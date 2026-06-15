Делян Пеевски не подаде оставка, чул гласа на хората

Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес, предава ФОКУС.

Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.

"Чух хората и винаги ще ги чувам", каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.

"Аз ще бъда най-отпред и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали".

Делян Пеевски напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.

Ето и новоизбрания ЦОБ на ДПС: Делян Пеевски, председател

Нида Ахмедов, зам.-председател

Халил Летифов, зам.-председател

Ерол Мюмюн, зам.-председател

Радослав Ревански, зам.-председател

Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател

Айтен Сабри Атидже Алиева-Вели

Танер Кабилов

Айджан Ахмед

Неджми Али

Мехмед Атаман

Хамди Илиязов

Ертен Анисова

Димитър Аврамов