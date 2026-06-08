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Емануил Йорданов за оставката на Георги Кандев: Две медийни звезди в едно министерство са в повече

Емануил Йорданов за оставката на Георги Кандев: Две медийни звезди в едно министерство са в повече

8 Юни, 2026 17:19 2 699 26

  • емануил йорданов-
  • оставка-
  • георги кандев-
  • медийни звезди-
  • министерство

"Не беше трудно да се предположи, че е възможно двама души, които никога не са работили заедно, да срещнат проблем в съгласуване на собствените си виждания за развитието на МВР. Това, което правеше впечатление е, че главният секретар беше доста добър и бързо натрупа позитивен рейтинг.", коментира бившият вътрешен министър

Емануил Йорданов за оставката на Георги Кандев: Две медийни звезди в едно министерство са в повече - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има несъвместимост между двама, които трябва да ръководят едно и също министерство в рамките на правомощията си, каза в интервю пред БНР бившият министър на вътрешните работи адв. Емануил Йорданов.

В предаването "12+3" той коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев и причините за нея.

"Рано е в рамките на месец да даваме оценки за работата на Демерджиев, виждаме сериозно желание за постигане на резултати, но като минат 100 дни, ако има за какво да бъде критикуван, аз ще бъда един от критиците", каза още Емануил Йорданов.

"Не беше трудно да се предположи, че е възможно двама души, които никога не са работили заедно, да срещнат проблем в съгласуване на собствените си виждания за развитието на МВР. Това, което правеше впечатление е, че главният секретар беше доста добър и бързо натрупа позитивен рейтинг.

Действащият министър също може да се похвали със сериозни успехи в областта на пиара и вече конкурирайки се на този терен, трябва да стигнат до момента единият да отстъпи. Две медийни звезди в едно министерство са в повече", коментира бившият вътрешен министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хъм...?!

    22 3 Отговор
    Злите езици,го бяха нарекли навремето - ...,,Мистър Бийн,заради физическата му прилика ,с него,но ако трябва да бъдем сериозни ...Емануил Йорданов е умен и точен мъж!

    Коментиран от #8

    17:28 08.06.2026

  • 2 стига разтягайте локуми с оставката

    23 7 Отговор
    а говорете кога ще разгромите шайката на тиквите
    и върнете париците от офшорки и чекмеджета и затвор

    излиза че ви е страх от чекмеджарите

    Коментиран от #18

    17:29 08.06.2026

  • 3 боги

    15 2 Отговор
    толкоз точен че е адвокат на най големите гадове

    17:30 08.06.2026

  • 4 среднощен

    9 1 Отговор
    "..."Две медийни звезди в едно министерство са в повече"...";

    Защо? Ако стремежът е "МВР-Реалити" на прав път са..

    17:30 08.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Отдавна се знае че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров.Стига театър!

    Коментиран от #13, #15, #25

    17:31 08.06.2026

  • 6 Дзак

    5 2 Отговор
    В случая е прав!

    17:34 08.06.2026

  • 7 Акъл

    4 3 Отговор
    море !

    17:38 08.06.2026

  • 8 Биско Чекмеджето

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хъм...?!":

    Един от малкото читави министри, с които съм работил,

    17:39 08.06.2026

  • 9 Хмм

    12 0 Отговор
    наистина, Демерджиев го засенчи като медийна звезда

    17:41 08.06.2026

  • 10 Само там Ли ?

    6 1 Отговор
    Каква е Съвместимоста ?

    Между Депутатите и Българските Граждани !

    На Които Тези от Парламента !

    Системно отнемат !

    Гражданските им Права ?

    17:43 08.06.2026

  • 11 я мистэр бийн

    4 5 Отговор
    още шава?

    17:44 08.06.2026

  • 12 Деций

    5 3 Отговор
    Версиите са две.Или има нещо за него,или не му дават да работи!Ще стане ясно много скоро.До тук са само имитация на мерки,подозирам ,че ще има някой кьорфишек за заблуда на планктона!

    17:46 08.06.2026

  • 13 неам нерви

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Новите спасители?Ужас.Ни моа повече.

    17:50 08.06.2026

  • 14 Преди около 50 минути

    6 9 Отговор
    Кандев даде интервю пред медиите! За тези 50 минути, повече от 7 хиляди човека са го подкрепили. Кандев- "Фалшива е битката с корупция и олигархия на сегашната власт. Не искам да бъда съучастник в една измама ,една от най зловещите след прехода"

    17:51 08.06.2026

  • 15 Прав си..според Барека ще са победители

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    С двойката Гюров - Кандев, които са малко като политически Ин и Ян, либералите имат шанс за първи път от четвърт век да се докопат до балотаж на президентски избори, а там “каквото сабя покаже”.

    Силната двойка на ПП и ДБ е много лоша новина за Борисов и ГЕРБ, както и за Възраждане, които със сигурност ще са аут от финалната битка. Язък за Костя Копейкин, който още от по-миналите избори (2016) се готвеше за тази битка и да повтори подвига на Волен от 2006 г., а вече е на границата на 4% и на политическото оцеляване

    Що се отнася до Борисов и Пеевски - те вече приключиха, но не са лишени способността да правят това, което могат най-добре - да въртят интриги и мръсни схеми. Няма вече тема за връщането във властта на Борисов в обществено - политическия живот, но има огромно очакване и желание двамата с Пеевски да се озоват зад решетките и да ги гледаме там за дълго и за назидание на останалите бандити.
    И точно тук идва голямото неизвестно за това КОЙ ще спечели изборите на есен.
    С двойка като Гюров - Кандев възможностите за маневри на Борисов и Пеевски са сведени до минимум, а пътят пред Румен Радев изглежда не и лек.
    Вероятно кандидатът на Радев (Илияна Йотова на 90% или друг) ще има близо до 30% на първия тур, а следващите 2-3 двойки ще се скупчат в зоната на 10%-20%.

    И тук идва ключовият въпрос, от който зависи крайният победител.
    Кандидатът на Прогресивна България ще бъде оценяван по това как правителството се справя с демонтажа на Модела

    Коментиран от #22

    17:52 08.06.2026

  • 16 Читател

    2 3 Отговор
    Не става въпрос за медиите звезди Бонев,а за това че единият спира другия да работи по същество.

    17:56 08.06.2026

  • 17 Чума

    6 3 Отговор
    На малко по умните това бе ясно - човешка и професионална несъвместимост с номенклатурните наследници на ПБ! С тези от Гюровия кабинет си пасваше напълно! Радев не го искаше, но рейтингът му бе такъв, че нямаше как да го махнат веднага след изборите! Едно е да работи с ироничния Дечев мотивиран повече от теб за една цел като изборите в пълен синхрон, съвсем друго да уйдисваш на плямпало като Демерджиев!

    17:59 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 безпартиен

    7 2 Отговор
    Повторение на филма с участието на Б.Б.!!Сега този главен секретар ще се кандидатира за политик!По спокойно и по платено!Няма да копа в полето я!?От бюджетна издръжка на заплата,ще се премести на бюджетна издръжка на заплата+пенсия!Нека му е зле!

    18:06 08.06.2026

  • 20 Диана

    7 1 Отговор
    Не виждам как един дълбоко неморален човек като Емануил Йорданов може да оценява моралните качества на другите...От този негодник човек не става, според мен...

    18:15 08.06.2026

  • 21 Точно това е причината

    1 0 Отговор
    Аз вече го написах по друг начин. Че няма как и двамата да министри едновременно. Обаче в това министерство имаме етархия и подчинение. Който не му е удобно си тръгва. И на министъра не му е лесно.

    18:26 08.06.2026

  • 22 Диана

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Прав си..според Барека ще са победители":

    Без общи приказки, БСП!...Кажи конкретно кога Борисов или Пеевски са спретнали някоя интрига - интригите у нас са патент на БСПтата, значи...Както и прехвърлянето на своите грехове на други хора, за съжаление...Никога няма да се оправите!...БСП и СИЕ вън от политиката!

    18:29 08.06.2026

  • 23 Някой

    3 0 Отговор
    Принципно е прав. Борисов въведе това главният секретар да е медийна звезда. А реалната работа може да е такава, да не се чуе нищо за него и да е свършил пъти повече от медийна звезда.
    В миналото е имало случаи министър и главен секретар (прецакан първи зам. министър като длъжност) въобще да не се разбират. Главният секретар не се определяше от министъра, а преди се назначаваше от президента след поискване от други, но му орязаха правата.

    18:31 08.06.2026

  • 24 Напускането е

    3 0 Отговор
    Показно изявленията му високопарни в стил Гюров!!!Явно двамцата отсега ще тренират за кандидат президентска кампания!Жалка картинка

    18:41 08.06.2026

  • 25 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    За Гюров...добре. Но Кандев му е подходщо да е в силовото министерство, той там е в свои води. Пък и я каква инигорма му ушиха, все е нея се появяваше! Правеше впечатление и респектираше сред по-младото поколение, което имаше положителен ефект. Има значение професионалната подготовка. Кандев за чантаджия не става, лош знак ско ъова му е в лични бъдещи планове. А Демерджиев, ами вярно е, той и преди такъв си беше, повече плямпа отколкото да върши. Льотчикът се е обградил със себеподобни. Ще им се признае ако осъдят Борисов и Пеевски, много трудна задача. Социализмът, тяхното светло бъдеще е с много далечен хоризонт, нвма да го стигнат.

    18:43 08.06.2026

  • 26 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Мистър Бийн е N1!

    18:49 08.06.2026

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