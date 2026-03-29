Не е от еврото

29 Март, 2026 13:02 4 530 153

Обществото вече е разделено на две – някаква абсурдна държавна администрация, която ще получава увеличения, бонуси, осигуровки и т.н., и всички останали

Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски
Видяхте ли какво ви се случи, или още може? Че ще има още, не се съмнявайте. Платихте ли си последните сметки за месеца? Ядохте ли пица за 20 еврака? Влязохте ли в близката кръчма да изпиете две бири с картофки? Платихте ли сметката? Уроците на детето платихте ли? Колата мина ли ГТП? На зъболекар бяхте ли? Заплата взехте ли? Въобще, къде живеете? В паралелна вселена или във вашата си малоумна такава?

Кешът от миналата година намалява ли, или не го гледате, защото картинката е обезсърчителна? Докога ще стигне? До морето? До след морето? Въобще какво правим с морето? Достатъчно хитри ли сте, за да водите живота, който водехте преди три месеца? Евроинтегрирани ли сте, или можете и още? Чувствате ли общото бъдеще с хора, които вземат десет пъти повече от вас за същата работа? И пазаруват на по-тънки цени от тези във вашия магазин? Чухте ли колко фирми фалираха, или това не ви засяга?

Обществото вече е разделено на две – някаква абсурдна държавна администрация, която ще получава увеличения, бонуси, осигуровки и т.н., и всички останали. Те работят, като поддържат тази система на власт. Те не заявяват идеи, а вардят канчето с попара, до което са се добрали. Да ви кажа – по-умни излязоха.

Питам: Ти, българино, набута ли се в държавната администрация, че си траеш? Или твоята фирма е безсмъртна, може да работи на загуба и да те издържа, защото си невероятен пич? Исках да кажа служител? Заблуждаваш ли се още, че това е преходен период? Че като попремине, и цените ще се върнат там, където бяха? Чакаш да изгрее слънцето и да излязат марулите, за да се успокоиш ли?

Спомняш ли си кой гласува да нямаш право да вземеш отношение за парите ти? Прояви интелигентност и намери снимка с таблото от това гласуване. Няма как по-ясно да ти се каже. Няма по-откровено обяснение. Не можеш да го разчетеш ли? Нищо.

Само една фалцова топка ще ви пусна – на това табло не пише Радев или Прогресивна България. Казвам го ей така, да ви успокоя. Който ми намери такъв кадър, ще го черпя пица от 20 евро – обикновена. Къде отидоха тези муцуни, които не престанаха да бълват от телевизорите глупавите си предположения, че нищо нямало да се промени, дори напротив? Никой мисир ли няма смелост да ги попита какви ги говореха, а каква стана тя?

Продължавате ли да вярвате, че сте по-богати? За по-щастливи не говоря. Мисля си, че единственото нещо, което не е от еврото, е човешката тъпотия.

Ще ме прощавате.


София / България
  • 1 Гражданин

    149 12 Отговор
    Мнозинството българи ежедневно сме унизени, смазани, обезверени - безработни или работещи бедни, пенсионери с мизерни пенсии, които не стигат за нищо, особено в последните месеци, в които спекула и приравняване на цените от левове в евро, заливат българския пазар. Докато статистиката отчита инфлация до 2-3 процента, всички сме свидетели на драстични скокове в цените на основни стоки и услуги - двойно и тройно. Тъжна история на обеднял народ, който се бори за оцеляване, докато „богопомазани" персони и самозабравили се котерии, наричащи се партии, за кой ли път обещават на ангро, за да се доберат до парламента.

    Коментиран от #39, #97, #102

    13:03 29.03.2026

  • 2 Да, ама сме

    147 10 Отговор
    В клуба на богатите. Е, вярно като прислуга. Така, че яжте си бананите целогодишно и се радвайте.

    Коментиран от #113

    13:06 29.03.2026

  • 3 Кешът от миналата година намалява

    95 10 Отговор
    а инфлацията се увеличава. Ситуацията ще стане трагична особенно и ако тока спре за 3-4 дни. Хляб няма да имаме даже с какво да си купим тогава.

    Коментиран от #13

    13:08 29.03.2026

  • 4 много е хубаво

    72 5 Отговор
    да си палицай на територията

    Коментиран от #57

    13:08 29.03.2026

  • 5 Хак

    66 12 Отговор
    да Ви леврото !

    13:12 29.03.2026

  • 6 Леля Гошо

    88 6 Отговор
    Капучино в Коста 8 лева, чери домати 13 лева, не е лъжа че сме в клуба на цени за богати

    13:19 29.03.2026

  • 7 нннн

    105 15 Отговор
    Ние гласувахме за тия, дето ни вкараха в кланицата ,,Еврозона". Каквото сам си направиш...
    Българи, айде вече да мислите като гласувате! Трудно ви е да мислите, зная, но трябва!

    Коментиран от #62, #126

    13:20 29.03.2026

  • 8 Факти

    30 72 Отговор
    Топ 7 на държавите с най-висока инфлация в Европа: Турция, Румъния, Украйна, Русия, Беларус, Исландия и Молдова. Не трябваше да приемат еврото. Наиграха се.

    Коментиран от #32, #96

    13:20 29.03.2026

  • 9 Дядо Ставри

    17 10 Отговор
    Пица не ям, па ако ще и да съм гладен.

    13:21 29.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    82 15 Отговор
    Браво!!! на тъпия българин трябва да му се набива в тъпата глава!

    Просто е И ЕЦБ и ОИСР имат доклади за конвергенцията на икономиката - общо казано - ние сме на 60% от средните доходи и още по-назад от средната производителност - тия 40% разлика идват като инфлация!

    Според ОИСР при идеалните все още условия на 2024 година ни трябват 30 години да стигнем средното за европа - към днешна дата (доклада не е излязъл но показателите падат на половина и повече) ще ни трябват ПОНЕ 50 години

    ТОВА Е ПОЛОВИН ВЕК РОБУВАНЕ НА ЕВРОТО И БЕДНОСТ!!! Щото българина е тъп и послушен!

    Коментиран от #65

    13:22 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Единственият +

    44 9 Отговор
    от €, е ча на база нашенският си лев, наложен на евро валутата, гордо можем да го зовем ЛЕВро! А на база изминали три месеца, пак гордо можем да обявим- лева е с по-голяма покупателна стойност от тази, която му случват на леврото!

    13:24 29.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    49 9 Отговор

    До коментар #3 от "Кешът от миналата година намалява":

    с цените на торовете няма да имаме и жито ти за хляб говориш...
    брашно ако имаш на дървена пещ ще изпечеш домашно... ама без жито...

    Коментиран от #21

    13:25 29.03.2026

  • 14 Даката

    37 116 Отговор
    Ах, няма по-отвратителни от русофилските бoклуци, които им е задача да ви насочат какво да мислите в тази посока която е угодна на русофила Румен Радев, а именно че управляващите нерусофили са виновни за всичко.

    Коментиран от #78

    13:26 29.03.2026

  • 15 Дядо Кънчо

    23 64 Отговор
    От града съм и с куфар отивам на село. В такова село в планината, дето все още истнее и там няма ТеКеЗеСарски управници. Там има всичко. Напълвам куфара с храна, плащам и се връщам обратно в градчето. Така правя всяки две седмици. Радостен съм, че все още мога да си купя това що отглеждаше баба ми и дядо ми, преди да им изземат земята и да ги натикат да работят за комунистите като роби.

    Коментиран от #72

    13:26 29.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 малко истински факти

    29 75 Отговор
    Тоя жалкия, вече е станал ялов агитатор на Регресивна България - крадливите олигарси на радево-крадевия аватар.

    13:27 29.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 000

    52 8 Отговор
    Банките в бг кредитират като луди. Ецб държи олп нисък. Всичко ще ни оберат. До шушка.

    Коментиран от #47

    13:28 29.03.2026

  • 21 Дядо Кънчо

    34 6 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    На село се ползва само оборски тор!

    Коментиран от #110

    13:29 29.03.2026

  • 22 Даката

    16 25 Отговор
    Русофила Тръмп нападна Иран и цените на горивата скочиха....

    13:31 29.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зеления

    47 24 Отговор
    Българите трябва да се обединят около каузата да се върне българския лев като национална валута, това е жизненоважно за държавата ни !
    Българите трябва да се обединят срещу еничарските партии, които ни набутаха в еврозоната и които ежедневно предават България - за националната ни валута, за Македония, за американските самолети на нашето летище, за златото ни което е извън пределите на родината /не може да държиш златните си резерви в Лондон, при положение че Лондон както направи със златото на Венецуела и го запорира, защото не им харесва техния президент Мадуро, може същото да го направи и с нас в един момент, ако нещо не им хареса/
    И една вметка към автора на статията - Радев е за еврото, той не е решение на проблемите ни.
    Просто не трябва да се гласува никога за ППДБ, Герб, ДПС, ИТН, БСП и за Радев
    Има и други партии, някои с вариации, при някои гласуване с компромис не всички са особено читави, но все пак са по-добре от горните.
    И Възраждане имат добри идеи, МЕЧ също, "България може" на Кузман тези партии поне залагат на нещо патриотично въпреки че помежду си имат различия, все пак са някаква алтернатива.

    Коментиран от #43, #64, #67

    13:33 29.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ШЕФА

    66 7 Отговор
    За това което пише Йотовски трябва да благодарим на българоубиеца Винету , ПП-ДБ педа.... и педоф.... Има Такива Нещастници, БСП - Български Стари Престъпници.Тово са българските еничари и продажници,готови за една жълтица и майките си да продадат.

    13:33 29.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Накино

    12 4 Отговор
    Абе я карай с 200 по авто магистрала Хемус , ама като видиш края й. си кажи молитвата ......

    13:34 29.03.2026

  • 29 Абсолютно точно

    49 7 Отговор
    Нито глас за ППДБ, ГЕРБСДС, ДПСтата, БСП и ИТН!!!

    13:34 29.03.2026

  • 30 Гощо

    25 49 Отговор
    Как за последните 30 години милион и половина емигрираха на запад и никой на изток! Не разбраха ли къде е по-добре да се живее?

    Коментиран от #49, #139

    13:35 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Варна

    63 6 Отговор
    Пак гласувайте за престъпника българоубиец Тулупа и ще получите още много от това.Този из.од се гордее че ни набута в Еврото с фалшиви данни за инфлация,доходи,БВП и тн.

    Коментиран от #60

    13:35 29.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Даката

    20 15 Отговор
    Единственият печеливш от войните в Близкия изток е единствено и само Путин.

    Коментиран от #122

    13:37 29.03.2026

  • 36 Даката

    26 15 Отговор
    Тъкмо санкциите срещу Русия започна да дава резултат и хоп Тръмп отново е на помощ и Русия започна да си пълни хазната...

    13:39 29.03.2026

  • 37 БеГемот

    35 8 Отговор
    На мене парите ми стигат....покриват ми разходите... сигурно половината дето ревете имате по големи доходи...ама като не можете да си контролирате харча е така...на мене ми липсва нормална човешка среда...и липсата и е свързана с това консумативно желание за притежание на вещи еднодневки буквално...едно време при соца пералнята и телевизора бяха като членове на семейството...сега фърга и нова...а душата празна...

    13:39 29.03.2026

  • 38 алахулю фишер

    8 4 Отговор
    не са иска ногу акъл , да вървиш след събитията и да проклетясваш

    13:40 29.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Даката

    24 52 Отговор
    Няма по-отвратителни хора от русофилите, а този 60клук Емил Йотовски ги бие по всички показатели... може да стане министър в кабинета на Радев той такива зализани русофили най-ги обича.

    Коментиран от #56

    13:41 29.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 алахулю фишер

    6 2 Отговор
    куто маниш боклука и нищо няма да остане туканка

    13:43 29.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 руззззНациии

    17 42 Отговор
    Пак ли тоя деббилл. За всичко му е виновен ЕС, в краен случай ЕЗ. Ама не си бие камшика към мухинасранск, що ли....

    13:44 29.03.2026

  • 45 Крива ракета

    9 15 Отговор
    Такива "държави", след Шенген и еврозоната, отиват директно по дяволите, подобно на Чечения, Грузия и Украйна.

    13:46 29.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Голям

    18 16 Отговор

    До коментар #20 от "000":

    Сега е момента да си изтеглиш спестяванията и да ги вкараш в руските банки, там лихвеният процент е 13%, кажи това на всичките си приятели русофили, току-виж и сме се отървали от вас завинаги.

    13:47 29.03.2026

  • 48 А Бее !--- И Ти

    3 10 Отговор
    А Бее !--- И Ти Си !

    Едно !
    Л --- О !

    С Главни Букви !

    13:48 29.03.2026

  • 49 Соломонови острови

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Гощо":

    На запад са Сърбия и Македония, а на изток Черно море. Май географията ти е слаба, и не само тя.

    13:50 29.03.2026

  • 50 Овцата си е овца

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Гад":

    Не бе, но за смрадливите тролчета ще има работа в селското стопанство, след като излязат от затвора.

    13:53 29.03.2026

  • 51 Зеления

    11 6 Отговор

    До коментар #43 от "Гад":

    Гласувай си за Петроханската секта и дай специална преференция на вота на розовия пеньоар, никой не те е спрял и не ти пречи.

    Коментиран от #55

    13:55 29.03.2026

  • 52 Даката

    14 33 Отговор
    Само гледайте как русофилските боклуци действат на психиката на хората, като все едно всичко е безнадеждно... безнадеждно ще стане когато русофилите дойдат на власт, затова искам всеки да гласува с името и лицето си, защото когато русофилите за пореден път погубят България искам да знам кои са боклуците гласували за русофилските боклуци.
    Много жалко но ще има хора които да се вържат на тези русофили... ако наистина Радев има такава преднина на предстоящите избори, само ще кажа Жалко за България, толкова герои си дадоха живота за свободата и независимостта на България и така да я подарим на подставените руски марионетки като Румен Радев... мислете хора за децата си, мислете за бъдещето на България, защото Русия винаги е била империя на злото, ама съвсем винаги... помислете преди да гласувате за краха на България, защото това ни чака с Румен Радев и "Боташ 2".

    Коментиран от #61, #118

    13:56 29.03.2026

  • 53 МунчоЛЕТ

    9 19 Отговор
    Радев ли не пише с неговите девет години, от които над две с негови служебни правителства? А може би той не зароби с Боташ страната, или пък не докара на власт Шарлатаните? Емиле, с коя глава мислиш?

    13:57 29.03.2026

  • 54 Тома

    22 0 Отговор
    Когато в една държава управлява мафията е така а българина се вдига срещу властта само ако му платят за протеста

    14:00 29.03.2026

  • 55 Гад

    5 34 Отговор

    До коментар #51 от "Зеления":

    Аз ще гласувам за ГЕРБ, единствената партия, която е сторила за България изключително много... за такива чегъртачи, а това са всичките останали гладни партии вклчително и Румен Радевите ПП ДБ.

    Коментиран от #59

    14:00 29.03.2026

  • 56 Ъъъъ

    5 25 Отговор

    До коментар #40 от "Даката":

    "Няма по-отвратителни хора от русофилите, а този 60клук Емил Йотовски ги бие по всички показатели... може да стане министър в кабинета на Радев той такива зализани русофили най-ги обича."

    Дака, въжето брат.... Най-евтино ще ти излезе. Хем ще спасиш себе си, хем близките си....

    14:03 29.03.2026

  • 57 Няма да много

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "много е хубаво":

    Хубаво като почнат да мятат по Тех Молотов тази есен през болницата ще им излезе държавната службица!!!

    14:04 29.03.2026

  • 58 Наблюдател

    23 8 Отговор
    Най-обективният и истински Журналист, когото съм срещал във вестник "Факти".
    Браво.

    14:05 29.03.2026

  • 59 За който и да гласуващ

    13 1 Отговор

    До коментар #55 от "Гад":

    България отива в канала щом и останалия свят вече там 3та световна тече скоро и кошмара на Хирошимата и Припят ще се завърне,😉💯

    Коментиран от #73

    14:06 29.03.2026

  • 60 Тъпото руско говедо Румен Радев

    9 15 Отговор

    До коментар #33 от "Варна":

    А ти сигурно ще гласуваш за русофили и руский мир???

    14:08 29.03.2026

  • 61 маке..

    18 4 Отговор

    До коментар #52 от "Даката":

    Чанч и еваньие за бг-тата,дека двамата плондери ги излагаха че конституцята не им дава право да гласуват,,ЗА,,левчето или,,НЕ,,на изкуствената урсулска валута на една несъществуваща юръп държава,ако не беше боташ през тази зима нямахте да имате газ,оти не може да точите от транзитното масковско синьо гориво-дека минава през вазе за београд и австроунгария

    Коментиран от #66

    14:10 29.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Студопор

    24 5 Отговор
    Интересно е как след 3 месеца евро:
    статията на Емил Йотовски събра 104 гласа. Не че човека не ви казваше истината и преди, ама тогава беше друго някак си.
    освен че събра 104 гласа, в коментарите липсва обилното количество омраза и позициониране, което се наблюдаваше преди. Наричаха го "копейка" и какво ли още не. Сега се виждат "Браво" и спорадични одобротелни възгласи.

    Май все пак взехте да схващате какво и защо ви говори Йотовски, а?

    14:12 29.03.2026

  • 64 ТИГО

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Зеления":

    Другарчеее пишеш колко да не заспиш ,на Българина не му дреме за другите важното е той да е добре !Никога няма да стане това което пишеш .Все същите са от 1945 година БОЛШЕВИКИ и техните слуги няма да има промяна ,няма да има и смяна нищо няма да се случи помни ми думите !Сами си го правим мизерното и ни харесва .

    Коментиран от #79

    14:13 29.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Даката

    5 13 Отговор

    До коментар #61 от "маке..":

    Хайде първо Русия да се разпадне и тогава да мислите, за България... и тогава ако заслужавате ще ви дадем български паспорти, а до тогава у лево.

    Коментиран от #75

    14:16 29.03.2026

  • 67 Студопор

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "Зеления":

    Българите не се обединиха да си запазят лева, ще се обединят да си го върнат... И то щото някой ще им го разреши! Да, да! Открито ни казаха, че не сме достатъчно умни, за да взимаме такива решения (Хампарцунян) и че няма как да стане.
    И да излезете по площадите, най-много да ви на бият някоя палка и да ви обгазят. Това е. И то в почивните дни. Понеделник сме на работа.
    С мирни протести - толкова!!

    14:16 29.03.2026

  • 68 кой мy дpeмe

    4 3 Отговор
    не е виновно еврото
    че Енчо още живее с пенсията на майка си

    14:17 29.03.2026

  • 69 1488

    23 1 Отговор
    помня доматите кат беха 4 лева, а не 4 евро
    беше точно преди 3 месеца

    14:18 29.03.2026

  • 70 Трай бе, журналя

    10 18 Отговор
    Ти, написалия тая тъпотия, наистина ли вярваш, че световната инфлация е заради приемането на еврото в България???? Или войната в Иран нямаше да се случи, ако не бяхме в Еврозоната или че нямаше инфлация от 2022г, когато изродите от руската федерация не нападнаха Украйна?

    Коментиран от #108

    14:19 29.03.2026

  • 71 Ъъъъ

    13 7 Отговор

    До коментар #62 от "Даката":

    "Кой ни иска извън Европа и НАТО..."

    Изброй 5 ползи за теб от членството ни в ЕС, НАТО и приемането на еврото точно в този момент! 5 ползи общо!

    Коментиран от #89

    14:19 29.03.2026

  • 72 Ха ХаХа

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Дядо Кънчо":

    Дядо ти и баба ти канал нямаха.Чешмата на двора.Кенефа на двора.
    90% от българите имаха по няколко да земя, но им я взели.
    Правилно са я взели и са я ударили.
    Борис 3 е опитал, но българския въшльо се е вкопчил в няколко дка, оре с волове и дървено рало.
    Грешката на комунизма е..остави ги да глебуцат в калта с цървулите

    Коментиран от #74

    14:21 29.03.2026

  • 73 Гад

    8 11 Отговор

    До коментар #59 от "За който и да гласуващ":

    Това са наративи на руските орки... не ни санкционирайте защото ще е 3та световна война започната от руското джудже в Кремъл наречено Путин, Плюмкин, Плюшкин на галено ПутЮЮ... абе гадно име което ще бъде запомнено, като Хитлер навремето.

    14:22 29.03.2026

  • 74 Тъпото руско говедо

    13 6 Отговор

    До коментар #72 от "Ха ХаХа":

    Грешката беше самият руски извратен комунизъм.

    Коментиран от #77

    14:23 29.03.2026

  • 75 Ха ХаХа

    8 2 Отговор

    До коментар #66 от "Даката":

    Ще се разпадне На Най Русия дръндар

    14:24 29.03.2026

  • 76 До смотания Йотовски

    12 24 Отговор
    В момента българите живеят 100 пъти по-качествен живот спрямо онзи през 80-те. Не ми обяснявай кое колко е скъпо. Аз виждам колко хора са на ресторант, какви коли карат, какви дрехи и телефони имат. Само не ми излизай с тия вредни писания кое колко е скъпо, щото и заплатите не са по 500лв, пенсийте непрекъснато растат, доходите на българина също. Колко жилища бяха изкупени със сиви пари преди нова година, те тези пари да ме са от нищото дошли!????

    Коментиран от #82, #83, #90, #98, #117

    14:24 29.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Възмутен

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "Даката":

    "които им е задача да ви насочат какво да мислите"

    Ти изобщо можеш ли да мислиш че някой трябва да те насочва.

    Сега по-добре ли си от миналата година по това време - това сам не можеш ли да го видиш че някой трябва да насочва какво да мислиш.

    Какво спечелихме от това че приехме еврото - този въпрос сам не можеш ли да си го зададеш че някой трябва да ти насочва какво да мислиш.

    Само не знам от къде ви копат такива обратното на остри

    14:28 29.03.2026

  • 79 Гагомер

    11 3 Отговор

    До коментар #64 от "ТИГО":

    Едно време, и хайдути и партизани са били патриоти, а днешните хайдуци познати като мутри, са всичко друго, но не и патриоти; те тва е проблема! Нет мутри - нет пробльема ...

    Коментиран от #106

    14:29 29.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Държавната Администрация

    13 0 Отговор
    На другарите родата внуци внучки правнучки

    Коментиран от #84, #86

    14:32 29.03.2026

  • 82 Антитрол

    17 3 Отговор

    До коментар #76 от "До смотания Йотовски":

    "Колко жилища бяха изкупени със сиви пари преди нова година"

    Абе ти правиш ли разлика от обикновения българин с 700 евро заплата и приближените на крадливата власт които изкупуват жилища че трябва някак да узаконят откраднатите пари. Що не кажеш тежи жилища от колко човека са изкупени.

    Живеят добре единствено един тесен кръг около ГЕРБ и ДПС.

    14:33 29.03.2026

  • 83 Банана джо

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "До смотания Йотовски":

    Тъй, тъй кажи му го! Същото като онова, че 7% от мъжете са оправили 60% от жените, другите само на зеле, ако има, де.

    14:33 29.03.2026

  • 84 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "Държавната Администрация":

    На Господата родата....

    14:33 29.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Учуден

    13 0 Отговор

    До коментар #81 от "Държавната Администрация":

    Еми можеш ли да ми посочиш един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или пък родителите му да не са били такива че минаха 36 години.

    14:35 29.03.2026

  • 87 НАЦИОНАЛИСТ

    8 4 Отговор
    ЕМИЛ ЙОТОВСКИ, КАКТО ВИНАГИ БОЛЕЗНЕНО ПРАВ!
    ЕМИЛ, ЗА Д€РИБ€ИТ€-НЕМИЛ!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-ДЖ€Н Д€ РА$ТИ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка(разбойкУ, р"ум€н", атана$OFF...) ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #91, #92

    14:36 29.03.2026

  • 88 Хахахх

    18 2 Отговор
    На инфлацията вече и викат повишаване на жизнения стандарт.

    Коментиран от #141

    14:37 29.03.2026

  • 89 Една причина достатъчна

    9 14 Отговор

    До коментар #71 от "Ъъъъ":

    Ами ако си вън от ЕС и със сиромашкото левче при затворени граници щеше да бъдеш завършен Андрешко

    Коментиран от #93

    14:37 29.03.2026

  • 90 Запознат

    11 6 Отговор

    До коментар #76 от "До смотания Йотовски":

    "В момента българите живеят 100 пъти по-качествен живот спрямо онзи през 80-те"

    Е така де ама господарите ти са на друго мнение - тогава бяхме на 23-то място по качество на живот а сега сме на 111-то след Гана. То не се гледа сега спрямо преди а се гледа тогава спрямо другите и сега спрямо другите. Светът върви напред но ние изоставаме.

    Коментиран от #94

    14:39 29.03.2026

  • 91 Хахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #87 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    Каква революция те гони? Стадото е с пълни тумбаци, няма да стане революция. А като гледам как се пазарува в момента и от доста време, май не му е толкова скъпо на българина.

    Коментиран от #151

    14:39 29.03.2026

  • 92 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #87 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    Ти ли бе с еерасите от ПП.ще правите антикомунистимеска революция.
    Боклук Сър Джон

    Коментиран от #149, #152, #153

    14:39 29.03.2026

  • 93 Антитрол

    11 5 Отговор

    До коментар #89 от "Една причина достатъчна":

    "щеше да бъдеш завършен Андрешко"

    Ти от къде знаеш какво е щяло да бъде - от посолството ли те увериха - ние сега сме Андрешковци. Сърбите нито са в ЕС нито са със евро и са два пъти по добре от нас. Що ли поляците не искат евро и се говори за "полекзит" а са десетократно по-добре от нас. Що ли швейцарците не приемат еврото - не можеш ми отговори.

    Коментиран от #100, #101, #112

    14:43 29.03.2026

  • 94 Хахах

    6 2 Отговор

    До коментар #90 от "Запознат":

    Ловеч мярката за качество на живота? Май няма такава. А в като изядем и изс..Ем създаденото от преди нас, тези след нас Как ще живеят или това е без значение, важното е сега тумбака да е зареден и да ходим на почивка с пари на заем, а тези след нас да ги връщат, това нас не ни касае.

    Коментиран от #103

    14:44 29.03.2026

  • 95 Гого

    9 9 Отговор
    Поредния плювалник! Някаква алтернатива на еврото да предложи? Примери? Но слюнкоотделянето го владее отлично, може пък и затова да му плащат… в евро

    14:49 29.03.2026

  • 96 Стига глупостите!

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Цитирате информация от същите НПО-източници, които ни казват че всичко е Ок, но ние някакси не го усещаме. Както казал ония във вица "Аз на себе си ли да вярвам или на тъпаните".

    14:49 29.03.2026

  • 97 Морския

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин":

    Заминавай за руския рай.Не се мъчи тука.

    14:49 29.03.2026

  • 98 по..

    5 4 Отговор

    До коментар #76 от "До смотания Йотовски":

    Будала племе от бг-то нема,все стъпват на криво..ако си беха направили нефтопровода от бургаз до александрополис,сега нямаше да чакат урсуль да им докара барел нефт през босфоро на 110$,оти нефтохимо е на 500 км по море от кремля дека барело е 50

    14:49 29.03.2026

  • 99 Тъпия

    8 13 Отговор
    Къде ги ядеш тия пици по 20 евра бе!?!?? Откакто сме в ЕВРОЗОНАТА - на зъболекар - бях, на лекар - бях, сметки - плащам, сменях масла и филтри на колата. НЕ ОБЕДНЯХ. А който е бил мизерник в лева с и е мизерник и в ЕВРО - тук паричната единица не е важна! И да - по добре най-беден при богатите, отколкото най-богат при мизерниците!

    14:49 29.03.2026

  • 100 Андрешко

    6 2 Отговор

    До коментар #93 от "Антитрол":

    Ти недей гледа в чуждото канче Виж какъв цървул си и от къде си почнал Това за Швейцария и Полша е смешно сравнение за Сърбите по назад са

    Коментиран от #107

    14:50 29.03.2026

  • 101 Гого

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Антитрол":

    Е, хайде кажи, де! Особено за швейцарците

    14:51 29.03.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #94 от "Хахах":

    "мярката за качество на живота? Май няма такава"

    Има има и я публикуват всяка година - в нея влизат много неща - собствено жилище, достъп до здравеопазване и образование - много са да не ги изброявам и е долу горе точна защото в нея не сравняват държавите по БВП а отразяват реалната покупателна способност на гражданите им.

    14:52 29.03.2026

  • 104 я па тоя

    9 1 Отговор
    Еврото ли вдига цените, или недобросъвестните БЪЛГАРСКИ мутри търговци?

    14:53 29.03.2026

  • 105 Всичко е относително

    6 10 Отговор
    Днес пазарувах--в един супермаркет,пред всички каси опашки,почти всички колички пълни. В заведенията естествено,че е скъпо, работещите там,и те имат сметки за плащане.Бързо замразена пица е 3-4 евро,във фурната става за 20 мин.При зъболекар --правих си скоро мост хиляда лева -четири зъба.Иди другаде"Ще ти отрежат главата до кръста",образно казано,т.е много,много по-скъпо е. Качете брошури в Гугъл,следете промоции,гответе вкъщи по-вкусно е.Една супа в закусвалня 3 евро.За тези пари купи кайма,направи супа топчета.Баба знае 2 и 200.Евтиното агнешко месо (по 11-12 евро?!!) изчезва за минути.Не НАТЯГАЙТЕ обстановката.Нещата са си нормални.

    Коментиран от #111

    14:53 29.03.2026

  • 106 ТИГО

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "Гагомер":

    Хайдутите ДА ,ама партизанин да беее !

    14:56 29.03.2026

  • 107 Антитрол

    5 5 Отговор

    До коментар #100 от "Андрешко":

    И защо за Полша да е смешно сравнението - те тръгнаха от същото ниво като нас даже и бяха малко по-назад.

    Ама не върви пропагандата и не можеш да ми отговориш те защо не искат еврото. Сигурно според такива като вас са русофили и подметки на Москва.

    14:56 29.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ПРИПОМНЯНЕ

    6 2 Отговор
    С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    14:58 29.03.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Потребител

    3 4 Отговор

    До коментар #105 от "Всичко е относително":

    "пред всички каси опашки,почти всички колички пълни"

    Ами хората пазаруват и се запасяват че утре всичко ще е още по-скъпо - когато няма инфлация никой не се запасява.

    Коментиран от #119

    14:59 29.03.2026

  • 112 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #93 от "Антитрол":

    Любeзний мнeниeдaтeлю, Виe кoгa хoдихтe зa пocлeднo в Cърбия?
    Нaвcякъдe cи личи, чe cирoмaшиятa ги e cтиcнaлa якo зa шиятa...Мъкa ми e кaтo ги глeдaм кoлкo ca зaкъcaли...Туриcтитe oт Бългaрия, в пoчивнитe дни, тaм ca "ГOЛЯМA РAБOТA"...Нo пък имa и нeщo пoлoжитeлнo, cръбcкитe цигaни чувcтвитeлнo ca ce рeдуцирaли нa тaзи тeритoрия...

    15:01 29.03.2026

  • 113 Виц

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да, ама сме":

    " Скъпа имам желание да те заведа на кино или театър.Що бе,какво им е на Малдивите?" Искам да кажа,че всеки според възможностите си.Слушах в "Господар на седмицата" как някаква обясняваше,че 20 К не стигали за нормален живот на двама човека. Ами зависи от приоритетите ти.Важното е,да си в мир със себе си.И желанията ти да съвпадат с възможностите ти Хората са казали,като си здрав имаш много проблеми,а като си болен,имаш само един проблем.В стремежа си ДА АГИТИРАТ за и против,някои хора ПЛАШАТ НАРОЧНО.Да минават тези избори,че дано да се успокоят нещата.

    15:06 29.03.2026

  • 114 Кирил

    10 1 Отговор
    Ми ти не ги ли виждаш около Радев че са все същите. Не му ли виждаш спонсорите. За толкова глупави ли ни мислиш

    15:07 29.03.2026

  • 115 Простотията евроатлантическа

    5 7 Отговор
    Вариантите пред БГ за да премине по-леко през кризата са два:
    1. Връщане на лева, прекратяване на санкциите, внос на руски горива.
    2. Бунтове, размирици, смяна на власта и изпълнение на първи вариант.

    15:08 29.03.2026

  • 116 Капан за наивници

    9 2 Отговор
    И каламбур от внушения, че само и единствено Радев щял да ни „оправи“ без да се отчита реалността! Не, няма да ни оправи, а посоката на Радев не е посоката на мнозинството Българи, а да не забравяме че и той е бил от онези на държавната хранилк и други са стояли зад реалните пари, които той е получавал през целият си живот, което значи, че той знае да ПОЛУЧАВА, но не знае как да ИЗКАРВА пари!

    15:09 29.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Моля кажете конкрено,

    7 3 Отговор

    До коментар #52 от "Даката":

    Кое от казаното в статията не е вярно. Всеки може да слага етикети на хората, но не всеки може да говори с факти.

    Коментиран от #123

    15:13 29.03.2026

  • 119 Всичко е относително

    9 1 Отговор

    До коментар #111 от "Потребител":

    Няма как да се запасиш с храна за дълго.Пък и потреблението определя търсенето.Имало скъпи .домати и краставици.Ами,ако не се купуват,ще се скапят и другия път ще се замислят търговците.Ама се купуват.Може би в големите градове,има и бедни и богати хора.За мен лично,домати и краставици посред зима,не са вкусни.

    15:15 29.03.2026

  • 120 Аз съм веган

    4 9 Отговор
    Емо не се мъчи повече. Емигрирай в прекрасната бензиноколонка. Земи и тия дето те лайкват.

    15:24 29.03.2026

  • 121 Цвете

    6 1 Отговор
    ИСТИНАТА БОЛИ.КОЕ НЕ Е ВЕРНО ОТ НАПИСАНОТО? ЗАТОВА СИ ОТВАРЯЙТЕ ШИРОКО ОЧИТЕ И УШИТЕ, НЕ ДАВАЙТЕ ГЛАСА СИ ЗА МАГНИТСКИ И БОРИСОВ. ВКАРАХА НИ В ЖЕСТОКОСТ КАПАН ОТ ПОЧТИ 15 ГОДИНИ. МИСЛЕТЕ. 🇧🇬🍀🇧🇬

    Коментиран от #131

    15:24 29.03.2026

  • 122 Некой

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Даката":

    Прав си!
    Каквото каже на Тръмпича и на Нетаняху ония скачат и го правят веднага.

    15:25 29.03.2026

  • 123 Аз да ти кажа

    7 1 Отговор

    До коментар #118 от "Моля кажете конкрено,":

    Първо--мачът за еврото и еврозоната е свирен,свирен е,т.е скоро няма нито да излезем от еврозоната,нито да си върнем лева,кой каквото да говори.Англичаните едва излязоха,та ние ли. Второ --излишно плаши,като се излиза от контекста на СКЪПО--ЕВТИНО.20 евро е пица в заведение Разбирам,че някои имат нужда да се хранят по заведения,но това не е реалния живот никъде по света.Нито Румен Радев, нито Костадинов ще могат да върнат нещата и краставиците да станат стотинки.Чудя се само,още ли има хора,които да вярват.

    15:25 29.03.2026

  • 124 Цвете

    7 0 Отговор
    НЕ Е ВИНОВНО ЕВРОТО, А КРАДЕНЕТО Е В ОСНОВАТА НА МИЗЕРИЯТА.ОТ КОЛКО ГОДИНИ МАФИЯТА НИ ОБИРА ЕЖЕДНЕВНО? КОЙ ОТКРАДНА ВСИЧКИ БАНКИ ОТ 1991 ДО КТБ? МНОГО Е ГАДНО, КОГАТО ВИДИШ НЯКОЙ ДА ПЪЛНИ КОЛИЧКАТА СИ ДО ГОРЕ В НЯКОЙ МОЛ, А ВЪЗРАСТНИЯ ДА СИ БРОИ ЦЕНТОВЕТЕ ЗА 1 КРАСТАВИЦА.

    15:30 29.03.2026

  • 125 Цвете

    5 0 Отговор
    • 125 Цвете
    5 0 Отговор
    НЕ Е ВИНОВНО ЕВРОТО, А КРАДЕНЕТО Е В ОСНОВАТА НА МИЗЕРИЯТА.ОТ КОЛКО ГОДИНИ МАФИЯТА НИ ОБИРА ЕЖЕДНЕВНО? КОЙ ОТКРАДНА ВСИЧКИ БАНКИ ОТ 1991 ДО КТБ? МНОГО Е ГАДНО, КОГАТО ВИДИШ НЯКОЙ ДА ПЪЛНИ КОЛИЧКАТА СИ ДО ГОРЕ В НЯКОЙ МОЛ, А ВЪЗРАСТНИЯ ДА СИ БРОИ ЦЕНТОВЕТЕ ЗА 1 КРАСТАВИЦА.

    Коментиран от #132

    15:31 29.03.2026

    Коментиран от #132

    15:31 29.03.2026

  • 126 Киро

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    Дай идея за кого да се гласува! Като погледне човек списъкът на желаещите за народната лИбов и му се отщява! А като прибавим и това,че като влязат в парламента забравят тези,които са ги избрали! И имат два дни от седмицата за такива срещи,но тогава това време ползват за своя бизнес или на хайлайф на екзотични места!

    15:32 29.03.2026

  • 127 Цвете

    2 0 Отговор
    15:35 29.03.2026

  • 128 Цвете

    3 2 Отговор
    15:36 29.03.2026

  • 129 МунчоЛЕТ

    2 3 Отговор
    Мунчова България - ГОЛЯМАТА лъжа, която до момента в който се провали, ще е загубила година-две за страната. Гласувайте умно- не за Боташа, не за неговите Шарлатани с пачките и пуделите докато се "борят" с корупцията, не за годините партийно строителство на ваш гръб!

    Коментиран от #135

    15:36 29.03.2026

  • 130 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ

    2 3 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    И ТОЗИ ИМА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА ??!!!
    И ЩЕ Е ЗАД ВАС НА ОПАШКАТА НА 25 МИР..👂

    15:37 29.03.2026

  • 131 Лелее

    3 3 Отговор

    До коментар #121 от "Цвете":

    Какъв капан ? Не искате да се вдигат данъци,не искате да се теглят заеми,как да стане тогава.Знаеш ли,че от страните в еврозоната България е с най малък процент външен дълг спрямо БВП. За САЩда не говорим .Румен Радев още нищо не е казал,дали ще е ляво или дясно ориентиран,обаче със сигурност ще вдигне данъците.Песен ще ви се види предложението на ГЕРБ и коалиция за минимално увеличение на ДОД. Понякога ,хората вървят против собствените си интереси,но нищо не може да се направи.Ще се научим по трудния начин.

    Коментиран от #134

    15:38 29.03.2026

  • 132 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Цвете":

    "НЕ Е ВИНОВНО ЕВРОТО, А КРАДЕНЕТО Е В ОСНОВАТА НА МИЗЕРИЯТА"

    Права си за краденето ама нали тъкмо тези които крадат ни вкараха в еврозоната - момента за въвеждането му беше най-лошия възможен а защо ли те напъваха толкова че и конституцията нарушиха само и само да ни натикат там.

    Приемането на еврото трябваше да стане когато има стабилно правителство и стабилна международна обстановка и някакъв растеж в еврозоната а не рецесия.

    15:38 29.03.2026

  • 133 Губи време

    3 5 Отговор
    Тоя само г л у п о с т и пише.

    Коментиран от #136

    15:40 29.03.2026

  • 134 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #131 от "Лелее":

    "Не искате да се вдигат данъци,не искате да се теглят заеми,как да стане тогава"

    Ами с намаляване на разходите ама на подлогите през ум не им минава че може да не даваме 1.5 милиарда евро на укрите, да не даваме като испанците 5% от БВП на господарите им за оръжия втора употреба, да не даваме 33 милиарда за американски реактори, да намалим държавната администрация и калинките с по 35 000 лв заплати и най вече да намалим поне краденето на пари от фирми свързани с управляващите. Колко пъти вече трябва да разкриват схемите на крадене че на някои да им светне.

    Коментиран от #137

    15:44 29.03.2026

  • 135 Избирател

    8 1 Отговор

    До коментар #129 от "МунчоЛЕТ":

    "Гласувайте умно- не за Боташа, не за неговите Шарлатани с пачките"

    Ами за кого да гласуваме - за двамата толупи и тези които ги изпраха и върнаха във властта ли и подлогите им от ИТН и БСП. Сигурно това е "умният" избор според нашите жълтопаветници.

    15:48 29.03.2026

  • 136 Възмутен

    5 0 Отговор

    До коментар #133 от "Губи време":

    Пък кумира ти тиквата и прасето само умни работи говорят нали - или ти си от ония които ги изпраха и върнаха във властта като си направиха "сглобка" с тях.

    15:51 29.03.2026

  • 137 По принцип си прав

    4 0 Отговор

    До коментар #134 от "Антитрол":

    Така е,обаче,вярно е,че и сам войнът е войн,но много сме "малки и слаби",за да разчитаме само на себе си.Твоето са добри намерения,но когато си в съюз,поемаш и ангажименти.Истината е,че не сме по-зле,просто някои хора излишно плашат други хора.

    15:51 29.03.2026

  • 138 уъбхбкх

    3 2 Отговор
    Честито на всички любители на еврото .

    15:53 29.03.2026

  • 139 Западняк

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Гощо":

    Освен това, че е по богат запада с нищо друго не превъзхожда изтока

    15:55 29.03.2026

  • 140 цените наистина "хукнаха" нагоре

    7 1 Отговор
    Не ме стресират цените на краставиците и доматите. Лошото е, че всичко друго - смяна на гуми, паркинги, фризьорски услуги, горива, билети, зъболекарски услуги, водата, ресторанти, таксита, месо, яйца.....да не изреждам, всичко вече е драстично по-скъпо.
    Чудя се защо се допуска да се изхвърля храна. Дори в големите вериги. Дребен пример - магданоз, копър по 1.79 лв връзката. Почти не се купува. Пожълтява, изхвърлят ги, по-свежите стръкчета ги смесват с новата доставка и пак същото. Защо ? Няма ли кой да определи нормална продажна цена?
    И с плодовете и зеленчуците е така. Изгниват, но цената не пада, и когато вече са за изхвърляне, слагат по-ниска цена. Голяма глупост. Как им излиза сметката ?
    Често ми се случва да видя намалени цени на някои продукти, но за съжаление вече не стават за консумация. И естествено, че ги изхвърлят.

    15:55 29.03.2026

  • 141 Какво прочетох скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #88 от "Хахахх":

    Вярно е.Ако до 60 г не си бил здрав,няма да оздравееш.Ако до 50 г не си се оженил и нямаш деца,няма да се ожениш.Ако до 40 г не си забогатял,няма да забогатееш.Ако до 30 г не си се изучил,няма да се изучиш..И това е защото на 20 години не си мислил.

    15:59 29.03.2026

  • 142 емил гьотоф

    0 1 Отговор
    нервна

    16:12 29.03.2026

  • 143 д-р цветеслива синигерова-злобната

    6 3 Отговор
    И тоя постла килимчето пред радеф!! Нещастник!!

    16:19 29.03.2026

  • 144 Арни

    6 5 Отговор
    Явно и авторът не е от еврото (прочети последното му изречение). Много ми е интересно, защо инфлацията в Германия примерно е по-голяма от българската, въпреки, че имат евро от 26 години. Нещо не се връзва логиката на втора. И е забравил, че войната в близкия изток я започна Оранжевия, а той няма нищо общо с еврото, но вдигна цената на горивата. Пиша този коментар, защото нямам време и нерви да коментирам всички малоумни коментари на русофилите под статията.

    16:25 29.03.2026

  • 145 Клоун

    4 3 Отговор
    Ти ква жалка ватенка си ....,що ме бегаш у росията,кво чакаш незнам.

    16:37 29.03.2026

  • 146 444444

    5 5 Отговор
    Ех това евро ще им е виновно на мързелите до края. Я се хващайте на работа и си искайте всички пари от шефа , не да ви плаща под масата и така да ви краде от бъдещето. Преди години цъкахте как в швейцарията вземали заплати по няколко хиладарки - еми там пиците са поне по 20 евра. И нагоре. Не е скъпа пицата другари, евтин ви е труда. Сега гласувайте за льотчика че да не мръднат доходите още 5 години

    16:38 29.03.2026

  • 147 Анонимен

    3 3 Отговор
    Хайде стига да травматизирате нещата и промивате мозъци. Ясно е че има голяма инфлация и тя не е само в БГ а в цяла Европа. Еврото не ни е виновно: Първо нямаме институции които да се справят със спекулантите когато приехме еврото и Второ войната в Иран и скока на петрола.. Това е реалността

    16:56 29.03.2026

  • 148 Дедовия

    2 0 Отговор
    Има много истина в думите ви, но Ганьо пак ще настъпи мотиката с поредния избирателен спектакъл. Като ги гледам как влачат песовете и блеят в телефоните не ги виждам. Плюят се едни други, а не смачкат ония които им бъркат в здравето. Е, така е народът си заслужава управниците, а те се водят по латинската поговорка. "Светът обича да бъде лъган, ерго лъжи го".

    17:27 29.03.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Дика

    1 1 Отговор
    Тъй, тъй, еврото е виновно за всичко, а що, никой не може да обясни. Сякаш с лева беше страшна евтиния.

    17:54 29.03.2026

  • 151 НАЦИОНАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хахаха":

    ХА-ХУ, НАИСТИНА ИСКАМ РЕВОЛЮЦИЯ!
    БЕЗ БОЙ Д€РИБ€ИТ€ (андр€шко И ганьо) НЯМА ДА $€ $ПРАТ ДА НИ УНИЩОЖАВАТ!
    А ТУЛУПИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ, БЕДНИТЕ СА В ПЪТИ В ПОВЕЧЕ И $А Н€ ПО-МАЛКО ОПА$НИ, т€ $а мижитуркит€, които КР€ПЯТ $ТАТУКВОТО НА НАРОДНИТЕ ИЗ€ДНИЦИ!
    НЕ НАРОД ,А МЪРША БЕ КАЗАЛ ПОЕТА...., СЛАДИЧКО Д€$И ВЪРТИ $И "ОМЛ€ТА"!

    17:57 29.03.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.