Чия е София?

След като Щатите и Израел за пореден път извадиха томахавките, по целия свят беше усилена охраната на обектите, посещавани от евреи. Това е разбираема мярка… Стига да не се преминава границата на благоприличието…

В София уличките около синагогата са патрулирани от охранители с дългоцевно оръжие. Вероятно организаторите смятат, че представлението им демонстрира сила и решителност… Но у обикновените граждани тази ексхибиционистична проява буди най-вече недоумение. Защо цивилните размахват без свян своите патлаци? А може би те не са обикновени пазачи, наети от местната религиозна община, а служители на израелските силови ведомства? Обаче тогава възниква следният въпрос: кой е пуснал чужди военни в мирния столичен квартал? Ние наистина ли живеем в независима република, или умните политици пак са пропуснали да ни съобщят нещо?

Нима в националната жандармерия и полиция няма достатъчно хора, които да осигурят безопасността в района? Щом е тръгнало така, трябва да очакваме, че тротоарите пред джамията, румънската, руската и католическата църква също ще бъдат трамбовани от униформени от съответните държави в пълно бойно снаряжение.

Изобщо не е важно на чий бог е посветен храмът – ако ще, и марсиански да е… Важното е, че той се намира на българска територия. И неговият персонал е длъжен да спазва българските закони!

У нас право на открито носене на оръжие на обществени места имат служителите от определени структури на МВР. И никой друг.

Какво е желязото на патрула на «Е. Йосиф»? В очите се набиват оранжевите вставки по корпуса. Може да е «Глок» (в израелските специални служби марката има много почитатели) – версия 17 или 19, с присъединяем приклад (джаджа от рода на «Stabilizer Kit»)?… Или картечен пистолет IWI Uzi Pro (между другото, към това бижу пасват глоковски пълнители за 17 и 33 патрона)? Но ярката окраска озадачава – не съм виждал подобни образци. Ако знаете нещо по въпроса, пишете!