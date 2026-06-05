Александър Димитров ли ще "отлепя ютията"?

Поредните разочарования за националния отбор по футбол на България са факт. Домакинска загуба от Черна гора и равенство срещу Молдова – тим, който до сега сме побеждавали винаги.
Кой ще поеме отговорност?
Изобщо трябва ли някой да поема отговорност?
От години футболната ни генерация е прекалено ниско ниво. Няма ги вече играчите във водещите първенство – нещо с което сме се примирили отдавна.
Какви са възможностите тогава пред националния ни тим? -Може би сплотен състав, в който всеки ще играе с „две сърца” за своя съотборник?
Само това ли остава за представителния ни тим?
Когато се направи обзор – едно нещо излиза на преден план и то не е решение, а заключение: ВЪПРОСИТЕ СА МНОГО!
Въпроси! А отговори???
Има ли отговори националният селекционер Александър Димитров?
А има ли капацитета да бъде треньор на националния представителен отбор на България?
Има ли визитка?
Има ли протекции?
Има ли бъдеще ?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въгларово
Този бивш треньор на банкенския пожарникар ,на световния колос Конелиано,на Индонезия,Полинезия и всяка друга лезия,да си подава оставката и при бистришките тигри!
22:24 05.06.2026
2 Иван
22:24 05.06.2026
3 Корта се тресе ..
22:34 05.06.2026
4 Играчите са
22:45 05.06.2026
5 Инженер
23:09 05.06.2026