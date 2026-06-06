„Пилотни зони“ в Ливан – възможно решение ли е това?

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Споразумението, обявено във Вашингтон между Ливан и Израел, за първи път включва идеята за създаване на „пилотни зони“, в които ливанската армия да се разположи в южната част на Ливан, след като частично се беше изтеглила оттам в началото на войната през март, пише БТА, цитирайки АФП.

Прилагането на текста обаче изисква одобрението на проиранската организация „Хизбула“, която отхвърли условията му и настоя за изтегляне на израелските сили от Ливан.

Какви са практическите измерения на тази мярка и доколко е осъществима в район като Южен Ливан, който от десетилетия е изпълнен с напрежение и конфликти?

Безопасен коридор

„Прекратяването на огъня е обвързано с пълно прекратяване на обстрела от страна на „Хизбула“, се казва в текста, обявен след преговори под егидата на Вашингтон между Ливан и Израел, които не поддържат дипломатически отношения.

Документът предвижда „изтегляне на всички членове на „Хизбула“ от района южно от река Литани“, която се намира на около 30 километра от границата с Израел.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, сложило край на предишната война между „Хизбула“ и Израел през ноември 2024 г., военната инфраструктура на проиранската групировка трябваше да бъде демонтирана от ливанската армия в района между границата и Литани.

Армията обяви през януари, че е изпълнила тази задача. Но представител на „Хизбула“ призна пред Франс прес, че организацията е изпратила „подкрепления“ в тази част на Южен Ливан, когато на 2 март започна войната си в подкрепа на Иран.

Според израелския посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер, който е участвал в изготвянето на споразумението, първата стъпка е „бойците на „Хизбула“, пристигнали наскоро в южната част на страната, да се върнат на север“. Той оцени броя им на над 2000 души.

„Ще им гарантираме безопасно преминаване“ в срок, „който няма да бъде много дълъг“, добави той, без да даде повече подробности.

План, осеян с препятствия

Споразумението предвижда „създаването на „пилотни зони“, в които ливанските въоръжени сили ще упражняват изключителен контрол върху територията“ – първа стъпка към „всеобхватно споразумение за мир и сигурност“.

Ливанският премиер Науаф Салам обяви, че войските ще започнат разполагането си в тези зони, големи части от които в момента са окупирани от израелската армия след началото на войната на 2 март.

„Това е план, осеян с препятствия, с множество потенциални проблеми и неясноти“, смята Майкъл Йънг, анализатор в Центъра "Карнеги" за Близкия изток.

„Въпреки това става дума за първия план, който сериозно засяга въпроса за разоръжаването на „Хизбула“, заявява той пред Франс прес.

Без пряка конфронтация

Според анализатора, ако армията поеме контрола върху райони, от които „Хизбула“ се изтегли, двете страни няма да се окажат един срещу друг, което би намалило риска от пряк сблъсък.

Планът „предполага мълчаливо признание от страна на американците, че ливанската армия не е в състояние да разоръжи „Хизбула“ със сила“, допълва той.

Ливанските власти, подложени на натиск от Израел и САЩ да разоръжат групировката, още в началото на конфликта обявиха военната ѝ дейност за незаконна. Тази мярка обаче не доведе до реални резултати.

Правителството не предприе по-нататъшни действия, тъй като в случай на сблъсък с мощната проиранска организация се опасяваше за единството на крехката армия на страната, наброяваща около 80 000 военнослужещи от всякакви вероизповедания.

„Армията няма да воюва срещу никоя ливанска групировка в страната. Тя не иска да предизвика гражданска война“, отбелязва пенсионираният генерал Халил Жмайел, който в миналото е командвал района южно от Литани. „Разоръжаването на „Хизбула“ изисква политическо решение“, както се е случило и при разоръжаването на други милиции в историята на Ливан, допълва той.