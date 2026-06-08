Владислав Панев: Румен Радев иска да тегли €3.8 млрд. дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година

Мнозинството отново е внесло предложението си за теглене на 3.8 млрд. евро дълг до приемането на редовен бюджет за 2026 година. Опасенията им са, че фискалния резерв няма да е достатъчен за посрещането на разходите до края на юли (когато се очаква бюджета да бъде приет), както и за реализиране на инвестиции по Планът за възстановяване и устойчивост.
Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.
Това, заедно с истерията около дефицита за тази година, който според Гълъб Донев без мерки е 7.4% от БВП. Не можем да подкрепим вдигане на тавана на дълга без да сме наясно какво предлага правителството в годишния си бюджет, както и в средносрочната прогноза. Разходи и дълг на парче показват слабост и стремеж най-вече към закърпване на дупки.
Преди 3 години кабинета Денков се закле на 6 юни, и до края на юли бюджета беше приет. Сега Радев влезе във властта на 8 май и се очаква да имаме бюджет пак в края на юли. Тоест, работи се с месец закъснение.
При положение, че екипът в Министерство на финансите е достатъчно опитен. Само дето досега се занимаваше с популистки теми като даването на широки правомощия за натиск на регулаторите върху търговците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #11
13:52 08.06.2026
2 Да....
Характеристиката му от Максуел е отлична- надежден стратегически воин на бъдещето( сещате се)
След това го прокараха за..Президент
След това - виждате
13:54 08.06.2026
3 Иванчо Иванов
13:56 08.06.2026
4 Някой
13:57 08.06.2026
5 Машинките Стартматик
Тези машинки се изработват от италианска компания( шорош) , която изработва машинки за казина
Вие да сте видяли губещи казино?
13:57 08.06.2026
6 Последния Софиянец
13:58 08.06.2026
7 лама Иво Калушев
13:58 08.06.2026
8 Нали
13:58 08.06.2026
9 Ха ха
14:02 08.06.2026
10 Левски
14:06 08.06.2026
11 Аха, май Румбата, а?
До коментар #1 от "Сила":Аз и ти плащаме бре , серсемино! Нали ходиш да пазаруваш? Не виждаш ли какви са цените? Като се наливат толкова пари без да има произведена стока срещу тях става инфлация и нищо друго. Румбата трябваше да почне да реже и то с голямата ножица веднага, даже още от вчера и от онзи ден трябваше, а не да се ослушва и да тегли нови борчове та сакъм някой да не се разсърди, че го отрязали.
Коментиран от #12
14:07 08.06.2026
12 Сила
До коментар #11 от "Аха, май Румбата, а?":Ей , това да нямаш чувство за хумор и самоирония е тежък проблем в БГ то ...всички сте строги , кисели , озлобени и се правите на страшни !!!!
Като "Калашниците " , дебели , в потни черни фланелки и гледат лошо ...
Коментиран от #13
14:11 08.06.2026
13 Лама Кочо
До коментар #12 от "Сила":Не се ядосвай.....това е с което разполагаме.
14:30 08.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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