Висш украински командир: Идва предстоящ повратен момент във войната с Русия

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Украйна има шестмесечен прозорец, в който да отнеме инициативата на бойното поле от Русия и да засили позициите си за мирни преговори. Това заяви висш украински военен командир прогнозирайки, че повратната точка е неизбежна след повече от четири години война, пише Дан Пелещук за Ройтерс.

Руските сили постигнаха значителен напредък след пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., но напредъкът им се забави тази година. Украинските войски увеличават натиска на бойното поле, за да се опитат да ги отблъснат.

Бригаден генерал Андрий Билецки, командващ Трети армейски корпус на Украйна, една от най-уважаваните бойни сили на Украйна, заяви пред Ройтерс, че вярва, че руската армия е изтощена и неспособна да направи големи пробиви.

Ако украинските военни успеят да изградят и поддържат инерция в продължение на няколко месеца, те могат да поемат инициативата по фронтовата линия и да накарат Русия да се откаже от плановете си за последната част от Донецка област в Източна Украйна, която все още не е окупирала, отбеляза той.

"Вярвам, че следващите шест до девет месеца са повратна точка", посочи Билецки в неразкрито подземно място в североизточната част на Харковска област. "По-точно, мисля, че следващите шест са най-критичните", уточни той.

Въпросът кой контролира Донецк е препъни камък в подкрепяните от САЩ мирни преговори, които са в застой. Русия иска целия регион, а Украйна отказва да се изтегли от територия, която войските на Москва не са завладели.

"Трябва да определим насоките, в които можем да подобрим позициите си, да заемем някои стратегически точки и след това да говорим с руснаците от позиция на сила, а не на слабост, за наистина стабилно примирие", изтъкна Билецки, десен политически лидер, основател на закаления в битки батальон "Азов", който сега командва десетки хиляди войници. По думите му от военна гледна точка това е реалистично.

Руският президент Владимир Путин обеща да постигне победа в Украйна и заяви този месец, че смята, че войната е към края си.

Напредъкът на Русия е затруднен от решението на милиардера Илон Мъск да откаже на силите на Москва достъп до неговата сателитна интернет услуга Starlink. Междувременно Киев засили атаките със среден обсег на дронове срещу руските противовъздушни системи и логистика, помагайки на повече удари с голям обсег да достигнат до петролни и военни съоръжения в Русия.

Президентът Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Украйна е възвърнала близо 600 квадратни километра територия през 2026 г. Ройтерс не успя да потвърди тази информация. Москва в момента контролира почти една пета от Украйна.

Оценявайки военната ситуация, Джон Хелин от базираната във Финландия група за анализ на конфликти Black Bird повтори думите на Билецки, като посочи, че умората е проблем за руските сили, докато военните усилия на Украйна са възпрепятствани от недостиг на човешка сила. "Изглежда, че четири или пет месеца след началото на тази година е много по-вероятно руснаците да се изтощят, преди украинските проблеми да стигнат до критична точка", каза той.

Базираният в САЩ Институт за изследване на войната съобщи, че силите на Киев сега "активно оспорват позиционния характер на войната" и скоро биха могли да бъдат способни да провеждат ограничени механизирани атаки.

Руските войски настъпват към "Крепостния пояс" в Източна Украйна, където бушуват боеве в стратегически важния град Константиновка, южния му край. Съзвездието от силно укрепени градове е опора на украинската отбрана. Превземането му би поставило Русия в позиция, в която да заплаши останалата част от Донбас.

Билецки, чиито сили държат над една десета от общата фронтова линия, заяви, че войските му здраво държат фланга около Славянск, северния бастион на пояса, и принуждават Русия да атакува града челно.

Такива скъпоструващи атаки са помогнали за изтощаването на руските сили и са довели до тежки загуби на полеви командири, каза той, което определи като професионална деградация на московските военни. "Липсата на персонал вече не им позволява да напредват по начина, по който са напредвали например преди година", отбелязва Билецки.

Билецки смята, че е твърде рано да се правят изводи от неотдавнашния успех на Киев, но че Украйна може да се възползва от него, като продължи атаките от среден обсег и напредва внимателно. Москва "радикално губи" в комуникациите на бойното поле заради мерките на Мъск срещу използването на Starlink, твърди Билецки.

Но той определи страните като равнопоставени в развиващите се технологии - като Украйна е водеща в безпилотните наземни превозни средства (БНП) и тежките бомбардировачи, а Русия печели надпреварата за оптични дронове, които не могат да бъдат заглушавани.

Като потенциален план за модернизирана украинска армия, неговият корпус ръководи усилията за трансформиране на обучението и интегриране на нови технологии като БНП като важна част от бойната си стратегия. Подразделенията на Билецки са водещи в разполагането на скрити дронове-камикадзе и роботи, въоръжени с картечници или ракетни установки, за да заменят значителна част от пехотата, като целта е 30% до 2027 г.

Следващата "революция" ще позволи на командирите да организират по-"креативни" комбинирани щурмови операции, като същевременно запазват ценните войски, заяви Билецки. "Това ще се случи тази година и мисля, че ще покажем как нашият корпус е ярък пример за това", каза още той.