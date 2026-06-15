Делян Пеевски не подаде оставка, чул гласа на хората

Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес, предава ФОКУС.
Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.
"Чух хората и винаги ще ги чувам", каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.
"Аз ще бъда най-отпред и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали".
Делян Пеевски напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.
Ето и новоизбрания ЦОБ на ДПС: Делян Пеевски, председател
Нида Ахмедов, зам.-председател
Халил Летифов, зам.-председател
Ерол Мюмюн, зам.-председател
Радослав Ревански, зам.-председател
Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател
Айтен Сабри Атидже Алиева-Вели
Танер Кабилов
Айджан Ахмед
Неджми Али
Мехмед Атаман
Хамди Илиязов
Ертен Анисова
Димитър Аврамов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОИ ХОРА БЕ?
НИТО ВИЗИЯ,НИТО ИНТЕЛЕКТ.
Коментиран от #14
15:08 15.06.2026
2 а къде
Коментиран от #10, #40
15:08 15.06.2026
3 Вече
15:09 15.06.2026
4 Толкова по-добре
Коментиран от #12
15:10 15.06.2026
5 Хаха
15:10 15.06.2026
6 чудещият се
15:11 15.06.2026
7 Дориана
15:11 15.06.2026
8 Да,да
15:13 15.06.2026
9 шимон лимон
15:14 15.06.2026
10 Покри се
До коментар #2 от "а къде":селянина от Карапелит покрай имотите в "Баба Алино" и други ментаржийски му работи !
15:14 15.06.2026
11 Последния Софиянец
15:15 15.06.2026
12 А дано,
До коментар #4 от "Толкова по-добре":Ама надали! Все са работещи против България и българите.
15:15 15.06.2026
13 Ура,,Ура
15:15 15.06.2026
14 Дориана
До коментар #1 от "КОИ ХОРА БЕ?":Да, така е и Борисов и Пеевски имат абсолютно просташки начин на изказване така, че хората, които ги слушат не знаят да се смеят или да плачат. Да не говорим, че в коментарите си смесват лъжи с полуистини в техен типичен популистки стил. И накрая като прибавим заплахите които винаги присъстват в техния речник от типа Аз казах, Аз наредих , Аз дадох картинката е ясна.
15:18 15.06.2026
15 Хамид хамид и Байрям байрям ги няма?
15:19 15.06.2026
16 ту-туу
15:20 15.06.2026
17 Последния Софиянец
Коментиран от #22
15:21 15.06.2026
18 Дориана
Коментиран от #27
15:21 15.06.2026
19 Големото Д
15:23 15.06.2026
20 Я "бежанец" ,...я мюфтия!!!
нещо много в застой изпадна ,
по " приомите" на "ДС", да му направят един сюнет и го подготвят за Мюфтия???
15:24 15.06.2026
21 Хихи
15:24 15.06.2026
22 изгонени
До коментар #17 от "Последния Софиянец":или избягали? Ментата е хитър, награби достатъчно и сега ще се опита да се покрие, или ще свидетелства срещу началника.
15:30 15.06.2026
23 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Коментиран от #25
15:35 15.06.2026
24 Няма държава
15:35 15.06.2026
25 Много
До коментар #23 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":си т@п, Саше...измисли нещо друго, изтърка се вече
15:37 15.06.2026
26 Господи!
15:38 15.06.2026
27 Ко прайм сега ? 🤡
До коментар #18 от "Дориана":По доклада на ООН, най-много оръжия от България за Украйна (директно или през трети страни), са изнесени по времето на служебния кабинет на Гълъб Донев .
15:38 15.06.2026
28 мнение
15:39 15.06.2026
29 Звездоброец
15:41 15.06.2026
30 4-ти км.
15:42 15.06.2026
31 Зло под слънцето
15:43 15.06.2026
32 ха ха ха ха
Коментиран от #45
15:44 15.06.2026
33 Софиянец
15:46 15.06.2026
34 Констатация
15:47 15.06.2026
35 Зеления
Коментиран от #42, #44
15:50 15.06.2026
36 Този
15:50 15.06.2026
37 Помачорски драми
15:53 15.06.2026
38 Хубаво
15:54 15.06.2026
39 Уф Божкеее...!
15:57 15.06.2026
40 В луксозният си мезонет...
До коментар #2 от "а къде":...на ,,Али Баба"-Варна,като Данчо-Ментата е 40-тият Разбойник...!
15:58 15.06.2026
41 Цвете
16:00 15.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 бай Митко
16:02 15.06.2026
44 Само да добавя...!
До коментар #35 от "Зеления":И без Хамид-Хамид...- накъде?!
16:03 15.06.2026
45 Ква ,,мърша",ве...?!
До коментар #32 от "ха ха ха ха":Я виж как се е оял...!
Мършавите са слабички и хилави...!
Тоя е живо...прасе!
16:05 15.06.2026
46 Най-добрият лидер
16:06 15.06.2026
47 Кажи честно ... 🤣
Еййй, добре че беше румбата !
Спасителя !
Новия Тато ! 🤣🤣🤣
16:07 15.06.2026
48 Гост
16:11 15.06.2026
49 Ха ха
16:14 15.06.2026