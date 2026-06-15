Руската армия твърди, че напредва в Донбас. Украйна порази два моста между Крим и Херсонска област

Русия съобщи за поредно превзето село в Донецка област, Източна Украйна, предаде БТА.
Руските въоръжени сили са "освободили" Артьома (старото име на населения пункт, преименуван през 2016 г. от украинските власти на Долгая Балка - бел. ред.), обяви днес Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.
Тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.
Долгая Балка се намира в Константиновски район, на малко повече от 10 километра югозападно от Константиновка
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес за над 100 превзети сгради в този град, за който сега се водят ожесточени сражения.
Според геолокационни кадри от вчера, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руската армия настъпва към Константиновка както от изток, така и от запад. Тя вече има позиции в южната, източната и западната част на града, но украинските части в центъра имат път за снабдяване от север.
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи още за превземането на 35 сгради в Лиман - град в северната част на Донецка област, за който също се водят сражения.
Русия контролира над 80% от този източен украински регион, който е обявила за анексиран.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) междувременно каза тази сутрин, цитиран от Укринформ, че вчера са станали общо 213 сражения.
Най-голям брой сблъсъци е имало на Покровското направление, Донецка област, както и в района на град Гуляйполе, в съседната Запорожка област, се казва в изявлението, публикувано във Фейсбук.
ВСУ обявиха по-рано днес, че са поразили два моста между Кримския полуостров и окупираната от Русия част от Херсонска област - Чонгарския и този между Геническ и Арабатската коса. Трафикът по тези пътни съоръжения е бил спрян, се казва в изявлението.
Впоследствие ВСУ казаха, че движението по контролно-пропускателния пункт Джанкой между Северен Крим и южната част на Херсонска област е било възстановено с помощта на понтони.
Тези твърдения също не са проверени по независим път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 продължение
До коментар #1 от "Да ви светна":▪„Киевски иновационен терминал „Нова поща“, който доставя и съхранява продукти с двойна употреба, включително такива за производство на безпилотни летателни апарати, роботизирани системи и системи за електронна война;
▪ПАО „Днепровски завод за електромеханично оборудване“, промишлени предприятия в град Харков „Greenhouse Solution“ и ООД „DT-1 Group“, които сглобяват бойни глави за безпилотни летателни апарати и ракети от различни типове.
▪Освен това са повредени военни летища във Василков, Уман, Черкаси и Красная Слободка, както и териториални центрове за набиране на персонал в град Киев.
✅Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени.
❕Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура.
▫Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.
▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност
Коментиран от #5, #55
15:12 15.06.2026
3 Мария Атанасова
Русия твърди, а Украйна порази. Хахаха. СеродоидноИзчадиеГотово ЗаПариДа ПишеКаквотоИНаредиГосподаря.
15:12 15.06.2026
4 Соломон
До коментар #1 от "Да ви светна":Само да попитам.Щаба на черноморсия флот напуснали Крим.
Коментиран от #22
15:13 15.06.2026
5 В.В.П. властелинът на члмите
До коментар #2 от "продължение":Члмите от изток тръгнаха на джхад срещу православието!!! Но Господ гледа, а той няма да ви прости!!!
15:15 15.06.2026
6 Гошо
Коментиран от #9, #14
15:15 15.06.2026
7 матю хари
Следва десант на украинците в Крим и на НАТО в Калининград.
С Русийката е свършено.
Коментиран от #13, #42
15:16 15.06.2026
8 Примати
Коментиран от #15, #53
15:19 15.06.2026
9 доктор
До коментар #6 от "Гошо":украинцитене са християни, украинска нация няма.
Коментиран от #16
15:19 15.06.2026
10 Наблюдател
15:21 15.06.2026
11 Копейки
Коментиран от #18
15:22 15.06.2026
12 АХАХАХА
15:22 15.06.2026
13 хахахахха
До коментар #7 от "матю хари":много сте се размечтали,само с мечтите и ще си останете,Крим е на Русия!
15:23 15.06.2026
14 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Гошо":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
15:24 15.06.2026
15 хахахахха
До коментар #8 от "Примати":ей го още един фантазьор,не са ли те учили че за да върви една пропаганда трябва да има и малко истина,а ти само лъжи си надраскал
15:26 15.06.2026
16 1945
До коментар #9 от "доктор":украинците са християни, а руснаците не са. Те са комунисти.
Коментиран от #17
15:27 15.06.2026
17 Мдааа бе
До коментар #16 от "1945":като нашия стоян георгиев с двата леви чипика....известен като сиса и деса. :))
15:30 15.06.2026
18 Объркана копейка
До коментар #11 от "Копейки":Нас няма ли да ни освобождава ?
Да печем ли питите,
да епилираме gynapите,
за на Кариров козарите
15:30 15.06.2026
19 световните новини
Коментиран от #26
15:32 15.06.2026
20 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #1 от "Да ви светна":тошко сВодката винаги познава и ... поздравява. 🤣🤣🤣
Коментиран от #21
15:33 15.06.2026
21 хахахахха
До коментар #20 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":истината боли нали
15:35 15.06.2026
22 неВероярна история
До коментар #4 от "Соломон":Однаждый союзники решили проучить Сталина и не вставать при его появлении.
Сталин вошёл. Остановился. Посмотрел на них долгим, тяжёлым, «грозным» взглядом. Черчилль не выдержал — встал.
15:36 15.06.2026
23 Хехе
Коментиран от #29
15:36 15.06.2026
24 Без име
Коментиран от #32
15:37 15.06.2026
25 хихи
15:40 15.06.2026
26 хахахахха
До коментар #19 от "световните новини":има разлика между световни и евр0гейски медии(за които цял свят знае че освен пропаганда,друго не излиза от тях)
Коментиран от #28
15:41 15.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хихи
До коментар #26 от "хахахахха":а какво да ги правим русо0гейските медии, които превърнаха руснаците в зомбита 😂😂😂
15:42 15.06.2026
29 хахахахха
До коментар #23 от "Хехе":в мечтите ти може и да е така,но реалността е съвсем друга
15:43 15.06.2026
30 Няма нужда!
До коментар #1 от "Да ви светна":Аз чакам да се сключи мирът. Виж такова нещо би ме впечатлило сериозно. Ощ еот самото начало смятам войната между двете държави, които първо бяха в СССР, а после в ОНД за дълбоко погрешно действие и на двете страни, както и всикчи взаимни поражения за абсолютно безсмислени, но очевидно моето мнение не е важно. Поне мога да не се интересувам кой кого бил утрепал и кой какво бил строшил. Друго не мога да направя.
15:45 15.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Даа...
До коментар #24 от "Без име":5-та година "Киев за почти 3 дня" ...
Коментиран от #43
15:46 15.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Владимир Путин, президент
15:50 15.06.2026
36 Анонимен
15:51 15.06.2026
37 Как
Коментиран от #44
15:52 15.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Лъжа
До коментар #38 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Българския народ винаги е подкрепял Русия,и винаги ще бъде така!Българите ненавиждат хахлите,те са нагли и злобни, затова трябва да се терминират
Коментиран от #50
16:03 15.06.2026
41 Захарова
С тласкане назад.
16:03 15.06.2026
42 ХА-ХА-ХА-ХА-ХА
До коментар #7 от "матю хари":Пинокиооооооо, Верно си по-добърот Шкумбата :)))
16:04 15.06.2026
43 От Киев за два дня
До коментар #32 от "Даа...":Три дни на опашка за бензин 😂.
ПОЗОР!
Коментиран от #45, #47
16:05 15.06.2026
44 Като две капки вода
До коментар #37 от "Как":Прилича, но Доган никога няма да се бие на страната на Зеленото:)
Коментиран от #48
16:05 15.06.2026
45 хахахахха
До коментар #43 от "От Киев за два дня":голям си фантазьор
16:06 15.06.2026
46 Кук
16:07 15.06.2026
47 Като две капки вода
До коментар #43 от "От Киев за два дня":Виж, ако беше Шиши, него и без това украинската посланичка го закичи с медал за храброст от Украйна..
16:07 15.06.2026
48 Как
До коментар #44 от "Като две капки вода":Нали закъса с кинтите.Пеевски го одруса.Може да е решил да се хване на работа?
16:08 15.06.2026
49 Източна римска империя
16:08 15.06.2026
50 А ГДЕ
До коментар #40 от "Лъжа":МОЧАТА?
Коментиран от #52
16:11 15.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Аве мишкар
До коментар #50 от "А ГДЕ":като ви заставят да я възстановявате,ще видиш къде е
16:21 15.06.2026
53 Тези
До коментар #8 от "Примати":600 квадратни километра ги тиражирате вече цяла седмица, но не посочвате нито едно село като ориентир. Що тъй? На луната ли са тез квадратни километри?
16:24 15.06.2026
54 хахахахха
До коментар #51 от "хихи":нещо си се объркал гейт@ците са в джендърландия(ес),руснаците нямаме нищо с тези извращения,ваш патент са си
16:25 15.06.2026
55 понеже изтриха коментар 1
До коментар #2 от "продължение":❗Тази вечер, в отговор на терористичните атаки на режима в Киев, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни въздушни, наземни и морски оръжия с голям обсег и дронове срещу обекти на отбранителната промишленост в градовете Киев, Харков и Днепропетровск.
💥Засегнати предприятия:
▪АД „Киевски радарен завод“, който разработва и произвежда компоненти за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и произвежда и ремонтира военни радарни системи;
▪цех за производство и подготовка за употреба (конфигуриране) на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег на територията на филмовото студио „А. П. Довженко“;
▪Unmanned Technologies LLC, която извършва сглобяване на големи единици на далекобойни безпилотни летателни апарати от чуждестранни компоненти;
▪АД „Завод „Маяк“, който произвежда бойни глави за безпилотни летателни апарати и ускорители за крилати ракети „Фламинго“;
▪Киевският държавен завод „Буревестник“, който произвежда безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, както и радарно оборудване за украинските въоръжени сили;
▪Ukr Armo Tech LLC, която сглобява бойни глави (боеприпаси) за безпилотни летателни апарати и различни видове ракети;
▪Киевският агрегатен завод и Заводът за ремонт на граждански самолети № 410, които произвеждат самолети и космически апарати, произвеждат и ремонтират турбореактивни двигатели за самолети, както и компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег;
16:26 15.06.2026