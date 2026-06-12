"Руснаците не печелят и не знаят как да спечелят"

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1569 дни - толкова продължава агресията на Русия срещу Украйна. Войната, за която Кремъл смяташе, че ще приключи за дни, вече е по-дълга от Първата световна война. "Русия не знае как да спечели", казва Ан Апълбаум.

1569 дни - толкова продължава пълномащабната война, която Русия води срещу Украйна. Войната, за която Москва смяташе, че ще приключи за няколко дни, вече е по-дълга от Първата световна, отбелязва "Ню Йорк Таймс".

Войната няма да приключи скоро

В началото на юни Володимир Зеленски изпрати писмо до Владимир Путин, в което го призова за директни преговори за прекратяване на войната. Путин отговори, че не вижда смисъл от подобна среща, а външният министър на Русия Сергей Лавров допълни: "Президентът оцени това писмо по-скоро като индикация, че Украйна не се нуждае от преговори".

Очакванията на редица политици и експерти са, че военният конфликт няма да приключи скоро. А той, заедно с Първата световна война, е сред тези, които са довели до най-сериозни последствия за Стария континент, отбелязва пред "Ню Йорк Таймс" украинският историк Ярослав Хрицак. С въвеждането на самолети и танкове войната, започнала преди 112 години, променя начина, по който се водят въоръжени конфликти. А настоящата война между Русия и Украйна превърна дроновете в основно средство за водене на сражения.

"Русия не знае как да спечели"

Американската историчка и журналистка Ан Апълбаум пише в тази връзка, че динамиката на войната се е променила сериозно тази година. На първо място, Русия е загубила в последните месеци повече територия, отколкото е спечелила. Фронтовата линия днес представлява 30-километрова ничия земя, в която руските части не могат да се придвижват, защото са в обсега на украинските дронове, пише още Апълбаум.

Това оставя на Русия единствената опция да напада по въздух с дронове и ракети, с които да удря и унищожава цивилни обекти. А способността на украинските дронове да поразяват цели на територията на Русия сериозно променя резултата от психологическата война, в рамките на която Кремъл доскоро втълпяваше на руската общественост, че всичко върви по план.

Русия не печели, смята Ан Апълбаум, а още по-важното е, че не знае как да спечели. Това вероятно означава, че в един момент конфликтът ще бъде замразен, а ничията земя ще се превърна във временна граница. Такъв резултат няма да означава пълна победа за Украйна, но ще бъде тежко поражение за Путин, който очевидно никога няма да реализира целта си да унищожи украинската държава, обобщава носителката на "Пулицър".

Като Първата световна война, но с дронове

През Първата световна война съюзниците постигат победа, като съчетават икономически натиск върху Германия със строга морска блокада и военен натиск чрез безмилостни офанзиви, припомня "Ню Йорк Таймс". Стратегията на Украйна за прекратяване на войната донякъде напомня този подход.

Ударите с дронове по руските нефтени обекти, които са гръбнакът на икономиката на Русия, имат за цел да ограничат способността на Москва да финансира военните си действия. Киев не разполага с достатъчно хора, за да повтори офанзивите от Първата световна война, но е наводнил бойното поле с дронове, които целят да нанесат непосилни загуби на руската армия. "Това е Първата световна война, но с дронове", коментира историкът Ярослав Хрицак.