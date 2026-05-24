Инфлация, цени, заплати: от какъв бюджет има нужда България?

От какъв бюджет има нужда България: кои са предизвикателствата и трудностите, но и шансовете? "Активни политики", ИПИ и BESCO стартират кампанията "Бюджет на растежа".
"Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми", така финансовият министър Гълъб Донев описа състоянието на публичните финанси.
Вицепремиерът обяви редица мерки, за да се овладее дефицитът и да "спрат кранчетата" в бюджета. Сред тях са краят на автоматичното обвързване на заплатите със средната работна заплата, таванът на възнагражденията в бюджетния сектор, съкращаването на администрацията.
Защо обаче харчето на парите на държавата е толкова недалновидно?
Индексирането - перпетуум мобиле за вдигане на заплати
От години автоматичното повишаване на заплатите на депутати, министри, членове на регулатори, служители на ръководни постове в държавната администрация и работещите в сектор „Сигурност", които се равняват на определен процент от средната работна заплата, са обект на критика. Индексирането спрямо средната работа заплата води до все по-голяма ножица в заплащането спрямо тези, чиито заплати не се индексират. А самото това индексиране на свой ред допринася за повишаването на средната работа заплата и съответно - за нови увеличения.
Повишаването на заплатите на депутатите, които са 240 души, е съвсем малка част от проблема. "Служителите в публичния сектор са 550 000. Голяма част от техните възнаграждения са обвързани по някакъв начин с минималната или средната работна заплата. Това са грамадни ръстове, които по никакъв начин не могат да бъдат покрити от нормалния ръст на приходите в бюджета" коментира пред ДВ Петя Георгиева от "Института за пазарна икономика" (ИПИ).
"Бюджет на растеж" - в търсене на диалог и прозрачност
От ИПИ, заедно с платформата „Активни политики" и Българската предприемаческа асоциация (BESCO), стартираха кампанията „Бюджет на растежа" за отговорни публични финанси и активен диалог за парите на държавата. „Перфектният вариант би бил създаването на бюджета да мине с максимална прозрачност и публичност", коментира Ивайло Маджаров от „Активни политики". „Необходими са реформи и анализи, за да се оправи бюджетът. В противен случай ще правим същото нещо всяка година." А същото означава дългове, харчене на пари на парче, липса на дългосрочна перспективна и несигурност.
„Бюджетът е важен за всички - както за бизнеса, така и за гражданите", казва Петя Георгиева. „Моето впечатление е, че за бюджета за тази година няма да има много сериозен разговор. Но се надявам ,че това ще се промени с бюджета за 2027 година, който ще започне да се обсъжда през септември."
Идеята на организации, които стоят зад „Бюджет на растежа", е обществото и експертите активно да участват в изготвянето на политиките занапред. От „Активни политики", платформа, която достига до стотици хиляди в социалните мрежи, връщат фокуса на младите към бюджета - темата, която изкара голяма част от тях по площадите в края на 2025 година. „Ще имаме образователни публикации - искаме да обясним какво е дълг, какво е инфлация, какво е лична инфлация. Ще обясним как инвестиции могат да помогнат за развитието на България, кои са секторите, които дърпат икономиката напред", казва Ивайло Маджаров.
Инвестиции в бъдещето
Въпросът за развитието на българската икономика трябва да е в дневния ред както на политиците, така и на обществото, убеден е той. „Трябва да се инвестират средства в образованието и във високотехнологичната сфера. България може да привлича центрове за данни и специалисти в сферата на изкуствения интелект", допълва един от създателите на „Активни политики".
Според него държавата трябва да обърне повече внимание на квалификацията и придобиването на технологични знания от цялото население: „Умението за учене през целия живот е ключово. Нещата се променят толкова динамично, че университетското образование не е достатъчно, необходими са инвестиции в ежегодно обучение на хората, за да може техните умения да са адаптивни".
По-малко сива икономика, по-голяма събираемост
За да са възможни тези инвестиции обаче, държавата трябва да адресира проблемите, отдавна превърнали се в обществена тайна. „Сивата зона често е подценявана на ниво институции, но присъства ежедневно в разговорите на хората. Достатъчно е да си правил ремонт през последните няколко години, за да знаеш какви суми се въртят в сивата икономика. Държавата губи, губим и ние", коментира Ивайло Маджаров.
„Между 20 и 30% от БВП е сивият сектор според различните оценки", подчерта Петя Георгиева от ИПИ. „Сивият сектор се изсветлява по различни начини, свързани с достъп до информация, това трябва да продължи. Трябва да се правят проверки в тези сектори, които са ноторно известни. Не може в цял сектор всички да са с минимална или под минималната работна заплата", допълва тя. Според изследване на американската консултантска компания „Киърни" към 2023 година делът на сивата икономика от БВП на България е 34,6%, което превръща страната в абсолютен първенец в ЕС. Същото изследване, поръчано от „Виза", поставя страната на първо място и по кешови плащания.
За да започнат повече хора и бизнеси коректно да плащат данъците и осигуровките си обаче, са необходими както мерки отгоре, така и осъзнаване отдолу. „Всеки гражданин трябва да изисква от държавата да получава качествени услуги, за които така и така плаща. Има толкова много пари в здравеопазването например, а насреща не получаваме това, за което плащаме", казва Петя Георгиева.
Визия за бъдещето, вместо регулиране на цената на доматите
Мерки като контролиране на цените трудно могат да пречупят инфлацията, смятат повечето експерти. Оздравяването на икономиката минава през устойчиво развитие, нови възможности и структурни реформи.
„Изключително трудно е за едно правителство чрез административни мерки да пребори инфлацията. Това, което правителството в момента смята да прави, го приемам като отговор на очакванията на избирателите. Не мисля, че ще има сериозен ефект обаче, защото е много трудно да се опитваш да контролираш милиони цени в една пазарна икономика", обяснява Петя Георгиева. „Увеличанието на доходите през последните десетина години е значително в България. Това е една от причините за по-високата инфлация. Друга причина са външните шокове, нашата икономика е отворена и е силно повлияна от събитията в Европа и в света като цяло - енергийна криза, войни."
Ивайло Маджаров настоява за по-дългосрочна визия и по-ясни приоритети: „Какво искаме да правим в бъдеще? Какво искаме да произвеждаме и как да го постигнем?".
Въпреки трудностите пред българската икономика има много възможности. И то не само заради домакинстването на Евровизия догодина.
6 Спрете повишаване на заплати и пенсии
Повишена ли е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
.Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
10:11 24.05.2026
