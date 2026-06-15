Наталия Кобилкина за Брад Пит: Целува ръка като истински джентълмен

Наталия Кобилкина се похвали с една от най-интересните си звездни срещи. Сексоложката разказа, че се е запознала лично с холивудската звезда Брад Пит по време на тазгодишното издание на "Ролан Гарос", а актьорът я впечатлил най-вече с възпитанието и маниерите си.

„Брад Пит е много любезен, възпитан и не показва онези емоции, на които сме свикнали да бъдем свидетели. Запознах се с него, целува ръка като истински джентълмен“, споделя Кобилкина, цитирана от Шоу Блиц.

Тя бе забелязана сред гостите в една от най-престижните зони на турнира, където присъстваха още актьорът Рами Малек, музикантът Лени Кравиц и президентът на „Пари Сен Жермен“ Насер ал-Хелайфи.

По думите на Наталия достъпът до тези места не става чрез покупка на билети, а единствено с лични покани.

„Местата там не се продават. Получих покана чрез моя приятелка, която е бивша партньорка на управителя на турнира „Ролан Гарос“, разказва тя.

Покрай появата си в Париж Кобилкина отново се оказа в центъра на различни спекулации, включително и че посещава подобни събития в търсене на богат партньор. Самата тя категорично отрича подобни твърдения.

„Спекулации са, че искам да си търся милионер. Знаете, че аз съм консултант на много жени с такива мъже, в Лондон ги има много. Целта ми да присъствам на турнира не е тази“, заявява сексоложката.

Кобилкина посещава мачове от „Ролан Гарос“ вече четвърта поредна година и признава, че тази година е преживяла най-силните си емоции покрай представянето на Александър Зверев.

„Изпитах огромно вълнение, подкрепих го, горда съм, че и той, както и повечето спортисти, побеждават страховете си и избират да бъдат победители. Много хора не разбират, че да си победител е избор. И всеки от нас може да е такъв“, смята тя.

Съветницата на жените прави и лична равносметка за пътя си през годините.

„Избрах и аз да съм такава. Защото съм от малък град в Русия. Но винаги знаех едно – че ще бъда победител, независимо в коя държава живея. Пристигнах в България и станах една от най-разпознаваемите личности в моята сфера. Пристигнах в Англия и книгите ми бяха публикувани на английски език. Пристигнах във Франция и вече четвърта поредна година присъствам в президентската ложа на турнира“, казва тя.

Освен че следи професионалния тенис, Наталия самата активно практикува спорта.

„Не е лесно, но е прекрасен спорт. И моят син Филип също тренира усилено, макар че все още е малък“, споделя тя.

Въпреки че от години е сред най-коментираните публични личности у нас, Кобилкина признава, че в момента е фокусирана върху работата и личното си развитие.

„Не знам дали отново бих се омъжила. Но сега съм щастлива с живота, който водя. За мен няма невъзможни неща“, категорична е тя.