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Антон Гицов: Имала ли е основание Русия да обяви България за неприятелска държава?
  Тема: Украйна

Антон Гицов: Имала ли е основание Русия да обяви България за неприятелска държава?

5 Юни, 2026 16:00 830 37

  • русия-
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  • непреиятелска държава-
  • антон гицов

И ревностно и усърдно прилагаше  гласуваните в ЕС санкции срещу Русия.  Изгони десетки руски дипломати

Антон Гицов: Имала ли е основание Русия да обяви България за неприятелска държава? - 1
Снимка: Shutterstock
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Съгласно Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA) от началото на Руско- Украинския конфликт България е изнесла за Украйна следните въоръжения.

Чрез маршрут чрез Чехия:

- 40 леки бронирани верижни транспортьора МТ-ЛБ;
- 22 танка Т-72;
- 2 бронирани автомобила HMMWV („Хъмви“);
- 1 бойна машина на пехотата БМП-1;

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- както и 38 артилерийски системи с калибър 122 мм.

Чрез маршрутът през Великобритания:

- 18 самоходни артилерийски установки 2С1 „Гвоздика“ с калибър 122 мм;
- 3 верижни транспортьора МТ-ЛБ;
- 3 противотанкови оръдия БС-3 с калибър 100 мм.

И директно:

- 50 зенитни установки ЗУ-2;
- 100 картечници калибър 7,62 мм;
- 100 ръчни гранатомета ATGL-L2;
- 3000 еднократни гранатомета Bulspike.

През първата половина на 2022 г. страната ни е осигурила за Украйна:

- около една трета от всички боеприпаси, използвани от украинската армия;
- близо 40% от необходимите горива за Въоръжените сили на Украйна.

В тази официална информация липсват данните за огромният износ на боеприпаси, през Полша и Румъния с подписа на Корнелия Нинова като министър на икономиката, които са заминавали за Украйна.

С тези въоръжения са убивани руски войници а и гражданско население в Донецката и Луганската отцепили се от Украйна територии.

Отделно България предоставяше на Украйна и друга икономическа и финансова помощ. И ревностно и усърдно прилагаше гласуваните в ЕС санкции срещу Русия. Изгони десетки руски дипломати. И участваше в сухоземни на наша територия и в морски Натовски учения с антируска насоченост.

Българският русофобски политически и управленчески елит с пяна на устата обвиняваше Русия, че ни е обявила за неприятелска държава.

А в светлината на горните факти, нима Русия е нямала основание да ни обяви за нещо друго, освен за неприятелска държава?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    15 4 Отговор
    има
    кильрчо нарече матюшка "бензиностанция с ракети"

    Коментиран от #30, #34

    16:02 05.06.2026

  • 2 1488

    24 3 Отговор
    кокорни казува че нито един патрон не е дала

    16:03 05.06.2026

  • 3 хххх

    9 21 Отговор
    да ама всичко това сем го продавали , а не сме го давали . И е доста малко , трябваше повече

    16:06 05.06.2026

  • 4 Тома

    19 4 Отговор
    Че тя Русия отдавна ни е обявила за неприятелска държава като знае какви продажни правителства ни управляват

    16:07 05.06.2026

  • 5 Така тръгва деменцията

    16 22 Отговор
    Русия е агресор, Украйна законно защитава свободата, независимостта и суверенитета си. Който изопачава фактите и казва на черното, бяло е деформиран, или функционално неграмотен. Когато години наред изопачаваш фактите, според както ти изнася - няма да се разминеш с деменцията.

    16:07 05.06.2026

  • 6 и какво

    12 23 Отговор
    въобще не ме интересува раша за какви са ни обявили, колкото по-далече от тези пияни ватници толкова по-добре

    16:08 05.06.2026

  • 7 Виновни сме

    17 6 Отговор
    Всеки народ който търпи марионетни управници не трябва да се жали а да вземе тоягата.

    Коментиран от #20, #24

    16:08 05.06.2026

  • 8 хаха

    14 21 Отговор
    На никой не му пука за въшлясалите алкохолизирани ватенки.

    Коментиран от #36, #37

    16:08 05.06.2026

  • 9 Боклука

    12 13 Отговор
    Си е боклук!!! Друго за автора не мога да кажа

    16:10 05.06.2026

  • 10 фен на сидеров

    9 6 Отговор
    ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ !!!

    16:11 05.06.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Тц, грам!😂

    16:12 05.06.2026

  • 12 хаха

    9 13 Отговор
    Добре че почитателите на рашка природата ще си ги прибере скоро . Всичките са набори на крайцера Аврора. След тях никои няма да помни какво е това раша

    Коментиран от #19

    16:13 05.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Оръжие от България за Украйна за 60 млрд лв.Отделно 3 000 000 снаряди.Горива за танковете за 80 млрд лв.

    16:13 05.06.2026

  • 14 Българин

    9 6 Отговор
    България е слаба държава и за това Путин ни обяви за врагове. Турция доставя десетки пъти повече оръжия за Украйна, но Турция е слина държава и за това за Путин, тя е приятелска държава.

    16:15 05.06.2026

  • 15 Запознат

    6 0 Отговор
    Това далеч не е всичко.

    16:17 05.06.2026

  • 16 !!!?

    9 8 Отговор
    Този какво иска да направи България срещу масовия убиец Путлер...да му издигне паметник ли !???

    16:17 05.06.2026

  • 17 оня с коня

    5 3 Отговор
    Офф, аман от гадатели и анализатори!

    16:19 05.06.2026

  • 18 Кую

    2 1 Отговор
    Неприятелски управляващи.

    16:19 05.06.2026

  • 19 Пашата

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Ти глей да не превариш рашите.

    16:20 05.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Виновни сме":

    искаш ли да ме хванеш за х @@@ЯГАТА?

    16:20 05.06.2026

  • 21 Хахахаха

    5 2 Отговор
    Ами като ни е обявила за неприятелска, вие защо я подкрепяте?

    Коментиран от #25

    16:21 05.06.2026

  • 22 Хахахаха

    4 4 Отговор
    Да аФтора да обясня! България е държава от НАТО!

    Коментиран от #28

    16:22 05.06.2026

  • 23 Кирчо и Кокорчо първи в ЕС

    4 3 Отговор
    забраниха на руските граждански самолети да прелитат над национална територия (над България), а на руските граждански кораби забраниха да посещават български пристанища.

    Вицепремиерката ни Нинова - видна костова приватизаторка, а след това - начело на БСП, какво направи, за да могат руските търговски кораби да посещават български пристанища? - Нищо, но от сърце!

    Гнусни антибългари и предатели на българските интереси са русофобите и фалшивите социалисти от сорта на Нинова.

    Коментиран от #26

    16:22 05.06.2026

  • 24 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Виновни сме":

    Ааааа ясно. Да сме марионетка на тупин, тогава всичко е точно, нали копей?

    16:25 05.06.2026

  • 25 Защото сме българи,

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    а не потурнаци, русофоби, евреи и тем подобни, и защото помним, че начело на България стояха предатели през 2022-2026 г., които ни скараха с братска Русия - тази държава, която ни освободи от турско робство и ни създаде Обединена държава - Сан-Стефанска България с над 170 хиляди кв. км. площ и с излаз на Черно и Егейско море, включваща цяла Македония (Западна Румелия).

    16:29 05.06.2026

  • 26 Виж сега

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Кирчо и Кокорчо първи в ЕС":

    То странното е един българин да е русофил. Това означава че народа му, страната му, интересите и свободата на собствените му деца са на второ място.
    Панимайш?

    Коментиран от #31

    16:30 05.06.2026

  • 27 Някой

    4 1 Отговор
    Тук от след промените се ръси расизъм и омраза към руснаците. Така гледат по други държави и украинците, но сега са им изгодни.
    Тук точно тези докаралите го реват, как са ни определили за неприятелска държава, след като това бе тяхното постижение.
    С излитащите от тук американски самолети за зараждане на бомбардиране срещу Иран и в онази война ни включиха местните предатели евроатлантици.
    Всеки държавен служител който обслужва чужда държава е предател и мястото му е в затвора.

    16:32 05.06.2026

  • 28 нАТО е тотална вреда

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    за България.

    Това само антибългатите и корумпетата с промитите натовски мозъци не могат да схванат.

    16:32 05.06.2026

  • 29 Българин

    0 0 Отговор
    Руснаците слабаците ги бият, а със силните се съобразяват. За това нас ни презират, а на Ердоган му играят теманета до земи и му предлагат всякакви сделки и отстъпки в търговията!

    16:35 05.06.2026

  • 30 Ей, факти

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Как я пропуснахте тази палава статийка? Вярно ли е всичко това?

    16:36 05.06.2026

  • 31 Сртранно е да си мениш пола

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Виж сега":

    А да си русофил е нормално, така както е нормално децата да обичат своите създадетли и да са от мъжки и женски пол.

    Понимаеш или още не можеш да разбереш поради тежък умствен дефицит?

    16:36 05.06.2026

  • 32 И кво?

    0 0 Отговор
    Корнелия подписа.Просто бизнесю

    16:37 05.06.2026

  • 33 Трол

    0 0 Отговор
    Има основание да ни даде безплатен нефт и газ и да ни почерпи с кафенце.

    16:37 05.06.2026

  • 34 Ив. Вазов

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    И децата дават крушки на солдатите без страх..
    ——
    Язък че ни освободиха. Не заслужаваме!

    16:39 05.06.2026

  • 35 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    16:39 05.06.2026

  • 36 Въшлясал е на майка ти храстореза

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    отворко

    16:40 05.06.2026

  • 37 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Точен сте господине 👍.Русия е държава с отпаднала необходимост.

    16:44 05.06.2026