Антонели влиза в елитния клуб на легендите във Формула 1

Сензационният италиански пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели разтърси света на Формула 1, след като вчера постигна петата си последователна победа за сезон 2026. Само шест старта след началото на шампионата, младият състезател вече се нарежда сред най-успешните имена в историята на спорта. С този забележителен успех Антонели не само затвърди статута си на изгряваща звезда, но и се присъедини към изключително престижна компания от легендарни пилоти.

В дългогодишната история на Формула 1 малцина са успявали да запишат пет или повече поредни победи. Сред тях блестят имената на Джак Брабъм, Джим Кларк, Найджъл Менсъл, Михаел Шумахер, Люис Хамилтън (два пъти), Макс Верстапен и, от вчера, Антонели. Това постижение е символ на изключителна последователност, майсторство и хладнокръвие зад волана.

Михаел Шумахер, един от най-емблематичните шампиони, е записвал и шест поредни победи, докато Алберто Аскари, Нико Розберг и отново Шумахер са достигали до седем. Върхът на тази престижна класация обаче принадлежи на Себастиан Фетел и Макс Верстапен, които са постигали по девет последователни победи. През 2023 година Верстапен дори подобри рекорда, като триумфира в десет поредни състезания – от Маями до Монца, бележейки апогея на доминацията на Ред Бул.