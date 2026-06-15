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Северна Македония определи палежа на автомобили на българското посолство за „вандализъм”

Северна Македония определи палежа на автомобили на българското посолство за „вандализъм”

15 Юни, 2026 16:40 1 905 28

  • северна македония-
  • скопие-
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  • мвнр-
  • автомобили

По първоначална информация автомобилите са били запалени по обед от неизвестно лице на тротоара пред сградата на българското посолство в Скопие

Северна Македония определи палежа на автомобили на българското посолство за „вандализъм” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Северна Македония категорично осъди „вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие”. В прессъобщение на правителството се посочва, че „Подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава“, предаде БТА.

Изявлението на правителството на Северна Македония идва след информация за два автомобила с дипломатически регистрационни номера, запалени днес около обед пред сградата на посолството на България в Скопие.

„Компетентните институции вече предприемат интензивни мерки за пълно изясняване на случая и идентифициране на извършителите. Като правителство искаме да изпратим ясно послание, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран в максимална степен”, се казва още в прессъобщението.

Според текста „държавата има капацитета и ще реагира с пълната сила на институциите и няма да позволим на отделни лица да петнят репутацията на (Северна) Македония”. В него се уточнява, че правителството очаква „бързо и ефикасно разследване, пълно изясняване на събитието и подходяща наказателна отговорност за извършителите”.

По първоначална информация автомобилите са били запалени по обед от неизвестно лице на тротоара пред сградата на българското посолство в Скопие. По улицата има следи от гасенето на пожара, а екипи на МВР в Скопие са на място.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    32 6 Отговор
    Българската Украйна....

    Коментиран от #3

    16:44 15.06.2026

  • 2 Пенчо

    39 4 Отговор
    Що е маке, все е ...айно!

    16:46 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    7 4 Отговор
    не са вандали най са ми били комити.

    16:52 15.06.2026

  • 5 Един друг

    38 2 Отговор
    Президентът и премиера на РСМ всеки ден налагат антибългарска позиция във всички области, насаждат омраза към България, много журналисти там веднага подемат тази омраза, а сега се чудят защо има такива палежи.
    Чувството да си еничар е много тежко и затова в измислената държава РСМ са се оплели като пате в кълчища и лъжат народа си, че България им пречи за "унията".

    Коментиран от #26

    16:53 15.06.2026

  • 6 Стенли

    16 1 Отговор
    Засега единственото , което може да направят управляващите в България, ако има истински политици (в което силно се съмнявам) втвърдяване на тона и силно ограничаване на раздаването на БГ паспорти

    16:53 15.06.2026

  • 7 сЕверна мА кедония

    23 1 Отговор
    Подпалвачите са известни, правителството ще ги удостои с държавна награда.

    16:53 15.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зад това и други

    16 2 Отговор
    Провокации стоят СЪРБИЯ И СРЪБСКИТЕ СЛУЖБИ . Това варварско племе усеща че изпуска Македония, всичко прави да сее раздори между нас.Така трупа лоша карма,и ден за разплата свише.

    16:56 15.06.2026

  • 10 а да палним

    4 0 Отговор
    малце маймудонци?

    16:57 15.06.2026

  • 11 323

    2 11 Отговор
    Още не е хванат кой и защо е запалил автомобила ,така ,че дайте да не се прибързва ,защото може някой друг умишлено да създава напрежение с цел комрометиране

    16:57 15.06.2026

  • 12 А търсят ли вандала

    7 1 Отговор
    За да го наградят

    17:07 15.06.2026

  • 13 Българин от Скопие

    13 2 Отговор
    Срамота. Како българин од Скопје се срамам.

    17:09 15.06.2026

  • 14 Тия спрямо България са възприели курса

    3 0 Отговор
    Какъвто държат Армения, Гърция и южен Кипър спрямо Турция. Арменците вече видяха, че това не води до никъде.

    17:14 15.06.2026

  • 15 Сръбски тайни служби

    6 3 Отговор
    Това са сръбските тайни служби. Абсолютно сигурен съм. Никой в ​​Скопие не би направил това.
    Трябва да блокираме Сърбия, а не Македония.

    Коментиран от #21

    17:16 15.06.2026

  • 16 Тра-ла-ла

    10 2 Отговор
    Всички които се определят за Македон в тази Мики Маус държава за служават кочината в която живеят. Злобни, болни, прости и безпросветни Титопитеци. Въздхът им е зловонен от психарската им злоба който е ходил знае. С техните дядовци може са сме били братя но с тези сегашни примати нямаме общо!!!!

    17:28 15.06.2026

  • 17 жв5в

    2 0 Отговор
    Баце да иде да ревне на Урсула.

    17:37 15.06.2026

  • 18 това добре

    8 1 Отговор
    Палежите обаче са симптома.
    Заболяването е - антибългарската, псевдоисторическа, антинародна пропаганда, която си отглеждате там вече 80 години!
    Казвам антинародна - тя е насочена срещу интересите на местните хора, за какъвто и народ да се имат.
    Кръвта вода не става!

    17:37 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Голубович

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сръбски тайни служби":

    Те ликвидираха собствения си министър Зоран,като ползваха за прикритие земунските мафияши,кво остава за провокация с коли

    17:42 15.06.2026

  • 22 Антонимен

    7 2 Отговор
    Северна Македония окончателно сложи кръст на членството си в ЕС. Сега да им забранят да влизат в съюза като на Афганистан и Иран. Да си седят в кочината и да си грухтят

    17:43 15.06.2026

  • 23 Перо

    6 2 Отговор
    Това не е криминален вандализъм или хулиганство, а се извършва по поръчение на МВР и ВМРО ДПМНЕ! Македонистите вече се разпениха от злоба, провеждйки враждебна правителствената пропаганда и омраза! Съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, приемащата страна е задължена да обезпечи сигурността на дипломатическото представителство акредитирано в страната домакин! Защо това не е изпълнено? Защо нашите евро-депутати не информират комисията по разширяването в ЕС и не привикат посланика на РСМ в БГ МВнР? Ще има дълго време “макетата” да висят по 5 ч. на гръцката граница за регистрация и контрол, до размекване на чугунените тикви при 40С!

    17:46 15.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ТИР

    1 0 Отговор
    Ако вземат Токати северномарсянците как ще го определят...?

    17:49 15.06.2026

  • 26 Перо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един друг":

    В северно-македонския официоз Нова Македония, всеки ден платени “журналисти” пишат по 3-4 статии, на анти-българска тематика и обвинения срещу ЕС, че не изпълнява условията за прием на ВМРО ДПМНЕ! Цялото ръководство на ЕС им потрети, че трябва да изпълнят френското предложение с придружаващите документи, а Мицкоски рупа ли рупа, от едното ухо влиза от другото излиза!

    17:54 15.06.2026

  • 27 виктория

    0 0 Отговор
    не вандализъм а тероризъм!!!ше духат супата макетата!!!

    18:15 15.06.2026

  • 28 НАМА ДЪРЖАВА МАКЕДОНИЯ

    1 0 Отговор
    Има СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.

    18:20 15.06.2026

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