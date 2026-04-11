"Как се стигна до формирането на мощна опозиция срещу Виктор Орбан"

За първи път, откакто Виктор Орбан дойде на власт през 2010 г., унгарският електорат е изправен пред истински конкурентна кампания в навечерието на парламентарните избори през 2026 г. на 12 април.
През последните 16 години партията на премиера Орбан ФИДЕС доминираше. Изправена пред кампании за очерняне и атаки, представящи опонентите като заплаха за националните интереси и суверенитета, всяка опозиция оставаше разпокъсана и неефективна, крепена от неудобни съюзи.
Този път обаче хватката на ФИДЕС е застрашена от един-единствен претендент - партията "Уважение и свобода" („Тиса“), която в момента води с около 20 процентни пункта в социологическите проучвания. Основана през 2020 г. и оглавявана от Петер Мадяр от 2024 г., тази дясноцентристка партия се представя като алтернатива, която пресича идеологическите разделителни линии. Основният ѝ фокус е борбата с корупцията и подобряването на жизнения стандарт и обществените услуги. Международната ѝ позиция е проевропейска и обединителна.
Надпреварата през 2026 г. идва в момент на икономическо напрежение и нарастващо обществено недоволство. Унгария е една от най-бедните държави членки на ЕС. Тя също така е сред най-корумпираните според международните индекси. Затова избирателите не избират просто между партии, а между продължаването на една окопана система и онова, което „Тиса“ представя като смяна на режима.
Унгария често е определяна за хибриден режим. Избори се провеждат редовно, но правителството доминира в по-голямата част от медиите и се ползва от институционални правила, които работят в негова полза. Изследванията потвърждават това. Кампаниите в хибридните режими протичат в ограничена информационна среда: правителствата доминират медиите, ограничават видимостта на опозицията и, както показват изследвания, разпространяват дезинформация от най-високо равнище.
Повишена обществена ангажираност
ФИДЕС пренареди политическата система на страната по начин, който му помага да запази трайно изборно предимство. От 2010 г. телевизионните дебати изчезнаха от предизборните кампании. Около 85% от медиите сега са контролирани от проправителствени издания, които разпространяват едни и същи внушения.
В съответствие с тези ограничения правителствената реторика повече от десетилетие е съсредоточена върху сигурността. През 2022 г. руското нахлуване в Украйна даде нов импулс на кампанията на ФИДЕС. Тя представи опозицията като сила, подкрепяща войната. Предизборните събития се провеждаха в контролирана среда, като Орбан се появяваше в проправителствени медии и на по-малки местни прояви.
Кампанията за изборите през 2026 г. обаче е различна. Сега Орбан води много по-активна кампания из страната. Макар да продължава да твърди, че опозицията, подравнена с Украйна и ЕС, ще заведе Унгария към война, той се появява често и влиза в пряк контакт с избирателите. Други представители на властта също заеха по-видима роля. Министри обикалят страната и участват в предизборни събития.
Партията положи усилия и да засили присъствието си в социалните мрежи като начин за разпространяване на проправителствени послания.
Въпреки това контролът на правителството върху дневния ред на кампанията е по-малко стабилен, отколкото на предишни избори. По-голямата видимост донесе и по-големи рискове. Видни партийни фигури предизвикаха обществено възмущение. През януари министърът на транспорта Янош Лазар си навлече гнева на хората заради коментари, че страната нямала нужда от чуждестранна работна ръка, като при това обиди и унгарските роми.
На други места имаше сблъсъци по време на предизборни събития, където протестиращи открито се противопоставяха на премиера, а облечени в черно охранители се намесваха. Антиправителствените протести около тези събития също се умножиха, което отразява тази по-пряка и по-слабо контролирана предизборна среда.
Силна опозиция
Тази промяна е пряк отговор на предизвикателството, което „Тиса“ отправя. Партията се утвърди като сериозен претендент след изборите за Европейски парламент през 2024 г.
Мадяр е бивш член на ФИДЕС и бивш съпруг на бившата министърка на правосъдието Юдит Варга. Той навлезе в активната политика в началото на 2024 г., като се разграничи от правителството след скандала с президентското помилване, който доведе до оставките и на Варга, и на президента Каталин Новак. По-късно той публикува запис, в който Варга говори за намеса по голям корупционен случай.
През последните две години той обикаля страната и изгражда местни структури на „Тиса“. В речите си, излъчвани в социалните мрежи, Мадяр често реагира в рамките на часове на събития, свързани с управлението, а после отново се връща към тях в следващи изяви. След твърдения за намеса на разузнаването срещу партията му той бързо включи и тази тема в кампанията си.
Цената на живота
Тази кампания се развива на фона на тежки икономически условия. Инфлацията е висока, разходите за живот растат, икономиката е в застой. Изследванията показват, че авторитарни режими, като този на Орбан, използват пропагандата, за да оформят медийния разказ и да намалят значимостта на икономическите проблеми в очите на избирателите. „Тиса“, за разлика от това, превърна жизнения стандарт в централна тема.
В последните седмици на кампанията Мадяр наблегна на тезата, че правителството на Орбан е в синхрон с Русия, и изтъкна опасенията от манипулиране на изборите като основание да призове за изборна реформа. Орбан се затруднява да отвърне на всички тези фронтове и не успява да върне дневния ред на кампанията към темите за сигурността.
Партията на Мадяр показа и способност да се свързва с обществото. На 15 март, ключов национален празник в памет на революцията от 1848 г., „Тиса“ организира митинг на площад „Героите“ в Будапеща, който съперничеше на правителствения „поход за мир“. Източниците се разминават в оценките за мащаба на двете събития. ФИДЕС цитира данни на Унгарската туристическа агенция за 180 000 души на правителствения марш и 150 000 на проявата на „Тиса“. „Политико“ от своя страна цитира източници, близки до опозицията, според които на техния митинг са присъствали над 350 000 души.
В речта си на своя марш Орбан отново представи изборите като сблъсък между война и мир, превръщайки ги в избор между него и украинския президент Володимир Зеленски. Мадяр обаче използва национални символи и исторически препратки, за да представи вота като решаващ поврат в политическата посока на Унгария.
Години наред ФИДЕС оформяше кампаниите по свои правила и свеждаше несигурността до минимум. Настоящата кампания показва, че този контрол може да бъде разклатен: вместо да отговаря на правителствените атаки, опозицията започна да задава дневния ред, като изведе напред теми, които мобилизират общественото внимание и принуждават властта да води много по-конкурентна кампания.
Затова тези избори създават възможност за нещо повече от рутинна смяна на правителството. Те могат да се окажат повратен момент за цялата политическа система. Независимо дали подобна промяна ще се осъществи, кампанията показва, че дори в ограничена среда управляващите партии могат да бъдат принудени към форми на съревнование, по-характерни за демократичните системи. След като това се случи, структурните предимства вече не компенсират стратегическите изисквания на откритата надпревара.
До коментар #3 от "В неделя":Утре унгарските ПеПедофили са чао!
До коментар #1 от "урсула":са отгледали навсякъде
9 Мнение
Шорош реши да инвестира в опозицията в Унгария, да бъдат същите като управляващите в България!
Не случайно Орбан залови два буса пълни с палети наредени с пачки (евра и долари), плюс кюлчета!
Щото подкупите пътували в Унгария към "опозицията"!
Подобно на ппдб, като организират протести!
Събират се некво количество хора, които се гледат взаимно и нямат никва представа кво търсят там! Знаят само, че трябва да получат едни кинти!
Дано Орбан спечели отново, че да удържи 90те млрд евро, дето ще бъдат откраднати от европейците, за да бъдат пратени на зеления наркоман със златната тоалетна чиния!!!
Ами точно с такива лъжливи статии платени от пропагандната машина на Урсулите.
Ето пример: - Инфлацията е висока, разходите за живот растат, икономиката е в застой - все едно описват България че даже и сме по-зле от унгарците обаче защо ли няма такава статия срещу "сглобката" - сигурно защото са добре наведени.
До коментар #5 от "Обран":едно от именията му в Унгария ( на името на баща му) е на стойност 30 милиона евро ! Милиардер от прибраното от сумите за държавата ! Точно срещу родната му къща стадион за 40 000 души , и от там стотици милиони.....
До коментар #12 от "Само":Що бе Боко и Шиши сигурно са вода ненапита - Шиши със собствен самолет се разкарва до Дубай а влезе в политиката с един стар москвич. Ама защо ли никое от нашите козячета не плюе срещу тях а плюят срещу Орбан - да не е заради един унгарски евреин който Орбан изгони.
В България имаме такива боклуци , наричат се ГЕРБоляк.
Да не забравите другата седмица да гласувате за кандидата на Посолството на Руската федерация издигнат от почетния консул на РФ, свинаря-приватизатор Гергов.
26 Какво
До коментар #18 от "Учуден":пък ти е чудно ? Статията е за Унгария и Орбан и за това хората споделят мнението си ! Нещо логично , но ти си се чуди ! Не пречиш !
Слушам ги вече 36 години !!!
Също като западна демокрация и АТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ ??!! ...дето никой не може да ги изброи какви са !!!
До коментар #2 от "Да попитаме":Сорос си е творение на Виктор Орбан. Да не забравяме, че той е унгарски поданик и живее близо до Орбан.
До коментар #20 от "Герболяка":"Започва като соросоид"
Е друго си е като нашите наведени евроатлантици да започне като комуняга или ченге от ДС. Орбан за разлика от тях е дисидент борил се срещу комунизма.
Ама нашите евроатлантици пък се клянят на всеки господар и за това са хубави нали - и мразят всеки който не се кланя на господарите им. По същия начин когато СССР им беше господар пращаха хора в Белене и Скравена само защото не са наведени на партията.
Кая Калас и тя е дете на комуняги от КПСС. Меркел пък комсомолска секретарка. Урсула и Мерц наследници на нацисти.
До коментар #33 от "Помнещ":Cамо така гуведо! Трябва да се бориш за прехраната.
До коментар #31 от "така така":"че той е унгарски поданик и живее близо до Орбан"
Ето така се води пропагандата против Орбан с чисти лъжи - първо Сорос е с унгарско потекло ама е заминал за САЩ когато е бил дете и изобщо не живее в Унгария - лъжеш.
Второ Орбан забрани неговите НПО-та в Унгария и той е персона нон грата - а ти лъжеш че живеел там.
Цялата пропаганда е лъжи и само лъжи против Орбан.
До коментар #30 от "жик так":То най-смешното е,че понеже тази класа са тъпи като тикви -едно си знаят,едно си повтарят.И си мислят,че някой им вярва ха-хо-хи-хи.
До коментар #34 от "Zaxaрова":Борят се за прехраната си нашите козячета които ръсят лъжа след лъжа тук и почват да плюят против опонентите си когато ги хванат че лъжат.
Ама по стар комунистически обичай когато нямаш доводи срещу опонента се почва плюене по него а не се коментира какво е написал а както знаем всички наши козячета и евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС.
До коментар #37 от "Мемфис":Не върви ли пропагандата с лъжи - няма да има за баничка.
