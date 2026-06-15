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Делян Пеевски не подаде оставка, чул гласа на хората

Делян Пеевски не подаде оставка, чул гласа на хората

15 Юни, 2026 15:06 3 169 49

  • делян пеевски-
  • оставка-
  • председател-
  • дпс-
  • промени

Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред партията

Делян Пеевски не подаде оставка, чул гласа на хората - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес, предава ФОКУС.

Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.

"Чух хората и винаги ще ги чувам", каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.

"Аз ще бъда най-отпред и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали".

Делян Пеевски напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.

Ето и новоизбрания ЦОБ на ДПС: Делян Пеевски, председател

Нида Ахмедов, зам.-председател

Халил Летифов, зам.-председател

Ерол Мюмюн, зам.-председател

Радослав Ревански, зам.-председател

Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател

Айтен Сабри Атидже Алиева-Вели

Танер Кабилов

Айджан Ахмед

Неджми Али

Мехмед Атаман

Хамди Илиязов

Ертен Анисова

Димитър Аврамов


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОИ ХОРА БЕ?

    78 3 Отговор
    МАРШ ОТ ПОЛИТИКАТА!
    НИТО ВИЗИЯ,НИТО ИНТЕЛЕКТ.

    Коментиран от #14

    15:08 15.06.2026

  • 2 а къде

    82 2 Отговор
    потъна Данчо М.?!

    Коментиран от #10, #40

    15:08 15.06.2026

  • 3 Вече

    74 2 Отговор
    и гласове му се причуват !

    15:09 15.06.2026

  • 4 Толкова по-добре

    69 2 Отговор
    С тази етническа партия е свършено.

    Коментиран от #12

    15:10 15.06.2026

  • 5 Хаха

    51 3 Отговор
    Седи, седи, Радев ти точи ножлето или по-добре с тъп нож!

    15:10 15.06.2026

  • 6 чудещият се

    39 1 Отговор
    Калашниците ще стават "Lover boy" в панделата!

    15:11 15.06.2026

  • 7 Дориана

    65 3 Отговор
    Смях в залата, чул гласа на ромите и малограмотните, които подкупва с пари и обещания. Обаче той и Борисов бяха със запушени уши и с затворени очи когато разярения , недоволен народ от тяхното корумпирано мафиотско.управление излезе по площадите. Дори се опита да използва в Кърджали темата за етническо противопоставяне , но не му се получи. Той и Борисов са абсолютно вредни политици за България и трябва да напуснат Парламента и политиката.

    15:11 15.06.2026

  • 8 Да,да

    41 1 Отговор
    Само за хората, само за тях. Затова кмета на Враца иска да изсече дървета около блоковете до магазина на един от ДПС, за да направи паркинг, да им е удобно на хората.

    15:13 15.06.2026

  • 9 шимон лимон

    45 0 Отговор
    Бе кой подава оставка у нас?! Никой не пуска кокала дори да го ритат в главата.

    15:14 15.06.2026

  • 10 Покри се

    41 1 Отговор

    До коментар #2 от "а къде":

    селянина от Карапелит покрай имотите в "Баба Алино" и други ментаржийски му работи !

    15:14 15.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Ще му правим Граждански арест.

    15:15 15.06.2026

  • 12 А дано,

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Толкова по-добре":

    Ама надали! Все са работещи против България и българите.

    15:15 15.06.2026

  • 13 Ура,,Ура

    41 1 Отговор
    Шишкото със стотина хиляди купени гласове се прави на голям патриот, обаче нищо не споменава за цели структури, които го напускат. Краят му е близо.

    15:15 15.06.2026

  • 14 Дориана

    34 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОИ ХОРА БЕ?":

    Да, така е и Борисов и Пеевски имат абсолютно просташки начин на изказване така, че хората, които ги слушат не знаят да се смеят или да плачат. Да не говорим, че в коментарите си смесват лъжи с полуистини в техен типичен популистки стил. И накрая като прибавим заплахите които винаги присъстват в техния речник от типа Аз казах, Аз наредих , Аз дадох картинката е ясна.

    15:18 15.06.2026

  • 15 Хамид хамид и Байрям байрям ги няма?

    29 1 Отговор
    Лоша работа,на тях разчитаме.А тоя Шопар трябва да бъде моментално прогонен.

    15:19 15.06.2026

  • 16 ту-туу

    30 1 Отговор
    Чуваш ли чуваш магнитскитска с-и-чуга хората искат да си в БЕЛЕНЕ Е Е Е

    15:20 15.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    Данчо Цонев и Хамид са изгонени.Ще правят преврат срещу Пеевски.

    Коментиран от #22

    15:21 15.06.2026

  • 18 Дориана

    21 8 Отговор
    Борисов,Пеевски и ППДБ трябва да поемат отговорността за хилядите жертви от двете страни с български оръжия , които предоставяха на корумпирана Украйна с ясното съзнание , че подклаждат войната.

    Коментиран от #27

    15:21 15.06.2026

  • 19 Големото Д

    10 7 Отговор
    унищожи ДПС и провежда втори възродителен процес като премахва турците от партията. май ще гласувам за него

    15:23 15.06.2026

  • 20 Я "бежанец" ,...я мюфтия!!!

    15 1 Отговор
    Не е ли време, за мамин Шиши , да "авансира" в политическата си кариера ,
    нещо много в застой изпадна ,
    по " приомите" на "ДС", да му направят един сюнет и го подготвят за Мюфтия???

    15:24 15.06.2026

  • 21 Хихи

    15 0 Отговор
    и Мара бе там ,и тя прави на Шиши тиририрам ...

    15:24 15.06.2026

  • 22 изгонени

    18 2 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    или избягали? Ментата е хитър, награби достатъчно и сега ще се опита да се покрие, или ще свидетелства срещу началника.

    15:30 15.06.2026

  • 23 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    4 8 Отговор
    кРадев му е гарантирал кариерно развитие и споделено разграбване на България.

    Коментиран от #25

    15:35 15.06.2026

  • 24 Няма държава

    13 1 Отговор
    Докато двете свини са на свобода ,нашата територия никога няма да стане бяла страна

    15:35 15.06.2026

  • 25 Много

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    си т@п, Саше...измисли нещо друго, изтърка се вече

    15:37 15.06.2026

  • 26 Господи!

    13 1 Отговор
    Каква отвратителна свиня!

    15:38 15.06.2026

  • 27 Ко прайм сега ? 🤡

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    По доклада на ООН, най-много оръжия от България за Украйна (директно или през трети страни), са изнесени по времето на служебния кабинет на Гълъб Донев .

    15:38 15.06.2026

  • 28 мнение

    11 0 Отговор
    Някой познава ли тези хора? Следвал ли е някой в университет с тези имена? Това са потенциални служители на кауфланд или на кол център на 900 евро заплата. Как може да получават по 13 хиляди заплата.

    15:39 15.06.2026

  • 29 Звездоброец

    11 1 Отговор
    При тези "трагични" изборни резултати Шиши трябваше в "9-та глуха линия да се изпрати",но понеже ДПС-арите не знаят демокрация "как да се случи",още дълго ще ги води това "ДС- внуче" !!!

    15:41 15.06.2026

  • 30 4-ти км.

    8 0 Отговор
    Гласовете му говорят!

    15:42 15.06.2026

  • 31 Зло под слънцето

    9 0 Отговор
    Видяхте ли КОИ са ХОРАТА - най-после се резкриха по списък. Все се чудехме за кои хора все говори Пеевски.

    15:43 15.06.2026

  • 32 ха ха ха ха

    8 0 Отговор
    Мърша

    Коментиран от #45

    15:44 15.06.2026

  • 33 Софиянец

    7 2 Отговор
    ппдб-лите му се умолявали да не прави тази грешка, заедно щели да борят Радев в името на евроатлантическите ценности

    15:46 15.06.2026

  • 34 Констатация

    10 1 Отговор
    Шишо, веднага отивай на преглед, че щом чуваш "гласове" не върви на добре работата...

    15:47 15.06.2026

  • 35 Зеления

    5 0 Отговор
    е без Данчо М. и Байрам Байрам за къде ????

    Коментиран от #42, #44

    15:50 15.06.2026

  • 36 Този

    9 1 Отговор
    Престъпник ще защитава другите престъпници всичките му заместници.Кои хора си чул?Тия ,един файтон ,които паразитират около теб.Протедта ви каза с Тиквата да изчезвате от първия ред на НС,от властта изобщо.Как пак не се накраде?Отивай да лекуваш болния си мозък .Бай Ставри ще ти отвори очите .Това ви чака с Баце.

    15:50 15.06.2026

  • 37 Помачорски драми

    9 0 Отговор
    Хайахсхаха, данчо Ментата заминал в небитието и онзи очилатия поклонник на турци - светославА

    15:53 15.06.2026

  • 38 Хубаво

    9 0 Отговор
    Е да си продухаш ушите самозванец.Не стига,че я открадна тая уж партия,Ами и я крадеш .Хората те разбраха какъв национален обирджия си.Чудя се какво се мотаят МВР още да ви щракнат белезниците?

    15:54 15.06.2026

  • 39 Уф Божкеее...!

    4 0 Отговор
    Този негов шаблон-...,,хората",вече толкова много девалвира от устата на Пеевски,че даже вече има и обратният ефект...!

    15:57 15.06.2026

  • 40 В луксозният си мезонет...

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "а къде":

    ...на ,,Али Баба"-Варна,като Данчо-Ментата е 40-тият Разбойник...!

    15:58 15.06.2026

  • 41 Цвете

    4 0 Отговор
    РЕВАНСКИ ДО НЕГО, ПЛЪТНО. 👀🐷🤓 МИХАЙЛОВА И ТЯ НЕНАСИТНА.КАКЪВ ОТБОР ИМА ДО МАГНИТСКИ, ДА ГО ЗАКРИЛЯТ.🎭🤦‍♂️🤷‍♀️😶‍🌫️🐷🫵🚔

    16:00 15.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 бай Митко

    5 0 Отговор
    ХОРАТА ги е гнус от тебе космясъл натрапнико!

    16:02 15.06.2026

  • 44 Само да добавя...!

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Зеления":

    И без Хамид-Хамид...- накъде?!

    16:03 15.06.2026

  • 45 Ква ,,мърша",ве...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ха ха ха ха":

    Я виж как се е оял...!
    Мършавите са слабички и хилави...!
    Тоя е живо...прасе!

    16:05 15.06.2026

  • 46 Най-добрият лидер

    0 1 Отговор
    на ДПС е Господин Пеевски

    16:06 15.06.2026

  • 47 Кажи честно ... 🤣

    2 0 Отговор
    Добре, че румбата разгради модела на олигарсите, че да могат олигарсите да си назначат зам. финансови министри, за всеки по един, земеделски министър, министър на транспорта и регионалното развитие ... то като погледне човек, пилота почти няма министри и зам министри, всички са му наложени.
    Еййй, добре че беше румбата !
    Спасителя !
    Новия Тато ! 🤣🤣🤣

    16:07 15.06.2026

  • 48 Гост

    2 0 Отговор
    Само измек"яри и измамници

    16:11 15.06.2026

  • 49 Ха ха

    1 0 Отговор
    На дебелия еничарин му наредиха да поразгони другите български продажници в етническата партия и той изпълнява, че иначе го чакат анадолските теляци и то без вазелин!

    16:14 15.06.2026

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