Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Инфлация, цени, заплати: от какъв бюджет има нужда България?

Инфлация, цени, заплати: от какъв бюджет има нужда България?

24 Май, 2026 10:00 1 258 37

  • евро-
  • еврозона-
  • инфлация-
  • рецесия-
  • румен радев-
  • герб

Оздравяването на икономиката минава през устойчиво развитие, нови възможности и структурни реформи

Инфлация, цени, заплати: от какъв бюджет има нужда България? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От какъв бюджет има нужда България: кои са предизвикателствата и трудностите, но и шансовете? "Активни политики", ИПИ и BESCO стартират кампанията "Бюджет на растежа".

"Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми", така финансовият министър Гълъб Донев описа състоянието на публичните финанси.

Вицепремиерът обяви редица мерки, за да се овладее дефицитът и да "спрат кранчетата" в бюджета. Сред тях са краят на автоматичното обвързване на заплатите със средната работна заплата, таванът на възнагражденията в бюджетния сектор, съкращаването на администрацията.

Защо обаче харчето на парите на държавата е толкова недалновидно?

Индексирането - перпетуум мобиле за вдигане на заплати

От години автоматичното повишаване на заплатите на депутати, министри, членове на регулатори, служители на ръководни постове в държавната администрация и работещите в сектор „Сигурност", които се равняват на определен процент от средната работна заплата, са обект на критика. Индексирането спрямо средната работа заплата води до все по-голяма ножица в заплащането спрямо тези, чиито заплати не се индексират. А самото това индексиране на свой ред допринася за повишаването на средната работа заплата и съответно - за нови увеличения.

Повишаването на заплатите на депутатите, които са 240 души, е съвсем малка част от проблема. "Служителите в публичния сектор са 550 000. Голяма част от техните възнаграждения са обвързани по някакъв начин с минималната или средната работна заплата. Това са грамадни ръстове, които по никакъв начин не могат да бъдат покрити от нормалния ръст на приходите в бюджета" коментира пред ДВ Петя Георгиева от "Института за пазарна икономика" (ИПИ).

"Бюджет на растеж" - в търсене на диалог и прозрачност

От ИПИ, заедно с платформата „Активни политики" и Българската предприемаческа асоциация (BESCO), стартираха кампанията „Бюджет на растежа" за отговорни публични финанси и активен диалог за парите на държавата. „Перфектният вариант би бил създаването на бюджета да мине с максимална прозрачност и публичност", коментира Ивайло Маджаров от „Активни политики". „Необходими са реформи и анализи, за да се оправи бюджетът. В противен случай ще правим същото нещо всяка година." А същото означава дългове, харчене на пари на парче, липса на дългосрочна перспективна и несигурност.

„Бюджетът е важен за всички - както за бизнеса, така и за гражданите", казва Петя Георгиева. „Моето впечатление е, че за бюджета за тази година няма да има много сериозен разговор. Но се надявам ,че това ще се промени с бюджета за 2027 година, който ще започне да се обсъжда през септември."

Идеята на организации, които стоят зад „Бюджет на растежа", е обществото и експертите активно да участват в изготвянето на политиките занапред. От „Активни политики", платформа, която достига до стотици хиляди в социалните мрежи, връщат фокуса на младите към бюджета - темата, която изкара голяма част от тях по площадите в края на 2025 година. „Ще имаме образователни публикации - искаме да обясним какво е дълг, какво е инфлация, какво е лична инфлация. Ще обясним как инвестиции могат да помогнат за развитието на България, кои са секторите, които дърпат икономиката напред", казва Ивайло Маджаров.

Инвестиции в бъдещето

Въпросът за развитието на българската икономика трябва да е в дневния ред както на политиците, така и на обществото, убеден е той. „Трябва да се инвестират средства в образованието и във високотехнологичната сфера. България може да привлича центрове за данни и специалисти в сферата на изкуствения интелект", допълва един от създателите на „Активни политики".

Според него държавата трябва да обърне повече внимание на квалификацията и придобиването на технологични знания от цялото население: „Умението за учене през целия живот е ключово. Нещата се променят толкова динамично, че университетското образование не е достатъчно, необходими са инвестиции в ежегодно обучение на хората, за да може техните умения да са адаптивни".

По-малко сива икономика, по-голяма събираемост

За да са възможни тези инвестиции обаче, държавата трябва да адресира проблемите, отдавна превърнали се в обществена тайна. „Сивата зона често е подценявана на ниво институции, но присъства ежедневно в разговорите на хората. Достатъчно е да си правил ремонт през последните няколко години, за да знаеш какви суми се въртят в сивата икономика. Държавата губи, губим и ние", коментира Ивайло Маджаров.

„Между 20 и 30% от БВП е сивият сектор според различните оценки", подчерта Петя Георгиева от ИПИ. „Сивият сектор се изсветлява по различни начини, свързани с достъп до информация, това трябва да продължи. Трябва да се правят проверки в тези сектори, които са ноторно известни. Не може в цял сектор всички да са с минимална или под минималната работна заплата", допълва тя. Според изследване на американската консултантска компания „Киърни" към 2023 година делът на сивата икономика от БВП на България е 34,6%, което превръща страната в абсолютен първенец в ЕС. Същото изследване, поръчано от „Виза", поставя страната на първо място и по кешови плащания.

За да започнат повече хора и бизнеси коректно да плащат данъците и осигуровките си обаче, са необходими както мерки отгоре, така и осъзнаване отдолу. „Всеки гражданин трябва да изисква от държавата да получава качествени услуги, за които така и така плаща. Има толкова много пари в здравеопазването например, а насреща не получаваме това, за което плащаме", казва Петя Георгиева.

Визия за бъдещето, вместо регулиране на цената на доматите

Мерки като контролиране на цените трудно могат да пречупят инфлацията, смятат повечето експерти. Оздравяването на икономиката минава през устойчиво развитие, нови възможности и структурни реформи.

„Изключително трудно е за едно правителство чрез административни мерки да пребори инфлацията. Това, което правителството в момента смята да прави, го приемам като отговор на очакванията на избирателите. Не мисля, че ще има сериозен ефект обаче, защото е много трудно да се опитваш да контролираш милиони цени в една пазарна икономика", обяснява Петя Георгиева. „Увеличанието на доходите през последните десетина години е значително в България. Това е една от причините за по-високата инфлация. Друга причина са външните шокове, нашата икономика е отворена и е силно повлияна от събитията в Европа и в света като цяло - енергийна криза, войни."

Ивайло Маджаров настоява за по-дългосрочна визия и по-ясни приоритети: „Какво искаме да правим в бъдеще? Какво искаме да произвеждаме и как да го постигнем?".

Въпреки трудностите пред българската икономика има много възможности. И то не само заради домакинстването на Евровизия догодина.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бюджет свинско със зеле

    15 0 Отговор
    По-справедливо и равномерно разпределение на евромизерията.

    10:01 24.05.2026

  • 2 Кредитен келеш

    16 5 Отговор
    България е като наркоман вегетиращ на кредити и подаяния. С разбита индустрия и селско стопанство, катастрофална демографска картина и огромна администрация и полиция. Ако не се теглят дългове, нито едно българско правителство не би оцеляло по простата причина че и пенсиите се плащат с тях. България отече. Честит 24-ти май.

    Коментиран от #22

    10:04 24.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    16 4 Отговор
    От теглене на борчове от Ротшилд ,санкции и да ги даваме на укрите и говедата и евреите ,а накрая и да ставаме роби на тях и да плащат пра пра пра внуците ни .това си има и име ,модерно робство

    10:06 24.05.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ ДЕМЕРДЖИЕВ И КОНДОВ
    ДА ЗАКАРАТ ВСИЧКИ " БИЗНЕСМЕНИ"
    НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ
    И
    ТАМ ДА БЪДЕ ОБСЪДЕН БЮДЖЕТА:)

    10:09 24.05.2026

  • 5 доказано от хасан василев

    12 4 Отговор
    Теглим милиарди кредити за увеличение на заплати па полицаи и американски реактори, следващите правителства да му мислят как ще плащат.

    10:11 24.05.2026

  • 6 Спрете повишаване на заплати и пенсии

    8 9 Отговор
    Първо попитайте финсистите финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии?
    Повишена ли е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    10:11 24.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    13 2 Отговор
    Фалирала държава която тегли милиарди заеми да плаща заплати и пенсии,представете си ако банките откажат да дават заеми какво става ,все едно да даваш пари на наркоман да си купува дрога,кога великия Тодор Живков е теглил заеми да плаща заплати и пенсии, представете си в каква пропаднала държава живеем за 30 години кошерна демокрация

    Коментиран от #37

    10:13 24.05.2026

  • 9 Сталин

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Емил":

    Не разбираш бе , факти са филиал на ДВ и също Политико ,които са НПО и получават финансиране от федералното правителство на САЩ

    10:16 24.05.2026

  • 10 Емил

    5 0 Отговор
    Извинете пропуснах по-важното!
    Честит 24 май на всички!
    И не забравяйте, че сме българи и че много нещастия и кризи сме преживели, и този безкраен преход ще преживеем!!!

    10:16 24.05.2026

  • 11 Иван

    5 0 Отговор
    Имаме нужда от справедлив бюджет, а за
    народа само гнет!
    На 24 май нужда само от буквите на истината!

    10:16 24.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мунчо

    9 0 Отговор
    Нека на празника, 24 май, поне днес да забравим за политици и многото празноглавци в държавата!
    Честит празник, българи!

    10:19 24.05.2026

  • 14 Жжж

    10 1 Отговор
    Преди всичко България има нужда от съкращаване на държавните хрантутници със 70-80%. От там и бюджета ще се нареди и заплатите и всичко. Само не виждам как ще го направи човек, който цял живот е бил на столово хранене и държавна издръжка и за него парите падат от небето.

    Коментиран от #16

    10:26 24.05.2026

  • 15 Състявен !

    2 2 Отговор
    С Интелект !

    Но Не Изкуствен !

    Био Интелект !

    От Био Роботи !

    10:29 24.05.2026

  • 16 Кой да Знае Български ?

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Жжж":

    Че и Да Разбере !

    10:33 24.05.2026

  • 17 ахх

    8 1 Отговор
    ,първо да закрият 50% от МВр и прокуратура после да мислят за привличане на кадри в технологичните сектори.
    в поицейско-мутринска държава никой не иска да живее

    Коментиран от #23

    10:43 24.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Емил

    1 0 Отговор
    Пок ме изриха!!!
    Странно!

    Коментиран от #20

    10:57 24.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Честит ден на банга ранга

    6 1 Отговор
    Територията не е в състояние да изработи бюджет ,защото някой трябва да и даде пари. Властите от името на населението са продали суверенитета на бившата държава срещу европари. За да има бюджет , трябват заеми. Проблема е тежък. Но властта е дала банга ранга на населението, а германските търговски вериги го снабдяват с храна и продоволствие. Това е т.н бюджет. За срам и жалост. Построеният от комунистите АЕЦ за сега все още криво ляво работи,което е учудващо при ниво но образованост и култура - банга ранга !?.

    11:02 24.05.2026

  • 22 Зъл пес

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кредитен келеш":

    Аха,все пенсионерите са ви в устата.А заплатите на хрантутниците в парламента дето растат със скоростта на светлината не ти пречат,а?И ти ще станеш пенсионер,ако имаш късмет.Тогава пак коментирай пенсионерите.

    11:07 24.05.2026

  • 23 Да бе да

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "ахх":

    Аха,и после като звъннеш на мвр,ще ти кажат че ще дойдат,ама на 50% сигурно.

    11:13 24.05.2026

  • 24 Карнеги

    4 0 Отговор
    Според изследвания на фондация Жръц 59% от разплащанията в британската икономика са в сивия сектор. Това води до големи загуби на данъчни постъпления. Поради това ние предлагаме да се повишат и засилят проверките на цялата територия на британското кралство. Също така трябва да се съкратят заплатите да държавните служители в Британия, защото тяхното автоматични нарастване води до допълнително напрежение в публичните разходи.

    11:29 24.05.2026

  • 25 Жана

    3 0 Отговор
    Според изследвания на фондация Жръц 39% от разплащанията във френската икономика са в сивия сектор. Това води до големи загуби на данъчни постъпления. Поради това ние предлагаме да се повишат и засилят проверките на цялата територия на френската република. Също така трябва да се съкратят заплатите да държавните служители във Франция, защото тяхното автоматични нарастване води до допълнително напрежение в публичните разходи. Освен това французите продължават да се разплащат с пари в брой, което силно затруднява контрола на сивата икономика.

    11:34 24.05.2026

  • 26 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Днес е 24 май. И основната, закарфичена статия е сътворена от платени пудели на смехотворното Дойче Зеле.
    Пореден факт от и за "Факти".
    Честит празник, българи!

    Коментиран от #28

    11:47 24.05.2026

  • 27 Сигурен белег

    3 0 Отговор
    Започне ли едно правителство да мрънка и да се оправдава с предишното, да знаете: Това правителство за нищо не става. Чакайте срив във всичко.

    11:51 24.05.2026

  • 28 По точно

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тити на Кака":

    Путин каза, че азбуката е македонска.

    Коментиран от #30

    11:53 24.05.2026

  • 29 Кирил

    6 1 Отговор
    Има нужда от съкращения на най малко половината държави служители, партийни пиявици

    12:05 24.05.2026

  • 30 Тити на Кака

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "По точно":

    Още по-точно: Путин заяви, че кирилицата идва в Русия от македонската земя.
    Каква е разликата между това твърдение и твоето / как Путин е казал, че кирилицата е македонска/ не могат да осъзнаят само хората, които четат с неразбиране и на кирилица, и на латиница.

    12:13 24.05.2026

  • 31 койдазнай

    1 0 Отговор
    В България се произвеждат определено количество стоки. Когато се раздават повече пари, от колкот има стоки, цените се увеличават. Една огромна част от сега раздаваните пари, надуват цените на имотите, но остава и за доматите и за всичко, което не се внася. Щото на вносните стоки трудно се вдигат цените.

    12:51 24.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цвете

    2 0 Отговор
    В БЮДЖЕТА ВКЛЮЧЕН ЛИ Е " БОТАШ "? 😠✈️🪆🫡🤦‍♂️ЕТО ПАРИ ЗА ВСИЧКИ ПО МАЛКО.УЯЗВИМИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО ХРАНТУТЯТ ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ. ТЕ, КАКВО ПОКАЗАХА ДО СЕГА, ЩЕ " ПРИБИРАТ " ЛИ МАФИОТИТЕ ? ИЛИ НЕ ИМ ЗНАЯТ ИМЕНАТА? 🐷🎃✈️🪆🫡😅🌬🦽🐷🇧🇬

    13:29 24.05.2026

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    В БЮДЖЕТА ВКЛЮЧЕН ЛИ Е " БОТАШ "? 😠✈️🪆🫡🤦‍♂️ЕТО ПАРИ ЗА ВСИЧКИ ПО МАЛКО.УЯЗВИМИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО ХРАНТУТЯТ ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ. ТЕ, КАКВО ПОКАЗАХА ДО СЕГА, ЩЕ " ПРИБИРАТ " ЛИ МАФИОТИТЕ ? ИЛИ НЕ ИМ ЗНАЯТ ИМЕНАТА? 🐷🎃✈️🪆🫡😅🌬🦽🐷🇧🇬

    13:29 24.05.2026

  • 35 Палма Копринкова

    1 0 Отговор
    Анализи на независимата агенция за пазарна икономика НАПИ показват съвсем ясно , че нивото на сивата икономика в Италия вече надхвърля 70 на сто. Това води да допълнително съкращение на данъчните приходи нарастване на кредитните задължения на Италия.

    13:51 24.05.2026

  • 36 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Крайно време е да се "осветли"
    сенчестия бизнес и да преминем към
    ПРОГРЕСИВНО ОБЛАГАНЕ!
    Всички развити държави имат
    прогресивно облагане, и затова са
    "богати" и социално уредени !

    14:22 24.05.2026

  • 37 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Бай Тошо е теглил кредити и това е неоспорим факт!
    А конкретно на въпроса :
    Кога- когато" управляваше"!

    14:28 24.05.2026