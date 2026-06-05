Александър Димитров ли ще "отлепя ютията"?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поредните разочарования за националния отбор по футбол на България са факт. Домакинска загуба от Черна гора и равенство срещу Молдова – тим, който до сега сме побеждавали винаги.

Кой ще поеме отговорност?

Изобщо трябва ли някой да поема отговорност?

От години футболната ни генерация е прекалено ниско ниво. Няма ги вече играчите във водещите първенство – нещо с което сме се примирили отдавна.

Какви са възможностите тогава пред националния ни тим? -Може би сплотен състав, в който всеки ще играе с „две сърца” за своя съотборник?

Само това ли остава за представителния ни тим?

Когато се направи обзор – едно нещо излиза на преден план и то не е решение, а заключение: ВЪПРОСИТЕ СА МНОГО!

Въпроси! А отговори???

Има ли отговори националният селекционер Александър Димитров?

А има ли капацитета да бъде треньор на националния представителен отбор на България?

Има ли визитка?

Има ли протекции?

Има ли бъдеще ?