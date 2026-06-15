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Руската армия твърди, че напредва в Донбас. Украйна порази два моста между Крим и Херсонска област
  Тема: Украйна

Руската армия твърди, че напредва в Донбас. Украйна порази два моста между Крим и Херсонска област

15 Юни, 2026 15:07 1 422 55

  • украйна-
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  • русия-
  • война-
  • лиман

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи още за превземането на 35 сгради в Лиман - град в северната част на Донецка област

Руската армия твърди, че напредва в Донбас. Украйна порази два моста между Крим и Херсонска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия съобщи за поредно превзето село в Донецка област, Източна Украйна, предаде БТА.

Руските въоръжени сили са "освободили" Артьома (старото име на населения пункт, преименуван през 2016 г. от украинските власти на Долгая Балка - бел. ред.), обяви днес Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

Тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Долгая Балка се намира в Константиновски район, на малко повече от 10 километра югозападно от Константиновка

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес за над 100 превзети сгради в този град, за който сега се водят ожесточени сражения.

Според геолокационни кадри от вчера, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руската армия настъпва към Константиновка както от изток, така и от запад. Тя вече има позиции в южната, източната и западната част на града, но украинските части в центъра имат път за снабдяване от север.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи още за превземането на 35 сгради в Лиман - град в северната част на Донецка област, за който също се водят сражения.

Русия контролира над 80% от този източен украински регион, който е обявила за анексиран.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) междувременно каза тази сутрин, цитиран от Укринформ, че вчера са станали общо 213 сражения.

Най-голям брой сблъсъци е имало на Покровското направление, Донецка област, както и в района на град Гуляйполе, в съседната Запорожка област, се казва в изявлението, публикувано във Фейсбук.

ВСУ обявиха по-рано днес, че са поразили два моста между Кримския полуостров и окупираната от Русия част от Херсонска област - Чонгарския и този между Геническ и Арабатската коса. Трафикът по тези пътни съоръжения е бил спрян, се казва в изявлението.

Впоследствие ВСУ казаха, че движението по контролно-пропускателния пункт Джанкой между Северен Крим и южната част на Херсонска област е било възстановено с помощта на понтони.

Тези твърдения също не са проверени по независим път.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 продължение

    36 15 Отговор

    До коментар #1 от "Да ви светна":

    ▪„Киевски иновационен терминал „Нова поща“, който доставя и съхранява продукти с двойна употреба, включително такива за производство на безпилотни летателни апарати, роботизирани системи и системи за електронна война;

    ▪ПАО „Днепровски завод за електромеханично оборудване“, промишлени предприятия в град Харков „Greenhouse Solution“ и ООД „DT-1 Group“, които сглобяват бойни глави за безпилотни летателни апарати и ракети от различни типове.

    ▪Освен това са повредени военни летища във Василков, Уман, Черкаси и Красная Слободка, както и териториални центрове за набиране на персонал в град Киев.

    ✅Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени.

    ❕Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура.

    ▫Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.

    ▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност

    Коментиран от #5, #55

    15:12 15.06.2026

  • 3 Мария Атанасова

    32 9 Отговор
    Забележете разликата на мисирката....
    Русия твърди, а Украйна порази. Хахаха. СеродоидноИзчадиеГотово ЗаПариДа ПишеКаквотоИНаредиГосподаря.

    15:12 15.06.2026

  • 4 Соломон

    20 25 Отговор

    До коментар #1 от "Да ви светна":

    Само да попитам.Щаба на черноморсия флот напуснали Крим.

    Коментиран от #22

    15:13 15.06.2026

  • 5 В.В.П. властелинът на члмите

    16 25 Отговор

    До коментар #2 от "продължение":

    Члмите от изток тръгнаха на джхад срещу православието!!! Но Господ гледа, а той няма да ви прости!!!

    15:15 15.06.2026

  • 6 Гошо

    36 11 Отговор
    Тая нощ на тия в Киев руснаците такъв им го отвъртеха че ония си гръмнаха църквата

    Коментиран от #9, #14

    15:15 15.06.2026

  • 7 матю хари

    17 34 Отговор
    Крим е почти отрязан от връзката си с Русийката.

    Следва десант на украинците в Крим и на НАТО в Калининград.

    С Русийката е свършено.

    Коментиран от #13, #42

    15:16 15.06.2026

  • 8 Примати

    12 30 Отговор
    Думата която е използвана в заглавието ТВЪРДИ е идеално подбрана. Тоест няма доказателства на езика на психиатрите… Украйна лека по лека напредва като от три месеца насам е освободила 600 квадратни километра. От вчера цената на петрола падна с 5 долара и резултата не закъсня. Годишният бюджетен дефицит на Русия се увеличи с два милиарда за ден и половина. Сега е 83 милиарда. Невъзможно е да има такива плащания на всеки два дни но поне със сигурност такава цена на петрола ще отвори още по - голяма дупка. Сега ако някой фен на Путин реши да ми пише че е невъзможно за два дни да има нов дефицит от допълнителни 2 милиарда ще се наложи да напиша пояснителен коментар за механизмите на разплащания към МО на Русия и за азиатските борси на петрол

    Коментиран от #15, #53

    15:19 15.06.2026

  • 9 доктор

    20 13 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    украинцитене са християни, украинска нация няма.

    Коментиран от #16

    15:19 15.06.2026

  • 10 Наблюдател

    27 10 Отговор
    Сутринта писахте че руското настъпление било спряно а сега какво излезе съвсем друго.Пред действителноста атлантическите медии ще се наложи да развеят белия байрак.

    15:21 15.06.2026

  • 11 Копейки

    12 21 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #18

    15:22 15.06.2026

  • 12 АХАХАХА

    12 24 Отговор
    Руската т.нар. армия напредва от 5 години и все там си стои след като избяга и изостави Херсон и Харков.

    15:22 15.06.2026

  • 13 хахахахха

    22 11 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    много сте се размечтали,само с мечтите и ще си останете,Крим е на Русия!

    15:23 15.06.2026

  • 14 Град Козлодуй

    12 22 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    15:24 15.06.2026

  • 15 хахахахха

    17 9 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    ей го още един фантазьор,не са ли те учили че за да върви една пропаганда трябва да има и малко истина,а ти само лъжи си надраскал

    15:26 15.06.2026

  • 16 1945

    12 20 Отговор

    До коментар #9 от "доктор":

    украинците са християни, а руснаците не са. Те са комунисти.

    Коментиран от #17

    15:27 15.06.2026

  • 17 Мдааа бе

    15 7 Отговор

    До коментар #16 от "1945":

    като нашия стоян георгиев с двата леви чипика....известен като сиса и деса. :))

    15:30 15.06.2026

  • 18 Объркана копейка

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки":

    Нас няма ли да ни освобождава ?
    Да печем ли питите,
    да епилираме gynapите,
    за на Кариров козарите

    15:30 15.06.2026

  • 19 световните новини

    7 16 Отговор
    The Telegraph- Путин случайно направи това, което беше най-лошият вариант за него.

    Коментиран от #26

    15:32 15.06.2026

  • 20 Клети съветски Zoмбита 🤪

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Да ви светна":

    тошко сВодката винаги познава и ... поздравява. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    15:33 15.06.2026

  • 21 хахахахха

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    истината боли нали

    15:35 15.06.2026

  • 22 неВероярна история

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Однаждый союзники решили проучить Сталина и не вставать при его появлении.
    Сталин вошёл. Остановился. Посмотрел на них долгим, тяжёлым, «грозным» взглядом. Черчилль не выдержал — встал.

    15:36 15.06.2026

  • 23 Хехе

    6 16 Отговор
    Русия напредва, но на заден ход! Или както сега се казва модерно - НАПРЕДВА ОТРИЦАТЕЛНО!

    Коментиран от #29

    15:36 15.06.2026

  • 24 Без име

    16 7 Отговор
    Константиновка почти цялата е в ръцете на руснаците. Пишат го независими източници, ама вие не казвате.

    Коментиран от #32

    15:37 15.06.2026

  • 25 хихи

    5 12 Отговор
    русия напредва бавно, но сигурно към пропастта 😂😂😂

    15:40 15.06.2026

  • 26 хахахахха

    12 4 Отговор

    До коментар #19 от "световните новини":

    има разлика между световни и евр0гейски медии(за които цял свят знае че освен пропаганда,друго не излиза от тях)

    Коментиран от #28

    15:41 15.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хихи

    6 11 Отговор

    До коментар #26 от "хахахахха":

    а какво да ги правим русо0гейските медии, които превърнаха руснаците в зомбита 😂😂😂

    15:42 15.06.2026

  • 29 хахахахха

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хехе":

    в мечтите ти може и да е така,но реалността е съвсем друга

    15:43 15.06.2026

  • 30 Няма нужда!

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Да ви светна":

    Аз чакам да се сключи мирът. Виж такова нещо би ме впечатлило сериозно. Ощ еот самото начало смятам войната между двете държави, които първо бяха в СССР, а после в ОНД за дълбоко погрешно действие и на двете страни, както и всикчи взаимни поражения за абсолютно безсмислени, но очевидно моето мнение не е важно. Поне мога да не се интересувам кой кого бил утрепал и кой какво бил строшил. Друго не мога да направя.

    15:45 15.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Даа...

    5 10 Отговор

    До коментар #24 от "Без име":

    5-та година "Киев за почти 3 дня" ...

    Коментиран от #43

    15:46 15.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Положението на Русия става все по-хуже и навлиза все по-уже ☝️😄

    15:50 15.06.2026

  • 36 Анонимен

    4 5 Отговор
    Отчитането на напредъка с брой превзети сгради е последният писък на модата .За толкова години все пак е нещо.Капка по капка вир,накрая язовир.Случва се неочакваното ,на фона на енергичните напъни на цяла Европа,диктувани от главната акушерка .

    15:51 15.06.2026

  • 37 Как

    5 1 Отговор
    Този на снимката прилича на Доган.Да не е той?

    Коментиран от #44

    15:52 15.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Лъжа

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Българския народ винаги е подкрепял Русия,и винаги ще бъде така!Българите ненавиждат хахлите,те са нагли и злобни, затова трябва да се терминират

    Коментиран от #50

    16:03 15.06.2026

  • 41 Захарова

    2 3 Отговор
    Руската армия напредва като пред Х..У...Й.
    С тласкане назад.

    16:03 15.06.2026

  • 42 ХА-ХА-ХА-ХА-ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Пинокиооооооо, Верно си по-добърот Шкумбата :)))

    16:04 15.06.2026

  • 43 От Киев за два дня

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Даа...":

    Три дни на опашка за бензин 😂.
    ПОЗОР!

    Коментиран от #45, #47

    16:05 15.06.2026

  • 44 Като две капки вода

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Как":

    Прилича, но Доган никога няма да се бие на страната на Зеленото:)

    Коментиран от #48

    16:05 15.06.2026

  • 45 хахахахха

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "От Киев за два дня":

    голям си фантазьор

    16:06 15.06.2026

  • 46 Кук

    2 3 Отговор
    Тия 4 години напредвад и един малък Донбас не могат да презвемат.

    16:07 15.06.2026

  • 47 Като две капки вода

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "От Киев за два дня":

    Виж, ако беше Шиши, него и без това украинската посланичка го закичи с медал за храброст от Украйна..

    16:07 15.06.2026

  • 48 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Като две капки вода":

    Нали закъса с кинтите.Пеевски го одруса.Може да е решил да се хване на работа?

    16:08 15.06.2026

  • 49 Източна римска империя

    3 4 Отговор
    Русия кога ще върнат меча на Кубрат и пръстените му, подарък от император Ираклий,на зет му кубрат,само крадът тия руските племена

    16:08 15.06.2026

  • 50 А ГДЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Лъжа":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #52

    16:11 15.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Аве мишкар

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "А ГДЕ":

    като ви заставят да я възстановявате,ще видиш къде е

    16:21 15.06.2026

  • 53 Тези

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    600 квадратни километра ги тиражирате вече цяла седмица, но не посочвате нито едно село като ориентир. Що тъй? На луната ли са тез квадратни километри?

    16:24 15.06.2026

  • 54 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "хихи":

    нещо си се объркал гейт@ците са в джендърландия(ес),руснаците нямаме нищо с тези извращения,ваш патент са си

    16:25 15.06.2026

  • 55 понеже изтриха коментар 1

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "продължение":

    ❗Тази вечер, в отговор на терористичните атаки на режима в Киев, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни въздушни, наземни и морски оръжия с голям обсег и дронове срещу обекти на отбранителната промишленост в градовете Киев, Харков и Днепропетровск.

    💥Засегнати предприятия:

    ▪АД „Киевски радарен завод“, който разработва и произвежда компоненти за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и произвежда и ремонтира военни радарни системи;

    ▪цех за производство и подготовка за употреба (конфигуриране) на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег на територията на филмовото студио „А. П. Довженко“;

    ▪Unmanned Technologies LLC, която извършва сглобяване на големи единици на далекобойни безпилотни летателни апарати от чуждестранни компоненти;

    ▪АД „Завод „Маяк“, който произвежда бойни глави за безпилотни летателни апарати и ускорители за крилати ракети „Фламинго“;

    ▪Киевският държавен завод „Буревестник“, който произвежда безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, както и радарно оборудване за украинските въоръжени сили;

    ▪Ukr Armo Tech LLC, която сглобява бойни глави (боеприпаси) за безпилотни летателни апарати и различни видове ракети;

    ▪Киевският агрегатен завод и Заводът за ремонт на граждански самолети № 410, които произвеждат самолети и космически апарати, произвеждат и ремонтират турбореактивни двигатели за самолети, както и компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег;

    16:26 15.06.2026

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