Владислав Панев: Румен Радев иска да тегли €3.8 млрд. дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година

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Мнозинството отново е внесло предложението си за теглене на 3.8 млрд. евро дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година. Опасенията им са, че фискалния резерв няма да е достатъчен за посрещането на разходите до края на юли (когато се очаква бюджета да бъде приет), както и за реализиране на инвестиции по Планът за възстановяване и устойчивост.

Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.

Това, заедно с истерията около дефицита за тази година, който според Гълъб Донев без мерки е 7.4% от БВП. Не можем да подкрепим вдигане на тавана на дълга без да сме наясно какво предлага правителството в годишния си бюджет, както и в средносрочната прогноза. Разходи и дълг на парче показват слабост и стремеж най-вече към закърпване на дупки.

Преди 3 години кабинета Денков се закле на 6 юни, и до края на юли бюджета беше приет. Сега Радев влезе във властта на 8 май и се очаква да имаме бюджет пак в края на юли. Тоест, работи се с месец закъснение.

При положение, че екипът в Министерство на финансите е достатъчно опитен. Само дето досега се занимаваше с популистки теми като даването на широки правомощия за натиск на регулаторите върху търговците.