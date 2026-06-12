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Атанас Запрянов за военната помощ за Украйна: Дадохме доста от това, което можехме да дадем
  Тема: Украйна

Атанас Запрянов за военната помощ за Украйна: Дадохме доста от това, което можехме да дадем

12 Юни, 2026 08:36 2 098 66

  • атанас запрянов-
  • военна помощ-
  • украйна-
  • армия-
  • модернизация

Решение на НС от 2022 г. позволява на Министерството на отбраната да даде военно-техническа помощ на Киев военни имущества, които са излишни или негодни

Атанас Запрянов за военната помощ за Украйна: Дадохме доста от това, което можехме да дадем - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Това е една констатация, която направихме при един от договорите - банковата гаранция не е действителна. Договорът е за строителство, оказа се че има още няколко договора. Сезирали сме ДАНС, Военна прокуратура и национална прокуратура. Провели сме срещи с банките. Коригирали сме проверките. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в ефира на БНТ.

По думите му става въпрос за 16 договора за 16 млн. лв. "Някои фирми са оправили банковите гаранции, но все още има проблемни договори. Това е незаконна дейност на фирмите, които са сключвали договори. Не са участвали служители на Министерство на отбраната", уточни Запрянов.

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Бившият министър отбеляза, че някои от договорите са изпълнени, независимо че банковите гаранции не са били действителни. И добави, че става въпрос за проекти основно в "Граф Игнатиево".

Запрянов поясни, че по време на мандата си не е плащал повече от 30% от договорите.

Той коментира и решението за спиране на военната помощ за Украйна.

"Дадохме на Украйна доста от това, което можехме да дадем", категоричен бе той. "Става въпрос за решение на НС от 2022 г., според което на МО се позволява да даде военно-техническа помощ на Украйна имущества, които са излишни или негодни", допълни Атанас Запрянов.

Запрянов подчерта, че всички пакети, предоставени на Украйна, са с компенсаторни суми. По думите му през 2025 г. страната ни е получила няколко стотин милиона лева, като компенсационни суми за военната помощ за Украйна. "Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили. Използвали сме тези средства към бюджета на МО за тези проекти", каза още той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щукар

    56 7 Отговор
    А на България кой какво дава?! Някакви 25 годишни 8 бройки Еф- 16.И вече:Голяма работа!

    Коментиран от #32

    08:38 12.06.2026

  • 2 Пич

    50 6 Отговор
    Я.....?! Започнало е разследване на ПП мушенгиите...?!

    08:39 12.06.2026

  • 3 Закривай

    41 7 Отговор
    тотално пробитата територия!

    08:40 12.06.2026

  • 4 Варна

    70 5 Отговор
    Запрянов и всички ,които наливаха оръжие в прогнилата Украйна са за затвора

    08:40 12.06.2026

  • 5 Супер

    56 4 Отговор
    Дали сме на Украйна техника, оръжия и боеприпаси за 16 милиарда лева, а сме получили няколко стотин милиона лева:)
    Запрянов незабавно да бъде номиниран за нобелова награда по математика:)

    Коментиран от #16

    08:41 12.06.2026

  • 6 мдааа личи си чее лято де що е

    41 3 Отговор
    влечуго е излязло на припек

    08:41 12.06.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    51 4 Отговор
    Хвали се, че харизал българска собственост на друга държава. Това е купено с труда на този народ, бе търтей такъв. Един пирон не си забил цял живот, ама подаръци правиш.

    08:42 12.06.2026

  • 8 Късно е чадо, мандалото лопна!

    47 3 Отговор
    За народния съд лицата са ви добре известни

    Коментиран от #15

    08:44 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мъкаааа

    31 4 Отговор
    компенсационни суми за модернизация на въоръжените ни сили.НАПРАВО ДА СИ ПОТОПИШ ГЛАВАТА В ДУНАВА. Модернизация със стара техника не става!

    08:45 12.06.2026

  • 11 Абе, некро

    42 3 Отговор
    Каква е тая « национална» прокуратура? Бе
    Каквото можахме, дадохме. Че ти и шефовете ти дадохте всичко!
    Затвор ти е малко. Народен съд и да се ветрееш.

    08:46 12.06.2026

  • 12 ОбщинЪта

    38 3 Отговор
    НАТО и наглите искания на Украйна ни правят цел на руски ракети. Вярва ли някой, че французи, холандци, англичани ще дойдат в България да ни защитят в случай на необходимост. ? А как действаше Нато в Северен Кипър?
    Важното е, че благодарение на изискванията на НАТО за поддържане на Украйна се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха без бойно снаряжение, и без зап. части. Втората партида от 8 самолета ще дойде 2029 .
    А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Макар , че ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително. В таива случаи може да се губи съзнание. Някакъв американски военен казал, че за подръжката на Ф16 е нужна индустрия. Имаме ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с 15 %.

    A разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
    Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.

    Коментиран от #30

    08:47 12.06.2026

  • 13 НА МИЛАТА НИ РОДИНА

    41 5 Отговор
    Майката и разкатахте. Предатели.

    Коментиран от #22

    08:47 12.06.2026

  • 14 си пън

    33 3 Отговор
    запряноф,а защо не си продаде имотите и с парите да платиш на осрайна помоща,нали сте много нахъсани ти и останалата атлантичска смет

    08:47 12.06.2026

  • 15 Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Късно е чадо, мандалото лопна!":

    Какъв народен съд, бе другарю? Длъжни сме да съблюдаваме и спазваме бандитските закони в колонията! Според законите за колективната отговорност виновни няма!

    Коментиран от #28

    08:48 12.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Парцел в СЦГ

    18 3 Отговор
    Ще отговаряш и за самолетите, които ти пробутаха американците!
    Глутница фашизирана!

    08:49 12.06.2026

  • 18 Факт

    22 3 Отговор
    Съд, конфискация и затвор!

    08:49 12.06.2026

  • 19 Интересно

    23 2 Отговор
    "Запрянов подчерта, че всички пакети, предоставени на Украйна, са с компенсаторни суми. По думите му през 2025 г. страната ни е получила няколко стотин милиона лева, като компенсационни суми за военната помощ за Украйна. "Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили.:

    Все едно Запрянов да ми даде 200 000 евро на заем, аз да му върна само 1 000 и той да е щастлив и доволен защото ще може да си купи нов хладилник:)

    08:50 12.06.2026

  • 20 Крива ракета

    18 2 Отговор
    Много дашни, и отпред и отзад дават.

    08:51 12.06.2026

  • 21 Понякога

    19 3 Отговор
    Се питам: адже ба кой може да потърси сметка на търтеите в съдебната система които позволиха тоталното унищожаване и ограбване на държавата която при това им плаща заплати!?

    08:52 12.06.2026

  • 22 Хм...

    2 17 Отговор

    До коментар #13 от "НА МИЛАТА НИ РОДИНА":

    Как точно е станало това? Да поясниш. Гледам, че не сме подарявали, а дори сме модернизирали армията ни.

    Коментиран от #25

    08:52 12.06.2026

  • 23 Мазньо

    9 4 Отговор
    Дадохме доста...продадохте доста...

    08:53 12.06.2026

  • 24 Хайде

    17 2 Отговор
    Тоя бо-л-к герберски с мешката и при бандеровските фашаги

    08:56 12.06.2026

  • 25 ОХЛЮФ

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    България сега има ли армия?

    08:57 12.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 тц тц

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "Къде ги видя":

    Дженди, успокой се!
    ББ, Киро и Тагарев казаха, че сме дали за 16 милиарда оръжия и боеприпаси на Украйна, така че питай тях.
    П.П. То и един чисто нов китайски изтребител шесто поколение струва 250 милиона, но ние платихме по 500 000 милиона за Ф 16 четвърто поколение втора употреба и с редица неизправности.

    08:58 12.06.2026

  • 28 Късно е чадо, мандалото лопна!

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ":

    Така мислеха и така бе и преди 1944, на виж кво стана..шат на патката главата

    Коментиран от #46

    09:00 12.06.2026

  • 29 Като го гледам така

    8 3 Отговор
    на снимката прилича ми да е жив още.

    09:00 12.06.2026

  • 30 Румен Решетников

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "ОбщинЪта":

    Ти да видиш.
    И колко ракети от Матушката ти ни удариха досега, при пета година блицкриг на крепостните?

    09:00 12.06.2026

  • 31 МОДЕРНИЗИРАХМЕ АРМИЯТА

    12 2 Отговор
    Със самолети на снимки. Затова гърците пазят небето ни - срам и позор.

    09:01 12.06.2026

  • 32 Не са дадени

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Щукар":

    Нашите Ф16 , струват 2.5 пъти повече, от Ф35, които се продадоха на Полша, същата година. Платихме в пъти повече, за безполезни изтребители. В модерната война, са бесполезни. Русия не ги използва, а на Украйна бяха унищожени първите дни от войната.

    Коментиран от #38

    09:01 12.06.2026

  • 33 Отговорче

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Къде ги видя":

    Да пренебрегнем дори , че ракета за комплексите с300 / Пейтриът върви по 10 милиона долара . ( Сигурно нашите евроатлантици са харизали на украинската хунта поне десетина ) .Като си дадеш ракетите , комплексът ти С 300 е безполезен .Принуждаваш се да купуваш или комплекси Пейтриът - и , или комплекси Ирис-и . По един МИЛИАРД парчето ! А в Украйна ги виждаме , че нищо не опазват , въпреки , че ПВОто на украинския режим е подпомогнато от американски спътници . ,,,❗

    09:04 12.06.2026

  • 34 БОЛГЪ

    12 2 Отговор
    ... тотална неграмотност и некомпетентност, аи нагли... дали били? от кой бе оланколу от джоба на народа български!
    и били дали ДОСТА от това което са могли? вие и майка си ще дадете гъолизци, ако ви заповядат фон ГОВНЕН! ама като си даваш гащите
    ти лъсва гз и стой твоя оголен а не на този който си дал!

    09:06 12.06.2026

  • 35 Зевзек

    12 1 Отговор
    Голям смях ще падне ако РСМ ни превземе с танковете, които им подарихме:)))

    Коментиран от #39

    09:06 12.06.2026

  • 36 Айляк

    6 1 Отговор
    Бай Начо Запрето един път да си отвори устата, както трябва?
    Ама кога?
    След като вече не е на власт. Тогава.
    Иначе си беше слушко-послушко, та срам да та фане.

    09:08 12.06.2026

  • 37 Търновец

    1 4 Отговор
    Неотдавна Украински Роми откраднаха един Руски Т 80 и го дигнаха за 700000 за продажба и приемат плащане с карта

    Коментиран от #47

    09:09 12.06.2026

  • 38 Колония БГ

    14 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не са дадени":

    Отгоре на всичко ф 16 ги отложиха за 2030, като неустойки за не спазване на договора и промяна в цените плащаме ние.

    За какво са ни тия скъпи таралясници след толкова години?? Страните вече минаха на дронове, ние ще чакаме некви реликви след 10 години.

    09:09 12.06.2026

  • 39 Всъщност

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Зевзек":

    Няма страшно . Тях албанците ги превзеха без война . Както ромите превзеха България .

    09:09 12.06.2026

  • 40 българина

    13 1 Отговор
    това дето си дал ти ли си го купувал

    09:09 12.06.2026

  • 41 Този изкуфял дъртак, какви ги плещи,

    15 1 Отговор
    "Решение на НС от 2022 г. позволява на Министерството на отбраната да даде военно-техническа помощ на Киев военни имущества, които са излишни или негодни" - като са негодни, защо са им на украинците!? Щом ги вземат, значи могат да се използват, а това значи, че са нужни на България. И този като Байдън е вече взел дал, но да му мислят младите, а те нехаят за живота си, такива дъртаци ще го скапят!?

    09:10 12.06.2026

  • 42 Тома

    8 1 Отговор
    Само едно д.у.пе ни остана защото всичко дадохме каза запрянката

    09:11 12.06.2026

  • 43 Митко Трепетликата

    14 1 Отговор
    Запрянов и Тагарев са от б$о$к$лук нагоре.Натискаха се неистово преди 89г. за военни академии в РФ,всички активни на тогавашната Партия и само чакаха жадно да "се деполитизиран".И обърнаха нагло палачинката.Сега в устата им само атлантическа вярност!

    09:12 12.06.2026

  • 44 дрътия мишок за затвора

    12 1 Отговор
    Дадох и подписвах доста от това, което можехме да дадем и на аверите чекмеджарите дет ме уредиха

    дано се сетят го разследват за общ поръчки и заповеди
    ама явно ще им се размине на сдружението на тиквите

    09:14 12.06.2026

  • 45 дцяаев

    12 1 Отговор
    Дърт каалпазанин, Слава на Господ Иисус Христос, вече те изритаха от МО. Национал предател и мааастия като теб е добре всеки българин да ти се изхрачи в предателската мутра. И какво си давал точно ти една торба с лааайна, дето не си произвел и 1 пирон дори. Храни укра бандера фашистите с парите на бедните българи, но ако можеш да плачеш можеш да почваш. Дърт национал предател, не ни липсваш, изчезваи.

    09:18 12.06.2026

  • 46 Агент Моузес (Моисей) на M0CАД/ЦPУ

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Късно е чадо, мандалото лопна!":

    През 1945та нас комунистите от световния ционистки интернационал биваше да ни инсталират някак си. Вовеки веков или поне докато ви унищожим изцяло!

    09:18 12.06.2026

  • 47 Само дето Т80 в руската армия няма

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Търновец":

    Т80 ги ползваха украинците, когато все още имаха неопукани Т80 наследство от лошия СССР. Украинските ти цигани са откраднали танк Т80 от ВСУто на Зеления еврей.

    09:21 12.06.2026

  • 48 Нато

    6 0 Отговор
    На тоя спаружен старец още ли му се дава думата. В ареста. А пияния моряк кога ще си оди у Варна

    09:22 12.06.2026

  • 49 Хм Хм

    0 11 Отговор
    Прочетох статията, след това коментарите. Брей! Пак се върнах да прочета статията. Явно не притежавам определени качества. Или по-скоро проумях, че русофилът е свръхчовек, който може да прочете и несъществуващи неща.
    Човекът казва, че са продадени излишни и негодни неща. И веднага "Ау, веднага в Белене, оставиха ни без защита!". Пак повтарям "излишни и негодни неща".
    След това се говори за договори за 16 милиона, някои от които с проблемни банкови гаранции. И се чува "Леле, дадохме оръжие за 16 милиарда, ПП са виновни", а ПП дори нямат нищо общо с това.
    След това се казва, че сме получили пари (няколкостотин милиона), които са отишли за модернизация на армията. Парите са преведени, обаче "Дадохме заем, който няма да ни върнат!", при положение, че парите вече са взети и са от Европа.
    И тогава разбрах, че никога не можеш да убедиш в нещо човек, който гледа само руска телевизия и чете руски сайтове.

    Коментиран от #59, #61, #64

    09:25 12.06.2026

  • 50 Гост

    6 0 Отговор
    Памперса вместо да е пред съдебната банка ни го натрапват по националната телевизия !

    Коментиран от #52

    09:30 12.06.2026

  • 51 а и зелиски си е доволен

    1 0 Отговор
    поне 2 пъти е благодарил за помощта . може да му дадат и тея самолети дето са на летището уж за учение . 6 цистерни са . добре ще му дойдат .

    09:32 12.06.2026

  • 52 Толкова възрастни хора

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    Не ги съдят предполагам. Той за това ме му пука.

    09:36 12.06.2026

  • 53 дядото

    3 0 Отговор
    нагъл и противен продажник

    09:40 12.06.2026

  • 54 Депутатите и министрите

    1 0 Отговор
    Са се научили да лъжат безогледно .

    09:41 12.06.2026

  • 55 Причината че лъжат постоянно е в

    1 1 Отговор
    Телевизията защото те ги викат по студията и те лъжат. Постоянно.

    09:43 12.06.2026

  • 56 604

    2 0 Отговор
    Живота на децата не е нито далавера нито старо за ново нито денги в олигархски жобчета, при беля ще плащате с животи и това е ясно на масата от народа, защото ние ще ви го вземем, колко отпадък има..диреци и паланки няма да стигнат за тъквиз кът тоя муохъл! Разпространителите на лъжи и пропаганда ще ви сполети същото и няма няма!

    09:46 12.06.2026

  • 57 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не съм сигурна, че е давано само излишното. По време на пожарите се правиха просеки с трактори вместо с БТР- ри защото ги дадохме на Украйна.

    09:54 12.06.2026

  • 58 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Остава да си дадеш гащите и голия задник. Ти си ларж.

    10:01 12.06.2026

  • 59 Любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хм Хм":

    И ти какво, завиждаш, че имаме телевизори ли? Ти явно нямаш, щом не си разбрал за 16 милиарда, за които от една седмица петроханците се бият в гърдите по националните телевизии.
    Сигурно пак поради липса на телевизор не си разбрал как всички се вайкаха за дарените "излишни и негодни" БТР-и когато ни сполетяха пожари и наводнения. Пропуснал си и това, че докато пострадалите питаха къде ни е техниката Тагарев гордо заяви, че БТР-ите, които само преди месец бяха излишни и негодни, сега унищожавали руските войски.

    Коментиран от #62

    10:09 12.06.2026

  • 60 стадиона чака

    1 0 Отговор
    Тоз дъртак няма ли да го пращат на трибунал и за държавна измяна....

    10:25 12.06.2026

  • 61 Лошо Седларов

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хм Хм":

    Тъй като явно не ти достига умствен капацитет ще ти дам жокер: договори за строителство /основно на Граф Игнатиево/ за 16 милиона и 16 милиарда за оръжия и боеприпаси са съвсем различни неща, нищо че и двете суми започват със 16. А ако не можеш да направиш разлика между дадените военни пакети за 16 милиарда и получените за тях няколко стотин милиона извикай някой първокласник на помощ.

    10:26 12.06.2026

  • 62 Ти кога гаси пожар бе

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Любопитен":

    Лешоер кви бтр и те гонят.А ония гнилочи дето даже не можеха да палят в складовете на мвр.Ей трай ше ти изправя гърбицата Не до кла те няк.

    Коментиран от #65

    10:27 12.06.2026

  • 63 Име

    1 1 Отговор
    Този чичко няма линсъседи да му набият каската!

    10:33 12.06.2026

  • 64 Някой си!

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хм Хм":

    Не е въпросът в какво колко и защо, а в това че това ни прави участник в активен конфликт, очевадно е че при искалация ще бъдем ударени и то с ракети! А такива като теб ще бъдат мобилизирани като жива мръвя, щот намате никаква подготовка, а тия дето имаме сме Дъртели повечето, а и отдавна не правят сбор на запаса камоли учения. Дано разбираш , ако не ще го вденеш когат стане напечено! Дано не стане но гледайки развоя на нещата мисля , че е само въпрос на време конфликтът да излезе извън украйна! И вярвай ми тогава няма да се стреля с галбици и танкове, ще летят ракети и то от големите!

    10:38 12.06.2026

  • 65 604

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ти кога гаси пожар бе":

    Ко шъ изправиш ве китко мекъ от вас с памперси не смей съ показа ..женчоу

    10:41 12.06.2026

  • 66 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Оръжие трябва да се дава на Украина до пълното унищожение на пияния агресор.

    10:45 12.06.2026

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