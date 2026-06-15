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Наталия Кобилкина за Брад Пит: Целува ръка като истински джентълмен

Наталия Кобилкина за Брад Пит: Целува ръка като истински джентълмен

15 Юни, 2026 14:58 871 23

  • наталия кобилкина-
  • брад пит-
  • ролан гарос

Сексоложката се запозна с холивудската звезда по време на "Ролан Гарос" тази година

Наталия Кобилкина за Брад Пит: Целува ръка като истински джентълмен - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наталия Кобилкина се похвали с една от най-интересните си звездни срещи. Сексоложката разказа, че се е запознала лично с холивудската звезда Брад Пит по време на тазгодишното издание на "Ролан Гарос", а актьорът я впечатлил най-вече с възпитанието и маниерите си.

„Брад Пит е много любезен, възпитан и не показва онези емоции, на които сме свикнали да бъдем свидетели. Запознах се с него, целува ръка като истински джентълмен“, споделя Кобилкина, цитирана от Шоу Блиц.

Тя бе забелязана сред гостите в една от най-престижните зони на турнира, където присъстваха още актьорът Рами Малек, музикантът Лени Кравиц и президентът на „Пари Сен Жермен“ Насер ал-Хелайфи.

По думите на Наталия достъпът до тези места не става чрез покупка на билети, а единствено с лични покани.

„Местата там не се продават. Получих покана чрез моя приятелка, която е бивша партньорка на управителя на турнира „Ролан Гарос“, разказва тя.

Покрай появата си в Париж Кобилкина отново се оказа в центъра на различни спекулации, включително и че посещава подобни събития в търсене на богат партньор. Самата тя категорично отрича подобни твърдения.

„Спекулации са, че искам да си търся милионер. Знаете, че аз съм консултант на много жени с такива мъже, в Лондон ги има много. Целта ми да присъствам на турнира не е тази“, заявява сексоложката.

Кобилкина посещава мачове от „Ролан Гарос“ вече четвърта поредна година и признава, че тази година е преживяла най-силните си емоции покрай представянето на Александър Зверев.

„Изпитах огромно вълнение, подкрепих го, горда съм, че и той, както и повечето спортисти, побеждават страховете си и избират да бъдат победители. Много хора не разбират, че да си победител е избор. И всеки от нас може да е такъв“, смята тя.

Съветницата на жените прави и лична равносметка за пътя си през годините.

„Избрах и аз да съм такава. Защото съм от малък град в Русия. Но винаги знаех едно – че ще бъда победител, независимо в коя държава живея. Пристигнах в България и станах една от най-разпознаваемите личности в моята сфера. Пристигнах в Англия и книгите ми бяха публикувани на английски език. Пристигнах във Франция и вече четвърта поредна година присъствам в президентската ложа на турнира“, казва тя.

Освен че следи професионалния тенис, Наталия самата активно практикува спорта.

„Не е лесно, но е прекрасен спорт. И моят син Филип също тренира усилено, макар че все още е малък“, споделя тя.

Въпреки че от години е сред най-коментираните публични личности у нас, Кобилкина признава, че в момента е фокусирана върху работата и личното си развитие.

„Не знам дали отново бих се омъжила. Но сега съм щастлива с живота, който водя. За мен няма невъзможни неща“, категорична е тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    17 3 Отговор
    Къде е другата сексоложка от укроинското посолство?

    Коментиран от #4

    15:02 15.06.2026

  • 2 друго

    17 1 Отговор
    освен ръка целува ли?

    15:04 15.06.2026

  • 3 Кобилкина

    16 3 Отговор
    Крантo такава, пак лъготиш...

    15:04 15.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Реди КУБ-чето на Рубик❗
    Ъъъъъ , не на Рубик❗

    15:05 15.06.2026

  • 5 Тая

    18 1 Отговор
    нали уж беше омъжена за гръцки милионер , а той работещ в хотел ! Лъже и маже без почивка !

    15:05 15.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Съмнявам се

    14 2 Отговор
    Този парцал Брад Пит и с пръчка не би я докоснал!
    Съществува само заради глупостта на определен тип жени...

    Коментиран от #21

    15:06 15.06.2026

  • 8 Милинка

    6 1 Отговор
    Абе Катърова, не ли по-важно да целува котИтУ, като истински писан а?

    Коментиран от #11

    15:09 15.06.2026

  • 9 Да питам само

    5 0 Отговор
    А срамните устни като какъв ги цалива?

    Коментиран от #12

    15:16 15.06.2026

  • 10 италиански пощальон

    12 0 Отговор
    Не може да се отрече, че кобилката спечели доста пари от наивни глупачки в София.

    15:16 15.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Милинка":

    Чи то да цАливаш котИтУ на таза кобила е все едно да целуваш 300 Q-ра❗
    Ако не и повече🤔

    15:18 15.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да питам само":

    Да ти кажа само,
    Ами тя откъде да знае, той да не се е цапал с нея❗

    15:20 15.06.2026

  • 13 Трол

    4 0 Отговор
    Той много любезен мъж, но не платил консултация по любовни въпроси.

    15:29 15.06.2026

  • 14 Спиро

    3 2 Отговор
    Мен ме е гнус да я доближа тази..

    Коментиран от #16, #17

    15:30 15.06.2026

  • 15 Абе

    3 0 Отговор
    Яла са запознаиш с мени да видиш па язе къв джентълмен съм, целувам не само ръце.

    15:33 15.06.2026

  • 16 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Спиро":

    Море гнъс ли?

    15:34 15.06.2026

  • 17 Абе да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Спиро":

    Ми тичай тогава при Олеся.

    15:35 15.06.2026

  • 18 Вежди Рашидов

    1 0 Отговор
    защо целуваш ръка ?.....ами все от някъде трябва да се започне

    15:41 15.06.2026

  • 19 Гоуст

    3 0 Отговор
    целувайки ръката и, на теория Брад е целунал достойнството на маса мъже

    15:42 15.06.2026

  • 20 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    🤣🤣🤣Брат Пиит спомня ли си ,ама ли хабер от тази че съществува ?
    Тази вече не е ли от отбора на бабите ,поне да бше красива то само еб...лива не става .

    15:43 15.06.2026

  • 21 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Съмнявам се":

    🤣🤣🤣🤣🤣 уби ме от смях ,сложила в листа си и
    Насер ал-Хелайфи той специално и бара си няма я вземе за чистачка ..

    15:45 15.06.2026

  • 22 А ти какво целуваш

    3 0 Отговор
    Като истинска труженичка
    На метлата дръжката

    16:08 15.06.2026

  • 23 Стефан Иванов

    4 0 Отговор
    Наталия е една селска хитруша от някое кално руско село. За нея се отнася приказката наяла се въшка, па излязла на чело.

    16:21 15.06.2026