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Боян Рашев: DPM Metals удари джакпота! Сондаж край Челопеч показва уникални резултати

Боян Рашев: DPM Metals удари джакпота! Сондаж край Челопеч показва уникални резултати

8 Юни, 2026 16:01 2 220 81

  • челопеч-
  • злато-
  • мина-
  • dpm metals-
  • сондаж-
  • залежи

Изключително важно е и къде се намира откритието. Новата минерализация е само на километър от съществуващите запаси на Челопеч и непосредствено до действащата инфраструктура

Боян Рашев: DPM Metals удари джакпота! Сондаж край Челопеч показва уникални резултати - 1
Снимка: БГНЕС
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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Новината за новото злато-медно откритие на DPM Metals Bulgaria край Челопеч може да се окаже едно от най-важните събития за европейската минна индустрия през последните години. Неслучайно е водеща новина в MINING.COM.

Сондаж EX_BRESPO_03 е пресякъл 713 метра минерализация със съдържание 1.31 грама злато на тон и 1.16% мед. За хората извън минната индустрия тези числа може да не говорят много. За геолозите и инвеститорите обаче това е резултат от световна класа. Не защото съдържанието е рекордно високо, а защото подобна концентрация на металите е проследена в огромен интервал от над 700 метра. Именно комбинацията между дебелина и съдържание превръща един сондаж в бъдеща мина.

Изключително важно е и къде се намира откритието. Новата минерализация е само на километър от съществуващите запаси на Челопеч и непосредствено до действащата инфраструктура. Това означава, че ако резултатите бъдат потвърдени от следващите сондажи - компанията вече планира нови 15,000 метра през 2026 г. - разработването на находището ще бъде несравнимо по-евтино и по-бързо от изграждането на нова мина на зелено. Основният въпрос е дали ще бъде потвърдена достатъчна непрекъснатост и геометрия на рудното тяло, за да може да бъде изчислен официален ресурс и геоложки запаси.

Реакцията на пазарите е особено показателна. Цената на златото вчера падна и GDXJ (индексът на малките златодобивни компании, в който участва DPM Metals) се срина с 4.40% за деня. В това време акцията на DPM Metals скочи с 3.18%. Подобно радикално разминаване показва колко значим може да бъде един единствен сондаж в този бизнес.

Буквално преди месеци експлоатационният живот на мина Челопеч бе удължен за пореден път вследствие на доказани нови запаси - този път до 2036 г. Историята на минната индустрия показва, че големите мини рядко приключват живота си по начина, по който е записано в последния технически доклад. Причината е проста: добивът генерира приходи, а приходите - ако се използват разумно, тоест да не се разпределя твърде голям дял от печалбата като дивидент - финансират нови проучвания. Новите проучвания водят до нови открития. Така ресурсите нарастват и животът на мината се удължава.

Всъщност това е един от фундаменталните принципи на съвременното минно дело. Най-големите мини в света съществуват десетилетия наред именно защото компаниите не спират да търсят нови ресурси около вече разработените находища. Колкото повече добиваш, толкова повече знаеш за геологията. Колкото повече знаеш за геологията, толкова повече откриваш.

Ползите от подобно откритие далеч не се изчерпват с акционерите на компанията. Мина Челопеч е сред най-важните работодатели в региона и двигател на местната икономика. Всяка допълнителна година живот на мината - а тук говорим за потенциални десетки години бъдещ добив - означава нови работни места, повече инвестиции, по-високи доходи и по-голяма икономическа сигурност за цялото Средногорие.

Значителни ще бъдат и преките ползи за държавата. България прие нова методика за определяне на концесионните възнаграждения, която силно ще увеличи дела на държавата от стойността на добитите метали. При благоприятна пазарна конюнктура - каквато безспорно е налична в момента - ефективното концесионно плащане може да достигне около 8% от стойността на продукцията. Това означава, че всяко увеличение на запасите и удължаване живота на мината ще носи допълнителни приходи както за държавния бюджет, така и за общините.

Откритието има и стратегическо значение. Светът навлиза в период на нарастващо търсене на мед – металът, без който електрификацията, електромобилите, центровете за данни и електропреносните мрежи са невъзможни. В същото време новите големи находища стават все по-редки. Именно затова инвеститорите обръщат толкова голямо внимание на тези резултати.

Предстоят още сондажи и ще минат години, преди да стане ясно колко голямо е новото находище. Но едно нещо може да се каже със сигурност:

Резултатите край Челопеч напомнят, че минната индустрия не е история на изчерпване, а история на откриване. Когато компаниите инвестират в добив, технологии и геоложки проучвания, ресурсната база не намалява. Тя расте. А с нея растат и ползите за цялото общество.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ползата за България ?

    46 5 Отговор
    Бангаранга.

    Коментиран от #23, #26

    16:04 08.06.2026

  • 2 Сталин

    62 6 Отговор
    Канадските мародери влачат злато за 5 милиарда всяка година и не плащат и една стотинка данък ,и щото западните мародери не плащат данъци и всичко е картел, държавата тегли милиарди заеми и цървулите ще плащат на Ротшилдите за следващите 100 години лихви ,когато Волен Сидеров искаше да си вземем златото всички му се смеехте и подигравахте ,яжте сега кошерни л@йна

    Коментиран от #6

    16:05 08.06.2026

  • 3 Мдаааа

    36 4 Отговор
    И ние сме в клуба на богатите с най ниски доходи в ЕС.

    Мина „Челопеч“: Намира се край едноименното село до Средногорие. Управлява се от дружеството „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и е един от най-големите рудници за добив на мед и злато на континента.

    16:08 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Я пъ тоа

    17 14 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Що ли нито една БЪЛГАРСКА компания не ще да търси и копа злато у нас.

    Коментиран от #25, #59

    16:13 08.06.2026

  • 7 Тома

    37 4 Отговор
    Джакпота за съжаление никога няма да бъде за българите

    Коментиран от #10

    16:13 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кобус

    40 1 Отговор
    Концесионна такса от 1.5% е гавра. Да не говорим че Костов подписа договорите при 0.75%. В ЮАР таксата за Англо Голд е 28% и правителството искаше да я вдигне на 32%. Той Марк Рубио си го каза - "тия казват ДА преди още да сме казали какво точно искаме."

    16:18 08.06.2026

  • 10 Я пъ тоа

    2 23 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    Дънди плаща 40 милиона евро всяка година на държавата. Решение на парламента.
    От статията се вижда че требе да изкопаеш 1 тон пръст за да изкараш 0 .0013 гр. злато.
    Колко ли ша ти струва копането.

    Коментиран от #24, #67

    16:20 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кобус

    28 1 Отговор
    Да не говорим че обективен контрол какво точно и колко се изнася няма. Таксите се определят на база отчетите на самата компания. Освен това се изнася руден концентрат който се преработва в Намибия. Количеството и концентрацията на редки земни елементи никой не отчита, а те могат да се окажат като стойност повече от самото злато.

    Коментиран от #16, #41, #47

    16:24 08.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Държавата фалирала а ходим върху злато.

    16:25 08.06.2026

  • 14 явер

    5 19 Отговор
    Тези, които пишат против компанията и добива нищо не разбират от минно дело. На малоумниците ще им кажа само, че концентрата се промива в Намибия в ЮАР си го промиват там, това относно таксата. Хаплювци като не разбирате от тази работа, не хвърляйте някакви идиотщини в пространството. Общините там са най-богатите в България, хората вземат много високи заплати и еклогията е на високо ниво. Когато ги стопанисвахме и управлявахме ние фалираха.

    Коментиран от #15

    16:29 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Я пъ тоа

    5 14 Отговор

    До коментар #12 от "Кобус":

    Оди копай руден концентрат и изнасяй за Намибия.
    Сам си плащай разходите

    Що ли нито една БЪЛГАРСКА ФИРМА не участва в конкурсите за добив на злато

    16:32 08.06.2026

  • 17 АЕ КОМУНИСТЧЕТА

    2 10 Отговор
    Грабвайте кирките и копайте чукарите.
    Милионерче та да станете.

    16:34 08.06.2026

  • 18 Здрасти

    13 2 Отговор
    Честито на чуждите фирми. За България, остава само отровата.

    16:38 08.06.2026

  • 19 Подарявам

    15 3 Отговор
    Златна мина, само за 1% таксичка, но бананите задължително и винаги да са до входа на магазина. С уважение, Ваш Боко, Шиши и Румбата

    16:38 08.06.2026

  • 20 гадател

    11 2 Отговор
    Затова сме бедни.

    Коментиран от #22

    16:39 08.06.2026

  • 21 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Като в Травиан сме,като неква мина за ресурс😂😂

    16:42 08.06.2026

  • 22 Я пъ тоа

    1 10 Отговор

    До коментар #20 от "гадател":

    Оди копай злато,
    Нема да си беден.......

    Коментиран от #33

    16:42 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Здрасти

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Я пъ тоа":

    Можеш ли да смяташ, 1,3 грама на тон злато(по малко от едно гребане на голям багер, от този 1 тон излиза и кило и 160 грама мед.

    Коментиран от #32

    16:43 08.06.2026

  • 25 име

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Я пъ тоа":

    Щото още след 90те всички цългарски фирми в сухоземния и морски транспорт, в минното дело, в земеделието, в преработката на хранителни продукти, в електрониката и електротехниката, всимки цяха ликвидирани, да не правят конкуренция

    Коментиран от #34

    16:46 08.06.2026

  • 26 Българин

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ползата за България ?":

    Ползата за България е, че преди 40 години МДК Пирдоп беше на субсидии от 220 млн лева годишно. Днес минните предприятия в района работят на печалба, а заплатите в региона са най-високите в България.

    Коментиран от #28, #31

    16:51 08.06.2026

  • 27 Левски

    14 2 Отговор
    Джакпота е за фирмата, а България ще духа супата. Няма такава държава. Злато гази, беден ходи.

    16:55 08.06.2026

  • 28 То може да имаш залежи ама трябва

    1 8 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    И високоефективни машини за добив

    Коментиран от #30

    17:00 08.06.2026

  • 29 И печалба никаква

    7 3 Отговор
    А за българите и България топки.

    17:06 08.06.2026

  • 30 Българин

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "То може да имаш залежи ама трябва":

    "И високоефективни машини за добив"

    И само господарите ти имат такива машини нали така? И колко високо ефективни трябва да бъдат когато с едно гребване на багер изкарваш 180 долара само от златото. То бива продажници мразещи България ама като нашите козячета не бива.

    17:09 08.06.2026

  • 31 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    "че преди 40 години МДК Пирдоп беше на субсидии от 220 млн лева годишно"

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - пък какво общо има Пирдоп с Челопеч ама трябва да се оправдават някак си господарите че ни крадат че иначе ще спрат грантовете.

    17:14 08.06.2026

  • 32 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Здрасти":

    Нещо бъркаш
    1,3 грама злато от ЕДИН ТОН ПРЪСТ.

    Коментиран от #36

    17:15 08.06.2026

  • 33 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Я пъ тоа":

    "Оди копай злато"

    Къде да копам като господарите ти го взеха без пари заради продажници - ама теб България и българите не те интересуват.

    Коментиран от #35

    17:17 08.06.2026

  • 34 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    Държавата спря ДОТАЦИИТЕ за губещи предприятия и те фалираха.
    Балкан, Кремиковци, ЦУМ, Булгаргеомин....

    Коментиран от #38

    17:19 08.06.2026

  • 35 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "Учуден":

    Е що БЪЛГАРСКИ ФИРМИ не участват в ТЪРГОВЕТЕ за добив на ценни метали.

    Коментиран от #37

    17:20 08.06.2026

  • 36 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Я пъ тоа":

    "1,3 грама злато от ЕДИН ТОН ПРЪСТ"

    Ами колко мислиш като обем е един тон пръст при средно тегло на скали 2.8 тона на кубически метър. Точно едно загребване на голям багер и при сегашна цена от 4300 долара за тройунция 1.3 грама струват 180 долара. Хайде научи се да смяташ.

    Коментиран от #44

    17:21 08.06.2026

  • 37 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Я пъ тоа":

    Защото няма търгове а се даде на господарите ти без такива - "преговори с потенциален купувач" - продажниците не ги интересува дали България ще печели.

    Коментиран от #43

    17:24 08.06.2026

  • 38 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    "Държавата спря ДОТАЦИИТЕ за губещи предприятия и те фалираха"

    Държавата раздаде печеливши предприятия на доверени хора които умишлено ги фалираха. Ама без лъжи пропагандата против България не върви нали?

    Коментиран от #42

    17:26 08.06.2026

  • 39 Въпрос

    2 0 Отговор
    Не можеше ли държавата сама да разработва мините си както преди, а не срещу скромните 8 процента концесионно възнаграждение?

    Коментиран от #40

    17:27 08.06.2026

  • 40 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Въпрос":

    "а не срещу скромните 8 процента концесионно възнаграждение"

    Кога е станало 8 % - първоначално беше 1.25% което е смешно за добив на злато. Разсипно злато концесията върви между 30 и 50% а за злато от мина между 40 и 60%. За богато находище като нашето нормалната концесионна такса е около 60%.

    17:31 08.06.2026

  • 41 антрашпиц

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кобус":

    Контрол ИМА !!! Контролиращите прибират контролирания подкуп и контролирано се изнася безконтролно колкот мое повече ...

    17:32 08.06.2026

  • 42 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Антитрол":

    Ние взехме ПЕЧЕЛИВШИТЕ предприятия и ги ФАЛИРАХМЕ, с цел за нула време да станем милионери милиардери.
    ГУБЕЩИ предприятия никой не взима.

    Коментиран от #46

    17:34 08.06.2026

  • 43 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Учуден":

    Търгове имаше. Нема желаещи.да копат ЗАЛУДО.

    17:35 08.06.2026

  • 44 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    На думи е лесно.
    Купи си багери оди копай.
    Злато да намериш, милионерче да станеш

    АМА нещо не виждам АРМИЯ от багери да копат по чукарите. Що ли?????

    Коментиран от #48

    17:37 08.06.2026

  • 45 Мишел

    7 0 Отговор
    Златните руди в България са полиметални. При соца ВМГИ и БАМимаха лабораторна и полупромишлена технологии за извличане, пречистване и разделяне на тези метали и неметали. Ако се извлекат и разделят тези скъпи съпътстващи , тяхната обща стойност е много по голяма от стойността на златото от тази руда. Затова при демокрацията, когато продадоха българските златни находища на фирми от САЩ и Канада, купувачите огребаха и отнесоха в чужбина утайките от обогатителните фабрики за вторична обработка и удвоиха печалбите си.

    17:38 08.06.2026

  • 46 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Не само БСП а всички сегашни евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС - най-много са в ПП$ДБ следвани от ГЕРБ и чак тогава БСП.

    Коментиран от #50

    17:38 08.06.2026

  • 47 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кобус":

    Вижте коментар 45.

    17:41 08.06.2026

  • 48 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    "Купи си багери оди копай"

    Багера е най-лесен ама аз не съм от господарите ти и няма да ми дадат разработена мина на 1.25% концесионна такса. А господарите ти не са копали по баирите да открият златото а им харизаха открито такова.

    Обаче на теб ти е кеф че ни крадат нали - и без това не си българин и мразиш България.

    Коментиран от #49, #52

    17:43 08.06.2026

  • 49 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Що не участва в търговете
    Да ти ХАРИЖАТ златото на ТЕБ.
    А не сега да плачеш.

    Коментиран от #51

    17:45 08.06.2026

  • 50 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    Точно казано. Всички ДРУГАРИ станаха демократи, АТЛАНТИЦИ.
    Но всички бяха членове на БКП.и то на средни и висши постове.
    ТЕ приватизираха България. После я разграбиха.

    Коментиран от #54

    17:47 08.06.2026

  • 51 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    "Що не участва в търговете"

    Колко пъти да ти казвам че нямаше търгове а "преговори с потенциален купувач"

    Защо толкова мразите България и се радвате че ни крадат.

    Коментиран от #53

    17:48 08.06.2026

  • 52 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Дали ни КРАДАТ...
    парламента е решил....Избран от НАС.

    17:49 08.06.2026

  • 53 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    Правото за търсене, проучване и добив на злато в България се предоставя чрез търгове, концесии или разрешения от Министерския съвет. Процедурите за отдаване на площи стават чрез търгове и конкурси, организирани от Министерството на енергетиката.

    Коментиран от #55

    17:54 08.06.2026

  • 54 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Ами продажника си е продажник до живот. Същите които се кланяха на Кремъл и плюеха по "гнилия капитализъм" сега се кланят на Вашингтон и плюят по Русия. Същите които искаха да ни правят 16-та република сега ни направиха краварска колония. За такива е важното да се кланят на текущия ни господар и няма никакво значение кой е той.

    Няма нито един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са били такива че минаха 36 години. А пък на новите ни господари е изгодно да подкрепят такива че са послушни и има с какво да ги държат за топките.

    17:55 08.06.2026

  • 55 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Я пъ тоа":

    Абе вземи се скрий бе младо джен.ди със заучените си опорки - много добре помня как дадоха Челопеч на господарите ти. Че и до сега договора е секретен против българските закони.

    Не ми каза защо толкова мразиш България и се радваш че господарите ти ни крадат.

    Коментиран от #57

    17:59 08.06.2026

  • 56 Клондайк

    1 0 Отговор
    Ми кво очаквате от тия бе, цела северна Америка опоскаха,индианците в резервати, колонии в Африка,роби от Африка.Алчняци.

    Коментиран от #58

    17:59 08.06.2026

  • 57 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    Кой БГ компании участваха в търга за добив на злато в БГ.......само ДЪНДИ СА ЯВИ...ЩО ЛИ????

    Коментиран от #60

    18:02 08.06.2026

  • 58 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Клондайк":

    Дънди добива и в РУСИЯ
    Ама ти откъде да знаеш

    Коментиран от #62

    18:04 08.06.2026

  • 59 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Я пъ тоа":

    Всъщност има три български компании, които се занимават с добив на злато у нас. Техните чорбаджии даряваха кюлчетата на Бойко.

    Коментиран от #61

    18:04 08.06.2026

  • 60 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Я пъ тоа":

    "Кой БГ компании участваха в търга за добив на злато в БГ"

    Абе ти мал.оум.ен ли си - не можеш ли да четеш. Търг нямаше - имаше "преговори с потенциален купувач". Колко пъти да ти го повтарям или те са ти спуснали опорки и ти трябва да ги повтаряш че да има кво да се яде.

    Коментиран от #63

    18:07 08.06.2026

  • 61 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "койдазнай":

    Ами дай Бойко на прокурор
    Що са ослушваш.

    18:07 08.06.2026

  • 62 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    "Дънди добива и в РУСИЯ"

    Добива ама на каква концесионна такса - ама това са пропуснали да ти го кажат от посолството с опорките. Ех пусто трудно се заработва баничката.

    Коментиран от #64

    18:09 08.06.2026

  • 63 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Яви само Дънди като желаещ да добива злато в БГ... ЖЕЛАЕЩИ от БГ НЕМАШЕ,щото печалбите не са гарантирани.
    Естествено че с него ша преговарят

    Коментиран от #66

    18:10 08.06.2026

  • 64 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Българин":

    Таксата е работа на Русия.
    Щом РУСИЯ е допуснала Дънди да им копа златото...
    Но в Русия МАЩАБИТЕ са ОГРОМНИ.

    18:12 08.06.2026

  • 65 Така де

    0 2 Отговор
    Ако копането на злато бе толкова печелившо
    Да сме КЛОНДАЙГ на ЕВРОПАТА.

    Коментиран от #68

    18:14 08.06.2026

  • 66 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Я пъ тоа":

    "ЖЕЛАЕЩИ от БГ НЕМАШЕ"

    И как разбра че нямало желаещи от БГ (или друга държава) като нямаше търг - или ти трябва да си повтаряш опорките и да защитаваш господарите си че ни крадат че иначе ще спрат грантовете. Не е проблема коя фирма ще го добива а проблема е концесионната такса от 1.25% което е без пари.

    Коментиран от #72

    18:15 08.06.2026

  • 67 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Я пъ тоа":

    ВиК-то копае няколко тона и при най-малката авария. Ама не изкарва злато за 180 евро (толкова са 1.31 грама в момента) на изкопан тон + още колко за медта. Изкоп с багер е 15-20 евро на кубик, а един кубик е няколко тона. А сега си представи колко по-евтино излиза със специализирана минна техника.

    Коментиран от #69, #71

    18:15 08.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Ами земи си СПЕЦИАЛИЗИРАНА МИННА ТЕХНИКА и оди копай. Милионерче да станеш.
    Ама никой в БГ не ще да го прави...ЩО ЛИ???

    Щото може яко да са набуташ финансово.

    18:18 08.06.2026

  • 70 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Антитрол":

    Факт.....само Дънди копа злато в БГ....
    Теоретичните постановки ги оставям на теб.

    Коментиран от #73

    18:20 08.06.2026

  • 71 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Ами да оди ВиК да търси злато по чукарите. Нема лошо.....

    18:21 08.06.2026

  • 72 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    Кой ти каза че е нямало търг....

    Коментиран от #74

    18:22 08.06.2026

  • 73 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Я пъ тоа":

    "само Дънди копа злато в БГ"

    Чукча писател, чукча не читател - човека ти каза че още 3 фирми се занимават с добив на злато в БГ. Ама това не те интересува - твоята работа е да повтаряш опорките.

    18:23 08.06.2026

  • 74 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Я пъ тоа":

    "Кой ти каза че е нямало търг...."

    Аз бях жив свидетел - никой не ми каза. Колко пъти да ти повтарям че имаше "преговори с потенциален купувач" и нямаше никакъв търг. Или мозъчето не може да го възприеме.

    Коментиран от #75

    18:25 08.06.2026

  • 75 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Българин":

    Канадската минна компания „Дънди Прешъс Металс“ (Dundee Precious Metals) оперира в България от декември 2003 година. Тогава тя придобива активите на фалиралата компания „Наван Челопеч“ и поема експлоатацията на медно-златния рудник край село Челопеч след обявен конкурс. След установяването си, дейността на компанията в страната се разширява с редица проекти:

    Рудник Челопеч: Превърнат е в едно от най-високотехнологичните и ефективни съоръжения за добив в света.Ада Тепе (Крумовград):

    Вторият голям златодобивен проект на дружеството заработва през 2019 г., като това е първият изцяло нов рудник, открит в България от десетилетия.
    Проучвания: Компанията продължава геоложките си проучвания и инвестиции, включително придобиването и развитието на находища като „Иглика“.

    Коментиран от #76, #78

    18:29 08.06.2026

  • 76 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Я пъ тоа":

    "и поема експлоатацията на медно-златния рудник край село Челопеч след обявен конкурс"

    Опорките нямат нищо общо с реалността - колко пъти да ти повтарям че нямаше нито търг нито пък някакъв "конкурс" а имаше "преговори с потенциален купувач". Аз съм жив свидетел.

    Колкото и да ги повтаряш няма да скриеш истината че продажници дадоха златото ни без пари на господарите ти.

    Коментиран от #77

    18:34 08.06.2026

  • 77 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Това е написано в документите на Министерството на енергетиката.
    Конкурс /търг/ е имало за златото на. БГ, но се е явил само ДЪННДИ. И естествено с него ша преговарят.

    Тва че ти не знаеш, си е твой проблем.

    Коментиран от #81

    18:38 08.06.2026

  • 78 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Я пъ тоа":

    "Рудник Челопеч: Превърнат е в едно от най-високотехнологичните и ефективни съоръжения за добив в света"

    Когато вземат златото без пари няма начин да не се разширяват но ти ми кажи България какво печели от това. Над 100 тона злато са добили до сега и от тях само малко над един тон е за България - това си е жива кражба при нормална концесионна такса в света между 30 и 60%.

    18:41 08.06.2026

  • 79 Браво

    0 1 Отговор
    Таман ще изместят помаците от Крумовград там находището приключи

    18:43 08.06.2026

  • 80 Челен опит

    1 0 Отговор
    Коктейлът от хвост и химикали се депонира вътре в подземния рудник После какво ще става не се знае

    18:45 08.06.2026

  • 81 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Я пъ тоа":

    "Конкурс /търг/ е имало за златото на. БГ, но се е явил само ДЪННДИ"

    Много добре помня - ужким имаше "конкурс по документи" и тогава казаха че само Дънди отговарял на изискванията им но предварителни изисквания нямаше а документи бяха подадени от много фирми включително и чуждестранни както и български. Търгът е нещо съвсем различно - там фирмите наддават и който даде най добра оферта за държавата ни той печели.

    Така че бяха дадени едни пари на нашите продажници и те харизаха златото ни на господарите ти.

    Всичко останало е пропаганда която ти се опитваш да налагаш тук с лъжи. Интересно ми е защо. Защо не искаш България да печели от това че има злато.

    18:49 08.06.2026