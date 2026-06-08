Какво стои зад поканата на Зеленски за среща с Путин и означава ли тази покана капитулация на Украйна?

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Може ли този призив да се преведе като мълчаливото съгласие на Украйна с новата реалност или реалността потвърждава, че войната между Америка и Иран е повлияла на войната между Русия и Украйна, но в полза на Русия?

В общи линии откриваме, че Украйна е под натиск не само от Русия на бойния фронт, но и от трансформацията на света около нея.

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В началото на войната през 2022 г. Украйна следваше една много ясна формула: Русия ще удря, Америка ще въоръжава, а Европа ще финансира, докато западните медии се занимават с въпроса за Украйна и Русия.

Но тази формула се промени днес поради влизането на Америка в голяма и продължителна битка с Иран, като се има предвид, че тази война не представлява страничен сблъсък, а е второстепенна част от основната конфронтация с Китай. Може да се каже, че това е война за енергията, за Залива, за Ормузкия проток, за морските пътища и дори за способността на Китай да получава енергия по сигурни и евтини начини.

Следователно може да се каже, че войната с Иран изглежда близкоизточна, но истинската ѝ дълбочина е по-голям американски конфликт с Китай.

И тук Украйна започна да осъзнава и разбира, че Америка не е готова да бъде ангажирана с Украйна завинаги, и че Америка сега има три въпроса, всеки от които е по-важен от другия и трите са отворени: въпросът с Украйна в Европа, въпросът с Иран срещу Залива и въпросът с Китай, която стои на заден план като стратегически противник на Америка.

Но суровата истина и може да е горчива е, че Украйна може да е важна за Америка, но Китай е по-важен, както Украйна също е важна за Европа, но сметките за енергия, инфлацията, дефицитът, безработицата, индустрията и отбраната за европейците са много по-важни от Украйна, особено с обявяването на 3200 германски компании, които са обявили фалит от началото на годината до сега.

Оттук можем да разберем смисъла на подчинението и причините за него, както и че Киев започна да се отказва от лозунгите, че ще върне всеки сантиметър от украинска територия със сила, и се оказва принуден да накара Зелениц да покани Путин да седне на масата за преговори в съответствие с това, което фронтът и бойните линии са достигнали в момента, което наблюдатели виждат като много голяма политическа промяна.

Зеленски предлага на Путин среща в неутрална страна, защото осъзнава, че войната е навлязла в нова фаза и тази фаза не се решава само от оръжия, а по-скоро от способността или неспособността на съюзниците да плащат и финансират.

Въпросът тук е дали съюзниците все още са в състояние да финансират и плащат във време, когато Европа е изправена пред двоен натиск от две страни? Първата страна е, че се изисква да увеличи подкрепата за Украйна, а от друга страна се изисква да увеличи разходите си за отбрана, за да се предпази от конфронтация с Русия, след като Тръмп поиска те да поемат отговорността да се защитават,

В допълнение към третия натиск, произтичащ от войната в Иран, която спомогна за повишаване на цената на енергията и представляваше криза за фабрики и компании, работни места и цени.

Поради този натиск европейският гражданин, който беше убеден и вярваше, че защитата на Украйна представлява стратегическо задължение, днес пита правителството си: „Трябва ли да плати сметката за Украйна, или сметката за електричество, или сметката за отбраната, или сметката за безработицата, или също сметката за инфлацията поради войната?“

Тук бенефициентът от всички тези развития е Русия, и за да бъдем справедливи, можем да кажем, че Русия в началото на тази война беше направила грешна преценка, защото изглежда, че Путин е смятал, че Киев ще падне бързо и че Украйна няма да издържи по този начин, или може да се каже, че не е очаквал Европа и Америка да продължат да подкрепят устойчивостта на Украйна, а по-скоро е смятал, че Европа бързо ще се изтощи и ще се разпадне, освен това е преценил, че санкциите могат да навредят, но не е очаквал, че тези санкции ще се превърнат в дълга икономическа война, каквато виждаме днес.

Тоест, накратко, Русия е сгрешила в преценката си за способността на Украйна да устои и да се съпротивлява. Но печалбите, които Русия постигна в политиката, територията и стратегията, бяха много по-големи от грешките, които допусна поради неправилната преценка.

Първата печалба беше на земя, така че днес Русия не се ограничава до границите от 2022 г., а контролира Кримския полуостров, както и обширни части от Дониек, Луганиск, Запорожие и Херсон.Освен това има изказвания на редица военни експерти, които посочват, че Русия контролира повече от една трета от украинските територии.

Както е известно, земята във войните не представлява само победа и географски площи, а означава постигане на защитна дълбочина и силна преговорна карта, включваща пристанища и снабдителни пътища.

Това означава, че Русия днес контролира Азовско море, което означава сухопътен коридор, свързващ Русия с Кримския полуостров. Този сухопътен коридор представлява най-голямата печалба, която Русия е постигнала, защото така създава руски територии вътре в Украйна, което представлява много голяма стратегическа печалба, независимо от цената.

Втората печалба е успехът на Русия в превръщането на Украйна от относително стабилна страна в целева държава. Украйна беше преди 2022 г. Независимо от проблема си, тя беше страна с икономика, население, инфраструктура, селско стопанство, индустрия, пристанища и амбиция да се разшири в Европа и да изнася зърно. Но днес Украйна се превърна в страна на война. Милиони са избягали от страната, голяма инфраструктура е унищожена, икономиката ѝ е в криза, пълна с помощи и продължаващи случаи на корупция в армията, в допълнение към... Изостряне на кризите с боеприпаси, оръжия, военновъздушни сили и отбранителни материали и това само по себе си е голяма руска печалба, Русия не трябва да окупира или да спечели цялата украинска територия, за да ѝ попречи да бъде стабилна сила по границите си, но е достатъчно да превърне Украйна в изтощена, уморена, слаба страна и окачена на европейска кислородна тръба.

Третата печалба е, че Русия се наложи като голяма сила, която не може да бъде пренебрегната, и успя да отслаби Европа и да я изтощи военно и икономически.

Преди войната европейците се отнасяха към Русия като към досадна сила, която може да бъде удържана чрез санкции и дипломатически натиск, но след тази война Русия доказа, че е способна да води дългосрочна война срещу държава, подкрепяна от почти целия Запад. Това също не означава, че Русия е свръхдържава, а по-скоро, че Русия, срещу огромната цена, която плати, изпрати стратегическо послание, което бе добре разбрано от всички европейски държави и Съединените щати, с което потвърждава, че Русия има висока издръжливост и е готова да плати голяма човешка и икономическа цена, за да постигне своите геополитически цели.

Четвъртата печалба беше, че санкциите, наложени на Русия, трябваше бързо да разрушат руската икономика, но това, което се случи, беше, че Русия превърна голяма част от икономиката си във военна икономикаز

Руските военни разходи са се увеличили с 38% през 2024 г., достигайки 149 милиарда долара. Но означава ли това здравословна печалба? Разбира се, това не представлява здравословна печалба, защото военната икономика не е икономика на благосъстоянието, а по-скоро икономика за сметка на бъдещето.

Това, което виждаме днес по отношение на политиките, обаче е, че военната икономика постига две неща: първо, тя поддържа военните и отбранителните фабрики в експлоатация, за да поддържа фронта, и второ, създава работни места, свързани с отбранителната индустрия, дори и да са временни. Това е, което накара европейците да не очакват, че Русия може да се събуди по този начин.

Петата печалба, която е най-голямата сред постиженията на Русия, е, че американските и европейските санкции подтикнаха Русия да се насочи по-стратегически към Китай и Индия и към алтернативни търговски мрежи, създавайки нова реалност, в която Русия стана по-слабо свързана с Европа и по-силно обвързана с Азия. Независимо от това, че плати цената, като стана по-слаба пред Китай, който ѝ доставя енергия с големи отстъпки, Русия искаше да покаже на Запада, че те не представляват целия свят и че тя може да действа и извън тях.

Това е политическа печалба чрез посланието на Русия към света в момент, когато Русия смята, че световният ред и Западът започват да се променят. Последната печалба е, че Русия принуди Европа да плати огромна сметка за сигурност, Вярно е, че Русия не постигна военна победа над Европа, но я принуди да преструктурира отбранителната си доктрина според руската гледна точка.

След като дълго време разчиташе на американския мир и американския чадър за сигурност, Европа сега внезапно се оказва принудена да увеличи разходите за отбрана, да закупи оръжия, да преразгледа наборната военна служба, да изгради фабрики за боеприпаси и да се страхува от по-широка война. Само по себе си това представлява натиск върху Европа и печалба за Русия.

Вярно е, че Русия е навредила на отношенията си с Европа, но в същото време е потопи Европа в период на продължителна стратегическа тревожност.

Следователно, трябва да осъзнаем, че когато Зеленски моли Русия да преговаря, знаейки, че тя държи пръст в една трета от украинската територия, той знае, че ако Русия се съгласи да преговаря, ще седне със силни карти в ръка. Следователно виждаме, че Путин се бави с отговора на Зеленски, защото осъзнава, че всеки изминал ден го кара да подобрява позицията си или изтощава Украйна повече.

Путин смята, че доколкото Съединените щати са заети с войната си с Иран, а Европа е под натиск заради енергията, отбраната и инфлацията, няма причина да бърза, защо да сяда с Зеленски и да му дава безплатна среща, защо да му дава политически образ, че се стреми към мир, защо да преговаря, щом времето работи в полза на Русия на терен.

Оттук трябва да кажем, че е вярно, че Русия е постигнала много големи печалби, но също така е платила много висока цена за постигането на тези печалби – загубила е хиляди убити и ранени, била е подложена на огромни санкции, загубила е целия европейски енергиен пазар и е станала по-зависима от Китай, освен това НАТО се е разширило с присъединяването на Финландия и Швеция, което се смяташе за против целите на Русия.

Войната между САЩ и Иран разкри, че руско-украйнската война е изключително крехка и когато цените на енергията се покачват, корабоплаването става напрегнато, Европа се страхува за своята индустрия и сигурност, а Америка отваря досието с Китай през портата на Иран и Персийския залив, Тук Украйна разбира и осъзнава, че светът не спира пред границите на Киев и може да не остане дълго в Украйна.

Това е истинският смисъл зад поканата на Зеленски към Путин да седне на масата за преговори, въпреки че той е наясно на каква основа може да се проведе подобна среща и какво може да спечели.