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Александър Димитров ли ще "отлепя ютията"?

Александър Димитров ли ще "отлепя ютията"?

5 Юни, 2026 22:14 702 5

  • национален отбор по футбол-
  • българия-
  • факт-
  • черна гора-
  • молдова-
  • александър димитров

Въпросите са много

Александър Димитров ли ще "отлепя ютията"? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поредните разочарования за националния отбор по футбол на България са факт. Домакинска загуба от Черна гора и равенство срещу Молдова – тим, който до сега сме побеждавали винаги.

Кой ще поеме отговорност?

Изобщо трябва ли някой да поема отговорност?

От години футболната ни генерация е прекалено ниско ниво. Няма ги вече играчите във водещите първенство – нещо с което сме се примирили отдавна.

Какви са възможностите тогава пред националния ни тим? -Може би сплотен състав, в който всеки ще играе с „две сърца” за своя съотборник?

Само това ли остава за представителния ни тим?

Когато се направи обзор – едно нещо излиза на преден план и то не е решение, а заключение: ВЪПРОСИТЕ СА МНОГО!

Въпроси! А отговори???

Има ли отговори националният селекционер Александър Димитров?

А има ли капацитета да бъде треньор на националния представителен отбор на България?

Има ли визитка?

Има ли протекции?

Има ли бъдеще ?


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  • 1 Въгларово

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  • 2 Иван

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