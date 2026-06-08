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Венци Стефанов с подробности за Балов

Венци Стефанов с подробности за Балов

8 Юни, 2026 17:12 795 1

  • славия-
  • венцеслав стефанов-
  • цървена звезда-
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  • футбол-
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"По този въпрос няма развитие, не сме постигнали споразумение", сподели президентът на Славия

Венци Стефанов с подробности за Балов - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че няма постигната договорка между "белите" и Цървена звезда за Кристиян Балов. В момента крилото е на почивка, като в публичното пространство се появи информация, че през следващите дни футболистът ще пътува до Белград, за да подпише личния си договор със сръбския гранд.

"По този въпрос няма развитие, не сме постигнали споразумение със Звезда. Бих се радвал Кристиян да отиде в този клуб, който е европейска марка, но трябва да подобрят условията. Ако го направят, бихме седнали на разговори.

Не търсете под вола теле, всичко е нормално. Вече съм ви казал - и от Светия синод, и от БАН да го потърсят, в България другаде няма да го дадем. Само в чужбина. Да кажа на "доброжелателите" да не се радват, добре сме", каза босът на "белите" пред Sportal.bg.


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