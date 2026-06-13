Висш украински командир: Идва предстоящ повратен момент във войната с Русия

Украйна има шестмесечен прозорец, в който да отнеме инициативата на бойното поле от Русия и да засили позициите си за мирни преговори. Това заяви висш украински военен командир прогнозирайки, че повратната точка е неизбежна след повече от четири години война, пише Дан Пелещук за Ройтерс.
Руските сили постигнаха значителен напредък след пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., но напредъкът им се забави тази година. Украинските войски увеличават натиска на бойното поле, за да се опитат да ги отблъснат.
Бригаден генерал Андрий Билецки, командващ Трети армейски корпус на Украйна, една от най-уважаваните бойни сили на Украйна, заяви пред Ройтерс, че вярва, че руската армия е изтощена и неспособна да направи големи пробиви.
Ако украинските военни успеят да изградят и поддържат инерция в продължение на няколко месеца, те могат да поемат инициативата по фронтовата линия и да накарат Русия да се откаже от плановете си за последната част от Донецка област в Източна Украйна, която все още не е окупирала, отбеляза той.
"Вярвам, че следващите шест до девет месеца са повратна точка", посочи Билецки в неразкрито подземно място в североизточната част на Харковска област. "По-точно, мисля, че следващите шест са най-критичните", уточни той.
Въпросът кой контролира Донецк е препъни камък в подкрепяните от САЩ мирни преговори, които са в застой. Русия иска целия регион, а Украйна отказва да се изтегли от територия, която войските на Москва не са завладели.
"Трябва да определим насоките, в които можем да подобрим позициите си, да заемем някои стратегически точки и след това да говорим с руснаците от позиция на сила, а не на слабост, за наистина стабилно примирие", изтъкна Билецки, десен политически лидер, основател на закаления в битки батальон "Азов", който сега командва десетки хиляди войници. По думите му от военна гледна точка това е реалистично.
Руският президент Владимир Путин обеща да постигне победа в Украйна и заяви този месец, че смята, че войната е към края си.
Напредъкът на Русия е затруднен от решението на милиардера Илон Мъск да откаже на силите на Москва достъп до неговата сателитна интернет услуга Starlink. Междувременно Киев засили атаките със среден обсег на дронове срещу руските противовъздушни системи и логистика, помагайки на повече удари с голям обсег да достигнат до петролни и военни съоръжения в Русия.
Президентът Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Украйна е възвърнала близо 600 квадратни километра територия през 2026 г. Ройтерс не успя да потвърди тази информация. Москва в момента контролира почти една пета от Украйна.
Оценявайки военната ситуация, Джон Хелин от базираната във Финландия група за анализ на конфликти Black Bird повтори думите на Билецки, като посочи, че умората е проблем за руските сили, докато военните усилия на Украйна са възпрепятствани от недостиг на човешка сила. "Изглежда, че четири или пет месеца след началото на тази година е много по-вероятно руснаците да се изтощят, преди украинските проблеми да стигнат до критична точка", каза той.
Базираният в САЩ Институт за изследване на войната съобщи, че силите на Киев сега "активно оспорват позиционния характер на войната" и скоро биха могли да бъдат способни да провеждат ограничени механизирани атаки.
Руските войски настъпват към "Крепостния пояс" в Източна Украйна, където бушуват боеве в стратегически важния град Константиновка, южния му край. Съзвездието от силно укрепени градове е опора на украинската отбрана. Превземането му би поставило Русия в позиция, в която да заплаши останалата част от Донбас.
Билецки, чиито сили държат над една десета от общата фронтова линия, заяви, че войските му здраво държат фланга около Славянск, северния бастион на пояса, и принуждават Русия да атакува града челно.
Такива скъпоструващи атаки са помогнали за изтощаването на руските сили и са довели до тежки загуби на полеви командири, каза той, което определи като професионална деградация на московските военни. "Липсата на персонал вече не им позволява да напредват по начина, по който са напредвали например преди година", отбелязва Билецки.
Билецки смята, че е твърде рано да се правят изводи от неотдавнашния успех на Киев, но че Украйна може да се възползва от него, като продължи атаките от среден обсег и напредва внимателно. Москва "радикално губи" в комуникациите на бойното поле заради мерките на Мъск срещу използването на Starlink, твърди Билецки.
Но той определи страните като равнопоставени в развиващите се технологии - като Украйна е водеща в безпилотните наземни превозни средства (БНП) и тежките бомбардировачи, а Русия печели надпреварата за оптични дронове, които не могат да бъдат заглушавани.
Като потенциален план за модернизирана украинска армия, неговият корпус ръководи усилията за трансформиране на обучението и интегриране на нови технологии като БНП като важна част от бойната си стратегия. Подразделенията на Билецки са водещи в разполагането на скрити дронове-камикадзе и роботи, въоръжени с картечници или ракетни установки, за да заменят значителна част от пехотата, като целта е 30% до 2027 г.
Следващата "революция" ще позволи на командирите да организират по-"креативни" комбинирани щурмови операции, като същевременно запазват ценните войски, заяви Билецки. "Това ще се случи тази година и мисля, че ще покажем как нашият корпус е ярък пример за това", каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 войната на фащ
19:03 13.06.2026
2 Българка
Коментиран от #9
19:04 13.06.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
19:08 13.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Свръх дефицит
19:09 13.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лост
19:11 13.06.2026
8 Герги
Коментиран от #11, #12
19:12 13.06.2026
9 Соломон
До коментар #2 от "Българка":А в Москва бензина ще е с купони които ще се раздават на лотариен принцип
Коментиран от #20
19:15 13.06.2026
10 Гост 35
Коментиран от #55
19:16 13.06.2026
11 Соломон
До коментар #8 от "Герги":Ще го разберат ама по трудния начин
19:16 13.06.2026
12 Ами
До коментар #8 от "Герги":Георги,това са руски земи подарени на Украйна барабар с хората и там Русия няма морално право да остави своите на геноцид и да им забраняват руския,това и Господ няма да го позволи. Той и папата им каза тогава на бандерите да отстъпят,ама те го нарекоха агент на Путин:)
Коментиран от #19, #21, #23
19:16 13.06.2026
13 Ден на урко лъжата
19:17 13.06.2026
14 Дааа
19:17 13.06.2026
15 Зелен потник
19:17 13.06.2026
16 Съдията
19:18 13.06.2026
17 Мишел
19:18 13.06.2026
18 Патриот
19:18 13.06.2026
19 Соломон
До коментар #12 от "Ами":Можеш ли да ми покажеш къде се намира държавата Русия на картата на РФ
Коментиран от #22
19:19 13.06.2026
20 Айде,бе
До коментар #9 от "Соломон":Още един чишюан пророк тук:))И купони да има за известно време границите ма Украйна къде отиват:)))и в Курско бяха влезли бандерите и какво стана после :)))Абе Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:))
Коментиран от #25
19:20 13.06.2026
21 Пръцко
До коментар #12 от "Ами":Ха-ха, току що го забраниха - официално, със закон, кво ша кайш,а? чебурашка путинская :)))
Коментиран от #24
19:21 13.06.2026
22 Ами
До коментар #19 от "Соломон":Като ти покажеш къде е Израел точно:)))
19:21 13.06.2026
23 гост
До коментар #12 от "Ами":Скоро руския ще е забранен дори в самата Раша , щото официален ще е китайския !! А за Украйна не бери грижа , съвсем добре са си без смотания кремълски език , дори "рускоговорящите " вече не щат и да го чуят !!
Коментиран от #27
19:22 13.06.2026
24 Абе
До коментар #21 от "Пръцко":Кво да кажем,вижте границите на Украйна от Минските споразумения и сегашните и ще разберете :))кво става:))Иначе наркоманът във върнатите земи нищо не може да забрани :)и още ще връща:))
Коментиран от #28
19:23 13.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Айде,бе
До коментар #23 от "гост":Ами проблемъте,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и твоите пророчества само разсмиват :)),все така да ви се сбъдват като прогнозите за победата на Украйна от преди 2,3 години:)))
Коментиран от #51
19:26 13.06.2026
28 Соломон
До коментар #24 от "Абе":Така наречените Мински споразумения не отнасят до границите на Украйна
Коментиран от #30
19:27 13.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ами
До коментар #28 от "Соломон":Прав си,те Оланд и Меркел и те си признаха,че били фиктивни и затова сега Русия си върна 20 процента руска земя подарена на Украйна,нищо работа викат либерастите,колкото цяла България:)))
Коментиран от #31
19:31 13.06.2026
31 Соломон
До коментар #30 от "Ами":Кое от това което съм написал не разбра. Минските споразумения на засягат граници а прекратяване на огъня. Който пък се водеше от руската армия която Русия представи като местно опълчение. Само че нито са местни нито са опълчение
Коментиран от #38
19:36 13.06.2026
32 Николай II
19:36 13.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 az СВО Победа 81
То не беше "контранаступ", то не беше "размяна" на територии срещу Курска област, то не беше "блокада" на Крим.....
🤣🤣🤣
Коментиран от #44
19:42 13.06.2026
35 Путин
19:42 13.06.2026
36 Крум
19:45 13.06.2026
37 Констатация
Или най-малкото което може да и се случи да няма излаз на Черно море.
19:49 13.06.2026
38 Ами
До коментар #31 от "Соломон":Ти ли пишман Соломонови ще ни кажеш кои не са опълченци ,теб ако те питат и нашите опълченци ще отделиш от руските си събратя били се на Шипка под руски знамена.То излиза,че Русия рускоговорящите в подарените на Украйна земи трябва да ги остави там да забранят руския,а:))Ами мали ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Ами цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите сега пак се отричат ,ами на Соломонвците дедите и на Пасито кой спаси :)),бандерите ли:),Соломоне:))),пишман Соломоне:)
Коментиран от #49
19:52 13.06.2026
39 Нийл Пърт
19:54 13.06.2026
40 Кравария убер алес
19:57 13.06.2026
41 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
ха за ров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
20:03 13.06.2026
42 Тома
Коментиран от #43
20:27 13.06.2026
43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #42 от "Тома":Гледай Крим.
20:32 13.06.2026
44 Пфффффф
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":То не беше Киев за два дня...
20:32 13.06.2026
45 ИВО
20:35 13.06.2026
46 Знаещ
20:37 13.06.2026
47 Факт
20:38 13.06.2026
48 Летец Пешеходец
Коментиран от #53
20:44 13.06.2026
49 свилен
До коментар #38 от "Ами":Май не си прав повтаряш като папагал само руски клишета.
Коментиран от #54
20:47 13.06.2026
50 Еее най накрая... време беше
20:53 13.06.2026
51 гост
До коментар #27 от "Айде,бе":Ами проблема е , че аз от пророци не се интересувам , нито правя такива , това е по вашата част , хаха !! Просто знам какво пише в някои китайски документи и какво казва историята , което явно не ти изнася !! А тя казва , че след Афганистан , които за 10 години СССР даде жертви колкото сега Раша дава на месец от вече над 48 месеца , СССР не изкара и 2 години преди да се разпадне !! А беше мноооого по- малко пострадал и икономически и политически , дори нямаше санкции !!! Раша НЯМА да преживее тази война , края и ще е началото на разпада !! И е Кремъл много добре го знаят , затова не искат тя да свършва !! А Украйна победи наистина и то преди 4 години , когато не успяхте да влезете в Киев !!! Защото нищо друго няма значение за Кремъл , съществува ли суверенна и демократична Украйна , значи Кремъл е свършен !! Преживей го , неизбежно е !!
Коментиран от #52
20:54 13.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нали си знаеш
До коментар #48 от "Летец Пешеходец":Ти НЕ СИ УМЕН....
20:57 13.06.2026
54 Антиватник
До коментар #49 от "свилен":Затова му плащат.Да папагали руска пропаганда.
20:59 13.06.2026
55 На малкия
До коментар #10 от "Гост 35":пръст на който и да е боец на Украйна не можеш да стъпиш. Фашаги са агресорите - червената кагебистко-мафиотска кремълска хунта
21:11 13.06.2026