Владислав Панев: Всяка предизборна кампания Бойко Борисов обещава евтин природен газ

Всяка предизборна кампания Борисов подхваща темата за природния газ и как ей сега България ще залее цяла Европа със синьото гориво. След избори всичко потъва.
Това припомня във "Фейсбук" Владислав Панев.
Възникват няколко въпроса:
- Борисов е на власт от 2009 до 2021 г. с малки прекъсвания, а след това отново миналата година. За толкова години си оставаме 100% вносител на природен газ. Нещо повече. Спрени са проучванията и на конвенционален такъв (шистовия отделно). И то от мнозинство на ГЕРБ. Как така партията на Борисов хем е в основата на блокирането на проучвания и добив, хем сега ще ни залива.
- Изчисления показват, че може би в Северна България има залежи. Дали обаче те са рентабилни и дали ще се намери инвеститорски интерес са отделни въпроси. За находище край Генерал Тошево например интерес има. Проекта обаче (на конвенционален газ) е блокиран от местното РИОСВ, ръководено от несменяем кадър на ДПС Ново Начало (който излиза в болнични, за да не бъде уволнен, когато Борисов не е на власт).
- Говори се за в пъти по-ниски цени. Това са си изцяло предизборни димки. Държавата ще получава концесионни такси и може договора да включва компенсации за жителите на районите с добив, както и продажба на количества на ниски цени, но за пъти по-ниски си е изцяло пропаганда.
Добре е България да гарантира енергийната си независимост в свят със сериозни турболенции.
Със сигурност трябва да развиваме всички източници на енергия, които са икономически оправдани. Газът може да бъде такъв, но това не зависи от нашето желание, а от реална информация какво имаме в недрата си и колко струва да бъде извлечено. Естествено, че трябва да положим усилия в проучванията, така че да знаем какво имаме. Но да се хвалим отсега как заливаме Европа е супер несериозно и популистко. Бас държа, че през следващата кампания, когато и да е тя, това пак ще бъде дъвка за лов на шарани.
Отделно наличието на полезни изкопаеми не е гаранция за просперитет на една държава.
Доброто и ефективно управление и добрата среда за правене на бизнес е. По света има редица примери на богати на суровини държави с ендемична корупция, чието население въобще не живее богато. Има и позитивни примери разбира се. Но без реформи от коя страна на барикадата смятате, че ще сме ние?
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:03 27.03.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
никой не може да Ви го даде❗
16:04 27.03.2026
3 Град Симитли
Беднотия--->>>боб--->>>газ ?!
16:06 27.03.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ВНОСИТЕЛИ на ТОК😱❗
16:06 27.03.2026
9 Баба Герга
Увеличиха бензина,
сума ти хранителни
стоки и какво ли
още не, а от
неделя разбрах,
че увеличават и
часа - от 3 щял
да стане на 4.
18:40 27.03.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "бандит методиев борисов-яшаров":Нашият шелф е проучван от "братушките" през 50-те години на 20век и те са казали, че НЯМА... Те това е проблемът сега и за това са всички напъни против проучванe и разработване...
19:10 27.03.2026
