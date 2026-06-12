Атанас Запрянов за военната помощ за Украйна: Дадохме доста от това, което можехме да дадем

Това е една констатация, която направихме при един от договорите - банковата гаранция не е действителна. Договорът е за строителство, оказа се че има още няколко договора. Сезирали сме ДАНС, Военна прокуратура и национална прокуратура. Провели сме срещи с банките. Коригирали сме проверките. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в ефира на БНТ.

По думите му става въпрос за 16 договора за 16 млн. лв. "Някои фирми са оправили банковите гаранции, но все още има проблемни договори. Това е незаконна дейност на фирмите, които са сключвали договори. Не са участвали служители на Министерство на отбраната", уточни Запрянов.

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Бившият министър отбеляза, че някои от договорите са изпълнени, независимо че банковите гаранции не са били действителни. И добави, че става въпрос за проекти основно в "Граф Игнатиево".

Запрянов поясни, че по време на мандата си не е плащал повече от 30% от договорите.

Той коментира и решението за спиране на военната помощ за Украйна.

"Дадохме на Украйна доста от това, което можехме да дадем", категоричен бе той. "Става въпрос за решение на НС от 2022 г., според което на МО се позволява да даде военно-техническа помощ на Украйна имущества, които са излишни или негодни", допълни Атанас Запрянов.

Запрянов подчерта, че всички пакети, предоставени на Украйна, са с компенсаторни суми. По думите му през 2025 г. страната ни е получила няколко стотин милиона лева, като компенсационни суми за военната помощ за Украйна. "Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили. Използвали сме тези средства към бюджета на МО за тези проекти", каза още той.