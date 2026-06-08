Емануил Йорданов за оставката на Георги Кандев: Две медийни звезди в едно министерство са в повече

Има несъвместимост между двама, които трябва да ръководят едно и също министерство в рамките на правомощията си, каза в интервю пред БНР бившият министър на вътрешните работи адв. Емануил Йорданов.
В предаването "12+3" той коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев и причините за нея.
"Рано е в рамките на месец да даваме оценки за работата на Демерджиев, виждаме сериозно желание за постигане на резултати, но като минат 100 дни, ако има за какво да бъде критикуван, аз ще бъда един от критиците", каза още Емануил Йорданов.
"Не беше трудно да се предположи, че е възможно двама души, които никога не са работили заедно, да срещнат проблем в съгласуване на собствените си виждания за развитието на МВР. Това, което правеше впечатление е, че главният секретар беше доста добър и бързо натрупа позитивен рейтинг.
Действащият министър също може да се похвали със сериозни успехи в областта на пиара и вече конкурирайки се на този терен, трябва да стигнат до момента единият да отстъпи. Две медийни звезди в едно министерство са в повече", коментира бившият вътрешен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хъм...?!
Коментиран от #8
17:28 08.06.2026
2 стига разтягайте локуми с оставката
и върнете париците от офшорки и чекмеджета и затвор
излиза че ви е страх от чекмеджарите
Коментиран от #18
17:29 08.06.2026
3 боги
17:30 08.06.2026
4 среднощен
Защо? Ако стремежът е "МВР-Реалити" на прав път са..
17:30 08.06.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #15, #25
17:31 08.06.2026
6 Дзак
17:34 08.06.2026
7 Акъл
17:38 08.06.2026
8 Биско Чекмеджето
До коментар #1 от "Хъм...?!":Един от малкото читави министри, с които съм работил,
17:39 08.06.2026
9 Хмм
17:41 08.06.2026
10 Само там Ли ?
Между Депутатите и Българските Граждани !
На Които Тези от Парламента !
Системно отнемат !
Гражданските им Права ?
17:43 08.06.2026
11 я мистэр бийн
17:44 08.06.2026
12 Деций
17:46 08.06.2026
13 неам нерви
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Новите спасители?Ужас.Ни моа повече.
17:50 08.06.2026
14 Преди около 50 минути
17:51 08.06.2026
15 Прав си..според Барека ще са победители
До коментар #5 от "Последния Софиянец":С двойката Гюров - Кандев, които са малко като политически Ин и Ян, либералите имат шанс за първи път от четвърт век да се докопат до балотаж на президентски избори, а там “каквото сабя покаже”.
Силната двойка на ПП и ДБ е много лоша новина за Борисов и ГЕРБ, както и за Възраждане, които със сигурност ще са аут от финалната битка. Язък за Костя Копейкин, който още от по-миналите избори (2016) се готвеше за тази битка и да повтори подвига на Волен от 2006 г., а вече е на границата на 4% и на политическото оцеляване
Що се отнася до Борисов и Пеевски - те вече приключиха, но не са лишени способността да правят това, което могат най-добре - да въртят интриги и мръсни схеми. Няма вече тема за връщането във властта на Борисов в обществено - политическия живот, но има огромно очакване и желание двамата с Пеевски да се озоват зад решетките и да ги гледаме там за дълго и за назидание на останалите бандити.
И точно тук идва голямото неизвестно за това КОЙ ще спечели изборите на есен.
С двойка като Гюров - Кандев възможностите за маневри на Борисов и Пеевски са сведени до минимум, а пътят пред Румен Радев изглежда не и лек.
Вероятно кандидатът на Радев (Илияна Йотова на 90% или друг) ще има близо до 30% на първия тур, а следващите 2-3 двойки ще се скупчат в зоната на 10%-20%.
И тук идва ключовият въпрос, от който зависи крайният победител.
Кандидатът на Прогресивна България ще бъде оценяван по това как правителството се справя с демонтажа на Модела
Коментиран от #22
17:52 08.06.2026
16 Читател
17:56 08.06.2026
17 Чума
17:59 08.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 безпартиен
18:06 08.06.2026
20 Диана
18:15 08.06.2026
21 Точно това е причината
18:26 08.06.2026
22 Диана
До коментар #15 от "Прав си..според Барека ще са победители":Без общи приказки, БСП!...Кажи конкретно кога Борисов или Пеевски са спретнали някоя интрига - интригите у нас са патент на БСПтата, значи...Както и прехвърлянето на своите грехове на други хора, за съжаление...Никога няма да се оправите!...БСП и СИЕ вън от политиката!
18:29 08.06.2026
23 Някой
В миналото е имало случаи министър и главен секретар (прецакан първи зам. министър като длъжност) въобще да не се разбират. Главният секретар не се определяше от министъра, а преди се назначаваше от президента след поискване от други, но му орязаха правата.
18:31 08.06.2026
24 Напускането е
18:41 08.06.2026
25 Иван
До коментар #5 от "Последния Софиянец":За Гюров...добре. Но Кандев му е подходщо да е в силовото министерство, той там е в свои води. Пък и я каква инигорма му ушиха, все е нея се появяваше! Правеше впечатление и респектираше сред по-младото поколение, което имаше положителен ефект. Има значение професионалната подготовка. Кандев за чантаджия не става, лош знак ско ъова му е в лични бъдещи планове. А Демерджиев, ами вярно е, той и преди такъв си беше, повече плямпа отколкото да върши. Льотчикът се е обградил със себеподобни. Ще им се признае ако осъдят Борисов и Пеевски, много трудна задача. Социализмът, тяхното светло бъдеще е с много далечен хоризонт, нвма да го стигнат.
18:43 08.06.2026
26 Абсурдистан
18:49 08.06.2026