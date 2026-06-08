Боян Рашев: DPM Metals удари джакпота! Сондаж край Челопеч показва уникални резултати

Новината за новото злато-медно откритие на DPM Metals Bulgaria край Челопеч може да се окаже едно от най-важните събития за европейската минна индустрия през последните години. Неслучайно е водеща новина в MINING.COM.
Сондаж EX_BRESPO_03 е пресякъл 713 метра минерализация със съдържание 1.31 грама злато на тон и 1.16% мед. За хората извън минната индустрия тези числа може да не говорят много. За геолозите и инвеститорите обаче това е резултат от световна класа. Не защото съдържанието е рекордно високо, а защото подобна концентрация на металите е проследена в огромен интервал от над 700 метра. Именно комбинацията между дебелина и съдържание превръща един сондаж в бъдеща мина.
Изключително важно е и къде се намира откритието. Новата минерализация е само на километър от съществуващите запаси на Челопеч и непосредствено до действащата инфраструктура. Това означава, че ако резултатите бъдат потвърдени от следващите сондажи - компанията вече планира нови 15,000 метра през 2026 г. - разработването на находището ще бъде несравнимо по-евтино и по-бързо от изграждането на нова мина на зелено. Основният въпрос е дали ще бъде потвърдена достатъчна непрекъснатост и геометрия на рудното тяло, за да може да бъде изчислен официален ресурс и геоложки запаси.
Реакцията на пазарите е особено показателна. Цената на златото вчера падна и GDXJ (индексът на малките златодобивни компании, в който участва DPM Metals) се срина с 4.40% за деня. В това време акцията на DPM Metals скочи с 3.18%. Подобно радикално разминаване показва колко значим може да бъде един единствен сондаж в този бизнес.
Буквално преди месеци експлоатационният живот на мина Челопеч бе удължен за пореден път вследствие на доказани нови запаси - този път до 2036 г. Историята на минната индустрия показва, че големите мини рядко приключват живота си по начина, по който е записано в последния технически доклад. Причината е проста: добивът генерира приходи, а приходите - ако се използват разумно, тоест да не се разпределя твърде голям дял от печалбата като дивидент - финансират нови проучвания. Новите проучвания водят до нови открития. Така ресурсите нарастват и животът на мината се удължава.
Всъщност това е един от фундаменталните принципи на съвременното минно дело. Най-големите мини в света съществуват десетилетия наред именно защото компаниите не спират да търсят нови ресурси около вече разработените находища. Колкото повече добиваш, толкова повече знаеш за геологията. Колкото повече знаеш за геологията, толкова повече откриваш.
Ползите от подобно откритие далеч не се изчерпват с акционерите на компанията. Мина Челопеч е сред най-важните работодатели в региона и двигател на местната икономика. Всяка допълнителна година живот на мината - а тук говорим за потенциални десетки години бъдещ добив - означава нови работни места, повече инвестиции, по-високи доходи и по-голяма икономическа сигурност за цялото Средногорие.
Значителни ще бъдат и преките ползи за държавата. България прие нова методика за определяне на концесионните възнаграждения, която силно ще увеличи дела на държавата от стойността на добитите метали. При благоприятна пазарна конюнктура - каквато безспорно е налична в момента - ефективното концесионно плащане може да достигне около 8% от стойността на продукцията. Това означава, че всяко увеличение на запасите и удължаване живота на мината ще носи допълнителни приходи както за държавния бюджет, така и за общините.
Откритието има и стратегическо значение. Светът навлиза в период на нарастващо търсене на мед – металът, без който електрификацията, електромобилите, центровете за данни и електропреносните мрежи са невъзможни. В същото време новите големи находища стават все по-редки. Именно затова инвеститорите обръщат толкова голямо внимание на тези резултати.
Предстоят още сондажи и ще минат години, преди да стане ясно колко голямо е новото находище. Но едно нещо може да се каже със сигурност:
Резултатите край Челопеч напомнят, че минната индустрия не е история на изчерпване, а история на откриване. Когато компаниите инвестират в добив, технологии и геоложки проучвания, ресурсната база не намалява. Тя расте. А с нея растат и ползите за цялото общество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ползата за България ?
Коментиран от #23, #26
16:04 08.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #6
16:05 08.06.2026
3 Мдаааа
Мина „Челопеч“: Намира се край едноименното село до Средногорие. Управлява се от дружеството „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и е един от най-големите рудници за добив на мед и злато на континента.
16:08 08.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Я пъ тоа
До коментар #2 от "Сталин":Що ли нито една БЪЛГАРСКА компания не ще да търси и копа злато у нас.
Коментиран от #25, #59
16:13 08.06.2026
7 Тома
Коментиран от #10
16:13 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кобус
16:18 08.06.2026
10 Я пъ тоа
До коментар #7 от "Тома":Дънди плаща 40 милиона евро всяка година на държавата. Решение на парламента.
От статията се вижда че требе да изкопаеш 1 тон пръст за да изкараш 0 .0013 гр. злато.
Колко ли ша ти струва копането.
Коментиран от #24, #67
16:20 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кобус
Коментиран от #16, #41, #47
16:24 08.06.2026
13 Последния Софиянец
16:25 08.06.2026
14 явер
Коментиран от #15
16:29 08.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Кобус":Оди копай руден концентрат и изнасяй за Намибия.
Сам си плащай разходите
Що ли нито една БЪЛГАРСКА ФИРМА не участва в конкурсите за добив на злато
16:32 08.06.2026
17 АЕ КОМУНИСТЧЕТА
Милионерче та да станете.
16:34 08.06.2026
18 Здрасти
16:38 08.06.2026
19 Подарявам
16:38 08.06.2026
20 гадател
Коментиран от #22
16:39 08.06.2026
21 Ха,ха
16:42 08.06.2026
22 Я пъ тоа
До коментар #20 от "гадател":Оди копай злато,
Нема да си беден.......
Коментиран от #33
16:42 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Здрасти
До коментар #10 от "Я пъ тоа":Можеш ли да смяташ, 1,3 грама на тон злато(по малко от едно гребане на голям багер, от този 1 тон излиза и кило и 160 грама мед.
Коментиран от #32
16:43 08.06.2026
25 име
До коментар #6 от "Я пъ тоа":Щото още след 90те всички цългарски фирми в сухоземния и морски транспорт, в минното дело, в земеделието, в преработката на хранителни продукти, в електрониката и електротехниката, всимки цяха ликвидирани, да не правят конкуренция
Коментиран от #34
16:46 08.06.2026
26 Българин
До коментар #1 от "Ползата за България ?":Ползата за България е, че преди 40 години МДК Пирдоп беше на субсидии от 220 млн лева годишно. Днес минните предприятия в района работят на печалба, а заплатите в региона са най-високите в България.
Коментиран от #28, #31
16:51 08.06.2026
27 Левски
16:55 08.06.2026
28 То може да имаш залежи ама трябва
До коментар #26 от "Българин":И високоефективни машини за добив
Коментиран от #30
17:00 08.06.2026
29 И печалба никаква
17:06 08.06.2026
30 Българин
До коментар #28 от "То може да имаш залежи ама трябва":"И високоефективни машини за добив"
И само господарите ти имат такива машини нали така? И колко високо ефективни трябва да бъдат когато с едно гребване на багер изкарваш 180 долара само от златото. То бива продажници мразещи България ама като нашите козячета не бива.
17:09 08.06.2026
31 Антитрол
До коментар #26 от "Българин":"че преди 40 години МДК Пирдоп беше на субсидии от 220 млн лева годишно"
Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - пък какво общо има Пирдоп с Челопеч ама трябва да се оправдават някак си господарите че ни крадат че иначе ще спрат грантовете.
17:14 08.06.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #24 от "Здрасти":Нещо бъркаш
1,3 грама злато от ЕДИН ТОН ПРЪСТ.
Коментиран от #36
17:15 08.06.2026
33 Учуден
До коментар #22 от "Я пъ тоа":"Оди копай злато"
Къде да копам като господарите ти го взеха без пари заради продажници - ама теб България и българите не те интересуват.
Коментиран от #35
17:17 08.06.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #25 от "име":Държавата спря ДОТАЦИИТЕ за губещи предприятия и те фалираха.
Балкан, Кремиковци, ЦУМ, Булгаргеомин....
Коментиран от #38
17:19 08.06.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Учуден":Е що БЪЛГАРСКИ ФИРМИ не участват в ТЪРГОВЕТЕ за добив на ценни метали.
Коментиран от #37
17:20 08.06.2026
36 Българин
До коментар #32 от "Я пъ тоа":"1,3 грама злато от ЕДИН ТОН ПРЪСТ"
Ами колко мислиш като обем е един тон пръст при средно тегло на скали 2.8 тона на кубически метър. Точно едно загребване на голям багер и при сегашна цена от 4300 долара за тройунция 1.3 грама струват 180 долара. Хайде научи се да смяташ.
Коментиран от #44
17:21 08.06.2026
37 Учуден
До коментар #35 от "Я пъ тоа":Защото няма търгове а се даде на господарите ти без такива - "преговори с потенциален купувач" - продажниците не ги интересува дали България ще печели.
Коментиран от #43
17:24 08.06.2026
38 Антитрол
До коментар #34 от "Я пъ тоа":"Държавата спря ДОТАЦИИТЕ за губещи предприятия и те фалираха"
Държавата раздаде печеливши предприятия на доверени хора които умишлено ги фалираха. Ама без лъжи пропагандата против България не върви нали?
Коментиран от #42
17:26 08.06.2026
39 Въпрос
Коментиран от #40
17:27 08.06.2026
40 Запознат
До коментар #39 от "Въпрос":"а не срещу скромните 8 процента концесионно възнаграждение"
Кога е станало 8 % - първоначално беше 1.25% което е смешно за добив на злато. Разсипно злато концесията върви между 30 и 50% а за злато от мина между 40 и 60%. За богато находище като нашето нормалната концесионна такса е около 60%.
17:31 08.06.2026
41 антрашпиц
До коментар #12 от "Кобус":Контрол ИМА !!! Контролиращите прибират контролирания подкуп и контролирано се изнася безконтролно колкот мое повече ...
17:32 08.06.2026
42 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #38 от "Антитрол":Ние взехме ПЕЧЕЛИВШИТЕ предприятия и ги ФАЛИРАХМЕ, с цел за нула време да станем милионери милиардери.
ГУБЕЩИ предприятия никой не взима.
Коментиран от #46
17:34 08.06.2026
43 Я пъ тоа
До коментар #37 от "Учуден":Търгове имаше. Нема желаещи.да копат ЗАЛУДО.
17:35 08.06.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Българин":На думи е лесно.
Купи си багери оди копай.
Злато да намериш, милионерче да станеш
АМА нещо не виждам АРМИЯ от багери да копат по чукарите. Що ли?????
Коментиран от #48
17:37 08.06.2026
45 Мишел
17:38 08.06.2026
46 Антитрол
До коментар #42 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Не само БСП а всички сегашни евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС - най-много са в ПП$ДБ следвани от ГЕРБ и чак тогава БСП.
Коментиран от #50
17:38 08.06.2026
47 Мишел
До коментар #12 от "Кобус":Вижте коментар 45.
17:41 08.06.2026
48 Българин
До коментар #44 от "Я пъ тоа":"Купи си багери оди копай"
Багера е най-лесен ама аз не съм от господарите ти и няма да ми дадат разработена мина на 1.25% концесионна такса. А господарите ти не са копали по баирите да открият златото а им харизаха открито такова.
Обаче на теб ти е кеф че ни крадат нали - и без това не си българин и мразиш България.
Коментиран от #49, #52
17:43 08.06.2026
49 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Българин":Що не участва в търговете
Да ти ХАРИЖАТ златото на ТЕБ.
А не сега да плачеш.
Коментиран от #51
17:45 08.06.2026
50 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #46 от "Антитрол":Точно казано. Всички ДРУГАРИ станаха демократи, АТЛАНТИЦИ.
Но всички бяха членове на БКП.и то на средни и висши постове.
ТЕ приватизираха България. После я разграбиха.
Коментиран от #54
17:47 08.06.2026
51 Българин
До коментар #49 от "Я пъ тоа":"Що не участва в търговете"
Колко пъти да ти казвам че нямаше търгове а "преговори с потенциален купувач"
Защо толкова мразите България и се радвате че ни крадат.
Коментиран от #53
17:48 08.06.2026
52 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Българин":Дали ни КРАДАТ...
парламента е решил....Избран от НАС.
17:49 08.06.2026
53 Я пъ тоа
До коментар #51 от "Българин":Правото за търсене, проучване и добив на злато в България се предоставя чрез търгове, концесии или разрешения от Министерския съвет. Процедурите за отдаване на площи стават чрез търгове и конкурси, организирани от Министерството на енергетиката.
Коментиран от #55
17:54 08.06.2026
54 Антитрол
До коментар #50 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Ами продажника си е продажник до живот. Същите които се кланяха на Кремъл и плюеха по "гнилия капитализъм" сега се кланят на Вашингтон и плюят по Русия. Същите които искаха да ни правят 16-та република сега ни направиха краварска колония. За такива е важното да се кланят на текущия ни господар и няма никакво значение кой е той.
Няма нито един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са били такива че минаха 36 години. А пък на новите ни господари е изгодно да подкрепят такива че са послушни и има с какво да ги държат за топките.
17:55 08.06.2026
55 Българин
До коментар #53 от "Я пъ тоа":Абе вземи се скрий бе младо джен.ди със заучените си опорки - много добре помня как дадоха Челопеч на господарите ти. Че и до сега договора е секретен против българските закони.
Не ми каза защо толкова мразиш България и се радваш че господарите ти ни крадат.
Коментиран от #57
17:59 08.06.2026
56 Клондайк
Коментиран от #58
17:59 08.06.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #55 от "Българин":Кой БГ компании участваха в търга за добив на злато в БГ.......само ДЪНДИ СА ЯВИ...ЩО ЛИ????
Коментиран от #60
18:02 08.06.2026
58 Я пъ тоа
До коментар #56 от "Клондайк":Дънди добива и в РУСИЯ
Ама ти откъде да знаеш
Коментиран от #62
18:04 08.06.2026
59 койдазнай
До коментар #6 от "Я пъ тоа":Всъщност има три български компании, които се занимават с добив на злато у нас. Техните чорбаджии даряваха кюлчетата на Бойко.
Коментиран от #61
18:04 08.06.2026
60 Българин
До коментар #57 от "Я пъ тоа":"Кой БГ компании участваха в търга за добив на злато в БГ"
Абе ти мал.оум.ен ли си - не можеш ли да четеш. Търг нямаше - имаше "преговори с потенциален купувач". Колко пъти да ти го повтарям или те са ти спуснали опорки и ти трябва да ги повтаряш че да има кво да се яде.
Коментиран от #63
18:07 08.06.2026
61 Я пъ тоа
До коментар #59 от "койдазнай":Ами дай Бойко на прокурор
Що са ослушваш.
18:07 08.06.2026
62 Българин
До коментар #58 от "Я пъ тоа":"Дънди добива и в РУСИЯ"
Добива ама на каква концесионна такса - ама това са пропуснали да ти го кажат от посолството с опорките. Ех пусто трудно се заработва баничката.
Коментиран от #64
18:09 08.06.2026
63 Я пъ тоа
До коментар #60 от "Българин":Яви само Дънди като желаещ да добива злато в БГ... ЖЕЛАЕЩИ от БГ НЕМАШЕ,щото печалбите не са гарантирани.
Естествено че с него ша преговарят
Коментиран от #66
18:10 08.06.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #62 от "Българин":Таксата е работа на Русия.
Щом РУСИЯ е допуснала Дънди да им копа златото...
Но в Русия МАЩАБИТЕ са ОГРОМНИ.
18:12 08.06.2026
65 Така де
Да сме КЛОНДАЙГ на ЕВРОПАТА.
Коментиран от #68
18:14 08.06.2026
66 Българин
До коментар #63 от "Я пъ тоа":"ЖЕЛАЕЩИ от БГ НЕМАШЕ"
И как разбра че нямало желаещи от БГ (или друга държава) като нямаше търг - или ти трябва да си повтаряш опорките и да защитаваш господарите си че ни крадат че иначе ще спрат грантовете. Не е проблема коя фирма ще го добива а проблема е концесионната такса от 1.25% което е без пари.
Коментиран от #72
18:15 08.06.2026
67 Анонимен
До коментар #10 от "Я пъ тоа":ВиК-то копае няколко тона и при най-малката авария. Ама не изкарва злато за 180 евро (толкова са 1.31 грама в момента) на изкопан тон + още колко за медта. Изкоп с багер е 15-20 евро на кубик, а един кубик е няколко тона. А сега си представи колко по-евтино излиза със специализирана минна техника.
Коментиран от #69, #71
18:15 08.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Я пъ тоа
До коментар #67 от "Анонимен":Ами земи си СПЕЦИАЛИЗИРАНА МИННА ТЕХНИКА и оди копай. Милионерче да станеш.
Ама никой в БГ не ще да го прави...ЩО ЛИ???
Щото може яко да са набуташ финансово.
18:18 08.06.2026
70 Я пъ тоа
До коментар #68 от "Антитрол":Факт.....само Дънди копа злато в БГ....
Теоретичните постановки ги оставям на теб.
Коментиран от #73
18:20 08.06.2026
71 Я пъ тоа
До коментар #67 от "Анонимен":Ами да оди ВиК да търси злато по чукарите. Нема лошо.....
18:21 08.06.2026
72 Я пъ тоа
До коментар #66 от "Българин":Кой ти каза че е нямало търг....
Коментиран от #74
18:22 08.06.2026
73 Антитрол
До коментар #70 от "Я пъ тоа":"само Дънди копа злато в БГ"
Чукча писател, чукча не читател - човека ти каза че още 3 фирми се занимават с добив на злато в БГ. Ама това не те интересува - твоята работа е да повтаряш опорките.
18:23 08.06.2026
74 Българин
До коментар #72 от "Я пъ тоа":"Кой ти каза че е нямало търг...."
Аз бях жив свидетел - никой не ми каза. Колко пъти да ти повтарям че имаше "преговори с потенциален купувач" и нямаше никакъв търг. Или мозъчето не може да го възприеме.
Коментиран от #75
18:25 08.06.2026
75 Я пъ тоа
До коментар #74 от "Българин":Канадската минна компания „Дънди Прешъс Металс“ (Dundee Precious Metals) оперира в България от декември 2003 година. Тогава тя придобива активите на фалиралата компания „Наван Челопеч“ и поема експлоатацията на медно-златния рудник край село Челопеч след обявен конкурс. След установяването си, дейността на компанията в страната се разширява с редица проекти:
Рудник Челопеч: Превърнат е в едно от най-високотехнологичните и ефективни съоръжения за добив в света.Ада Тепе (Крумовград):
Вторият голям златодобивен проект на дружеството заработва през 2019 г., като това е първият изцяло нов рудник, открит в България от десетилетия.
Проучвания: Компанията продължава геоложките си проучвания и инвестиции, включително придобиването и развитието на находища като „Иглика“.
Коментиран от #76, #78
18:29 08.06.2026
76 Българин
До коментар #75 от "Я пъ тоа":"и поема експлоатацията на медно-златния рудник край село Челопеч след обявен конкурс"
Опорките нямат нищо общо с реалността - колко пъти да ти повтарям че нямаше нито търг нито пък някакъв "конкурс" а имаше "преговори с потенциален купувач". Аз съм жив свидетел.
Колкото и да ги повтаряш няма да скриеш истината че продажници дадоха златото ни без пари на господарите ти.
Коментиран от #77
18:34 08.06.2026
77 Я пъ тоа
До коментар #76 от "Българин":Това е написано в документите на Министерството на енергетиката.
Конкурс /търг/ е имало за златото на. БГ, но се е явил само ДЪННДИ. И естествено с него ша преговарят.
Тва че ти не знаеш, си е твой проблем.
Коментиран от #81
18:38 08.06.2026
78 Българин
До коментар #75 от "Я пъ тоа":"Рудник Челопеч: Превърнат е в едно от най-високотехнологичните и ефективни съоръжения за добив в света"
Когато вземат златото без пари няма начин да не се разширяват но ти ми кажи България какво печели от това. Над 100 тона злато са добили до сега и от тях само малко над един тон е за България - това си е жива кражба при нормална концесионна такса в света между 30 и 60%.
18:41 08.06.2026
79 Браво
18:43 08.06.2026
80 Челен опит
18:45 08.06.2026
81 Българин
До коментар #77 от "Я пъ тоа":"Конкурс /търг/ е имало за златото на. БГ, но се е явил само ДЪННДИ"
Много добре помня - ужким имаше "конкурс по документи" и тогава казаха че само Дънди отговарял на изискванията им но предварителни изисквания нямаше а документи бяха подадени от много фирми включително и чуждестранни както и български. Търгът е нещо съвсем различно - там фирмите наддават и който даде най добра оферта за държавата ни той печели.
Така че бяха дадени едни пари на нашите продажници и те харизаха златото ни на господарите ти.
Всичко останало е пропаганда която ти се опитваш да налагаш тук с лъжи. Интересно ми е защо. Защо не искаш България да печели от това че има злато.
18:49 08.06.2026