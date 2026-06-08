Науката потвърди: Смехът е най-доброто лекарство... за ума

Старата поговорка, че смехът е най-доброто лекарство, получава ново научно потвърждение. Според последни изследвания смехът не само подобрява настроението, но играе ключова роля за развитието на детския мозък, емоционалното благополучие и изграждането на социални връзки.

До този извод достига д-р Жаклин Хардинг, специалист по ранно детско развитие от Университета „Мидълсекс“ в Лондон. В книгата си „Мозъкът, който обича да се смее“ („The Brain That Loves to Laugh“) тя представя радостта като сложен биологичен механизъм, който помага на децата да се справят със стреса и да изграждат по-устойчиво и адаптивно мислене.

„Когато виждаме децата да се смеят, ставаме свидетели на мозъка в действие – той учи, създава връзки и се развива“, казва Хардинг, цитирана от агенция SWNS. Според нея надеждата и чувството за хумор не са просто приятни допълнения към живота, а важни елементи за здравословното развитие на човека.

Научните данни показват, че смехът активира множество мозъчни структури, включително двигателните центрове и префронталната кора, още преди детето да е усвоило речта. Чрез обработването на неочаквани и противоречиви ситуации мозъкът стимулира творческото мислене и работната памет, превръщайки смеха в своеобразна тренировка за ума.

На биохимично ниво смехът също оказва силно въздействие. Той понижава нивата на хормоните на стреса като кортизол и адреналин и едновременно с това увеличава производството на допамин, серотонин и ендорфини – вещества, свързани с доброто настроение и усещането за удовлетворение.

Изследванията показват още, че смехът стимулира отделянето на окситоцин – хормон, който укрепва емоционалната връзка между родители и деца. Продължителният стрес, от своя страна, има обратен ефект: затруднява ученето, отслабва имунната система и може да повлияе неблагоприятно върху развитието на лимбичната система, която регулира емоциите и дългосрочната памет.

„Емоционалното състояние на малките деца пряко влияе върху начина, по който те възприемат и разбират света около себе си“, посочва Хардинг.

Според специалистите родителите могат да насърчат положителните ефекти чрез спонтанна игра, хумор и моменти на споделена радост. Подобни преживявания не само предизвикват смях, но и подпомагат развитието на емоционалната саморегулация, чувството за сигурност и социалните умения.

Американската академия по педиатрия също подчертава значението на свободната игра за когнитивното и емоционалното развитие на децата. По думите на Хардинг именно творческата и радостна игра оказва най-силно въздействие на молекулярно ниво в период, когато човешкият мозък е най-възприемчив към нови знания и преживявания.

Експертката препоръчва хуморът да бъде по-активно използван и в образователната среда. Според нея положителните емоции намаляват когнитивното натоварване и улесняват усвояването на нова информация.

„Сигурните взаимоотношения и средата без излишен стрес създават най-добрите условия за учене“, подчертава Хардинг. По думите ѝ нито една учебна програма не бива да бъде поставяна над тези два основни фактора за успешното развитие на детето.