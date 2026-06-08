Новини
Мнения »
Последната перла в короната

Последната перла в короната

8 Юни, 2026 10:02 1 167 23

  • армения-
  • русия-
  • руско влияние-
  • руска империя-
  • демокрация-
  • корупция-
  • клептокрация-
  • олигархия

Русия загуби Закавказието и вече се свива в границите си. Изглежда, че империята рухна. Какво ще бъде по-нататък зависи от фантазията на нейните врагове

Последната перла в короната - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От месец насам трупаното напрежение между Москва и Ереван избива наяве като фонтан от мръсната канализация. Никол Пашинян стана домакин на среща на Европейската политическа общност, на която той сърдечно приветства цвета на европейските милитаристични и русофобски кръгове. Братушките пък неочаквано решиха да се направят на обидени и привикаха своя посланик «за консултации».

Всичко това е закономерен печален резултат от слабата и безидейна външна политика, провеждана от Москва още от създаването на т. нар. независима Федерация. За по-малко от тридесет години тя не само допусна, но и всячески способства териториите, които са били част от империята, а после - и от Съветския съюз, да се отделят от нея – икономически, политически и културно. Руската цивилизация отстъпи доброволно от Средна Азия и Кавказ – земи, очовечени с цената на огромни усилия… Сега там властват ислямизмът и турските и западните компании. А хората, донесли на времето в аулите светлина и мир, създали азбука и нормален съвременен бит на аборигените, са презирани и приемани като врагове.

Защо създаденото от дедите бе превърнато в неприятелско сборище? Понеже Кремъл отказа да работи. Тамошните чиновници решиха, че васалитетът към Лондон и Вашингтон е по-престижен, отколкото да носят лична отговорност за съдбата на огромната богата родина. Държавната машина - от кметовете до посланиците, заработи за олигарсите. Фактически външната политика стана филиал на «Газпром» и на другите компании, които захранват с евтини ресурси ЕС, Китай, САЩ, Япония и Африка. Търгашите взеха властта. И всичко рухна. Ние знаем как стават тези неща, нали същото е и тук.

За спекулантите е важна лесната и бърза печалба. Те нямат чест и привързаност към рода. Не им трябват държавност, действено и справедливо законодателство, образовано и здраво общество, силна армия, полиция, наука и промишленост. Обитателите на Кремълските кули смятаха, че приятелите не са нужни и предпочитаха да купуват нужните хора. Обаче в Европа протече бърза смяна на политическия елит… Влиятелните симпатизанти на Вл. Путин в Германия, Франция и Италия изпаднаха от сцената. Израсна ново поколение гласоподаватели с по-специфични разбирания за света и справедливостта… В Германия, Украйна и Прибалтика, заливани с пари и евтина енергия от щедрия източен съсед, избуя неонацизмът. Всъщност, богаташите и подчиненият им Кремъл създадоха Антирусия… Същата, която сега бомбардира Петербург и Перм.

Докато светът се променя, руската геронтокрация гние като копърка в стара консерва. Тя скъса връзките с реалността и не може да реагира адекватно на предизвикателствата, камо ли да ги предвижда и да предотвратява опасностите. Ето затова хората не бива да се задържат във властта повече от шест, най-много осем години.

И още нещо… Цивилизационното развитие тече от напредничавите държави към останалите – привлича ги или завладява с блясъка на културата и силата на технологиите… И този процес е двустранен – ти даваш, но същевременно получаваш от съюзниците поддръжка и идеи… Русия на олигарсите и възторжените почитатели на Запада е пасивна потребителка, а не създателка. И за съжаление, вече пета година конфликтът с НАТО показва, че ѝ липсва дори дух на победителка.

Когато воюваш строго в наложените ти рамки и трескаво търсиш компромиси, без оглед на собствените загуби – единствено с надеждата, че твоят кръг ще продължи да контролира износа, няма как да спечелиш. А съюзниците ще те предадат… Понеже купените елити, както стана дума по-горе, са ненадеждни. Стигна се дотам, че страните от Общността на независимите държави прилагат санкциите на Запада и открито помагат на Киев.

Кремъл без бой даде доскоро братската и́ Армения, последния бастион в региона. Неговите хора в страната очаквано се оказаха безгръбначни и корумпирани, загубили доверието на населението до такава степен, че то предпочете да търпи Н. Пашинян. Не умеят братушките да си подбират компанията. А заради противоестествената дружба с Ердоган те с демонстративно мълчание приеха анексията на Нагорни Карабах. Всички разбираха, че онази територия е обречена… Ала неприятното усещане, че твоят голям брат не се е мръднал в тежък за теб момент, остана. И обидените потърсиха закрила у истински силните. Сега в Ереван посрещат французи и американци.

Бъдещето на малката планинска република е ясно, вече няма значение кой занапред ще представя нейната официална власт.

Но аз бих отбелязал един нюанс… Арменската диаспора в Русия е голяма и организирана, с представители във всички социални, икономически и политически структури - от пазарчетата в дълбоката провинция до върховете на властта в столицата. Как ли ще реагира тя на смяната на геополитическия курс в далечната родина? Няма ли новите западни приятели да я използват за своите нужди? Всичко е възможно…

Русия загуби Закавказието и вече се свива в границите си. Изглежда, че империята рухна. Какво ще бъде по-нататък зависи от фантазията на нейните врагове.


Армения
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    36 4 Отговор
    Зачетох се и не можах да разбера какви са тези врагове"?!
    После видях автора и не четох повече!😂

    Коментиран от #6

    10:06 08.06.2026

  • 2 Ееала

    18 15 Отговор
    Право в десятката! Армения видя ,че кораба потъва и го напуска. Пригожин още в началото видя какви некадърници са Путин и обкръжението му. Затова тръгна да ги трепе защото се осъзна ,че с тях начело Русия потъва.

    Коментиран от #5

    10:10 08.06.2026

  • 3 Путин

    7 6 Отговор
    Бавн 0 ра 3 виващи сме.... Всипки до един. Барабар с поклонниците ни

    10:11 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пригожин

    11 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ееала":

    И аз съм руснак, и моя акъл е руски. Затова спрях, а Пуслер избяга позорно и след това ме уби.

    10:13 08.06.2026

  • 6 ФАКТ

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Руснците са най-големите гл паци във видимата Вселена.

    10:14 08.06.2026

  • 7 Българин

    8 18 Отговор
    Путин много ясно заяви: Или Армения ще служи на Русия, или ще бъде унищожена, като окробандеристан!

    10:17 08.06.2026

  • 8 Дзак

    3 3 Отговор
    Над Омир тихичко ридае!

    10:18 08.06.2026

  • 9 Хаха

    9 8 Отговор
    От соросоиден коментатор какво очаквате!

    10:23 08.06.2026

  • 10 Постна пица.

    11 6 Отговор
    Руснаците нищо не предлагат, освен големи приказки и за това никой не ги иска. Хората разбраха реално какви са. И ако не се отделят от тях, няма да се отделят и от средновековието.

    10:24 08.06.2026

  • 11 Поредният съюзник на Маскалия

    7 5 Отговор
    си замина!

    10:24 08.06.2026

  • 12 ВВП

    9 8 Отговор
    В РФ живеят повече армяни ,отколкото в Армения .Статията е една русофобска диарея..Погледнато реално..Армения придоби държава ,благодарение на СССР..

    10:27 08.06.2026

  • 13 ВВП

    8 2 Отговор
    Пашиняннзагуби Нагорно Карабах ,благодарение на ,,приятелството ,си със сащ...Преди 30 год бе беше така ..Армения владееше тази шепа земя .

    10:31 08.06.2026

  • 14 ВВП

    7 1 Отговор
    ЕСсср обеща да даде на режима в Ереван 50 млн в брой ..Корупция от високо..

    10:32 08.06.2026

  • 15 ВВП

    7 0 Отговор
    Сега като станат приятели на ,Франция ше станат отново християни...Ахахаха ..Просто ще ги използват като окропитеците ..Всички държави близо до РФ са подложени на тази проба ..кръвна проба ..Перверзна история .

    10:34 08.06.2026

  • 16 ВВП

    6 0 Отговор
    Пашинянн и режима правиха военна игри с на НАТО о и сащ..После реве че РФ ги изоставила ..Всъщност всичко си дойде на мястото..

    10:36 08.06.2026

  • 17 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Русия или Армения ще рухне ? Я още един път?

    10:36 08.06.2026

  • 18 Бълбук бълбук

    2 0 Отговор
    Статия бълбук бълбук в полза на Пашинян и русофобията. Вчера обявиха, че Пашинян печели, днес повече от 60% печелят антипашинян партиите. Но от БГ медии само политкоректност и откровени лъжи. Абсолютно празна и безсмислена статия.

    10:50 08.06.2026

  • 19 Видялите

    1 0 Отговор
    За съжаление Европейската демокрация си върви в пълна сила с тотална ислямизация и инвазия на такива до завземането и. Нещо да напишете и за кандидати като "Западните Балкани " и техния проект тип обратното на Ватикана ? Дейността на Дианета не е спряла и е в пълна сила . Точно заради първите допуснати и уж натурализирани всичките останали на верска основа и близост на език се насочиха за облаги и социал към Европа. Никой нямаше да хукне към Европа без легализиране от работодатели същите като тях . Щяха да се ориентират към проспериращи арабски и азиатски държави където са си техните хора и вяра. Първи започнаха Англичаните с техния империализъм и желание за показност с прислуга от колониите . Следват Холандия , Франция , Испания и така до Меркел / проклета да е /

    10:52 08.06.2026

  • 20 Сметки

    2 2 Отговор
    Русия е като един огромен кърлеж. Изсмуква кръвта и ресурсите на териториите до които се докопа, за да храни главата в Москва. След него остават болести, бедност, корупция, пропаганда, олигарси и много насилие. Вижте поддръжниците на Русия: Беларус, С. Корея, Еритрея, Венецуела, Куба, Иран. Всички са диктатури, бедни и изсмукани до кокъл общества. Дори Унгария стана най-бедната в ЕС след Орбан и руското му раболепие. Вече не останаха заблудени, които да се връзват на приказките от Кремъл за светло бъдеще, нов световен ред, мир... Руската действителност е точно обратното на говорението й. Новият ред е старият фашизъм, руското светло бъдеще е само за олигарсите, а народа е с най-висока детска смъртност, най-кратка продължителност на живота, а мирът им е война!

    10:55 08.06.2026

  • 21 Хубава статия

    0 0 Отговор
    Макар и малко недалновидна. Резултатите от изборите в Армения показват желание за промяна, но скоро нещата вероятно ще се обърнат. ЕС и САЩ са далече, а Русия, Турция и Азърбайджан много близо. В контекста на войната в Украйна и новите съюзници, Армения не я чакат безоблачни дни.

    10:56 08.06.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Конентроп Калантарян че си изеде гема и че згризе сижима!

    10:57 08.06.2026

  • 23 Един въпрос към автора на статията

    0 0 Отговор
    Защо не се реве на чужди гробища?
    Отговор: Защото не знаеш на коя страна е закопан покойникът и да не се окаже, че ревеш на онази му работа.

    11:08 08.06.2026