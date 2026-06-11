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Харалан Александров: Би било предателство, ако Радев не подкрепи Йотова за президентските избори

Харалан Александров: Би било предателство, ако Радев не подкрепи Йотова за президентските избори

11 Юни, 2026 22:10 415 11

  • харалан александров-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • подкрепа-
  • президентски избори

Ако бъде възприето като предателство,(а българите са много чувствителни към предателствата в момента), Радев може да плати висока политическа цена”, заяви социалният антрополог

Харалан Александров: Би било предателство, ако Радев не подкрепи Йотова за президентските избори - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството е хиперактивно в първия месец от своето управление, заради вътрешната ситуация в страната, както и външната, която се променя във всеки един момент. Тази свръхактивност е неизбежна и ще продължи и през лятото, тъй като те са в позиция да се съревновават с кризите. Това коментира социалният антрополог Харалан Александров в предаването „Денят на живо” по Nova News.
По думите му трите големи области са икономическата ситуация, групата сигурност, ред и законност, и международното положение с всичко свързано с външната политика, като и в трите има криза.

„Имаме инфлация, нарастващи цени, проблем със законността и с реда (случаят с гонката, случаят с незаконното строителство). Битката с инфлацията обаче е по-сложна и неравна, защото насреща имат пазарни агенти, някои от които са много овластени, а именно големите хранителни вериги”, посочи Александров. Според него, ако тази битка се окаже имитативна и пострадат земеделските производители, това може да има много тежки и негативни последици.
По отношение на външната политика, там нещата са ясни – има ясна политическа заявка, почти директно възложена от хората, които са гласували за Радев, и тя е да бъде държана България колкото може по-встрани от войната в Украйна”, подчерта антропологът.

Към момента не е ясно кого би подкрепил Радев за президентските избори и дали ще търси друг кандидат, но със сигурност би било възприето като нелоялно към Илияна Йотова да не я подкрепи, категоричен бе Александров. „Ако бъде възприето като предателство,(а българите са много чувствителни към предателствата в момента), Радев може да плати висока политическа цена”, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    5 1 Отговор
    щатната врачка на мисирки ТВ, а умен човек е амъ.....

    22:14 11.06.2026

  • 2 Ха ха хаХАХА

    6 0 Отговор
    ТОЯ Е ОПЕЛОТО НА КОЧИНАТА.

    22:19 11.06.2026

  • 3 Перо

    7 1 Отговор
    Такава злоупотреба с държавната машина и с държавни средства за избори, никога не е имало! За щяло и нещяло, независимо от нивото на мероприятията, Йотова е постоянно присъствие! Ако няма събития ще има коментари на различни случаи! И така по 3 пъти на ден! Няма ли възможности за ограничения? Вече ще започне да изскача от тоалетната чиния!

    22:19 11.06.2026

  • 4 Харалан много се е загрижил за Йотова.

    7 0 Отговор
    И сее клюки , сплетни , селски тарикатлъци та да оправдае парата.

    22:20 11.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тц, тц, тц!

    5 2 Отговор
    Знаее, знае старата мас тия, къде да удари клинът! Никой нормален българин няма да подкрепи Йотова , дори за домоуправител и на Радев това му е ясно!

    22:22 11.06.2026

  • 7 нннн

    2 1 Отговор
    Йотова (,,Русия е агресор") не може да спечели. Радев би заложил на куц кон, ако я подкрепи.

    22:26 11.06.2026

  • 8 А50

    0 3 Отговор
    Този път абсолютно съм съгласен с всичко което казва Александров

    22:32 11.06.2026

  • 9 Айляк

    3 0 Отговор
    Хараланчо, гледай си Буцито, бе.

    22:35 11.06.2026

  • 10 Да,бе

    0 0 Отговор
    Антропологическа социална торбалайна...

    22:44 11.06.2026

  • 11 Цвете

    0 0 Отговор
    ОДЪРТЯ, НО ДА СЕ СЛАГАШ НА ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВА НИ ИДВА МАЛКО В ПОВЕЧЕ. ЗАБРАВИ СТАРИТЕ СИ ДРУЖКИ, А СЕГА КАТО ЦИВИЛИЗОВАН ЛАКЕЙ СЕ ПОДНАСЯШ НА " НОВИТЕ " СТАРИ ПРИЯТЕЛИ. 🧄🫎🍞

    22:46 11.06.2026

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