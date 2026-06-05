Антон Гицов: Имала ли е основание Русия да обяви България за неприятелска държава?

Съгласно Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA) от началото на Руско- Украинския конфликт България е изнесла за Украйна следните въоръжения.
Чрез маршрут чрез Чехия:
- 40 леки бронирани верижни транспортьора МТ-ЛБ;
- 22 танка Т-72;
- 2 бронирани автомобила HMMWV („Хъмви“);
- 1 бойна машина на пехотата БМП-1;
- както и 38 артилерийски системи с калибър 122 мм.
Чрез маршрутът през Великобритания:
- 18 самоходни артилерийски установки 2С1 „Гвоздика“ с калибър 122 мм;
- 3 верижни транспортьора МТ-ЛБ;
- 3 противотанкови оръдия БС-3 с калибър 100 мм.
И директно:
- 50 зенитни установки ЗУ-2;
- 100 картечници калибър 7,62 мм;
- 100 ръчни гранатомета ATGL-L2;
- 3000 еднократни гранатомета Bulspike.
През първата половина на 2022 г. страната ни е осигурила за Украйна:
- около една трета от всички боеприпаси, използвани от украинската армия;
- близо 40% от необходимите горива за Въоръжените сили на Украйна.
В тази официална информация липсват данните за огромният износ на боеприпаси, през Полша и Румъния с подписа на Корнелия Нинова като министър на икономиката, които са заминавали за Украйна.
С тези въоръжения са убивани руски войници а и гражданско население в Донецката и Луганската отцепили се от Украйна територии.
Отделно България предоставяше на Украйна и друга икономическа и финансова помощ. И ревностно и усърдно прилагаше гласуваните в ЕС санкции срещу Русия. Изгони десетки руски дипломати. И участваше в сухоземни на наша територия и в морски Натовски учения с антируска насоченост.
Българският русофобски политически и управленчески елит с пяна на устата обвиняваше Русия, че ни е обявила за неприятелска държава.
А в светлината на горните факти, нима Русия е нямала основание да ни обяви за нещо друго, освен за неприятелска държава?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
кильрчо нарече матюшка "бензиностанция с ракети"
Коментиран от #30, #34
16:02 05.06.2026
2 1488
16:03 05.06.2026
3 хххх
16:06 05.06.2026
4 Тома
16:07 05.06.2026
5 Така тръгва деменцията
16:07 05.06.2026
6 и какво
16:08 05.06.2026
7 Виновни сме
Коментиран от #20, #24
16:08 05.06.2026
8 хаха
Коментиран от #36, #37
16:08 05.06.2026
9 Боклука
16:10 05.06.2026
10 фен на сидеров
16:11 05.06.2026
11 Евгени от Алфапласт
16:12 05.06.2026
12 хаха
Коментиран от #19
16:13 05.06.2026
13 Последния Софиянец
16:13 05.06.2026
14 Българин
16:15 05.06.2026
15 Запознат
16:17 05.06.2026
16 !!!?
16:17 05.06.2026
17 оня с коня
16:19 05.06.2026
18 Кую
16:19 05.06.2026
19 Пашата
До коментар #12 от "хаха":Ти глей да не превариш рашите.
16:20 05.06.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Виновни сме":искаш ли да ме хванеш за х @@@ЯГАТА?
16:20 05.06.2026
21 Хахахаха
Коментиран от #25
16:21 05.06.2026
22 Хахахаха
Коментиран от #28
16:22 05.06.2026
23 Кирчо и Кокорчо първи в ЕС
Вицепремиерката ни Нинова - видна костова приватизаторка, а след това - начело на БСП, какво направи, за да могат руските търговски кораби да посещават български пристанища? - Нищо, но от сърце!
Гнусни антибългари и предатели на българските интереси са русофобите и фалшивите социалисти от сорта на Нинова.
Коментиран от #26
16:22 05.06.2026
24 Хахахаха
До коментар #7 от "Виновни сме":Ааааа ясно. Да сме марионетка на тупин, тогава всичко е точно, нали копей?
16:25 05.06.2026
25 Защото сме българи,
До коментар #21 от "Хахахаха":а не потурнаци, русофоби, евреи и тем подобни, и защото помним, че начело на България стояха предатели през 2022-2026 г., които ни скараха с братска Русия - тази държава, която ни освободи от турско робство и ни създаде Обединена държава - Сан-Стефанска България с над 170 хиляди кв. км. площ и с излаз на Черно и Егейско море, включваща цяла Македония (Западна Румелия).
16:29 05.06.2026
26 Виж сега
До коментар #23 от "Кирчо и Кокорчо първи в ЕС":То странното е един българин да е русофил. Това означава че народа му, страната му, интересите и свободата на собствените му деца са на второ място.
Панимайш?
Коментиран от #31
16:30 05.06.2026
27 Някой
Тук точно тези докаралите го реват, как са ни определили за неприятелска държава, след като това бе тяхното постижение.
С излитащите от тук американски самолети за зараждане на бомбардиране срещу Иран и в онази война ни включиха местните предатели евроатлантици.
Всеки държавен служител който обслужва чужда държава е предател и мястото му е в затвора.
16:32 05.06.2026
28 нАТО е тотална вреда
До коментар #22 от "Хахахаха":за България.
Това само антибългатите и корумпетата с промитите натовски мозъци не могат да схванат.
16:32 05.06.2026
29 Българин
16:35 05.06.2026
30 Ей, факти
До коментар #1 от "кой му дреме":Как я пропуснахте тази палава статийка? Вярно ли е всичко това?
16:36 05.06.2026
31 Сртранно е да си мениш пола
До коментар #26 от "Виж сега":А да си русофил е нормално, така както е нормално децата да обичат своите създадетли и да са от мъжки и женски пол.
Понимаеш или още не можеш да разбереш поради тежък умствен дефицит?
16:36 05.06.2026
32 И кво?
16:37 05.06.2026
33 Трол
16:37 05.06.2026
34 Ив. Вазов
До коментар #1 от "кой му дреме":И децата дават крушки на солдатите без страх..
——
Язък че ни освободиха. Не заслужаваме!
16:39 05.06.2026
35 Атина Палада
16:39 05.06.2026
36 Въшлясал е на майка ти храстореза
До коментар #8 от "хаха":отворко
16:40 05.06.2026
37 Град Козлодуй
До коментар #8 от "хаха":Точен сте господине 👍.Русия е държава с отпаднала необходимост.
16:44 05.06.2026