Не е от еврото

Видяхте ли какво ви се случи, или още може? Че ще има още, не се съмнявайте. Платихте ли си последните сметки за месеца? Ядохте ли пица за 20 еврака? Влязохте ли в близката кръчма да изпиете две бири с картофки? Платихте ли сметката? Уроците на детето платихте ли? Колата мина ли ГТП? На зъболекар бяхте ли? Заплата взехте ли? Въобще, къде живеете? В паралелна вселена или във вашата си малоумна такава?
Кешът от миналата година намалява ли, или не го гледате, защото картинката е обезсърчителна? Докога ще стигне? До морето? До след морето? Въобще какво правим с морето? Достатъчно хитри ли сте, за да водите живота, който водехте преди три месеца? Евроинтегрирани ли сте, или можете и още? Чувствате ли общото бъдеще с хора, които вземат десет пъти повече от вас за същата работа? И пазаруват на по-тънки цени от тези във вашия магазин? Чухте ли колко фирми фалираха, или това не ви засяга?
Обществото вече е разделено на две – някаква абсурдна държавна администрация, която ще получава увеличения, бонуси, осигуровки и т.н., и всички останали. Те работят, като поддържат тази система на власт. Те не заявяват идеи, а вардят канчето с попара, до което са се добрали. Да ви кажа – по-умни излязоха.
Питам: Ти, българино, набута ли се в държавната администрация, че си траеш? Или твоята фирма е безсмъртна, може да работи на загуба и да те издържа, защото си невероятен пич? Исках да кажа служител? Заблуждаваш ли се още, че това е преходен период? Че като попремине, и цените ще се върнат там, където бяха? Чакаш да изгрее слънцето и да излязат марулите, за да се успокоиш ли?
Спомняш ли си кой гласува да нямаш право да вземеш отношение за парите ти? Прояви интелигентност и намери снимка с таблото от това гласуване. Няма как по-ясно да ти се каже. Няма по-откровено обяснение. Не можеш да го разчетеш ли? Нищо.
Само една фалцова топка ще ви пусна – на това табло не пише Радев или Прогресивна България. Казвам го ей така, да ви успокоя. Който ми намери такъв кадър, ще го черпя пица от 20 евро – обикновена. Къде отидоха тези муцуни, които не престанаха да бълват от телевизорите глупавите си предположения, че нищо нямало да се промени, дори напротив? Никой мисир ли няма смелост да ги попита какви ги говореха, а каква стана тя?
Продължавате ли да вярвате, че сте по-богати? За по-щастливи не говоря. Мисля си, че единственото нещо, което не е от еврото, е човешката тъпотия.
Ще ме прощавате.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гражданин
Коментиран от #39, #97, #102
13:03 29.03.2026
2 Да, ама сме
Коментиран от #113
13:06 29.03.2026
3 Кешът от миналата година намалява
Коментиран от #13
13:08 29.03.2026
4 много е хубаво
Коментиран от #57
13:08 29.03.2026
5 Хак
13:12 29.03.2026
6 Леля Гошо
13:19 29.03.2026
7 нннн
Българи, айде вече да мислите като гласувате! Трудно ви е да мислите, зная, но трябва!
Коментиран от #62, #126
13:20 29.03.2026
8 Факти
Коментиран от #32, #96
13:20 29.03.2026
9 Дядо Ставри
13:21 29.03.2026
10 ДрайвингПлежър
Просто е И ЕЦБ и ОИСР имат доклади за конвергенцията на икономиката - общо казано - ние сме на 60% от средните доходи и още по-назад от средната производителност - тия 40% разлика идват като инфлация!
Според ОИСР при идеалните все още условия на 2024 година ни трябват 30 години да стигнем средното за европа - към днешна дата (доклада не е излязъл но показателите падат на половина и повече) ще ни трябват ПОНЕ 50 години
ТОВА Е ПОЛОВИН ВЕК РОБУВАНЕ НА ЕВРОТО И БЕДНОСТ!!! Щото българина е тъп и послушен!
Коментиран от #65
13:22 29.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Единственият +
13:24 29.03.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Кешът от миналата година намалява":с цените на торовете няма да имаме и жито ти за хляб говориш...
брашно ако имаш на дървена пещ ще изпечеш домашно... ама без жито...
Коментиран от #21
13:25 29.03.2026
14 Даката
Коментиран от #78
13:26 29.03.2026
15 Дядо Кънчо
Коментиран от #72
13:26 29.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 малко истински факти
13:27 29.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 000
Коментиран от #47
13:28 29.03.2026
21 Дядо Кънчо
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":На село се ползва само оборски тор!
Коментиран от #110
13:29 29.03.2026
22 Даката
13:31 29.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зеления
Българите трябва да се обединят срещу еничарските партии, които ни набутаха в еврозоната и които ежедневно предават България - за националната ни валута, за Македония, за американските самолети на нашето летище, за златото ни което е извън пределите на родината /не може да държиш златните си резерви в Лондон, при положение че Лондон както направи със златото на Венецуела и го запорира, защото не им харесва техния президент Мадуро, може същото да го направи и с нас в един момент, ако нещо не им хареса/
И една вметка към автора на статията - Радев е за еврото, той не е решение на проблемите ни.
Просто не трябва да се гласува никога за ППДБ, Герб, ДПС, ИТН, БСП и за Радев
Има и други партии, някои с вариации, при някои гласуване с компромис не всички са особено читави, но все пак са по-добре от горните.
И Възраждане имат добри идеи, МЕЧ също, "България може" на Кузман тези партии поне залагат на нещо патриотично въпреки че помежду си имат различия, все пак са някаква алтернатива.
Коментиран от #43, #64, #67
13:33 29.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ШЕФА
13:33 29.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Накино
13:34 29.03.2026
29 Абсолютно точно
13:34 29.03.2026
30 Гощо
Коментиран от #49, #139
13:35 29.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Варна
Коментиран от #60
13:35 29.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Даката
Коментиран от #122
13:37 29.03.2026
36 Даката
13:39 29.03.2026
37 БеГемот
13:39 29.03.2026
38 алахулю фишер
13:40 29.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Даката
Коментиран от #56
13:41 29.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 алахулю фишер
13:43 29.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 руззззНациии
13:44 29.03.2026
45 Крива ракета
13:46 29.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Голям
До коментар #20 от "000":Сега е момента да си изтеглиш спестяванията и да ги вкараш в руските банки, там лихвеният процент е 13%, кажи това на всичките си приятели русофили, току-виж и сме се отървали от вас завинаги.
13:47 29.03.2026
48 А Бее !--- И Ти
Едно !
Л --- О !
С Главни Букви !
13:48 29.03.2026
49 Соломонови острови
До коментар #30 от "Гощо":На запад са Сърбия и Македония, а на изток Черно море. Май географията ти е слаба, и не само тя.
13:50 29.03.2026
50 Овцата си е овца
До коментар #43 от "Гад":Не бе, но за смрадливите тролчета ще има работа в селското стопанство, след като излязат от затвора.
13:53 29.03.2026
51 Зеления
До коментар #43 от "Гад":Гласувай си за Петроханската секта и дай специална преференция на вота на розовия пеньоар, никой не те е спрял и не ти пречи.
Коментиран от #55
13:55 29.03.2026
52 Даката
Много жалко но ще има хора които да се вържат на тези русофили... ако наистина Радев има такава преднина на предстоящите избори, само ще кажа Жалко за България, толкова герои си дадоха живота за свободата и независимостта на България и така да я подарим на подставените руски марионетки като Румен Радев... мислете хора за децата си, мислете за бъдещето на България, защото Русия винаги е била империя на злото, ама съвсем винаги... помислете преди да гласувате за краха на България, защото това ни чака с Румен Радев и "Боташ 2".
Коментиран от #61, #118
13:56 29.03.2026
53 МунчоЛЕТ
13:57 29.03.2026
54 Тома
14:00 29.03.2026
55 Гад
До коментар #51 от "Зеления":Аз ще гласувам за ГЕРБ, единствената партия, която е сторила за България изключително много... за такива чегъртачи, а това са всичките останали гладни партии вклчително и Румен Радевите ПП ДБ.
Коментиран от #59
14:00 29.03.2026
56 Ъъъъ
До коментар #40 от "Даката":"Няма по-отвратителни хора от русофилите, а този 60клук Емил Йотовски ги бие по всички показатели... може да стане министър в кабинета на Радев той такива зализани русофили най-ги обича."
Дака, въжето брат.... Най-евтино ще ти излезе. Хем ще спасиш себе си, хем близките си....
14:03 29.03.2026
57 Няма да много
До коментар #4 от "много е хубаво":Хубаво като почнат да мятат по Тех Молотов тази есен през болницата ще им излезе държавната службица!!!
14:04 29.03.2026
58 Наблюдател
Браво.
14:05 29.03.2026
59 За който и да гласуващ
59 За който и да гласуващ
Коментиран от #73
14:06 29.03.2026
60 Тъпото руско говедо Румен Радев
60 Тъпото руско говедо Румен Радев
14:08 29.03.2026
61 маке..
До коментар #52 от "Даката":Чанч и еваньие за бг-тата,дека двамата плондери ги излагаха че конституцята не им дава право да гласуват,,ЗА,,левчето или,,НЕ,,на изкуствената урсулска валута на една несъществуваща юръп държава,ако не беше боташ през тази зима нямахте да имате газ,оти не може да точите от транзитното масковско синьо гориво-дека минава през вазе за београд и австроунгария
Коментиран от #66
14:10 29.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Студопор
статията на Емил Йотовски събра 104 гласа. Не че човека не ви казваше истината и преди, ама тогава беше друго някак си.
освен че събра 104 гласа, в коментарите липсва обилното количество омраза и позициониране, което се наблюдаваше преди. Наричаха го "копейка" и какво ли още не. Сега се виждат "Браво" и спорадични одобротелни възгласи.
Май все пак взехте да схващате какво и защо ви говори Йотовски, а?
14:12 29.03.2026
64 ТИГО
До коментар #24 от "Зеления":Другарчеее пишеш колко да не заспиш ,на Българина не му дреме за другите важното е той да е добре !Никога няма да стане това което пишеш .Все същите са от 1945 година БОЛШЕВИКИ и техните слуги няма да има промяна ,няма да има и смяна нищо няма да се случи помни ми думите !Сами си го правим мизерното и ни харесва .
Коментиран от #79
14:13 29.03.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Даката
До коментар #61 от "маке..":Хайде първо Русия да се разпадне и тогава да мислите, за България... и тогава ако заслужавате ще ви дадем български паспорти, а до тогава у лево.
Коментиран от #75
14:16 29.03.2026
67 Студопор
До коментар #24 от "Зеления":Българите не се обединиха да си запазят лева, ще се обединят да си го върнат... И то щото някой ще им го разреши! Да, да! Открито ни казаха, че не сме достатъчно умни, за да взимаме такива решения (Хампарцунян) и че няма как да стане.
И да излезете по площадите, най-много да ви на бият някоя палка и да ви обгазят. Това е. И то в почивните дни. Понеделник сме на работа.
С мирни протести - толкова!!
14:16 29.03.2026
68 кой мy дpeмe
че Енчо още живее с пенсията на майка си
14:17 29.03.2026
69 1488
беше точно преди 3 месеца
14:18 29.03.2026
70 Трай бе, журналя
Коментиран от #108
14:19 29.03.2026
71 Ъъъъ
До коментар #62 от "Даката":"Кой ни иска извън Европа и НАТО..."
Изброй 5 ползи за теб от членството ни в ЕС, НАТО и приемането на еврото точно в този момент! 5 ползи общо!
Коментиран от #89
14:19 29.03.2026
72 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Дядо Кънчо":Дядо ти и баба ти канал нямаха.Чешмата на двора.Кенефа на двора.
90% от българите имаха по няколко да земя, но им я взели.
Правилно са я взели и са я ударили.
Борис 3 е опитал, но българския въшльо се е вкопчил в няколко дка, оре с волове и дървено рало.
Грешката на комунизма е..остави ги да глебуцат в калта с цървулите
Коментиран от #74
14:21 29.03.2026
73 Гад
До коментар #59 от "За който и да гласуващ":Това са наративи на руските орки... не ни санкционирайте защото ще е 3та световна война започната от руското джудже в Кремъл наречено Путин, Плюмкин, Плюшкин на галено ПутЮЮ... абе гадно име което ще бъде запомнено, като Хитлер навремето.
14:22 29.03.2026
74 Тъпото руско говедо
До коментар #72 от "Ха ХаХа":Грешката беше самият руски извратен комунизъм.
Коментиран от #77
14:23 29.03.2026
75 Ха ХаХа
До коментар #66 от "Даката":Ще се разпадне На Най Русия дръндар
14:24 29.03.2026
76 До смотания Йотовски
Коментиран от #82, #83, #90, #98, #117
14:24 29.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Възмутен
До коментар #14 от "Даката":"които им е задача да ви насочат какво да мислите"
Ти изобщо можеш ли да мислиш че някой трябва да те насочва.
Сега по-добре ли си от миналата година по това време - това сам не можеш ли да го видиш че някой трябва да насочва какво да мислиш.
Какво спечелихме от това че приехме еврото - този въпрос сам не можеш ли да си го зададеш че някой трябва да ти насочва какво да мислиш.
Само не знам от къде ви копат такива обратното на остри
14:28 29.03.2026
79 Гагомер
До коментар #64 от "ТИГО":Едно време, и хайдути и партизани са били патриоти, а днешните хайдуци познати като мутри, са всичко друго, но не и патриоти; те тва е проблема! Нет мутри - нет пробльема ...
Коментиран от #106
14:29 29.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Държавната Администрация
Коментиран от #84, #86
14:32 29.03.2026
82 Антитрол
До коментар #76 от "До смотания Йотовски":"Колко жилища бяха изкупени със сиви пари преди нова година"
Абе ти правиш ли разлика от обикновения българин с 700 евро заплата и приближените на крадливата власт които изкупуват жилища че трябва някак да узаконят откраднатите пари. Що не кажеш тежи жилища от колко човека са изкупени.
Живеят добре единствено един тесен кръг около ГЕРБ и ДПС.
14:33 29.03.2026
83 Банана джо
До коментар #76 от "До смотания Йотовски":Тъй, тъй кажи му го! Същото като онова, че 7% от мъжете са оправили 60% от жените, другите само на зеле, ако има, де.
14:33 29.03.2026
84 Ха ХаХа
До коментар #81 от "Държавната Администрация":На Господата родата....
14:33 29.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Учуден
До коментар #81 от "Държавната Администрация":Еми можеш ли да ми посочиш един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или пък родителите му да не са били такива че минаха 36 години.
14:35 29.03.2026
87 НАЦИОНАЛИСТ
ЕМИЛ, ЗА Д€РИБ€ИТ€-НЕМИЛ!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-ДЖ€Н Д€ РА$ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка(разбойкУ, р"ум€н", атана$OFF...) ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #91, #92
14:36 29.03.2026
88 Хахахх
Коментиран от #141
14:37 29.03.2026
89 Една причина достатъчна
До коментар #71 от "Ъъъъ":Ами ако си вън от ЕС и със сиромашкото левче при затворени граници щеше да бъдеш завършен Андрешко
Коментиран от #93
14:37 29.03.2026
90 Запознат
До коментар #76 от "До смотания Йотовски":"В момента българите живеят 100 пъти по-качествен живот спрямо онзи през 80-те"
Е така де ама господарите ти са на друго мнение - тогава бяхме на 23-то място по качество на живот а сега сме на 111-то след Гана. То не се гледа сега спрямо преди а се гледа тогава спрямо другите и сега спрямо другите. Светът върви напред но ние изоставаме.
Коментиран от #94
14:39 29.03.2026
91 Хахаха
До коментар #87 от "НАЦИОНАЛИСТ":Каква революция те гони? Стадото е с пълни тумбаци, няма да стане революция. А като гледам как се пазарува в момента и от доста време, май не му е толкова скъпо на българина.
Коментиран от #151
14:39 29.03.2026
92 Ха ХаХа
До коментар #87 от "НАЦИОНАЛИСТ":Ти ли бе с еерасите от ПП.ще правите антикомунистимеска революция.
Боклук Сър Джон
Коментиран от #149, #152, #153
14:39 29.03.2026
93 Антитрол
До коментар #89 от "Една причина достатъчна":"щеше да бъдеш завършен Андрешко"
Ти от къде знаеш какво е щяло да бъде - от посолството ли те увериха - ние сега сме Андрешковци. Сърбите нито са в ЕС нито са със евро и са два пъти по добре от нас. Що ли поляците не искат евро и се говори за "полекзит" а са десетократно по-добре от нас. Що ли швейцарците не приемат еврото - не можеш ми отговори.
Коментиран от #100, #101, #112
14:43 29.03.2026
94 Хахах
До коментар #90 от "Запознат":Ловеч мярката за качество на живота? Май няма такава. А в като изядем и изс..Ем създаденото от преди нас, тези след нас Как ще живеят или това е без значение, важното е сега тумбака да е зареден и да ходим на почивка с пари на заем, а тези след нас да ги връщат, това нас не ни касае.
Коментиран от #103
14:44 29.03.2026
95 Гого
14:49 29.03.2026
96 Стига глупостите!
До коментар #8 от "Факти":Цитирате информация от същите НПО-източници, които ни казват че всичко е Ок, но ние някакси не го усещаме. Както казал ония във вица "Аз на себе си ли да вярвам или на тъпаните".
14:49 29.03.2026
97 Морския
До коментар #1 от "Гражданин":Заминавай за руския рай.Не се мъчи тука.
14:49 29.03.2026
98 по..
До коментар #76 от "До смотания Йотовски":Будала племе от бг-то нема,все стъпват на криво..ако си беха направили нефтопровода от бургаз до александрополис,сега нямаше да чакат урсуль да им докара барел нефт през босфоро на 110$,оти нефтохимо е на 500 км по море от кремля дека барело е 50
14:49 29.03.2026
99 Тъпия
14:49 29.03.2026
100 Андрешко
До коментар #93 от "Антитрол":Ти недей гледа в чуждото канче Виж какъв цървул си и от къде си почнал Това за Швейцария и Полша е смешно сравнение за Сърбите по назад са
Коментиран от #107
14:50 29.03.2026
101 Гого
До коментар #93 от "Антитрол":Е, хайде кажи, де! Особено за швейцарците
14:51 29.03.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Запознат
До коментар #94 от "Хахах":"мярката за качество на живота? Май няма такава"
Има има и я публикуват всяка година - в нея влизат много неща - собствено жилище, достъп до здравеопазване и образование - много са да не ги изброявам и е долу горе точна защото в нея не сравняват държавите по БВП а отразяват реалната покупателна способност на гражданите им.
14:52 29.03.2026
104 я па тоя
14:53 29.03.2026
105 Всичко е относително
Коментиран от #111
14:53 29.03.2026
106 ТИГО
До коментар #79 от "Гагомер":Хайдутите ДА ,ама партизанин да беее !
14:56 29.03.2026
107 Антитрол
До коментар #100 от "Андрешко":И защо за Полша да е смешно сравнението - те тръгнаха от същото ниво като нас даже и бяха малко по-назад.
Ама не върви пропагандата и не можеш да ми отговориш те защо не искат еврото. Сигурно според такива като вас са русофили и подметки на Москва.
14:56 29.03.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 ПРИПОМНЯНЕ
14:58 29.03.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Потребител
До коментар #105 от "Всичко е относително":"пред всички каси опашки,почти всички колички пълни"
Ами хората пазаруват и се запасяват че утре всичко ще е още по-скъпо - когато няма инфлация никой не се запасява.
Коментиран от #119
14:59 29.03.2026
112 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #93 от "Антитрол":Любeзний мнeниeдaтeлю, Виe кoгa хoдихтe зa пocлeднo в Cърбия?
Нaвcякъдe cи личи, чe cирoмaшиятa ги e cтиcнaлa якo зa шиятa...Мъкa ми e кaтo ги глeдaм кoлкo ca зaкъcaли...Туриcтитe oт Бългaрия, в пoчивнитe дни, тaм ca "ГOЛЯМA РAБOТA"...Нo пък имa и нeщo пoлoжитeлнo, cръбcкитe цигaни чувcтвитeлнo ca ce рeдуцирaли нa тaзи тeритoрия...
15:01 29.03.2026
113 Виц
До коментар #2 от "Да, ама сме":" Скъпа имам желание да те заведа на кино или театър.Що бе,какво им е на Малдивите?" Искам да кажа,че всеки според възможностите си.Слушах в "Господар на седмицата" как някаква обясняваше,че 20 К не стигали за нормален живот на двама човека. Ами зависи от приоритетите ти.Важното е,да си в мир със себе си.И желанията ти да съвпадат с възможностите ти Хората са казали,като си здрав имаш много проблеми,а като си болен,имаш само един проблем.В стремежа си ДА АГИТИРАТ за и против,някои хора ПЛАШАТ НАРОЧНО.Да минават тези избори,че дано да се успокоят нещата.
15:06 29.03.2026
114 Кирил
15:07 29.03.2026
115 Простотията евроатлантическа
1. Връщане на лева, прекратяване на санкциите, внос на руски горива.
2. Бунтове, размирици, смяна на власта и изпълнение на първи вариант.
15:08 29.03.2026
116 Капан за наивници
15:09 29.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Моля кажете конкрено,
До коментар #52 от "Даката":Кое от казаното в статията не е вярно. Всеки може да слага етикети на хората, но не всеки може да говори с факти.
Коментиран от #123
15:13 29.03.2026
119 Всичко е относително
До коментар #111 от "Потребител":Няма как да се запасиш с храна за дълго.Пък и потреблението определя търсенето.Имало скъпи .домати и краставици.Ами,ако не се купуват,ще се скапят и другия път ще се замислят търговците.Ама се купуват.Може би в големите градове,има и бедни и богати хора.За мен лично,домати и краставици посред зима,не са вкусни.
15:15 29.03.2026
120 Аз съм веган
15:24 29.03.2026
121 Цвете
Коментиран от #131
15:24 29.03.2026
122 Некой
До коментар #35 от "Даката":Прав си!
Каквото каже на Тръмпича и на Нетаняху ония скачат и го правят веднага.
15:25 29.03.2026
123 Аз да ти кажа
До коментар #118 от "Моля кажете конкрено,":Първо--мачът за еврото и еврозоната е свирен,свирен е,т.е скоро няма нито да излезем от еврозоната,нито да си върнем лева,кой каквото да говори.Англичаните едва излязоха,та ние ли. Второ --излишно плаши,като се излиза от контекста на СКЪПО--ЕВТИНО.20 евро е пица в заведение Разбирам,че някои имат нужда да се хранят по заведения,но това не е реалния живот никъде по света.Нито Румен Радев, нито Костадинов ще могат да върнат нещата и краставиците да станат стотинки.Чудя се само,още ли има хора,които да вярват.
15:25 29.03.2026
124 Цвете
15:30 29.03.2026
125 Цвете
Коментиран от #132
15:31 29.03.2026
126 Киро
До коментар #7 от "нннн":Дай идея за кого да се гласува! Като погледне човек списъкът на желаещите за народната лИбов и му се отщява! А като прибавим и това,че като влязат в парламента забравят тези,които са ги избрали! И имат два дни от седмицата за такива срещи,но тогава това време ползват за своя бизнес или на хайлайф на екзотични места!
15:32 29.03.2026
127 Цвете
15:35 29.03.2026
128 Цвете
15:36 29.03.2026
129 МунчоЛЕТ
Коментиран от #135
15:36 29.03.2026
130 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ
И ТОЗИ ИМА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА ??!!!
И ЩЕ Е ЗАД ВАС НА ОПАШКАТА НА 25 МИР..👂
15:37 29.03.2026
131 Лелее
До коментар #121 от "Цвете":Какъв капан ? Не искате да се вдигат данъци,не искате да се теглят заеми,как да стане тогава.Знаеш ли,че от страните в еврозоната България е с най малък процент външен дълг спрямо БВП. За САЩда не говорим .Румен Радев още нищо не е казал,дали ще е ляво или дясно ориентиран,обаче със сигурност ще вдигне данъците.Песен ще ви се види предложението на ГЕРБ и коалиция за минимално увеличение на ДОД. Понякога ,хората вървят против собствените си интереси,но нищо не може да се направи.Ще се научим по трудния начин.
Коментиран от #134
15:38 29.03.2026
132 Антитрол
До коментар #125 от "Цвете":"НЕ Е ВИНОВНО ЕВРОТО, А КРАДЕНЕТО Е В ОСНОВАТА НА МИЗЕРИЯТА"
Права си за краденето ама нали тъкмо тези които крадат ни вкараха в еврозоната - момента за въвеждането му беше най-лошия възможен а защо ли те напъваха толкова че и конституцията нарушиха само и само да ни натикат там.
Приемането на еврото трябваше да стане когато има стабилно правителство и стабилна международна обстановка и някакъв растеж в еврозоната а не рецесия.
15:38 29.03.2026
133 Губи време
Коментиран от #136
15:40 29.03.2026
134 Антитрол
До коментар #131 от "Лелее":"Не искате да се вдигат данъци,не искате да се теглят заеми,как да стане тогава"
Ами с намаляване на разходите ама на подлогите през ум не им минава че може да не даваме 1.5 милиарда евро на укрите, да не даваме като испанците 5% от БВП на господарите им за оръжия втора употреба, да не даваме 33 милиарда за американски реактори, да намалим държавната администрация и калинките с по 35 000 лв заплати и най вече да намалим поне краденето на пари от фирми свързани с управляващите. Колко пъти вече трябва да разкриват схемите на крадене че на някои да им светне.
Коментиран от #137
15:44 29.03.2026
135 Избирател
До коментар #129 от "МунчоЛЕТ":"Гласувайте умно- не за Боташа, не за неговите Шарлатани с пачките"
Ами за кого да гласуваме - за двамата толупи и тези които ги изпраха и върнаха във властта ли и подлогите им от ИТН и БСП. Сигурно това е "умният" избор според нашите жълтопаветници.
15:48 29.03.2026
136 Възмутен
До коментар #133 от "Губи време":Пък кумира ти тиквата и прасето само умни работи говорят нали - или ти си от ония които ги изпраха и върнаха във властта като си направиха "сглобка" с тях.
15:51 29.03.2026
137 По принцип си прав
До коментар #134 от "Антитрол":Така е,обаче,вярно е,че и сам войнът е войн,но много сме "малки и слаби",за да разчитаме само на себе си.Твоето са добри намерения,но когато си в съюз,поемаш и ангажименти.Истината е,че не сме по-зле,просто някои хора излишно плашат други хора.
15:51 29.03.2026
138 уъбхбкх
15:53 29.03.2026
139 Западняк
До коментар #30 от "Гощо":Освен това, че е по богат запада с нищо друго не превъзхожда изтока
15:55 29.03.2026
140 цените наистина "хукнаха" нагоре
Чудя се защо се допуска да се изхвърля храна. Дори в големите вериги. Дребен пример - магданоз, копър по 1.79 лв връзката. Почти не се купува. Пожълтява, изхвърлят ги, по-свежите стръкчета ги смесват с новата доставка и пак същото. Защо ? Няма ли кой да определи нормална продажна цена?
И с плодовете и зеленчуците е така. Изгниват, но цената не пада, и когато вече са за изхвърляне, слагат по-ниска цена. Голяма глупост. Как им излиза сметката ?
Често ми се случва да видя намалени цени на някои продукти, но за съжаление вече не стават за консумация. И естествено, че ги изхвърлят.
15:55 29.03.2026
141 Какво прочетох скоро
До коментар #88 от "Хахахх":Вярно е.Ако до 60 г не си бил здрав,няма да оздравееш.Ако до 50 г не си се оженил и нямаш деца,няма да се ожениш.Ако до 40 г не си забогатял,няма да забогатееш.Ако до 30 г не си се изучил,няма да се изучиш..И това е защото на 20 години не си мислил.
15:59 29.03.2026
142 емил гьотоф
16:12 29.03.2026
143 д-р цветеслива синигерова-злобната
16:19 29.03.2026
144 Арни
16:25 29.03.2026
145 Клоун
16:37 29.03.2026
146 444444
16:38 29.03.2026
147 Анонимен
16:56 29.03.2026
148 Дедовия
17:27 29.03.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Дика
17:54 29.03.2026
151 НАЦИОНАЛИСТ
До коментар #91 от "Хахаха":ХА-ХУ, НАИСТИНА ИСКАМ РЕВОЛЮЦИЯ!
БЕЗ БОЙ Д€РИБ€ИТ€ (андр€шко И ганьо) НЯМА ДА $€ $ПРАТ ДА НИ УНИЩОЖАВАТ!
А ТУЛУПИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ, БЕДНИТЕ СА В ПЪТИ В ПОВЕЧЕ И $А Н€ ПО-МАЛКО ОПА$НИ, т€ $а мижитуркит€, които КР€ПЯТ $ТАТУКВОТО НА НАРОДНИТЕ ИЗ€ДНИЦИ!
НЕ НАРОД ,А МЪРША БЕ КАЗАЛ ПОЕТА...., СЛАДИЧКО Д€$И ВЪРТИ $И "ОМЛ€ТА"!
17:57 29.03.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.