Владислав Панев: Всяка предизборна кампания Бойко Борисов обещава евтин природен газ

Всяка предизборна кампания Борисов подхваща темата за природния газ и как ей сега България ще залее цяла Европа със синьото гориво. След избори всичко потъва.

Това припомня във "Фейсбук" Владислав Панев.

Възникват няколко въпроса:

- Борисов е на власт от 2009 до 2021 г. с малки прекъсвания, а след това отново миналата година. За толкова години си оставаме 100% вносител на природен газ. Нещо повече. Спрени са проучванията и на конвенционален такъв (шистовия отделно). И то от мнозинство на ГЕРБ. Как така партията на Борисов хем е в основата на блокирането на проучвания и добив, хем сега ще ни залива.

- Изчисления показват, че може би в Северна България има залежи. Дали обаче те са рентабилни и дали ще се намери инвеститорски интерес са отделни въпроси. За находище край Генерал Тошево например интерес има. Проекта обаче (на конвенционален газ) е блокиран от местното РИОСВ, ръководено от несменяем кадър на ДПС Ново Начало (който излиза в болнични, за да не бъде уволнен, когато Борисов не е на власт).

- Говори се за в пъти по-ниски цени. Това са си изцяло предизборни димки. Държавата ще получава концесионни такси и може договора да включва компенсации за жителите на районите с добив, както и продажба на количества на ниски цени, но за пъти по-ниски си е изцяло пропаганда.

Добре е България да гарантира енергийната си независимост в свят със сериозни турболенции.

Със сигурност трябва да развиваме всички източници на енергия, които са икономически оправдани. Газът може да бъде такъв, но това не зависи от нашето желание, а от реална информация какво имаме в недрата си и колко струва да бъде извлечено. Естествено, че трябва да положим усилия в проучванията, така че да знаем какво имаме. Но да се хвалим отсега как заливаме Европа е супер несериозно и популистко. Бас държа, че през следващата кампания, когато и да е тя, това пак ще бъде дъвка за лов на шарани.

Отделно наличието на полезни изкопаеми не е гаранция за просперитет на една държава.

Доброто и ефективно управление и добрата среда за правене на бизнес е. По света има редица примери на богати на суровини държави с ендемична корупция, чието население въобще не живее богато. Има и позитивни примери разбира се. Но без реформи от коя страна на барикадата смятате, че ще сме ние?