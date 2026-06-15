Северна Македония определи палежа на автомобили на българското посолство за „вандализъм”

Правителството на Северна Македония категорично осъди „вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие”. В прессъобщение на правителството се посочва, че „Подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава“, предаде БТА.
Изявлението на правителството на Северна Македония идва след информация за два автомобила с дипломатически регистрационни номера, запалени днес около обед пред сградата на посолството на България в Скопие.
„Компетентните институции вече предприемат интензивни мерки за пълно изясняване на случая и идентифициране на извършителите. Като правителство искаме да изпратим ясно послание, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран в максимална степен”, се казва още в прессъобщението.
Според текста „държавата има капацитета и ще реагира с пълната сила на институциите и няма да позволим на отделни лица да петнят репутацията на (Северна) Македония”. В него се уточнява, че правителството очаква „бързо и ефикасно разследване, пълно изясняване на събитието и подходяща наказателна отговорност за извършителите”.
По първоначална информация автомобилите са били запалени по обед от неизвестно лице на тротоара пред сградата на българското посолство в Скопие. По улицата има следи от гасенето на пожара, а екипи на МВР в Скопие са на място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #3
16:44 15.06.2026
2 Пенчо
16:46 15.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
16:52 15.06.2026
5 Един друг
Чувството да си еничар е много тежко и затова в измислената държава РСМ са се оплели като пате в кълчища и лъжат народа си, че България им пречи за "унията".
Коментиран от #26
16:53 15.06.2026
6 Стенли
16:53 15.06.2026
7 сЕверна мА кедония
16:53 15.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зад това и други
16:56 15.06.2026
10 а да палним
16:57 15.06.2026
11 323
16:57 15.06.2026
12 А търсят ли вандала
17:07 15.06.2026
13 Българин от Скопие
17:09 15.06.2026
14 Тия спрямо България са възприели курса
17:14 15.06.2026
15 Сръбски тайни служби
Трябва да блокираме Сърбия, а не Македония.
Коментиран от #21
17:16 15.06.2026
16 Тра-ла-ла
17:28 15.06.2026
17 жв5в
17:37 15.06.2026
18 това добре
Заболяването е - антибългарската, псевдоисторическа, антинародна пропаганда, която си отглеждате там вече 80 години!
Казвам антинародна - тя е насочена срещу интересите на местните хора, за какъвто и народ да се имат.
Кръвта вода не става!
17:37 15.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Голубович
До коментар #15 от "Сръбски тайни служби":Те ликвидираха собствения си министър Зоран,като ползваха за прикритие земунските мафияши,кво остава за провокация с коли
17:42 15.06.2026
22 Антонимен
17:43 15.06.2026
23 Перо
17:46 15.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ТИР
17:49 15.06.2026
26 Перо
До коментар #5 от "Един друг":В северно-македонския официоз Нова Македония, всеки ден платени “журналисти” пишат по 3-4 статии, на анти-българска тематика и обвинения срещу ЕС, че не изпълнява условията за прием на ВМРО ДПМНЕ! Цялото ръководство на ЕС им потрети, че трябва да изпълнят френското предложение с придружаващите документи, а Мицкоски рупа ли рупа, от едното ухо влиза от другото излиза!
17:54 15.06.2026
27 виктория
18:15 15.06.2026
28 НАМА ДЪРЖАВА МАКЕДОНИЯ
18:20 15.06.2026