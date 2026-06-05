Антон Гицов: Имала ли е основание Русия да обяви България за неприятелска държава?

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Съгласно Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA) от началото на Руско- Украинския конфликт България е изнесла за Украйна следните въоръжения.

Чрез маршрут чрез Чехия:

- 40 леки бронирани верижни транспортьора МТ-ЛБ;

- 22 танка Т-72;

- 2 бронирани автомобила HMMWV („Хъмви“);

- 1 бойна машина на пехотата БМП-1;

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- както и 38 артилерийски системи с калибър 122 мм.

Чрез маршрутът през Великобритания:

- 18 самоходни артилерийски установки 2С1 „Гвоздика“ с калибър 122 мм;

- 3 верижни транспортьора МТ-ЛБ;

- 3 противотанкови оръдия БС-3 с калибър 100 мм.

И директно:

- 50 зенитни установки ЗУ-2;

- 100 картечници калибър 7,62 мм;

- 100 ръчни гранатомета ATGL-L2;

- 3000 еднократни гранатомета Bulspike.

През първата половина на 2022 г. страната ни е осигурила за Украйна:

- около една трета от всички боеприпаси, използвани от украинската армия;

- близо 40% от необходимите горива за Въоръжените сили на Украйна.

В тази официална информация липсват данните за огромният износ на боеприпаси, през Полша и Румъния с подписа на Корнелия Нинова като министър на икономиката, които са заминавали за Украйна.

С тези въоръжения са убивани руски войници а и гражданско население в Донецката и Луганската отцепили се от Украйна територии.

Отделно България предоставяше на Украйна и друга икономическа и финансова помощ. И ревностно и усърдно прилагаше гласуваните в ЕС санкции срещу Русия. Изгони десетки руски дипломати. И участваше в сухоземни на наша територия и в морски Натовски учения с антируска насоченост.

Българският русофобски политически и управленчески елит с пяна на устата обвиняваше Русия, че ни е обявила за неприятелска държава.

А в светлината на горните факти, нима Русия е нямала основание да ни обяви за нещо друго, освен за неприятелска държава?