 1 Ганя Путинофила

    14 14 Отговор
    путен няма да разреши!

    Коментиран от #9, #30, #31

    18:02 15.05.2026

  • 2 Пенчо

    25 15 Отговор
    Идвайте у есето, да потъваме заедно! И еврото приемете! Няма само ние да сме баламите я!

    Коментиран от #18

    18:03 15.05.2026

  • 3 Анонимен

    18 3 Отговор
    Да си направят референдум по региони, да приключват с въпроса и да си продължават живота.

    18:09 15.05.2026

  • 4 хмммм

    14 10 Отговор
    какво ще си обединяват? Молдова иска да се дупи на Румъния. Това представлява това тъй наречено обединение.

    Коментиран от #13, #23, #28

    18:13 15.05.2026

  • 5 Руснаков

    16 4 Отговор
    България също чака предложение за обединение с РСМ...идеята идва от Мицков

    18:18 15.05.2026

  • 6 Радио Ереван

    6 13 Отговор
    Не и трябва на Румъния участие в РФ.

    18:18 15.05.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    5 13 Отговор
    когато бг и туркие (най накрая) се вземат, тогаз Молдова и Румъния ще се обединят

    Коментиран от #19

    18:26 15.05.2026

  • 8 Ъхъ

    22 8 Отговор
    Мая Санду е румънски гражданин. Как е възможно да е президент на Молдова.Но защо ли питам. В тая европа, в която сме и ние, няма невъзможни неща. Скоро ще срещаме и бременни мъже...

    Коментиран от #11

    18:32 15.05.2026

  • 9 Нека войните на втори путлеристки фронт

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    да освободят Приднестровието и Молдова и тогава да се обединяват.
    -;-
    Ганя Путинофила
    63ОТГОВОР
    путен няма да разреши!
    -;-
    Дано Аллаха да си вземе кривокракия овреме!

    18:40 15.05.2026

  • 10 Е, как да не могат!!!

    14 8 Отговор
    Така Русия ще има военна база в натовска държава!🤣🤣🤣

    18:41 15.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дедо

    11 15 Отговор
    Това са един и същ народ в две държави с обща граница . Също както България и Северна Македония. И пак разделението и там и тук идва само и единствено от тъпата Русия ,която навсякъде всява раздор и разделя малките народи.

    Коментиран от #16, #38

    18:44 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Левски

    14 3 Отговор
    Това е добре, те са един народ, както украинци, беларуси и руси са един народ. А измислените македонци кога ще се обединят с нас? Това е големия въпрос

    18:45 15.05.2026

  • 15 Бай онзи

    11 10 Отговор
    А питахте ли молдовския народ или като нашите подлоги,преди да ги питат казват йес сър????

    Коментиран от #17, #26

    18:46 15.05.2026

  • 16 кога ли Русията е била острата

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    Дедо
    00ОТГОВОР
    Това са един и същ народ в две държави с обща граница . Също както България и Северна Македония. И пак разделението и там и тук идва само и единствено от тъпата Русия
    -;-
    То пък кога ли Русията е било острата.
    Вижте колко много коментари са изтрити заради опазването на усраните путлеристи!

    18:46 15.05.2026

  • 17 путлерофилите са 2.7%

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Бай онзи":

    Бай онзи
    00ОТГОВОР
    А питахте ли молдовския народ или като нашите подлоги,преди да ги питат казват йес сър????
    -;-
    При нас путлерофилите са някакви има-няма 3%
    и при молдованите е същото!
    След 10-ина години можем за имаме и 0.3%

    18:48 15.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Туркия и Казахстан да се вземат

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "кой мy дpeмe":

    кой мy дpeмe
    22ОТГОВОР
    когато бг и туркие (най накрая) се вземат, тогаз Молдова и Румъния ще се обединя
    -;-
    Кой ще вземе такива пропаднали русофили без езикови познания на турския?!?!!
    Или да им бъдем аргати на земеделието?!?!!

    18:52 15.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емил

    19 1 Отговор
    Ако се обединят, Северна Добруджа да се върне на България....нали затова я има Молдова? Румъния е компенсирана със Северна Добруджа при създаването на Молдова.

    19:05 15.05.2026

  • 22 ПРИПОМНЯНЕ

    8 1 Отговор
    Печат на молдовския господар Стефан Велики:
    "ПЕЧАТО СТЕФАН ВОЕВОДАТО ГОСПОДАР ЗЕМЛИ МОЛДАВСКОИ"...на български език!
    ...
    Влахо-българските грамоти и хронологично следващите ги влахо-молдовски грамоти са паметници на българския език и средновековната история от земите на днешна Румъния, създадени най-вече от влашките и молдовските войводи в периода ХIV-ХVII век на влахо-молдовска редакция на старобългарския език.

    19:10 15.05.2026

  • 23 Милчо

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Молдовците си вадят румънски паспорти за да шарят из Европа,за какво им е обединение!?

    19:22 15.05.2026

  • 24 Могат

    6 2 Отговор
    При желание от двете страни могат. Говорят един език.

    19:23 15.05.2026

  • 25 Нов мощен удар

    5 9 Отговор
    В зурлата на путин!

    19:24 15.05.2026

  • 26 Оценка

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Бай онзи":

    Личи си, че си онзи, безличен, без мнение, нищожен.

    19:26 15.05.2026

  • 27 Безиме

    4 2 Отговор
    Нашето зелено чорапче ще скочи.

    19:28 15.05.2026

  • 28 Стефан

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Браво на румънците имат си дългосрочна политика по отношение на Молдова за разлика от нас спрямо Северна Македония.

    19:34 15.05.2026

  • 29 Браво!

    5 2 Отговор
    Румънците и молдовците са един народ, говорят един и същ език и няма нищо нередно до се обединят в една държава. Разгеле и ние сме един народ с македонците и също можем да се обединим в една държава, но титовите про..шля..ци не ни искат, защото ще ги разобличим, че не са никакви гръцки македонци, а са чисти българи. Да живее Европейска България! бг.

    19:45 15.05.2026

  • 30 доностия

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    На всичко това как ще реагира Путин? Ни как ! Ще каже ,че това е волята на народите и след време Молдавия не само в ЕС но и в НАТО веднага ще бъде приета . Погледнете картата -- ще се изградят нови военни бази на НАТО под предлог ,че Русия застрашава и е заплаха за тях .. Путин както в 2007 година се оплаква ,че НАТО се е придвижила на Изток и е приела бившите Сац. страни в НАТО . Ще се оплаква на Руският народ защото е безпомощен , не способен на нищо . Украйна , Молдавия и след време и Армения ще бъдат в новият Европейски състав които ще бъдат подготвени за война срещу Русия - Европа ще ги финансира и подготви има кой да воюва за тях . Нека Путин да продължава да се оплаква никой за нищо не го счита както и да се съобразява с Русия защото знаят, че не само не ги застрашава но и никога няма да им навреди с нищо . Ракети с които разполага не са за използване те само като предупреждение и много пъти е казвал ,че пръв няма да ги използва ще чака Западът да му нанесе масиран ракетен удар след което и ядрен ? -- може да ги използва може и да не ? защото последствията са непредсказуеми а той е пазител на Световният мир...

    20:00 15.05.2026

  • 31 Ще разреши

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Но без приднестровието и Гагаузия, ще има ново преначертаване на измислените съветски републики

    20:07 15.05.2026

  • 32 Ами

    6 2 Отговор
    Както са я подкарали през просто еврофанатиците,
    едва ли Молдова и Румъния ще се обединят,
    но може отново да видим на картата ГДР :)

    20:10 15.05.2026

  • 33 Абсурдистан

    0 2 Отговор
    Не знам дали е реалистично, но е логично- и в двете държави живеят основно румънци. Молдова е завоювата от СССР румънска територия по време на ВСВ. И ако двете страни го искат, ще го направят.

    21:04 15.05.2026

  • 34 Гориил

    2 2 Отговор
    Най-точните оценки на разходите за обединението отдавна са направени и това е основният и решаващ фактор за неговата невъзможност и неуспех в обозримо бъдеще. Минималната интеграция и сътрудничество в Молдова биха изисквали 60-70 милиарда евро годишно в продължение на поне десет години. Тези оценки са се появявали във водещи вестници и списания в целия Европейски съюз и не са успели да получат подкрепа от Брюксел и Вашингтон. Обединението е твърде скъпо и напълно неефективно. Освен това, ще е необходим референдум не само от Румъния и България, но и от всички страни от ЕС.Както е добре известно, Румъния продължава да бъде бедна, изостанала и изключително корумпирана европейска държава, което прави неконтролираното обединение на двете страни силно криминализирано и изискващо сложна система от проверки и баланси. Брюксел няма нито желание, нито ресурси за това.

    21:05 15.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Факт

    2 2 Отговор
    Молдова и Румъния.
    България и Македония.
    Русия и Украйна.
    Сърбия и Косово.
    Китай и Тайван.
    Но това не се харесва на разединителите от големият обор.

    21:55 15.05.2026

  • 37 Възрожденци

    0 0 Отговор
    Да, Румъния и Молдова могат да се обединят. И ще се обединят.

    България и Македония също трябва да положат усилия да намерят път към обединяването си в обща българска държава! За да се случи е необходимо да бъде изолирана вражеската агентура действаща и от изток, и от запад.

    22:00 15.05.2026

  • 38 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    като България и Индия и Турция

    05:23 16.05.2026