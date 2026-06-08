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Вергиния Накова за иззетите училищни бюджети: Държавата не вижда разумно управление. Тя вижда „излишък“!

Вергиния Накова за иззетите училищни бюджети: Държавата не вижда разумно управление. Тя вижда „излишък“!

8 Юни, 2026 16:01 947 10

  • училищни бюджети-
  • пари-
  • бюджет-
  • излишък-
  • вергиния накова

Не бъди ефективен, защото ефективността не се възнаграждава, а после се чудим, защо никой в министерства и агенции не пести.....

Вергиния Накова за иззетите училищни бюджети: Държавата не вижда разумно управление. Тя вижда „излишък“! - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Обещавам, че това няма да е пост за това как държавата ще се срути без някакви примерни 1256 евро от касата на техникума по храни в Хасково.

По-интересното е друго.

Това е пост за една държава, която не вярва на никого, че може да управлява по-добре от нея.

Дори когато говорим за училище.

Това обобщи във "Фейсбук" Вергиния Накова от TrainingAcademy.bg.

Дори когато говорим за директор, който вероятно всеки ден се занимава с течащи тавани, липсващи учители, нервни родители, закъснели доставки, счупени чинове, проверки, отчети и още 17 неща, които нормален човек не би издържал и до обяд.

И в цялата тази лудница училището може да има някакъв остатък.

Не милиони. Не тайна сметка на Кайманите.

Но държавата вижда друго. Държавата не вижда резерв. Тя вижда заплаха. Не вижда разумно управление. Тя Вижда „излишък“.

Не вижда директор, който може би е бил внимателен.

Вижда някой, който явно не е разбрал основния принцип на системата:

„Тук не се управлява. Тук се отчита.“

И това е най-смешното и най-тъжното едновременно.

Защото в нормалната логика, ако една организация успее да си свърши работата и да остане с резерв, това би трябвало да е добър знак.

В нашата логика това е повод някой да ѝ вземе парите.

Все едно казваш на хората:

Браво, справихте се добре. Сега ще ви накажем, за да не се повтаря.“

И после се чудим защо всички харчат превантивно.

Защо никой не мисли дългосрочно.

Защо в институциите няма стимул за ефективност.

Защо започва онова нервно търсене на какво да се дадат пари, само и само да не останат.

Ами защото системата е възпитала хората така.

Не пести, защото ще ти вземат.

Не планирай, защото ще изглежда, че нямаш нужда.

Не бъди ефективен, защото ефективността не се възнаграждава.

Тя се прибира обратно.

Това не е просто казус с едно училище.

Това е малък, почти комичен пример за голяма управленска болест.

Държава, която наказва доброто стопанисване, после не може да се чуди защо навсякъде има култура на „усвояване“.

Защото хората не правят това, което звучи добре в стратегиите.

Хората правят това, за което системата ги обучава.

А нашата система от години ги обучава на едно:

Не бъди добър стопанин.

Бъди добър отчетник.

И ако останат някакви пари, гледай поне да не си признаеш.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    8 4 Отговор
    Аршина трябва да е еднакъв за всички. Така, както съкратиха незаетите щатове по министерства и агенции и им орязаха парите за заплати за незаетите работни места, които си делкаха помежду си, така и на вас трябва да ви вземат парите, които ви дават за неизвършени дейности или ненанети служители. Да не говорим, че трябва да ви обвържат по някакъв начин с резултатите от образованието, което правите, а не да ви дават на принципа "искам, дай"

    16:07 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    10 2 Отговор
    Държавата трябва да конфискува всички НПО пари отпуснати към МОН като доходи от терористична дейсност.

    16:08 08.06.2026

  • 3 Тома

    12 1 Отговор
    Ами како ако не ви вземат парите как шефката на НДК ще взима 14000 евро.

    16:11 08.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Олигарсите си харчат крадените пари и ни се смеят а сметката ще я плащат работещите бедни, майки с деца и пенсионери.

    Коментиран от #8

    16:12 08.06.2026

  • 5 ироней

    6 1 Отговор
    „Браво, справихте се добре. Сега ще ви накажем, за да не се повтаря.“
    Стар лозунг в спалното на казармата.

    16:12 08.06.2026

  • 6 МунчоЛЕТ

    5 6 Отговор
    Догодина пак да спестите, да има да си ходя насам-натам! Ваш, Мунчо

    16:17 08.06.2026

  • 7 Дориана

    5 2 Отговор
    Разбира се, че е излишък . В процедура сме на Свръхдефицит., в икономическа криза и инфлация много над 3 %.Така, че Да излишъка трябва да се вземе и върне в държавния бюджет. Учителските заплати са прекалено високи и в нито един сектор заплатите не трябва да се обвързват със средната работна заплата.Това беше популизъм и абсолютна грешка на Асен Василев. След него и Борисов и Пеевски продължиха да наддават с цел политическо оцеляване и зависимост..Резултата е ясен- Свръхдефицит

    16:18 08.06.2026

  • 8 Дориана

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Учителите изобщо не са от категорията работещи бедни. А , на пенсионерите пенсиите се повишават от Юли.. Така, че спрете да пишете лъжи , ставате смешни.

    16:21 08.06.2026

  • 9 Думичките от които бягате

    0 0 Отговор
    Думичките от които бягате са децентрализация и автономност ( на общините и здравните и учебни заведения) Да не се бърка с контрол - това вече е работа на държавата

    17:38 08.06.2026

  • 10 каква наглост...

    1 1 Отговор
    И как спестихте с умно управление? Та вие само за пари мислите, всички ваши прищявки са наситени, а качество в образованието нула. Тук там свестен учител, а масово не можете да пишете правилно. Нали ви проверяваме проверките, пълно с правописни грешки.

    18:05 08.06.2026