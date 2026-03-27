Владислав Панев: Всяка предизборна кампания Бойко Борисов обещава евтин природен газ

Владислав Панев: Всяка предизборна кампания Бойко Борисов обещава евтин природен газ

27 Март, 2026 16:01 1 392 16

Добре е България да гарантира енергийната си независимост в свят със сериозни турболенции

Владислав Панев: Всяка предизборна кампания Бойко Борисов обещава евтин природен газ - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всяка предизборна кампания Борисов подхваща темата за природния газ и как ей сега България ще залее цяла Европа със синьото гориво. След избори всичко потъва.

Това припомня във "Фейсбук" Владислав Панев.

Възникват няколко въпроса:

- Борисов е на власт от 2009 до 2021 г. с малки прекъсвания, а след това отново миналата година. За толкова години си оставаме 100% вносител на природен газ. Нещо повече. Спрени са проучванията и на конвенционален такъв (шистовия отделно). И то от мнозинство на ГЕРБ. Как така партията на Борисов хем е в основата на блокирането на проучвания и добив, хем сега ще ни залива.

- Изчисления показват, че може би в Северна България има залежи. Дали обаче те са рентабилни и дали ще се намери инвеститорски интерес са отделни въпроси. За находище край Генерал Тошево например интерес има. Проекта обаче (на конвенционален газ) е блокиран от местното РИОСВ, ръководено от несменяем кадър на ДПС Ново Начало (който излиза в болнични, за да не бъде уволнен, когато Борисов не е на власт).

- Говори се за в пъти по-ниски цени. Това са си изцяло предизборни димки. Държавата ще получава концесионни такси и може договора да включва компенсации за жителите на районите с добив, както и продажба на количества на ниски цени, но за пъти по-ниски си е изцяло пропаганда.

Добре е България да гарантира енергийната си независимост в свят със сериозни турболенции.

Със сигурност трябва да развиваме всички източници на енергия, които са икономически оправдани. Газът може да бъде такъв, но това не зависи от нашето желание, а от реална информация какво имаме в недрата си и колко струва да бъде извлечено. Естествено, че трябва да положим усилия в проучванията, така че да знаем какво имаме. Но да се хвалим отсега как заливаме Европа е супер несериозно и популистко. Бас държа, че през следващата кампания, когато и да е тя, това пак ще бъде дъвка за лов на шарани.

Отделно наличието на полезни изкопаеми не е гаранция за просперитет на една държава.

Доброто и ефективно управление и добрата среда за правене на бизнес е. По света има редица примери на богати на суровини държави с ендемична корупция, чието население въобще не живее богато. Има и позитивни примери разбира се. Но без реформи от коя страна на барикадата смятате, че ще сме ние?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    10 5 Отговор
    това шарлатанин фашист а аз съм само шарлатанин

    Коментиран от #10

    16:03 27.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 5 Отговор
    Това което БорисОF може да Ви обещае -
    никой не може да Ви го даде❗

    16:04 27.03.2026

  • 3 Град Симитли

    10 4 Отговор
    Логичен е:
    Беднотия--->>>боб--->>>газ ?!

    16:06 27.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор
    От началото на 2026-та официално сме .....
    ВНОСИТЕЛИ на ТОК😱❗

    16:06 27.03.2026

  • 5 Лама Иво

    19 7 Отговор
    Оооо, каво става, Владко с дупе гладко? Скоро не си се качвал на хижата.

    16:20 27.03.2026

  • 6 На обещания

    17 0 Отговор
    и голословни приказки се е наслушал българина! Лошото е че някой “умни”главици отново ще гласуват за обещания!

    16:38 27.03.2026

  • 7 Реалист

    8 3 Отговор
    Каквото Баце може да ви обещае, никой не може да ви го даде !

    16:54 27.03.2026

  • 8 Търновец

    11 0 Отговор
    В Персия има много и нефт и газ и е сравнително близко на около 2200 км и през България тръбите ще отиват в ЕС само че двете много силни лобита - Израелско и Руско не дават. А миналата година започна полагането на тръби от Северна Африка до Италия и оттам на Северен към Австрия Чехия Германия. От Южна Италия до Петрич има няма 500 км и можем да пуснем тръби за газ и нефт а вместо това Трайчо Костов ходи за газ чак в САЩ

    17:22 27.03.2026

  • 9 Баба Герга

    5 1 Отговор
    Тия нямат спиране!
    Увеличиха бензина,
    сума ти хранителни
    стоки и какво ли
    още не, а от
    неделя разбрах,
    че увеличават и
    часа - от 3 щял
    да стане на 4.

    18:40 27.03.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "бандит методиев борисов-яшаров":

    Нашият шелф е проучван от "братушките" през 50-те години на 20век и те са казали, че НЯМА... Те това е проблемът сега и за това са всички напъни против проучванe и разработване...

    19:10 27.03.2026

  • 11 Виждате ли

    5 0 Отговор
    Този невзрачен човек? Има пари да ви бие по главата 100 години! И знаете от къде ги има? От договорка с ДС и Иван Костов с парите от държавата и приватизация! Айде пляскайте и гласувайте, Тея хамелеони, винаги ще намерят виновник да се задържат на власт!

    19:26 27.03.2026

  • 12 Някой

    5 1 Отговор
    Ами след ПП това е лесно изпълнимо обещание. Второ, ние газ нямаме, който да копаеме. Станахме вносители на всичко, той за природния газ се притеснил... не е наред в главата тоя.

    21:12 27.03.2026

  • 13 Мдааа

    0 1 Отговор
    Даже и за Европа имаме тиквата кой лъже

    06:38 28.03.2026

  • 14 Абе

    2 0 Отговор
    Тоа що гледа като петроханец?

    08:39 28.03.2026

  • 15 Блазе ви дерзайте

    0 0 Отговор
    Тиквата много боб яде!

    13:16 28.03.2026

  • 16 безпартиен

    0 0 Отговор
    Това, което български политик обещае, никой не може да го даде!А за този пък няма какво да се каже положително! Като главен секретар на МВР така гонеше организираната престъпност,че тогава се извършиха най много поръчкови убийства!След това нивото се вдигна и като министър председател започна едно строителство на магистрали и пътища! Резултат нито една довършена и пътища с дупки,а парите похарчени за тях ги няма! Парите ги няма,но ЗАЕМИ има!Вече няколко правителства уж не управлява,но решение какво да се прави взима!

    17:08 28.03.2026