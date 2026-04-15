Нашата война номер едно

15 Април, 2026 13:00 553 7

Темата за Донбас е важна. Защото това е нашата война (номер едно). И ние сме длъжни да знаем как вървят нещата там… Дали "пазителите на цивилизацията" използват по предназначение изсмукваните от България средства?

Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вече няма съмнение, че ако не беше предателството на партийната върхушка, СССР и социалистическата система най-вероятно щяха да устоят на натиска на Запада в края на XX век. Вижте само – оказалата се самичка срещу целия свят Русия вече пета година удържа фронта, благодарение на разработките на съветските учени и на самоотвержения труд на тогавашния единен народ.
Обаче сега биват унищожавани последните заводи и технологии, завещани от мъдрите предци. И вече не останаха хора, които да вдигнат флага, да измислят и създадат нещо съизмеримо с тогавашните постижения. Защото на днешните управляващи не им трябва държава. Те имат интереси.
Същата попара, като на братушките, ние, заблудените балканци, сърбаме отдавна. Разликата е, че при тях мащабите са по-големи, затова и агонията им трае по-дълго. Горкичките! Пожарът в южноруските степи тепърва ще се разбушува и шансовете на Кремъл да оцелее са съмнителни. Няма как да победиш, ако водиш битка без определени цели срещу враг, с когото се асоциираш.
Темата за Донбас е важна. Защото това е нашата война (номер едно). И ние сме длъжни да знаем как вървят нещата там… Дали "пазителите на цивилизацията" използват по предназначение изсмукваните от България средства? Успешно ли действат наемниците с нашенски паспорти?… Какво казвате? Не знаете и не искате да слушате? Ама това не ни оневинява. Ние, макар и да сме крастави пудели в глутницата, тръгнала на изток, също носим отговорност за убийствата на братята ни на фронта и в тила. Отдавна объркахме посоките, забравихме що е то правилно…
Ако имахме мозъци или поне чест, щяхме да правим всичко възможно да спрем касапницата. Понеже от мира ще има полза за цялата република, а не както е сега, от проливаната кръв да печелят няколко безродни копелдаци. За съжаление, наоколо е пълно с празноглави евроатлантици и путинисти…
Къде изчезнаха българите?
Мисля си, че първостепенната задача за обществото трябва да стане връщането на морала.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    2 8 Отговор
    Руската армия е унижавана денонощно.....

    13:02 15.04.2026

  • 2 Атина Палада

    3 7 Отговор
    Установи се,че от руснака войник не става!

    13:02 15.04.2026

  • 3 честен ционист

    4 2 Отговор
    Где были упреки ваши, когда наши Рейх громили?

    13:04 15.04.2026

  • 4 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Къв е тоя пу дел? Ами глей ся пу дел, всички искат мир и най-вече украинския народ. Но никой не им го дава този мир, трябва да го извоюват, това е проблема. Яяяяяя кажи на путлера да се изтегли, щот ти искаш мир?

    Коментиран от #7

    13:11 15.04.2026

  • 5 Някой

    0 1 Отговор
    Преди съветник е викал на Рейгън да спре Горбачов да не разруши СССР, че на САЩ не им трябват много врагове, но е било твърде съблазнително да си го припише, но пак губи изборите.

    13:12 15.04.2026

  • 6 Авторът

    0 0 Отговор
    нарича народа си безмозъчни празноглави крастави пудели...

    13:16 15.04.2026

  • 7 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Щеше ли да съществува Украйна без Русия?
    На колко години е самостоятелна Украйна? 40+ - някой тук са по-дърти.
    Как предходните са увеличавани с подаръци от руски царе и после Ленин (има и шведски и немски корени), Сталин (грузинец) и Хрушчов (украинец), само че е увеличаван УССР. Преди СССР не са стигали Черно море.
    Защо двете държави се водят произлизащи от Киевска Русь/Русия?
    Каква реакция са очаквали, като самоопределящите се за фашисти бандеровци викат руснаците да се избият?
    Викаха викаха мечката и тя взе че дойде.
    Когато руснаците предупреждаваха ли предупреждава при Майдана, никой не ги слушаше. Е сега това освен жертвите там, на ЕС струва някой трилион евро, инфлации, заплаха за война и така нататък.
    Самият запад определял онези за нео-нацисти - включително в официални документи.

    13:18 15.04.2026