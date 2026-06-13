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Висш украински командир: Идва предстоящ повратен момент във войната с Русия
  Тема: Украйна

Висш украински командир: Идва предстоящ повратен момент във войната с Русия

13 Юни, 2026 19:01 1 852 55

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • олександър сирски-
  • ракети-
  • дронове

Базираният в САЩ Институт за изследване на войната съобщи, че силите на Киев сега активно оспорват позиционния характер на войната и скоро биха могли да бъдат способни да провеждат ограничени механизирани атаки

Висш украински командир: Идва предстоящ повратен момент във войната с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украйна има шестмесечен прозорец, в който да отнеме инициативата на бойното поле от Русия и да засили позициите си за мирни преговори. Това заяви висш украински военен командир прогнозирайки, че повратната точка е неизбежна след повече от четири години война, пише Дан Пелещук за Ройтерс.

Руските сили постигнаха значителен напредък след пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., но напредъкът им се забави тази година. Украинските войски увеличават натиска на бойното поле, за да се опитат да ги отблъснат.

Бригаден генерал Андрий Билецки, командващ Трети армейски корпус на Украйна, една от най-уважаваните бойни сили на Украйна, заяви пред Ройтерс, че вярва, че руската армия е изтощена и неспособна да направи големи пробиви.

Ако украинските военни успеят да изградят и поддържат инерция в продължение на няколко месеца, те могат да поемат инициативата по фронтовата линия и да накарат Русия да се откаже от плановете си за последната част от Донецка област в Източна Украйна, която все още не е окупирала, отбеляза той.

"Вярвам, че следващите шест до девет месеца са повратна точка", посочи Билецки в неразкрито подземно място в североизточната част на Харковска област. "По-точно, мисля, че следващите шест са най-критичните", уточни той.

Въпросът кой контролира Донецк е препъни камък в подкрепяните от САЩ мирни преговори, които са в застой. Русия иска целия регион, а Украйна отказва да се изтегли от територия, която войските на Москва не са завладели.

"Трябва да определим насоките, в които можем да подобрим позициите си, да заемем някои стратегически точки и след това да говорим с руснаците от позиция на сила, а не на слабост, за наистина стабилно примирие", изтъкна Билецки, десен политически лидер, основател на закаления в битки батальон "Азов", който сега командва десетки хиляди войници. По думите му от военна гледна точка това е реалистично.

Руският президент Владимир Путин обеща да постигне победа в Украйна и заяви този месец, че смята, че войната е към края си.

Напредъкът на Русия е затруднен от решението на милиардера Илон Мъск да откаже на силите на Москва достъп до неговата сателитна интернет услуга Starlink. Междувременно Киев засили атаките със среден обсег на дронове срещу руските противовъздушни системи и логистика, помагайки на повече удари с голям обсег да достигнат до петролни и военни съоръжения в Русия.

Президентът Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Украйна е възвърнала близо 600 квадратни километра територия през 2026 г. Ройтерс не успя да потвърди тази информация. Москва в момента контролира почти една пета от Украйна.

Оценявайки военната ситуация, Джон Хелин от базираната във Финландия група за анализ на конфликти Black Bird повтори думите на Билецки, като посочи, че умората е проблем за руските сили, докато военните усилия на Украйна са възпрепятствани от недостиг на човешка сила. "Изглежда, че четири или пет месеца след началото на тази година е много по-вероятно руснаците да се изтощят, преди украинските проблеми да стигнат до критична точка", каза той.

Базираният в САЩ Институт за изследване на войната съобщи, че силите на Киев сега "активно оспорват позиционния характер на войната" и скоро биха могли да бъдат способни да провеждат ограничени механизирани атаки.

Руските войски настъпват към "Крепостния пояс" в Източна Украйна, където бушуват боеве в стратегически важния град Константиновка, южния му край. Съзвездието от силно укрепени градове е опора на украинската отбрана. Превземането му би поставило Русия в позиция, в която да заплаши останалата част от Донбас.

Билецки, чиито сили държат над една десета от общата фронтова линия, заяви, че войските му здраво държат фланга около Славянск, северния бастион на пояса, и принуждават Русия да атакува града челно.

Такива скъпоструващи атаки са помогнали за изтощаването на руските сили и са довели до тежки загуби на полеви командири, каза той, което определи като професионална деградация на московските военни. "Липсата на персонал вече не им позволява да напредват по начина, по който са напредвали например преди година", отбелязва Билецки.

Билецки смята, че е твърде рано да се правят изводи от неотдавнашния успех на Киев, но че Украйна може да се възползва от него, като продължи атаките от среден обсег и напредва внимателно. Москва "радикално губи" в комуникациите на бойното поле заради мерките на Мъск срещу използването на Starlink, твърди Билецки.

Но той определи страните като равнопоставени в развиващите се технологии - като Украйна е водеща в безпилотните наземни превозни средства (БНП) и тежките бомбардировачи, а Русия печели надпреварата за оптични дронове, които не могат да бъдат заглушавани.

Като потенциален план за модернизирана украинска армия, неговият корпус ръководи усилията за трансформиране на обучението и интегриране на нови технологии като БНП като важна част от бойната си стратегия. Подразделенията на Билецки са водещи в разполагането на скрити дронове-камикадзе и роботи, въоръжени с картечници или ракетни установки, за да заменят значителна част от пехотата, като целта е 30% до 2027 г.

Следващата "революция" ще позволи на командирите да организират по-"креативни" комбинирани щурмови операции, като същевременно запазват ценните войски, заяви Билецки. "Това ще се случи тази година и мисля, че ще покажем как нашият корпус е ярък пример за това", каза още той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 войната на фащ

    18 22 Отговор
    срещу Русия

    19:03 13.06.2026

  • 2 Българка

    45 24 Отговор
    Да, повратен е, но след него, ако не развеят белия байрак, от окройна няма да остане и следа. Точка по темата!!!

    Коментиран от #9

    19:04 13.06.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    36 20 Отговор
    Пак ли окраинска перемога?🦧🥳🤣🤣🤣👍

    19:08 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Свръх дефицит

    41 17 Отговор
    Когато им одобрят поредния милиарден транш и се нашмъркат здраво, не знаят какво приказват.

    19:09 13.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лост

    25 13 Отговор
    Ами то първата дума в изказването му е красноречива-"Ако военните сили успеят.....".

    19:11 13.06.2026

  • 8 Герги

    22 33 Отговор
    Русия иска целия регион, а Украйна отказва да се изтегли от територия, която войските на Москва не са завладели.....егати и абсурда.Дали изобщо го проумяват Кремълските Бандити и техните български проксита...Да се чудиш Украйна ли е влезла в Русия или е обратното.

    Коментиран от #11, #12

    19:12 13.06.2026

  • 9 Соломон

    18 32 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    А в Москва бензина ще е с купони които ще се раздават на лотариен принцип

    Коментиран от #20

    19:15 13.06.2026

  • 10 Гост 35

    16 15 Отговор
    Ти не си виновен, болестта те мъчи , как може да сънуваш такива работи, та даже да ги разказваш за лека нощ. Събуди се уркофашага.

    Коментиран от #55

    19:16 13.06.2026

  • 11 Соломон

    11 9 Отговор

    До коментар #8 от "Герги":

    Ще го разберат ама по трудния начин

    19:16 13.06.2026

  • 12 Ами

    31 15 Отговор

    До коментар #8 от "Герги":

    Георги,това са руски земи подарени на Украйна барабар с хората и там Русия няма морално право да остави своите на геноцид и да им забраняват руския,това и Господ няма да го позволи. Той и папата им каза тогава на бандерите да отстъпят,ама те го нарекоха агент на Путин:)

    Коментиран от #19, #21, #23

    19:16 13.06.2026

  • 13 Ден на урко лъжата

    20 12 Отговор
    Урки зеления ненормален наркоман защо реве

    19:17 13.06.2026

  • 14 Дааа

    14 17 Отговор
    Сморо ще има парад на фламингота в Мацква

    19:17 13.06.2026

  • 15 Зелен потник

    17 10 Отговор
    Дай пари!

    19:17 13.06.2026

  • 16 Съдията

    22 15 Отговор
    Не знаех, че във "Факти" има секция "научна фантастика".😂 Реалността обаче е друга, бавно, но сигурно Русия постига целите си. И Западна(лите) вече и дума не споменават за стратегическа победа на Украйна, а мърморят за преговори. Само че преговори ще има, когато Русия реши. Мъка, мъка либерастка.😂

    19:18 13.06.2026

  • 17 Мишел

    16 15 Отговор
    Повратният момент във войната ще дойде с последния украинец.

    19:18 13.06.2026

  • 18 Патриот

    14 22 Отговор
    Време е оркостан да бъде свит до размера на древните торфени блата на москалия... И сума ти народи да се освободят и отдъхнат от блатното иго!

    19:18 13.06.2026

  • 19 Соломон

    12 13 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Можеш ли да ми покажеш къде се намира държавата Русия на картата на РФ

    Коментиран от #22

    19:19 13.06.2026

  • 20 Айде,бе

    21 10 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Още един чишюан пророк тук:))И купони да има за известно време границите ма Украйна къде отиват:)))и в Курско бяха влезли бандерите и какво стана после :)))Абе Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:))

    Коментиран от #25

    19:20 13.06.2026

  • 21 Пръцко

    11 15 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Ха-ха, току що го забраниха - официално, със закон, кво ша кайш,а? чебурашка путинская :)))

    Коментиран от #24

    19:21 13.06.2026

  • 22 Ами

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Като ти покажеш къде е Израел точно:)))

    19:21 13.06.2026

  • 23 гост

    17 20 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Скоро руския ще е забранен дори в самата Раша , щото официален ще е китайския !! А за Украйна не бери грижа , съвсем добре са си без смотания кремълски език , дори "рускоговорящите " вече не щат и да го чуят !!

    Коментиран от #27

    19:22 13.06.2026

  • 24 Абе

    13 13 Отговор

    До коментар #21 от "Пръцко":

    Кво да кажем,вижте границите на Украйна от Минските споразумения и сегашните и ще разберете :))кво става:))Иначе наркоманът във върнатите земи нищо не може да забрани :)и още ще връща:))

    Коментиран от #28

    19:23 13.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Айде,бе

    9 10 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Ами проблемъте,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и твоите пророчества само разсмиват :)),все така да ви се сбъдват като прогнозите за победата на Украйна от преди 2,3 години:)))

    Коментиран от #51

    19:26 13.06.2026

  • 28 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    Така наречените Мински споразумения не отнасят до границите на Украйна

    Коментиран от #30

    19:27 13.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами

    12 3 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Прав си,те Оланд и Меркел и те си признаха,че били фиктивни и затова сега Русия си върна 20 процента руска земя подарена на Украйна,нищо работа викат либерастите,колкото цяла България:)))

    Коментиран от #31

    19:31 13.06.2026

  • 31 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    Кое от това което съм написал не разбра. Минските споразумения на засягат граници а прекратяване на огъня. Който пък се водеше от руската армия която Русия представи като местно опълчение. Само че нито са местни нито са опълчение

    Коментиран от #38

    19:36 13.06.2026

  • 32 Николай II

    4 2 Отговор
    Да върнем границите от Брест-Литовския мирен договор. А?

    19:36 13.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 az СВО Победа 81

    12 3 Отговор
    Офффф, пак от вкисналите "победни" манджи!

    То не беше "контранаступ", то не беше "размяна" на територии срещу Курска област, то не беше "блокада" на Крим.....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    19:42 13.06.2026

  • 35 Путин

    3 2 Отговор
    Важното е да има движуха

    19:42 13.06.2026

  • 36 Крум

    13 5 Отговор
    Още един малоумник...Окраината е на командно дишане..и да с пари и дронове от ЕС ще парира бързото настъпление,но забавянето само ще влошава демографията..и така до последния окраинец....

    19:45 13.06.2026

  • 37 Констатация

    9 4 Отговор
    Да идва такъв преломен момент ,след който Украйна можа да спре да съществува .
    Или най-малкото което може да и се случи да няма излаз на Черно море.

    19:49 13.06.2026

  • 38 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Ти ли пишман Соломонови ще ни кажеш кои не са опълченци ,теб ако те питат и нашите опълченци ще отделиш от руските си събратя били се на Шипка под руски знамена.То излиза,че Русия рускоговорящите в подарените на Украйна земи трябва да ги остави там да забранят руския,а:))Ами мали ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Ами цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите сега пак се отричат ,ами на Соломонвците дедите и на Пасито кой спаси :)),бандерите ли:),Соломоне:))),пишман Соломоне:)

    Коментиран от #49

    19:52 13.06.2026

  • 39 Нийл Пърт

    7 3 Отговор
    Щом се налага вече по ЦЯЛ ден да ни занимават в каналите за мозъчна промивка, с темата как русията аха, аха щяла да падне, начи нещата не са ама никак добре, за зеления наркоманизиран плъх и изтерзаното му закрепостено поданство :-(((((

    19:54 13.06.2026

  • 40 Кравария убер алес

    5 2 Отговор
    Мииии не знам какво имат , прозорци, врати и кван ли не дограма, ноооооо Дийп стейт показва, че русите напредват бавно, тъжно, но уверено. Константиновка почти приключи. Т.е. на земята инициативата сине е както винаги на русите...

    19:57 13.06.2026

  • 41 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    5 3 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    ха за ров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    20:03 13.06.2026

  • 42 Тома

    6 2 Отговор
    Като гледаме какво става в Константиновка и как обръча се затяга около укрите единствено е възможно да станат на гълъби за повратния момент и да излетят

    Коментиран от #43

    20:27 13.06.2026

  • 43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тома":

    Гледай Крим.

    20:32 13.06.2026

  • 44 Пфффффф

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    То не беше Киев за два дня...

    20:32 13.06.2026

  • 45 ИВО

    2 1 Отговор
    Русия е свършена.Армията им е помляна.Жертвите им са брутални.

    20:35 13.06.2026

  • 46 Знаещ

    1 1 Отговор
    Повратни момент е налице, Константинова е вече неспасяема!

    20:37 13.06.2026

  • 47 Факт

    2 1 Отговор
    Пропагандно-бравурна статия предназначена за украинските дезертьори.То аз като я прочетох и аха да тръгна срещу руснаците с голи ръце.Даже щях да изпреваря ,,оня с картечницата"😆

    20:38 13.06.2026

  • 48 Летец Пешеходец

    0 2 Отговор
    Кремъл вече не успява да набира зомбита, които да мрат като хлебарки, за оня където духа. Скоро предстои нова, мащабна мобилизация, която Путин не знае как да обяви на крепостните. Ако украинците си изиграят добре козовете, до края на годината карикатурната татаро-монголска, сибирско-азиатска псевдо империя, ще се отправи в небитието- при СССР. Е, разбира се след кървав вътрешен бандитски разбор, кой е виновен и защо се стигна до тук.

    Коментиран от #53

    20:44 13.06.2026

  • 49 свилен

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Май не си прав повтаряш като папагал само руски клишета.

    Коментиран от #54

    20:47 13.06.2026

  • 50 Еее най накрая... време беше

    2 1 Отговор
    Зелю да фаща вокзала и право в Москва да подписва капитулацията и да мирне света!!!

    20:53 13.06.2026

  • 51 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Айде,бе":

    Ами проблема е , че аз от пророци не се интересувам , нито правя такива , това е по вашата част , хаха !! Просто знам какво пише в някои китайски документи и какво казва историята , което явно не ти изнася !! А тя казва , че след Афганистан , които за 10 години СССР даде жертви колкото сега Раша дава на месец от вече над 48 месеца , СССР не изкара и 2 години преди да се разпадне !! А беше мноооого по- малко пострадал и икономически и политически , дори нямаше санкции !!! Раша НЯМА да преживее тази война , края и ще е началото на разпада !! И е Кремъл много добре го знаят , затова не искат тя да свършва !! А Украйна победи наистина и то преди 4 години , когато не успяхте да влезете в Киев !!! Защото нищо друго няма значение за Кремъл , съществува ли суверенна и демократична Украйна , значи Кремъл е свършен !! Преживей го , неизбежно е !!

    Коментиран от #52

    20:54 13.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нали си знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Летец Пешеходец":

    Ти НЕ СИ УМЕН....

    20:57 13.06.2026

  • 54 Антиватник

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "свилен":

    Затова му плащат.Да папагали руска пропаганда.

    20:59 13.06.2026

  • 55 На малкия

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост 35":

    пръст на който и да е боец на Украйна не можеш да стъпиш. Фашаги са агресорите - червената кагебистко-мафиотска кремълска хунта

    21:11 13.06.2026