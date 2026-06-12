Атанас Запрянов за военната помощ за Украйна: Дадохме доста от това, което можехме да дадем

Това е една констатация, която направихме при един от договорите - банковата гаранция не е действителна. Договорът е за строителство, оказа се че има още няколко договора. Сезирали сме ДАНС, Военна прокуратура и национална прокуратура. Провели сме срещи с банките. Коригирали сме проверките. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в ефира на БНТ.
По думите му става въпрос за 16 договора за 16 млн. лв. "Някои фирми са оправили банковите гаранции, но все още има проблемни договори. Това е незаконна дейност на фирмите, които са сключвали договори. Не са участвали служители на Министерство на отбраната", уточни Запрянов.
Бившият министър отбеляза, че някои от договорите са изпълнени, независимо че банковите гаранции не са били действителни. И добави, че става въпрос за проекти основно в "Граф Игнатиево".
Запрянов поясни, че по време на мандата си не е плащал повече от 30% от договорите.
Той коментира и решението за спиране на военната помощ за Украйна.
"Дадохме на Украйна доста от това, което можехме да дадем", категоричен бе той. "Става въпрос за решение на НС от 2022 г., според което на МО се позволява да даде военно-техническа помощ на Украйна имущества, които са излишни или негодни", допълни Атанас Запрянов.
Запрянов подчерта, че всички пакети, предоставени на Украйна, са с компенсаторни суми. По думите му през 2025 г. страната ни е получила няколко стотин милиона лева, като компенсационни суми за военната помощ за Украйна. "Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили. Използвали сме тези средства към бюджета на МО за тези проекти", каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щукар
Коментиран от #32
08:38 12.06.2026
2 Пич
08:39 12.06.2026
3 Закривай
08:40 12.06.2026
4 Варна
08:40 12.06.2026
5 Супер
Запрянов незабавно да бъде номиниран за нобелова награда по математика:)
Коментиран от #16
08:41 12.06.2026
6 мдааа личи си чее лято де що е
08:41 12.06.2026
7 РЕАЛИСТ
08:42 12.06.2026
8 Късно е чадо, мандалото лопна!
Коментиран от #15
08:44 12.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мъкаааа
08:45 12.06.2026
11 Абе, некро
Каквото можахме, дадохме. Че ти и шефовете ти дадохте всичко!
Затвор ти е малко. Народен съд и да се ветрееш.
08:46 12.06.2026
12 ОбщинЪта
Важното е, че благодарение на изискванията на НАТО за поддържане на Украйна се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха без бойно снаряжение, и без зап. части. Втората партида от 8 самолета ще дойде 2029 .
А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Макар , че ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително. В таива случаи може да се губи съзнание. Някакъв американски военен казал, че за подръжката на Ф16 е нужна индустрия. Имаме ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с 15 %.
A разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.
Коментиран от #30
08:47 12.06.2026
13 НА МИЛАТА НИ РОДИНА
Коментиран от #22
08:47 12.06.2026
14 си пън
08:47 12.06.2026
15 Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ
До коментар #8 от "Късно е чадо, мандалото лопна!":Какъв народен съд, бе другарю? Длъжни сме да съблюдаваме и спазваме бандитските закони в колонията! Според законите за колективната отговорност виновни няма!
Коментиран от #28
08:48 12.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Парцел в СЦГ
Глутница фашизирана!
08:49 12.06.2026
18 Факт
08:49 12.06.2026
19 Интересно
Все едно Запрянов да ми даде 200 000 евро на заем, аз да му върна само 1 000 и той да е щастлив и доволен защото ще може да си купи нов хладилник:)
08:50 12.06.2026
20 Крива ракета
08:51 12.06.2026
21 Понякога
08:52 12.06.2026
22 Хм...
До коментар #13 от "НА МИЛАТА НИ РОДИНА":Как точно е станало това? Да поясниш. Гледам, че не сме подарявали, а дори сме модернизирали армията ни.
Коментиран от #25
08:52 12.06.2026
23 Мазньо
08:53 12.06.2026
24 Хайде
08:56 12.06.2026
25 ОХЛЮФ
До коментар #22 от "Хм...":България сега има ли армия?
08:57 12.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 тц тц
До коментар #16 от "Къде ги видя":Дженди, успокой се!
ББ, Киро и Тагарев казаха, че сме дали за 16 милиарда оръжия и боеприпаси на Украйна, така че питай тях.
П.П. То и един чисто нов китайски изтребител шесто поколение струва 250 милиона, но ние платихме по 500 000 милиона за Ф 16 четвърто поколение втора употреба и с редица неизправности.
08:58 12.06.2026
28 Късно е чадо, мандалото лопна!
До коментар #15 от "Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ":Така мислеха и така бе и преди 1944, на виж кво стана..шат на патката главата
Коментиран от #46
09:00 12.06.2026
29 Като го гледам така
09:00 12.06.2026
30 Румен Решетников
До коментар #12 от "ОбщинЪта":Ти да видиш.
И колко ракети от Матушката ти ни удариха досега, при пета година блицкриг на крепостните?
09:00 12.06.2026
31 МОДЕРНИЗИРАХМЕ АРМИЯТА
09:01 12.06.2026
32 Не са дадени
До коментар #1 от "Щукар":Нашите Ф16 , струват 2.5 пъти повече, от Ф35, които се продадоха на Полша, същата година. Платихме в пъти повече, за безполезни изтребители. В модерната война, са бесполезни. Русия не ги използва, а на Украйна бяха унищожени първите дни от войната.
Коментиран от #38
09:01 12.06.2026
33 Отговорче
До коментар #16 от "Къде ги видя":Да пренебрегнем дори , че ракета за комплексите с300 / Пейтриът върви по 10 милиона долара . ( Сигурно нашите евроатлантици са харизали на украинската хунта поне десетина ) .Като си дадеш ракетите , комплексът ти С 300 е безполезен .Принуждаваш се да купуваш или комплекси Пейтриът - и , или комплекси Ирис-и . По един МИЛИАРД парчето ! А в Украйна ги виждаме , че нищо не опазват , въпреки , че ПВОто на украинския режим е подпомогнато от американски спътници . ,,,❗
09:04 12.06.2026
34 БОЛГЪ
и били дали ДОСТА от това което са могли? вие и майка си ще дадете гъолизци, ако ви заповядат фон ГОВНЕН! ама като си даваш гащите
ти лъсва гз и стой твоя оголен а не на този който си дал!
09:06 12.06.2026
35 Зевзек
Коментиран от #39
09:06 12.06.2026
36 Айляк
Ама кога?
След като вече не е на власт. Тогава.
Иначе си беше слушко-послушко, та срам да та фане.
09:08 12.06.2026
37 Търновец
Коментиран от #47
09:09 12.06.2026
38 Колония БГ
До коментар #32 от "Не са дадени":Отгоре на всичко ф 16 ги отложиха за 2030, като неустойки за не спазване на договора и промяна в цените плащаме ние.
За какво са ни тия скъпи таралясници след толкова години?? Страните вече минаха на дронове, ние ще чакаме некви реликви след 10 години.
09:09 12.06.2026
39 Всъщност
До коментар #35 от "Зевзек":Няма страшно . Тях албанците ги превзеха без война . Както ромите превзеха България .
09:09 12.06.2026
40 българина
09:09 12.06.2026
41 Този изкуфял дъртак, какви ги плещи,
09:10 12.06.2026
42 Тома
09:11 12.06.2026
43 Митко Трепетликата
09:12 12.06.2026
44 дрътия мишок за затвора
дано се сетят го разследват за общ поръчки и заповеди
ама явно ще им се размине на сдружението на тиквите
09:14 12.06.2026
45 дцяаев
09:18 12.06.2026
46 Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ
До коментар #28 от "Късно е чадо, мандалото лопна!":През 1945та нас комунистите от световния ционистки интернационал биваше да ни инсталират някак си. Вовеки веков или поне докато ви унищожим изцяло!
09:18 12.06.2026
47 Само дето Т80 в руската армия няма
До коментар #37 от "Търновец":Т80 ги ползваха украинците, когато все още имаха неопукани Т80 наследство от лошия СССР. Украинските ти цигани са откраднали танк Т80 от ВСУто на Зеления еврей.
09:21 12.06.2026
48 Нато
09:22 12.06.2026
49 Хм Хм
Човекът казва, че са продадени излишни и негодни неща. И веднага "Ау, веднага в Белене, оставиха ни без защита!". Пак повтарям "излишни и негодни неща".
След това се говори за договори за 16 милиона, някои от които с проблемни банкови гаранции. И се чува "Леле, дадохме оръжие за 16 милиарда, ПП са виновни", а ПП дори нямат нищо общо с това.
След това се казва, че сме получили пари (няколкостотин милиона), които са отишли за модернизация на армията. Парите са преведени, обаче "Дадохме заем, който няма да ни върнат!", при положение, че парите вече са взети и са от Европа.
И тогава разбрах, че никога не можеш да убедиш в нещо човек, който гледа само руска телевизия и чете руски сайтове.
Коментиран от #59, #61, #64
09:25 12.06.2026
50 Гост
Коментиран от #52
09:30 12.06.2026
51 а и зелиски си е доволен
09:32 12.06.2026
52 Толкова възрастни хора
До коментар #50 от "Гост":Не ги съдят предполагам. Той за това ме му пука.
09:36 12.06.2026
53 дядото
09:40 12.06.2026
54 Депутатите и министрите
09:41 12.06.2026
55 Причината че лъжат постоянно е в
09:43 12.06.2026
56 604
09:46 12.06.2026
57 Анонимен
09:54 12.06.2026
58 Павел Пенев
10:01 12.06.2026
59 Любопитен
До коментар #49 от "Хм Хм":И ти какво, завиждаш, че имаме телевизори ли? Ти явно нямаш, щом не си разбрал за 16 милиарда, за които от една седмица петроханците се бият в гърдите по националните телевизии.
Сигурно пак поради липса на телевизор не си разбрал как всички се вайкаха за дарените "излишни и негодни" БТР-и когато ни сполетяха пожари и наводнения. Пропуснал си и това, че докато пострадалите питаха къде ни е техниката Тагарев гордо заяви, че БТР-ите, които само преди месец бяха излишни и негодни, сега унищожавали руските войски.
Коментиран от #62
10:09 12.06.2026
60 стадиона чака
10:25 12.06.2026
61 Лошо Седларов
До коментар #49 от "Хм Хм":Тъй като явно не ти достига умствен капацитет ще ти дам жокер: договори за строителство /основно на Граф Игнатиево/ за 16 милиона и 16 милиарда за оръжия и боеприпаси са съвсем различни неща, нищо че и двете суми започват със 16. А ако не можеш да направиш разлика между дадените военни пакети за 16 милиарда и получените за тях няколко стотин милиона извикай някой първокласник на помощ.
10:26 12.06.2026
62 Ти кога гаси пожар бе
До коментар #59 от "Любопитен":Лешоер кви бтр и те гонят.А ония гнилочи дето даже не можеха да палят в складовете на мвр.Ей трай ше ти изправя гърбицата Не до кла те няк.
Коментиран от #65
10:27 12.06.2026
63 Име
10:33 12.06.2026
64 Някой си!
До коментар #49 от "Хм Хм":Не е въпросът в какво колко и защо, а в това че това ни прави участник в активен конфликт, очевадно е че при искалация ще бъдем ударени и то с ракети! А такива като теб ще бъдат мобилизирани като жива мръвя, щот намате никаква подготовка, а тия дето имаме сме Дъртели повечето, а и отдавна не правят сбор на запаса камоли учения. Дано разбираш , ако не ще го вденеш когат стане напечено! Дано не стане но гледайки развоя на нещата мисля , че е само въпрос на време конфликтът да излезе извън украйна! И вярвай ми тогава няма да се стреля с галбици и танкове, ще летят ракети и то от големите!
10:38 12.06.2026
65 604
До коментар #62 от "Ти кога гаси пожар бе":Ко шъ изправиш ве китко мекъ от вас с памперси не смей съ показа ..женчоу
10:41 12.06.2026
66 Последния Софиянец
10:45 12.06.2026