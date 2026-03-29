Не е от еврото

Видяхте ли какво ви се случи, или още може? Че ще има още, не се съмнявайте. Платихте ли си последните сметки за месеца? Ядохте ли пица за 20 еврака? Влязохте ли в близката кръчма да изпиете две бири с картофки? Платихте ли сметката? Уроците на детето платихте ли? Колата мина ли ГТП? На зъболекар бяхте ли? Заплата взехте ли? Въобще, къде живеете? В паралелна вселена или във вашата си малоумна такава?

Кешът от миналата година намалява ли, или не го гледате, защото картинката е обезсърчителна? Докога ще стигне? До морето? До след морето? Въобще какво правим с морето? Достатъчно хитри ли сте, за да водите живота, който водехте преди три месеца? Евроинтегрирани ли сте, или можете и още? Чувствате ли общото бъдеще с хора, които вземат десет пъти повече от вас за същата работа? И пазаруват на по-тънки цени от тези във вашия магазин? Чухте ли колко фирми фалираха, или това не ви засяга?

Обществото вече е разделено на две – някаква абсурдна държавна администрация, която ще получава увеличения, бонуси, осигуровки и т.н., и всички останали. Те работят, като поддържат тази система на власт. Те не заявяват идеи, а вардят канчето с попара, до което са се добрали. Да ви кажа – по-умни излязоха.

Питам: Ти, българино, набута ли се в държавната администрация, че си траеш? Или твоята фирма е безсмъртна, може да работи на загуба и да те издържа, защото си невероятен пич? Исках да кажа служител? Заблуждаваш ли се още, че това е преходен период? Че като попремине, и цените ще се върнат там, където бяха? Чакаш да изгрее слънцето и да излязат марулите, за да се успокоиш ли?

Спомняш ли си кой гласува да нямаш право да вземеш отношение за парите ти? Прояви интелигентност и намери снимка с таблото от това гласуване. Няма как по-ясно да ти се каже. Няма по-откровено обяснение. Не можеш да го разчетеш ли? Нищо.

Само една фалцова топка ще ви пусна – на това табло не пише Радев или Прогресивна България. Казвам го ей така, да ви успокоя. Който ми намери такъв кадър, ще го черпя пица от 20 евро – обикновена. Къде отидоха тези муцуни, които не престанаха да бълват от телевизорите глупавите си предположения, че нищо нямало да се промени, дори напротив? Никой мисир ли няма смелост да ги попита какви ги говореха, а каква стана тя?

Продължавате ли да вярвате, че сте по-богати? За по-щастливи не говоря. Мисля си, че единственото нещо, което не е от еврото, е човешката тъпотия.

Ще ме прощавате.