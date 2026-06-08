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Владислав Панев: Румен Радев иска да тегли €3.8 млрд. дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година

Владислав Панев: Румен Радев иска да тегли €3.8 млрд. дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година

8 Юни, 2026 13:50 996 17

  • владислав панев-
  • дълг-
  • правителство-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • бюджетен дефицит-
  • румен радев-
  • българия

Сега Радев влезе във властта на 8 май и се очаква да имаме бюджет пак в края на юли. Тоест, работи се с месец закъснение

Владислав Панев: Румен Радев иска да тегли €3.8 млрд. дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мнозинството отново е внесло предложението си за теглене на 3.8 млрд. евро дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година. Опасенията им са, че фискалния резерв няма да е достатъчен за посрещането на разходите до края на юли (когато се очаква бюджета да бъде приет), както и за реализиране на инвестиции по Планът за възстановяване и устойчивост.

Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.

Това, заедно с истерията около дефицита за тази година, който според Гълъб Донев без мерки е 7.4% от БВП. Не можем да подкрепим вдигане на тавана на дълга без да сме наясно какво предлага правителството в годишния си бюджет, както и в средносрочната прогноза. Разходи и дълг на парче показват слабост и стремеж най-вече към закърпване на дупки.

Преди 3 години кабинета Денков се закле на 6 юни, и до края на юли бюджета беше приет. Сега Радев влезе във властта на 8 май и се очаква да имаме бюджет пак в края на юли. Тоест, работи се с месец закъснение.

При положение, че екипът в Министерство на финансите е достатъчно опитен. Само дето досега се занимаваше с популистки теми като даването на широки правомощия за натиск на регулаторите върху търговците.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 3 Отговор
    К у ..р. Ви , яжте , пий те ...Румбата плаща !!!

    Коментиран от #11

    13:52 08.06.2026

  • 2 Да....

    3 6 Отговор
    Румен Радев беше готвен от Максуел/ Пентагона/ ЦРУ( преди Тръмп, който е против глобалистите и за национална политика)

    Характеристиката му от Максуел е отлична- надежден стратегически воин на бъдещето( сещате се)

    След това го прокараха за..Президент

    След това - виждате

    13:54 08.06.2026

  • 3 Иванчо Иванов

    12 3 Отговор
    Всички сте срещу мерките на Радев!Като бяхте в сглобката теглихте безразборно,а сега роптаете.Гледате да замажете случая"Баба Алино"!

    13:56 08.06.2026

  • 4 Някой

    6 3 Отговор
    Още караме на бюджета от 2025-та, какво друго да се случи. А щом въпреки инфлацията дефицитът се очаква да е още по-голям, значи миналата година икономиката ни бая е пострадала.

    13:57 08.06.2026

  • 5 Машинките Стартматик

    5 0 Отговор
    Са доказано компрометирани след използването им във Венецуела
    Тези машинки се изработват от италианска компания( шорош) , която изработва машинки за казина

    Вие да сте видяли губещи казино?

    13:57 08.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Няма право да тегли кредит за пенсии и заплати.Само за обслужване на дълга.

    13:58 08.06.2026

  • 7 лама Иво Калушев

    10 1 Отговор
    Оооо, Владко, помниш ли как хубаво си изкарахме на оня Трифон зарезан и после как търлачкахме прерожденци... Хубави времена бях. Аз, ти, Сандов, Васко масълцето, Томата Белев... Силна група бяхме

    13:58 08.06.2026

  • 8 Нали

    8 4 Отговор
    щяха да се борят с олигарсите ? Какво чакат ? Ще запълнят дупките и още много ще остане ! А не дупка след дупка и все по - голяма става ! Като комарджии , но с парите на България и на нашите граждани!

    13:58 08.06.2026

  • 9 Ха ха

    7 4 Отговор
    Ето ви Румен Радев с социялните бюджети .Българино не разбра ли , че когато дойдат на власт комунистите ставаш беден още ксто си пуснал бюлетината.Комунистите са проклятието на света а в България когато спечелят изборите става като бетствие слде буря.

    14:02 08.06.2026

  • 10 Левски

    4 2 Отговор
    Посер....о, досега вашето управление с ГЕРБ е натрупало над 18 милиарда дълг, затова сме на това дередже.

    14:06 08.06.2026

  • 11 Аха, май Румбата, а?

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Аз и ти плащаме бре , серсемино! Нали ходиш да пазаруваш? Не виждаш ли какви са цените? Като се наливат толкова пари без да има произведена стока срещу тях става инфлация и нищо друго. Румбата трябваше да почне да реже и то с голямата ножица веднага, даже още от вчера и от онзи ден трябваше, а не да се ослушва и да тегли нови борчове та сакъм някой да не се разсърди, че го отрязали.

    Коментиран от #12

    14:07 08.06.2026

  • 12 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Аха, май Румбата, а?":

    Ей , това да нямаш чувство за хумор и самоирония е тежък проблем в БГ то ...всички сте строги , кисели , озлобени и се правите на страшни !!!!
    Като "Калашниците " , дебели , в потни черни фланелки и гледат лошо ...

    Коментиран от #13

    14:11 08.06.2026

  • 13 Лама Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Не се ядосвай.....това е с което разполагаме.

    14:30 08.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пак ли цензура?!

    1 0 Отговор
    Щото писах, че са за джендър пропагандата

    14:37 08.06.2026

  • 16 СЕВЕРОЗАПАДА

    1 0 Отговор
    3,8 МИЛИАРДА ЕВРО СИ Е КАТО КАПКА В МОРЕТО, ЛЬОТЧИКА ДО НОВИЯ БЮДЖЕТ МОЖЕ ДА ОТКРАДЕ МНОГО, МНОГО ПОВЕЧЕ!

    14:55 08.06.2026

  • 17 Тома

    2 0 Отговор
    Ами ще трябват за заплати на държавната администрация, мвр,даскали,общинари, депутати министри, на борда на директори и т.н.за това даже са малко

    16:03 08.06.2026