Костадинов Костадинов и Лора Крумова се скараха в ефир заради Граф Игнатиев

Едно от остриетата на NOVA - Лора Крумова, попадна под неочакван словесен обстрел на живо, докато провежда интервю с лидера на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов в публицистичното предаване "На Фокус".

Водещата провокира Костадинов, опитвайки да защити тезата, че България ще остане беззащитна, ако излезем НАТО.

Крумова започна да развива теза, че Русия отдавна има намерение да ни превърне в малка колония. стигайки до твърдението, че имало исторически изследвания, които доказват, че граф Игнатиев е работел да бъде обесен Васил Левски.

"Излязоха достатъчно исторически документи в тази посока". При тези думи Костадинов буквално изригна и ги квалифицира като еничарски синдром. Каза, че това, което чува обижда българския народ.

Скандалът се задълбочи още повече. В крайна сметка лидерът на "Възраждане" Костадинов, който бе поканен в рамките на предизборната кампания, успя да я принуди да каже на чие историческо изследване се позовава тя.

"Авторът е Ева Соколова", каза Крумова. Соколова, която почина преди 2 седмици, е съпруга на някогашния председател на Народното събрание Йордан Соколов.