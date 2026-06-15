Наталия Кобилкина за Брад Пит: Целува ръка като истински джентълмен

Наталия Кобилкина се похвали с една от най-интересните си звездни срещи. Сексоложката разказа, че се е запознала лично с холивудската звезда Брад Пит по време на тазгодишното издание на "Ролан Гарос", а актьорът я впечатлил най-вече с възпитанието и маниерите си.
„Брад Пит е много любезен, възпитан и не показва онези емоции, на които сме свикнали да бъдем свидетели. Запознах се с него, целува ръка като истински джентълмен“, споделя Кобилкина, цитирана от Шоу Блиц.
Тя бе забелязана сред гостите в една от най-престижните зони на турнира, където присъстваха още актьорът Рами Малек, музикантът Лени Кравиц и президентът на „Пари Сен Жермен“ Насер ал-Хелайфи.
По думите на Наталия достъпът до тези места не става чрез покупка на билети, а единствено с лични покани.
„Местата там не се продават. Получих покана чрез моя приятелка, която е бивша партньорка на управителя на турнира „Ролан Гарос“, разказва тя.
Покрай появата си в Париж Кобилкина отново се оказа в центъра на различни спекулации, включително и че посещава подобни събития в търсене на богат партньор. Самата тя категорично отрича подобни твърдения.
„Спекулации са, че искам да си търся милионер. Знаете, че аз съм консултант на много жени с такива мъже, в Лондон ги има много. Целта ми да присъствам на турнира не е тази“, заявява сексоложката.
Кобилкина посещава мачове от „Ролан Гарос“ вече четвърта поредна година и признава, че тази година е преживяла най-силните си емоции покрай представянето на Александър Зверев.
„Изпитах огромно вълнение, подкрепих го, горда съм, че и той, както и повечето спортисти, побеждават страховете си и избират да бъдат победители. Много хора не разбират, че да си победител е избор. И всеки от нас може да е такъв“, смята тя.
Съветницата на жените прави и лична равносметка за пътя си през годините.
„Избрах и аз да съм такава. Защото съм от малък град в Русия. Но винаги знаех едно – че ще бъда победител, независимо в коя държава живея. Пристигнах в България и станах една от най-разпознаваемите личности в моята сфера. Пристигнах в Англия и книгите ми бяха публикувани на английски език. Пристигнах във Франция и вече четвърта поредна година присъствам в президентската ложа на турнира“, казва тя.
Освен че следи професионалния тенис, Наталия самата активно практикува спорта.
„Не е лесно, но е прекрасен спорт. И моят син Филип също тренира усилено, макар че все още е малък“, споделя тя.
Въпреки че от години е сред най-коментираните публични личности у нас, Кобилкина признава, че в момента е фокусирана върху работата и личното си развитие.
„Не знам дали отново бих се омъжила. Но сега съм щастлива с живота, който водя. За мен няма невъзможни неща“, категорична е тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #4
15:02 15.06.2026
2 друго
15:04 15.06.2026
3 Кобилкина
15:04 15.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "хмммм":Реди КУБ-чето на Рубик❗
Ъъъъъ , не на Рубик❗
15:05 15.06.2026
5 Тая
15:05 15.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Съмнявам се
Съществува само заради глупостта на определен тип жени...
Коментиран от #21
15:06 15.06.2026
8 Милинка
Коментиран от #11
15:09 15.06.2026
9 Да питам само
Коментиран от #12
15:16 15.06.2026
10 италиански пощальон
15:16 15.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Милинка":Чи то да цАливаш котИтУ на таза кобила е все едно да целуваш 300 Q-ра❗
Ако не и повече🤔
15:18 15.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Да питам само":Да ти кажа само,
Ами тя откъде да знае, той да не се е цапал с нея❗
15:20 15.06.2026
13 Трол
15:29 15.06.2026
14 Спиро
Коментиран от #16, #17
15:30 15.06.2026
15 Абе
15:33 15.06.2026
16 Абе
До коментар #14 от "Спиро":Море гнъс ли?
15:34 15.06.2026
17 Абе да бе
До коментар #14 от "Спиро":Ми тичай тогава при Олеся.
15:35 15.06.2026
18 Вежди Рашидов
15:41 15.06.2026
19 Гоуст
15:42 15.06.2026
20 Соваж бейби
Тази вече не е ли от отбора на бабите ,поне да бше красива то само еб...лива не става .
15:43 15.06.2026
21 Соваж бейби
До коментар #7 от "Съмнявам се":🤣🤣🤣🤣🤣 уби ме от смях ,сложила в листа си и
Насер ал-Хелайфи той специално и бара си няма я вземе за чистачка ..
15:45 15.06.2026
22 А ти какво целуваш
На метлата дръжката
16:08 15.06.2026
23 Стефан Иванов
16:21 15.06.2026