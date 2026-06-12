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"Руснаците не печелят и не знаят как да спечелят"
  Тема: Украйна

"Руснаците не печелят и не знаят как да спечелят"

12 Юни, 2026 18:18 2 056 131

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • донбас

Ударите с дронове по руските нефтени обекти, които са гръбнакът на икономиката на Русия, имат за цел да ограничат способността на Москва да финансира военните си действия

"Руснаците не печелят и не знаят как да спечелят" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

1569 дни - толкова продължава агресията на Русия срещу Украйна. Войната, за която Кремъл смяташе, че ще приключи за дни, вече е по-дълга от Първата световна война. "Русия не знае как да спечели", казва Ан Апълбаум.

1569 дни - толкова продължава пълномащабната война, която Русия води срещу Украйна. Войната, за която Москва смяташе, че ще приключи за няколко дни, вече е по-дълга от Първата световна, отбелязва "Ню Йорк Таймс".

Войната няма да приключи скоро

В началото на юни Володимир Зеленски изпрати писмо до Владимир Путин, в което го призова за директни преговори за прекратяване на войната. Путин отговори, че не вижда смисъл от подобна среща, а външният министър на Русия Сергей Лавров допълни: "Президентът оцени това писмо по-скоро като индикация, че Украйна не се нуждае от преговори".

Очакванията на редица политици и експерти са, че военният конфликт няма да приключи скоро. А той, заедно с Първата световна война, е сред тези, които са довели до най-сериозни последствия за Стария континент, отбелязва пред "Ню Йорк Таймс" украинският историк Ярослав Хрицак. С въвеждането на самолети и танкове войната, започнала преди 112 години, променя начина, по който се водят въоръжени конфликти. А настоящата война между Русия и Украйна превърна дроновете в основно средство за водене на сражения.

"Русия не знае как да спечели"

Американската историчка и журналистка Ан Апълбаум пише в тази връзка, че динамиката на войната се е променила сериозно тази година. На първо място, Русия е загубила в последните месеци повече територия, отколкото е спечелила. Фронтовата линия днес представлява 30-километрова ничия земя, в която руските части не могат да се придвижват, защото са в обсега на украинските дронове, пише още Апълбаум.

Това оставя на Русия единствената опция да напада по въздух с дронове и ракети, с които да удря и унищожава цивилни обекти. А способността на украинските дронове да поразяват цели на територията на Русия сериозно променя резултата от психологическата война, в рамките на която Кремъл доскоро втълпяваше на руската общественост, че всичко върви по план.

Русия не печели, смята Ан Апълбаум, а още по-важното е, че не знае как да спечели. Това вероятно означава, че в един момент конфликтът ще бъде замразен, а ничията земя ще се превърна във временна граница. Такъв резултат няма да означава пълна победа за Украйна, но ще бъде тежко поражение за Путин, който очевидно никога няма да реализира целта си да унищожи украинската държава, обобщава носителката на "Пулицър".

Като Първата световна война, но с дронове

През Първата световна война съюзниците постигат победа, като съчетават икономически натиск върху Германия със строга морска блокада и военен натиск чрез безмилостни офанзиви, припомня "Ню Йорк Таймс". Стратегията на Украйна за прекратяване на войната донякъде напомня този подход.

Ударите с дронове по руските нефтени обекти, които са гръбнакът на икономиката на Русия, имат за цел да ограничат способността на Москва да финансира военните си действия. Киев не разполага с достатъчно хора, за да повтори офанзивите от Първата световна война, но е наводнил бойното поле с дронове, които целят да нанесат непосилни загуби на руската армия. "Това е Първата световна война, но с дронове", коментира историкът Ярослав Хрицак.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    40 66 Отговор
    Укрите палят всеки ден братски руски рафинерии. Вече в 3/4 в Русия горивата са с купони.

    Коментиран от #2, #23, #28, #52

    18:21 12.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма край руският поZор!

    41 65 Отговор
    Няма!

    Коментиран от #73, #123

    18:23 12.06.2026

  • 4 Много познавам!

    77 26 Отговор
    Видях заглавието и веднага познах,(без да гледам...),кой е автора ...!

    Коментиран от #7, #24, #26

    18:24 12.06.2026

  • 5 Фатмаков

    28 21 Отговор
    Чий Крим?

    Коментиран от #119

    18:24 12.06.2026

  • 6 Факти

    27 46 Отговор
    Няма го Рузвелт да им помогне. Си Дзинпин не е толкова щедър.

    18:24 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само питам

    31 35 Отговор
    В коя страна има опашки и купони за бензин?

    Коментиран от #13, #14

    18:29 12.06.2026

  • 9 Констатация

    29 38 Отговор
    Аз не казвам нищо..., просто показвам един от многото руски коментари в сайта на РТ на руски: "Чем дольше идет война, тем больше сожаления, что Пригожин не дошел до Москвы". Това не са мои думи...

    18:29 12.06.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    55 19 Отговор
    ТОВА ГО КАЗВАТ ДЕБИЛИ
    НА КОИТО СТОЛИЦАТА ИМ Е БИЛА ПРЕВЗЕМАНА ОТ БРАТУШКИТЕ
    18, 19 И 20 ВЕК :)

    Коментиран от #45

    18:30 12.06.2026

  • 11 Запомнете

    33 45 Отговор
    Руснаците няма да спечелят тази война

    Коментиран от #20, #33

    18:30 12.06.2026

  • 12 А пък

    35 21 Отговор
    Украинците пИчелят на Зельонска Питката!
    А тя печели Бугати!

    18:31 12.06.2026

  • 13 Захарова

    12 15 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    В Куба

    18:32 12.06.2026

  • 14 Даже

    25 17 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    В Севрна Корея бензина е без купони и опашки няма

    18:33 12.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДВ комиците

    40 26 Отговор
    Те защото низнаят как да печелят затова стигнаха до Берлин преди 81 години!

    Коментиран от #18, #39

    18:34 12.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соломон

    28 32 Отговор

    До коментар #16 от "ДВ комиците":

    И как стигнаха до Бирлин.На американски джипове и камиони,на американски самолети,бензин и боеприпаси.Дори петолъчките на копчетата са правени в САЩ

    Коментиран от #31

    18:38 12.06.2026

  • 19 ПИСМОТО НА ЗЕЛЕНЧУКА

    17 18 Отговор
    БЕШЕ НАГЛО И ВИСОКОМЕРНО
    ПО НЕОФИЦИАЛНИ КАНАЛИ ПУТИН Е ВЪРНАЛ ОТГОВОР
    СЪЩОТО ТОВА ПИСМО СЪС СТРАННИ МИРИШЕЩИ КАФЯВИ ПЕТНА

    18:38 12.06.2026

  • 20 до Запомнете

    18 26 Отговор

    До коментар #11 от "Запомнете":

    С Путинската върхушка на власт, Русия едва ли ще спечели... Дедо Путин отново търси решение на проблема в поредния "Договорняк"! Но, дори и това немусе отдава... помним Минск 1 Минск 2 Истанбул, а да не забравяме и Сирия...!

    18:38 12.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Той

    25 6 Отговор
    Сами не си вярвате

    18:39 12.06.2026

  • 23 Хахахаха

    16 27 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Работайте братя украинци!

    18:39 12.06.2026

  • 24 И аз, и аз

    33 8 Отговор

    До коментар #4 от "Много познавам!":

    Веднага се познава почерка на новото Работническо дело. Едно време поне спорт имаше в делото, сега само пропаганда .

    18:40 12.06.2026

  • 25 Не знам дали са им ,,филиал"...?!

    17 4 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Но явно им...,,кихат" редовно и то...порядъчно...!

    18:40 12.06.2026

  • 26 Хахахаха

    11 22 Отговор

    До коментар #4 от "Много познавам!":

    И това,какво промени фактите? Ако руската пропаганда го напише, всичко е точно, нали?

    Коментиран от #34

    18:40 12.06.2026

  • 27 Хахахаха

    14 24 Отговор
    Тупин докато не унищожи русия, няма да се спре.

    18:41 12.06.2026

  • 28 А КАК Е БЕНЗИНА

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    В КОНСТАНТИНОВКА
    АМИ В ЛИМАН
    ОПАААА ТРОМПЕТЧЕТО

    18:41 12.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Старшина Чорапов, запасняк

    9 20 Отговор
    И аз взех да се колебая дали да чакам още на Дунав мост.
    На мойта другарка вика- ще чакаш! 😜

    18:41 12.06.2026

  • 31 Би ли дал инфо...?!

    8 13 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Къде се намира този град -...,,БИрлин"...?!?!

    Коментиран от #37

    18:42 12.06.2026

  • 32 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ

    20 16 Отговор
    Независимо от всичко това за около 27 години управление на В.В.П., цената на бензина достигна 0.00 рубли, което позволи на Русия да изпревари Венецуела, Кувейт и Саудитска Арабия по евтино гориво.

    Коментиран от #57

    18:42 12.06.2026

  • 33 Без име

    25 7 Отговор

    До коментар #11 от "Запомнете":

    Коя война? Защото не знам да са обявили война. И дано не видим да обявят такава.

    Коментиран от #36

    18:43 12.06.2026

  • 34 Хехехе

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Там е работата,че не са...факти...!

    Коментиран от #38

    18:43 12.06.2026

  • 35 Според математическия шаман

    18 16 Отговор
    Николай Витанов Украйна трябваше да се предаде още през зимата на 2022 г.

    Коментиран от #42

    18:43 12.06.2026

  • 36 Хахахаха

    10 21 Отговор

    До коментар #33 от "Без име":

    Офффф. Рашите без да обявяват война, ще бъдат унищожени, не се притеснявай.

    Коментиран от #54

    18:44 12.06.2026

  • 37 Соломон

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "Би ли дал инфо...?!":

    Бирлин се намира до Берлин но за да го намериш трябва да нимеш напряко през Лисабон

    Коментиран от #40, #43

    18:44 12.06.2026

  • 38 Хахахаха

    8 17 Отговор

    До коментар #34 от "Хехехе":

    А какво е? Къде се намира руската армия? Не ли в Донбас? Или е в Лисабон? Не беше ли до Киев? А сега е в Донецк? Не са ли факти? Ако не са, дай твоите факти, щот аз други факти не виждам. Новините от руската пропагандна теуевизия са същите, рашите са в Донецк. Не са в Лисабон.

    Коментиран от #41

    18:46 12.06.2026

  • 39 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ

    13 18 Отговор

    До коментар #16 от "ДВ комиците":

    Стигнаха защото тогава имаха съюзници. Освен за ПСВ може да се напомни и друго:

    1 416 дни - Отечествена война (завършила)
    1 567 дни - Първа световна война (завършила)
    1 569 дни - СВО (продължава)

    Коментиран от #50

    18:46 12.06.2026

  • 40 Хахахаха

    6 12 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Аз пък мислих, че бирлин се намира до масква!

    18:47 12.06.2026

  • 41 Сметах,сметах

    10 16 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    18:47 12.06.2026

  • 42 иво христов Пуловера

    10 16 Отговор

    До коментар #35 от "Според математическия шаман":

    Русия не пабеди ли вече?

    18:50 12.06.2026

  • 43 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Ама кой те е излъгал че можеш да мислиш

    18:51 12.06.2026

  • 44 име

    23 7 Отговор
    Евронацитата оревават предварително орталъка, щото Константиновка и Лиман са в колапс и до няколко дни ще трябва да признаят поражението, а след тях агломерацията Краматорск-Славянск е на 10-15 километра от двете посоки, вече са в обхвата на артилерията и руските ФПВ дронове. Т.е. денацифицирането на Бандеристан продължава с пълна сила.

    Коментиран от #47

    18:54 12.06.2026

  • 45 Пак забравяш!

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не написа колко велико и готино е Путлето.

    18:54 12.06.2026

  • 46 асенчо

    9 6 Отговор
    С 27 байряка, във всеки район на Константиновка, по случай празника.

    Коментиран от #67

    18:56 12.06.2026

  • 47 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    15 14 Отговор

    До коментар #44 от "име":

    Кое не разбра?

    18:57 12.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 20 Отговор

    До коментар #39 от "СВО 1 569 дни РЕЗИЛ":

    От руснак войник не става!В това е проблема.

    Коментиран от #53, #55

    18:59 12.06.2026

  • 51 оня с коня

    20 4 Отговор
    руснаците не знаят ама дойче вкиснатото зеле знае

    смешна пропаганда

    18:59 12.06.2026

  • 52 скъсаняк висиш тук цял ден

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    ам на тебе какво ти пука къде кои какво пали?

    ти нямаш пари и за банани ха ха ха

    19:00 12.06.2026

  • 53 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 1 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    а от вас иЧЕП за зеле не става фърляй се у дунава

    19:01 12.06.2026

  • 54 Без име

    15 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    И Наполеон, и Хитлер са мислели така. :-)

    19:01 12.06.2026

  • 55 генчо от казанлък

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не ползвайте ника както бе известен тук форумец с този ник в сайта! От месеци е покойник! Имаше няколко заболявания и получи втори инсулт и угасна! В Лом и Козлодуй се говори че тук в сайта е бил нападан и обиждан което е изострило заболяванията му.

    19:01 12.06.2026

  • 56 Поправка

    17 4 Отговор
    НАТО не печелят и не знаят как да спечелят

    19:01 12.06.2026

  • 57 оня с коня

    18 10 Отговор

    До коментар #32 от "СВО 1 569 дни РЕЗИЛ":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #72, #97

    19:03 12.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Либерастии

    14 6 Отговор
    Всички евро либерастии да палят всеки ден свещичка за Путин. Щото той е последният либерал в Кремъл. Отиде ли си той, жална ви ...

    Коментиран от #81

    19:05 12.06.2026

  • 61 Хи хи

    8 4 Отговор
    Благодарим на Путин, че ни прати украинки за 1569 дена да си правим кефа с тях ! Благодарим на Путин, че мъжете им не са тук !!

    Коментиран от #66

    19:07 12.06.2026

  • 62 Мол ния!

    7 13 Отговор
    Спешно се търсят шофьори за работа в Крим! Отлично заплащане и безплатен чувал!
    Другари надничари и Лепилари, да докажем на Пияната какви Правоверни копейки сме!
    Записване при коце пе Дала

    Коментиран от #65

    19:08 12.06.2026

  • 63 Хи хи

    5 6 Отговор
    20% укротеритория завоювана от храбрите руски войски за 1569 дена - не е зле, никак не е зле !!

    Коментиран от #70

    19:10 12.06.2026

  • 64 Пенчо

    9 3 Отговор
    дойчОвците що не се пробват да ги научат !?

    19:10 12.06.2026

  • 65 Демек

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Мол ния!":

    Записване при тебе!

    19:11 12.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хахахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #46 от "асенчо":

    Вие не разбрахте, че рашата не взима нищо. Рашата окупира едни руини, които никога не може да възстанови и в които хора не живеят! Бахмут, Соледар, Маринка, Авдеевка и другите окупирани градове, са обезлюдени. В тях нито живеят хора, нито нищо. Всичко е унищожено.

    19:12 12.06.2026

  • 68 ами вие като

    6 1 Отговор
    знаете що не я спечелите???

    19:13 12.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Цъ....

    3 10 Отговор

    До коментар #63 от "Хи хи":

    Една Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за... 5 дни, а..пе.. Дал могучая+ Оризо-Гризачите на Ким и в момента ( 2 г и половина)си ги връщат!
    Ееееедехееее

    19:15 12.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #57 от "оня с коня":

    Аз без проблеми давам от моите данъци които плащам за Киев. Повече ме е яд, че ЕС в който плащам данъци, дава субсидии на руската губерния България. Аз не съм съгласен, моите пари от данъците да отиват за хора дето викат - давай тупин. Та аз виждам много по-голям ефект, от парите за Киев, от колкото за субсидиране на България! Какво направи ЕС, като субсидираше България вече колко години? Нищо. Направи русофилня!

    Коментиран от #79, #95

    19:15 12.06.2026

  • 73 Путин многоходовия бакшиш

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Няма край руският поZор!":

    Бавн0 ра3 виващи сме веее.... и копейките също са

    19:16 12.06.2026

  • 74 az СВО Победа 81

    10 10 Отговор
    Офффф, DW пак претопля вкисналите манджи!

    Русия все "губи" войната и при това върви уверено напред....

    Коментиран от #75, #78, #84

    19:17 12.06.2026

  • 75 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа 81":

    Стига с това уверено напред, че вече е жалко! За 4 години война, рашата стигна от Киев до Донецк. Това са фактите, разберете!

    19:19 12.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ако Някой

    6 6 Отговор
    През 2022 Година
    Беше казал
    Че

    ВОЙНАТА НА ПУТИН
    СРЕЩУ УКРАЙНА

    ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПОВЕЧЕ ОТ

    ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

    ЩЯХА ДА ГО ОБЯВЯТ ЗА ЛУД.

    ПУЧЯ ВЪШКИН СЕ ОКАЗА

    ПЪЛЕН БАЛАМУРНИК .

    Коментиран от #80

    19:20 12.06.2026

  • 78 Дай инфо

    5 5 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа 81":

    За Парадо на Педофило у Киев, Дамаск и Лиса бон! Демек, кога У йло не дигне байрако и КИЕВ?
    Нъл ония пи ДЕРЕ от 64 км Колона беа с Парадните униформи а сеги са.. КОМПОСТ!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #83

    19:23 12.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ае ся

    2 7 Отговор

    До коментар #77 от "Ако Някой":

    ПЕ.. дале начело с ... Педофил, до дека моат а я докарат?!? АааааааХахахаха

    Коментиран от #89

    19:25 12.06.2026

  • 81 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ

    9 6 Отговор

    До коментар #60 от "Либерастии":

    Наистина трябва да се палят свещички за милионите източноправославни, които са унищожени по вина на претендиращ че е източноправославен християнин.

    19:25 12.06.2026

  • 82 Мишел

    7 8 Отговор
    Украйна с 53.5 милиона сега е с под 20 милиона население. От нея вече не става държава. Така че Русия спечели войната.

    Коментиран от #85, #94

    19:26 12.06.2026

  • 83 АМА ВЕРНО ЛИ

    2 5 Отговор

    До коментар #78 от "Дай инфо":

    КАК БЕШЕ ПОСЛЕДНИЯТ ОБМЕН
    2 КЪМ 100 ИЛИ НЕЩО ТАКОВА

    Коментиран от #87

    19:26 12.06.2026

  • 84 Йосиф Кобзон

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа 81":

    Върви,върви!

    19:26 12.06.2026

  • 85 Руската пропаганда

    8 3 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    Има за цел само глупаците.

    19:28 12.06.2026

  • 86 ПОЛКОВНИК ВИКТОР ТАРАЗЕВИЧ

    4 3 Отговор
    Е Прибран От СИЛОВИКИТЕ

    ЗА КРАЖБИ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

    ОТ МАГУЧАЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Човекът който отговарял
    За Продоволствените доставки на МАГУЧАЯ

    Крадял яко .

    Само така ще победи РУСИЯ

    КРАДЕТЕ БРАТЮШКИ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:29 12.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Бай онзи

    1 3 Отговор
    За да спечели Русия ,начело трябва да застане някой като генерал Суровикин,Караганов или Медведев!!!

    19:30 12.06.2026

  • 89 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ае ся":

    ИСКАТ НЯКОЙ
    ДА ИМ ЧЕШЕ МАЯСЪЛА.

    НАТЕГНИ СЕ ОЩЕ
    МАЛКО
    ГЕЙТЪР.
    ЩА ТА ОПРАИМ

    19:31 12.06.2026

  • 90 Ъъъ

    3 1 Отговор
    "Русия не знае как да спечели", казва Ан Апълбаум.

    Тоа курвор е жена на Радослав Сикорски.... Да не чудите откъде аджеба е достигнала до такива прозрения?

    19:32 12.06.2026

  • 91 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #102

    19:33 12.06.2026

  • 92 Обективен

    3 1 Отговор
    Другарката Апълбаум,от богоизбраните,ще видим какви ще ги глаголи в края на тази година,а може и по-рано.
    Целият “свободен свят”,прави напъни,”пустата”Русия така и не се разпада и ядосва “демократичната”общност.

    19:33 12.06.2026

  • 93 Ццц

    4 4 Отговор
    Не знам дали печели, но ми се вижда, че Русия и не губи. Военната индустрия направи след 1933 г. направи Германия икономически гигант, който едва беше победен. И независимо, че Германия не е колониална или ресурсна сила. Така че санкциите, които вече е очевидно за всички плащаме по магазините в цял ЕС, са нищо повече от инструмент да намалим колкото можем плюсовете на руснаците от увеличеното военно производство. Но щом Русия не губи, тогава дали истинският въпрос не е дали западът знае как да спечели? За да де произведе един натовски самолет е впрегнат целия алианс. Тук правят двигателите, там крилата, а материала иде от трето място. Руснаците си го имат, копаят и преработват у тях. Допълнително западните дэржави са най-задлъжнялите в света. Да припомним, че главатарят има почти 40 трилиона дълг. Фамилията на авторът - експерт ясно сочи кои западни търгаши само са на кяр от Украйна. Но този юдейски експерт не казва нищо дали Израел знае как да победи Иран?

    Коментиран от #98, #99

    19:33 12.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ъъъ

    5 3 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахаха":

    "Та аз виждам много по-голям ефект, от парите за Киев...."

    Е, нормално... Миндич, златни тоалетни, Баба Алино.... Тези неща са видими и от самолет.... 🤣

    19:37 12.06.2026

  • 96 Фори

    6 0 Отговор
    СВО върви по план. Не разбирате тънкият замисъл на плана и затова правите прибързани изводи!

    19:38 12.06.2026

  • 97 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "оня с коня":

    Ставаше въпрос за евтиното гориво в Крим и околностите, но няма значение щом те вълнуват помощите за Крим.

    19:38 12.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Кухоглава копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ццц":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    19:41 12.06.2026

  • 100 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 7 Отговор
    Невероятно ниско ниво на "статията", невероятно ниско ниво на коментарите.
    Толква от мен.

    Желая приятна петъчна вечер на всички нормални хора!

    19:41 12.06.2026

  • 101 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Абе, Руснаците много добре знаят как да спечелят,но чакат изборите за Президент да дойде някой като Сталин да изправи гърбиците на Украинци,Европейци и Кравари един път завинаги.

    Коментиран от #103

    19:42 12.06.2026

  • 102 Ъгъ... )))

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Дон Корлеоне":

    Веднага след като пусне..бензино и водата

    19:42 12.06.2026

  • 103 Беги леги у кочината, пиян гур

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Сатана Z":

    Ееееедехееее
    У йло Петушока... уйде

    19:43 12.06.2026

  • 104 az СВО Победа 81

    4 4 Отговор
    Повечето тук погрешно очакват, че краят на СВО ще ознаменува край на режима на Зеленски в Киев.

    Истината е, че краят на СВО ще сложи край на самият ЕС!

    Само гледайте какво ще се случи....

    Коментиран от #121

    19:50 12.06.2026

  • 105 Цецо

    2 2 Отговор
    Всички станахме за смях с тази война. Човечеството стана за смях. Тези, които я започнаха затова че я започнаха а останалите затова че не можахме да я спрем. Всички се излагаме.

    19:50 12.06.2026

  • 106 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Е разбира се ,че такова нещо може да го изфабрикува само Дойче зелето ,иначе най укрепения район на ВСУ за Донбас -Константиновка падна,руските флагове се развяват вече в града и така пътя към Славянск е открит затова Киев започна и спешна евакуация на персонала и оборудването на предприятия от Крематорск и Славянск към западната част на уКрайна .
    Отделно онзи ден беше превзет от руснаците град Шевченко,това е града с огромните литиевите залежи за които се облизваха и Тръмп и розовите пудели от Брюксел,но накрая Русия си го прибра.
    И накрая ето ви и една индикация да разберете как се развива найстина ситуацията на фронта ,а не гда четете глупостите на зелето
    -корпорацията Блек рок обяви,че се отказва от уКрайна и се изтегля оттам.

    19:52 12.06.2026

  • 107 точка

    3 1 Отговор
    НЯМА ВОЙНА!!!!! Има СВО!!! И обявени цели за постигане. Западът без ПЕЧАЛБА измерена в пари , територия или време не може да рабере……. Защо руснаците се бият!!! А Путин им го каза сто пъти досега.

    Коментиран от #118

    19:54 12.06.2026

  • 108 Тома

    6 4 Отговор
    И аз се чудя защо до сега Путин ги пази укронацистите като писани яйца.Ако ги беше думал като евреите щеше всичко да е точно.

    Коментиран от #114, #120

    19:54 12.06.2026

  • 109 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    5 4 Отговор
    Зелю им спука дирниците🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #117, #124

    20:01 12.06.2026

  • 110 9689

    4 4 Отговор
    Русия воюва срещу НАТО и още 30 държави.Украинците са пушечното месо на англосаксонците и слуги.Не ядосвайте Путин.Войната може да спре веднага ясно е как.

    Коментиран от #112, #115

    20:02 12.06.2026

  • 111 Тодар Живков

    4 3 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    20:05 12.06.2026

  • 112 Оди лопай ку...РЕВЕ..

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "9689":

    Дри шльо .
    Аман от пе.. Дале

    20:05 12.06.2026

  • 113 Някой

    2 2 Отговор
    Такива статийки пускат почти всеки ден. Войната е до ресурси. И в даден момент изведнъж може да придобият съвсем друг облик.

    20:05 12.06.2026

  • 114 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Тома":

    Ми ти се чудиш защо не съм ги пребил още укронацистите...ама ела ти да ми покажеш как става!

    20:06 12.06.2026

  • 115 ЪХЪ

    3 5 Отговор

    До коментар #110 от "9689":

    Концепцията за ответен ядрен удрар.Адът ще се стовари върху русия.

    Коментиран от #126

    20:07 12.06.2026

  • 116 Мдааа... и тук се доказва

    2 2 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната / ДъВъ/ е много по яка от хибридията МУ на Путин!!

    20:07 12.06.2026

  • 117 Мани,мани

    4 1 Отговор

    До коментар #109 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":

    И то при положение,че спряхме оръжията за Украйна!!!

    20:08 12.06.2026

  • 118 Точката💩

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "точка":

    Путин каза ли на рускините защо им избиват мъжете?

    20:10 12.06.2026

  • 119 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Фатмаков":

    Руски разбира се! Кога Крим е бил украински? появилите се след ПСВ 3 Украйни не са стигали Черно море. После за влизането в СССР като УССР получават Новорусия без частта за Молдова. При Сталин получават западни територии като компенсация за ВСВ. Украинеца Хрушчов им подарява Крим. Преди дори е имало Кримска автономна съветска социалистическа република. От самото начало е спорно дали трябва да е към Украйна, която не излиза както е влезнала. При разпада на СССР става Автономна република Крим, като част от Украйна. Отделно Севастопол от който руските войски не напускат. Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992. Казано просто в зависимост от разглеждането, Крим е бил към Украйна като автономия няколоко месеца! В историята си дори спорно дали са те, не знам кога са стигали Черно море? Някой хора тук са по-възрастни от самостоятелна Украйна.

    20:10 12.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Да де

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "az СВО Победа 81":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете пета година.
    Къде е МОЧАТА?
    Къде е ЛЕВА?

    20:12 12.06.2026

  • 122 аz СВО Победа 81

    1 3 Отговор
    Крим це Украйна!

    20:14 12.06.2026

  • 123 всичко ще е наред..

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма край руският поZор!":

    У кого нет ни чести, ни совести,
    Кому русским постыдно назваться,
    Суждено на краю своей пропасти
    Одному позабытым скитаться.

    Мы ж останемся верными прадедам,
    Мы - такие, не лучше, не хуже.
    Навсегда, и в печали и в радости,
    Сохраним этот код в наших душах.

    Не понять ни британцу, ни шведу,
    Отчего мы так страшно сильны,
    В чём величие нашей Победы,
    И бессмертие нашей страны...

    20:21 12.06.2026

  • 124 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":

    Зеленски приключи Украйна.

    20:24 12.06.2026

  • 125 А МОЧАТА?

    3 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    20:29 12.06.2026

  • 126 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "ЪХЪ":

    И кой ще го направи? 2% от руския ядрен арсенал ликвидират ядрените сили на НатО в Европа , останалите 98 % са предостатъчни за Северна Америка. Китай и Северна Корея да съюзници на Русия.

    Коментиран от #128

    20:31 12.06.2026

  • 127 хаха

    3 0 Отговор
    Наша тРаша.

    20:31 12.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 защо

    2 0 Отговор
    "Украйна увеличава военните заплати и разширява набирането на чуждестранни бойци на фона на недостиг на личен състав"

    Кой разбрал - разбрал. За DW не се отнася.

    Коментиран от #131

    20:35 12.06.2026

  • 130 Пора

    2 0 Отговор
    Путинова русия умира.

    20:37 12.06.2026

  • 131 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "защо":

    Путлер живее 4 години в бункер?

    20:38 12.06.2026