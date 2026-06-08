Емануил Йорданов за оставката на Георги Кандев: Две медийни звезди в едно министерство са в повече

Има несъвместимост между двама, които трябва да ръководят едно и също министерство в рамките на правомощията си, каза в интервю пред БНР бившият министър на вътрешните работи адв. Емануил Йорданов.

В предаването "12+3" той коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев и причините за нея.

"Рано е в рамките на месец да даваме оценки за работата на Демерджиев, виждаме сериозно желание за постигане на резултати, но като минат 100 дни, ако има за какво да бъде критикуван, аз ще бъда един от критиците", каза още Емануил Йорданов.

"Не беше трудно да се предположи, че е възможно двама души, които никога не са работили заедно, да срещнат проблем в съгласуване на собствените си виждания за развитието на МВР. Това, което правеше впечатление е, че главният секретар беше доста добър и бързо натрупа позитивен рейтинг.

Действащият министър също може да се похвали със сериозни успехи в областта на пиара и вече конкурирайки се на този терен, трябва да стигнат до момента единият да отстъпи. Две медийни звезди в едно министерство са в повече", коментира бившият вътрешен министър.