"Руснаците не печелят и не знаят как да спечелят"

1569 дни - толкова продължава агресията на Русия срещу Украйна. Войната, за която Кремъл смяташе, че ще приключи за дни, вече е по-дълга от Първата световна война. "Русия не знае как да спечели", казва Ан Апълбаум.
1569 дни - толкова продължава пълномащабната война, която Русия води срещу Украйна. Войната, за която Москва смяташе, че ще приключи за няколко дни, вече е по-дълга от Първата световна, отбелязва "Ню Йорк Таймс".
Войната няма да приключи скоро
В началото на юни Володимир Зеленски изпрати писмо до Владимир Путин, в което го призова за директни преговори за прекратяване на войната. Путин отговори, че не вижда смисъл от подобна среща, а външният министър на Русия Сергей Лавров допълни: "Президентът оцени това писмо по-скоро като индикация, че Украйна не се нуждае от преговори".
Очакванията на редица политици и експерти са, че военният конфликт няма да приключи скоро. А той, заедно с Първата световна война, е сред тези, които са довели до най-сериозни последствия за Стария континент, отбелязва пред "Ню Йорк Таймс" украинският историк Ярослав Хрицак. С въвеждането на самолети и танкове войната, започнала преди 112 години, променя начина, по който се водят въоръжени конфликти. А настоящата война между Русия и Украйна превърна дроновете в основно средство за водене на сражения.
"Русия не знае как да спечели"
Американската историчка и журналистка Ан Апълбаум пише в тази връзка, че динамиката на войната се е променила сериозно тази година. На първо място, Русия е загубила в последните месеци повече територия, отколкото е спечелила. Фронтовата линия днес представлява 30-километрова ничия земя, в която руските части не могат да се придвижват, защото са в обсега на украинските дронове, пише още Апълбаум.
Това оставя на Русия единствената опция да напада по въздух с дронове и ракети, с които да удря и унищожава цивилни обекти. А способността на украинските дронове да поразяват цели на територията на Русия сериозно променя резултата от психологическата война, в рамките на която Кремъл доскоро втълпяваше на руската общественост, че всичко върви по план.
Русия не печели, смята Ан Апълбаум, а още по-важното е, че не знае как да спечели. Това вероятно означава, че в един момент конфликтът ще бъде замразен, а ничията земя ще се превърна във временна граница. Такъв резултат няма да означава пълна победа за Украйна, но ще бъде тежко поражение за Путин, който очевидно никога няма да реализира целта си да унищожи украинската държава, обобщава носителката на "Пулицър".
Като Първата световна война, но с дронове
През Първата световна война съюзниците постигат победа, като съчетават икономически натиск върху Германия със строга морска блокада и военен натиск чрез безмилостни офанзиви, припомня "Ню Йорк Таймс". Стратегията на Украйна за прекратяване на войната донякъде напомня този подход.
Ударите с дронове по руските нефтени обекти, които са гръбнакът на икономиката на Русия, имат за цел да ограничат способността на Москва да финансира военните си действия. Киев не разполага с достатъчно хора, за да повтори офанзивите от Първата световна война, но е наводнил бойното поле с дронове, които целят да нанесат непосилни загуби на руската армия. "Това е Първата световна война, но с дронове", коментира историкът Ярослав Хрицак.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #2, #23, #28, #52
18:21 12.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Няма край руският поZор!
Коментиран от #73, #123
18:23 12.06.2026
4 Много познавам!
Коментиран от #7, #24, #26
18:24 12.06.2026
5 Фатмаков
Коментиран от #119
18:24 12.06.2026
6 Факти
18:24 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само питам
Коментиран от #13, #14
18:29 12.06.2026
9 Констатация
18:29 12.06.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА КОИТО СТОЛИЦАТА ИМ Е БИЛА ПРЕВЗЕМАНА ОТ БРАТУШКИТЕ
18, 19 И 20 ВЕК :)
Коментиран от #45
18:30 12.06.2026
11 Запомнете
Коментиран от #20, #33
18:30 12.06.2026
12 А пък
А тя печели Бугати!
18:31 12.06.2026
13 Захарова
До коментар #8 от "Само питам":В Куба
18:32 12.06.2026
14 Даже
До коментар #8 от "Само питам":В Севрна Корея бензина е без купони и опашки няма
18:33 12.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ДВ комиците
Коментиран от #18, #39
18:34 12.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соломон
До коментар #16 от "ДВ комиците":И как стигнаха до Бирлин.На американски джипове и камиони,на американски самолети,бензин и боеприпаси.Дори петолъчките на копчетата са правени в САЩ
Коментиран от #31
18:38 12.06.2026
19 ПИСМОТО НА ЗЕЛЕНЧУКА
ПО НЕОФИЦИАЛНИ КАНАЛИ ПУТИН Е ВЪРНАЛ ОТГОВОР
СЪЩОТО ТОВА ПИСМО СЪС СТРАННИ МИРИШЕЩИ КАФЯВИ ПЕТНА
18:38 12.06.2026
20 до Запомнете
До коментар #11 от "Запомнете":С Путинската върхушка на власт, Русия едва ли ще спечели... Дедо Путин отново търси решение на проблема в поредния "Договорняк"! Но, дори и това немусе отдава... помним Минск 1 Минск 2 Истанбул, а да не забравяме и Сирия...!
18:38 12.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Той
18:39 12.06.2026
23 Хахахаха
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Работайте братя украинци!
18:39 12.06.2026
24 И аз, и аз
До коментар #4 от "Много познавам!":Веднага се познава почерка на новото Работническо дело. Едно време поне спорт имаше в делото, сега само пропаганда .
18:40 12.06.2026
25 Не знам дали са им ,,филиал"...?!
До коментар #7 от "Някой":Но явно им...,,кихат" редовно и то...порядъчно...!
18:40 12.06.2026
26 Хахахаха
До коментар #4 от "Много познавам!":И това,какво промени фактите? Ако руската пропаганда го напише, всичко е точно, нали?
Коментиран от #34
18:40 12.06.2026
27 Хахахаха
18:41 12.06.2026
28 А КАК Е БЕНЗИНА
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":В КОНСТАНТИНОВКА
АМИ В ЛИМАН
ОПАААА ТРОМПЕТЧЕТО
18:41 12.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Старшина Чорапов, запасняк
На мойта другарка вика- ще чакаш! 😜
18:41 12.06.2026
31 Би ли дал инфо...?!
До коментар #18 от "Соломон":Къде се намира този град -...,,БИрлин"...?!?!
Коментиран от #37
18:42 12.06.2026
32 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #57
18:42 12.06.2026
33 Без име
До коментар #11 от "Запомнете":Коя война? Защото не знам да са обявили война. И дано не видим да обявят такава.
Коментиран от #36
18:43 12.06.2026
34 Хехехе
До коментар #26 от "Хахахаха":Там е работата,че не са...факти...!
Коментиран от #38
18:43 12.06.2026
35 Според математическия шаман
Коментиран от #42
18:43 12.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #33 от "Без име":Офффф. Рашите без да обявяват война, ще бъдат унищожени, не се притеснявай.
Коментиран от #54
18:44 12.06.2026
37 Соломон
До коментар #31 от "Би ли дал инфо...?!":Бирлин се намира до Берлин но за да го намериш трябва да нимеш напряко през Лисабон
Коментиран от #40, #43
18:44 12.06.2026
38 Хахахаха
До коментар #34 от "Хехехе":А какво е? Къде се намира руската армия? Не ли в Донбас? Или е в Лисабон? Не беше ли до Киев? А сега е в Донецк? Не са ли факти? Ако не са, дай твоите факти, щот аз други факти не виждам. Новините от руската пропагандна теуевизия са същите, рашите са в Донецк. Не са в Лисабон.
Коментиран от #41
18:46 12.06.2026
39 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ
До коментар #16 от "ДВ комиците":Стигнаха защото тогава имаха съюзници. Освен за ПСВ може да се напомни и друго:
1 416 дни - Отечествена война (завършила)
1 567 дни - Първа световна война (завършила)
1 569 дни - СВО (продължава)
Коментиран от #50
18:46 12.06.2026
40 Хахахаха
До коментар #37 от "Соломон":Аз пък мислих, че бирлин се намира до масква!
18:47 12.06.2026
41 Сметах,сметах
До коментар #38 от "Хахахаха":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
18:47 12.06.2026
42 иво христов Пуловера
До коментар #35 от "Според математическия шаман":Русия не пабеди ли вече?
18:50 12.06.2026
43 Соломон
До коментар #37 от "Соломон":Ама кой те е излъгал че можеш да мислиш
18:51 12.06.2026
44 име
Коментиран от #47
18:54 12.06.2026
45 Пак забравяш!
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не написа колко велико и готино е Путлето.
18:54 12.06.2026
46 асенчо
Коментиран от #67
18:56 12.06.2026
47 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #44 от "име":Кое не разбра?
18:57 12.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #39 от "СВО 1 569 дни РЕЗИЛ":От руснак войник не става!В това е проблема.
Коментиран от #53, #55
18:59 12.06.2026
51 оня с коня
смешна пропаганда
18:59 12.06.2026
52 скъсаняк висиш тук цял ден
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":ам на тебе какво ти пука къде кои какво пали?
ти нямаш пари и за банани ха ха ха
19:00 12.06.2026
53 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":а от вас иЧЕП за зеле не става фърляй се у дунава
19:01 12.06.2026
54 Без име
До коментар #36 от "Хахахаха":И Наполеон, и Хитлер са мислели така. :-)
19:01 12.06.2026
55 генчо от казанлък
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не ползвайте ника както бе известен тук форумец с този ник в сайта! От месеци е покойник! Имаше няколко заболявания и получи втори инсулт и угасна! В Лом и Козлодуй се говори че тук в сайта е бил нападан и обиждан което е изострило заболяванията му.
19:01 12.06.2026
56 Поправка
19:01 12.06.2026
57 оня с коня
До коментар #32 от "СВО 1 569 дни РЕЗИЛ":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
Коментиран от #72, #97
19:03 12.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Либерастии
Коментиран от #81
19:05 12.06.2026
61 Хи хи
Коментиран от #66
19:07 12.06.2026
62 Мол ния!
Другари надничари и Лепилари, да докажем на Пияната какви Правоверни копейки сме!
Записване при коце пе Дала
Коментиран от #65
19:08 12.06.2026
63 Хи хи
Коментиран от #70
19:10 12.06.2026
64 Пенчо
19:10 12.06.2026
65 Демек
До коментар #62 от "Мол ния!":Записване при тебе!
19:11 12.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хахахаха
До коментар #46 от "асенчо":Вие не разбрахте, че рашата не взима нищо. Рашата окупира едни руини, които никога не може да възстанови и в които хора не живеят! Бахмут, Соледар, Маринка, Авдеевка и другите окупирани градове, са обезлюдени. В тях нито живеят хора, нито нищо. Всичко е унищожено.
19:12 12.06.2026
68 ами вие като
19:13 12.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Цъ....
До коментар #63 от "Хи хи":Една Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за... 5 дни, а..пе.. Дал могучая+ Оризо-Гризачите на Ким и в момента ( 2 г и половина)си ги връщат!
Ееееедехееее
19:15 12.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хахахаха
До коментар #57 от "оня с коня":Аз без проблеми давам от моите данъци които плащам за Киев. Повече ме е яд, че ЕС в който плащам данъци, дава субсидии на руската губерния България. Аз не съм съгласен, моите пари от данъците да отиват за хора дето викат - давай тупин. Та аз виждам много по-голям ефект, от парите за Киев, от колкото за субсидиране на България! Какво направи ЕС, като субсидираше България вече колко години? Нищо. Направи русофилня!
Коментиран от #79, #95
19:15 12.06.2026
73 Путин многоходовия бакшиш
До коментар #3 от "Няма край руският поZор!":Бавн0 ра3 виващи сме веее.... и копейките също са
19:16 12.06.2026
74 az СВО Победа 81
Русия все "губи" войната и при това върви уверено напред....
Коментиран от #75, #78, #84
19:17 12.06.2026
75 Хахахаха
До коментар #74 от "az СВО Победа 81":Стига с това уверено напред, че вече е жалко! За 4 години война, рашата стигна от Киев до Донецк. Това са фактите, разберете!
19:19 12.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ако Някой
Беше казал
Че
ВОЙНАТА НА ПУТИН
СРЕЩУ УКРАЙНА
ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПОВЕЧЕ ОТ
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
ЩЯХА ДА ГО ОБЯВЯТ ЗА ЛУД.
ПУЧЯ ВЪШКИН СЕ ОКАЗА
ПЪЛЕН БАЛАМУРНИК .
Коментиран от #80
19:20 12.06.2026
78 Дай инфо
До коментар #74 от "az СВО Победа 81":За Парадо на Педофило у Киев, Дамаск и Лиса бон! Демек, кога У йло не дигне байрако и КИЕВ?
Нъл ония пи ДЕРЕ от 64 км Колона беа с Парадните униформи а сеги са.. КОМПОСТ!
Хехехехехехе
Коментиран от #83
19:23 12.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ае ся
До коментар #77 от "Ако Някой":ПЕ.. дале начело с ... Педофил, до дека моат а я докарат?!? АааааааХахахаха
Коментиран от #89
19:25 12.06.2026
81 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ
До коментар #60 от "Либерастии":Наистина трябва да се палят свещички за милионите източноправославни, които са унищожени по вина на претендиращ че е източноправославен християнин.
19:25 12.06.2026
82 Мишел
Коментиран от #85, #94
19:26 12.06.2026
83 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #78 от "Дай инфо":КАК БЕШЕ ПОСЛЕДНИЯТ ОБМЕН
2 КЪМ 100 ИЛИ НЕЩО ТАКОВА
Коментиран от #87
19:26 12.06.2026
84 Йосиф Кобзон
До коментар #74 от "az СВО Победа 81":Върви,върви!
19:26 12.06.2026
85 Руската пропаганда
До коментар #82 от "Мишел":Има за цел само глупаците.
19:28 12.06.2026
86 ПОЛКОВНИК ВИКТОР ТАРАЗЕВИЧ
ЗА КРАЖБИ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ОТ МАГУЧАЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Човекът който отговарял
За Продоволствените доставки на МАГУЧАЯ
Крадял яко .
Само така ще победи РУСИЯ
КРАДЕТЕ БРАТЮШКИ
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:29 12.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Бай онзи
19:30 12.06.2026
89 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #80 от "Ае ся":ИСКАТ НЯКОЙ
ДА ИМ ЧЕШЕ МАЯСЪЛА.
НАТЕГНИ СЕ ОЩЕ
МАЛКО
ГЕЙТЪР.
ЩА ТА ОПРАИМ
19:31 12.06.2026
90 Ъъъ
Тоа курвор е жена на Радослав Сикорски.... Да не чудите откъде аджеба е достигнала до такива прозрения?
19:32 12.06.2026
91 Дон Корлеоне
Коментиран от #102
19:33 12.06.2026
92 Обективен
Целият “свободен свят”,прави напъни,”пустата”Русия така и не се разпада и ядосва “демократичната”общност.
19:33 12.06.2026
93 Ццц
Коментиран от #98, #99
19:33 12.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ъъъ
До коментар #72 от "Хахахаха":"Та аз виждам много по-голям ефект, от парите за Киев...."
Е, нормално... Миндич, златни тоалетни, Баба Алино.... Тези неща са видими и от самолет.... 🤣
19:37 12.06.2026
96 Фори
19:38 12.06.2026
97 СВО 1 569 дни РЕЗИЛ
До коментар #57 от "оня с коня":Ставаше въпрос за евтиното гориво в Крим и околностите, но няма значение щом те вълнуват помощите за Крим.
19:38 12.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Кухоглава копейка
До коментар #93 от "Ццц":А на нас тук какъв ни е кяра?
19:41 12.06.2026
100 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Толква от мен.
Желая приятна петъчна вечер на всички нормални хора!
19:41 12.06.2026
101 Сатана Z
Коментиран от #103
19:42 12.06.2026
102 Ъгъ... )))
До коментар #91 от "Дон Корлеоне":Веднага след като пусне..бензино и водата
19:42 12.06.2026
103 Беги леги у кочината, пиян гур
До коментар #101 от "Сатана Z":Ееееедехееее
У йло Петушока... уйде
19:43 12.06.2026
104 az СВО Победа 81
Истината е, че краят на СВО ще сложи край на самият ЕС!
Само гледайте какво ще се случи....
Коментиран от #121
19:50 12.06.2026
105 Цецо
19:50 12.06.2026
106 стоян георгиев
Отделно онзи ден беше превзет от руснаците град Шевченко,това е града с огромните литиевите залежи за които се облизваха и Тръмп и розовите пудели от Брюксел,но накрая Русия си го прибра.
И накрая ето ви и една индикация да разберете как се развива найстина ситуацията на фронта ,а не гда четете глупостите на зелето
-корпорацията Блек рок обяви,че се отказва от уКрайна и се изтегля оттам.
19:52 12.06.2026
107 точка
Коментиран от #118
19:54 12.06.2026
108 Тома
Коментиран от #114, #120
19:54 12.06.2026
109 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
Коментиран от #117, #124
20:01 12.06.2026
110 9689
Коментиран от #112, #115
20:02 12.06.2026
111 Тодар Живков
20:05 12.06.2026
112 Оди лопай ку...РЕВЕ..
До коментар #110 от "9689":Дри шльо .
Аман от пе.. Дале
20:05 12.06.2026
113 Някой
20:05 12.06.2026
114 Путин гол до кръста на пони
До коментар #108 от "Тома":Ми ти се чудиш защо не съм ги пребил още укронацистите...ама ела ти да ми покажеш как става!
20:06 12.06.2026
115 ЪХЪ
До коментар #110 от "9689":Концепцията за ответен ядрен удрар.Адът ще се стовари върху русия.
Коментиран от #126
20:07 12.06.2026
116 Мдааа... и тук се доказва
20:07 12.06.2026
117 Мани,мани
До коментар #109 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":И то при положение,че спряхме оръжията за Украйна!!!
20:08 12.06.2026
118 Точката💩
До коментар #107 от "точка":Путин каза ли на рускините защо им избиват мъжете?
20:10 12.06.2026
119 Някой
До коментар #5 от "Фатмаков":Руски разбира се! Кога Крим е бил украински? появилите се след ПСВ 3 Украйни не са стигали Черно море. После за влизането в СССР като УССР получават Новорусия без частта за Молдова. При Сталин получават западни територии като компенсация за ВСВ. Украинеца Хрушчов им подарява Крим. Преди дори е имало Кримска автономна съветска социалистическа република. От самото начало е спорно дали трябва да е към Украйна, която не излиза както е влезнала. При разпада на СССР става Автономна република Крим, като част от Украйна. Отделно Севастопол от който руските войски не напускат. Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992. Казано просто в зависимост от разглеждането, Крим е бил към Украйна като автономия няколоко месеца! В историята си дори спорно дали са те, не знам кога са стигали Черно море? Някой хора тук са по-възрастни от самостоятелна Украйна.
20:10 12.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Да де
До коментар #104 от "az СВО Победа 81":Това ти и другите трима кретена тук го пишете пета година.
Къде е МОЧАТА?
Къде е ЛЕВА?
20:12 12.06.2026
122 аz СВО Победа 81
20:14 12.06.2026
123 всичко ще е наред..
До коментар #3 от "Няма край руският поZор!":У кого нет ни чести, ни совести,
Кому русским постыдно назваться,
Суждено на краю своей пропасти
Одному позабытым скитаться.
Мы ж останемся верными прадедам,
Мы - такие, не лучше, не хуже.
Навсегда, и в печали и в радости,
Сохраним этот код в наших душах.
Не понять ни британцу, ни шведу,
Отчего мы так страшно сильны,
В чём величие нашей Победы,
И бессмертие нашей страны...
20:21 12.06.2026
124 Мишел
До коментар #109 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":Зеленски приключи Украйна.
20:24 12.06.2026
125 А МОЧАТА?
20:29 12.06.2026
126 Мишел
До коментар #115 от "ЪХЪ":И кой ще го направи? 2% от руския ядрен арсенал ликвидират ядрените сили на НатО в Европа , останалите 98 % са предостатъчни за Северна Америка. Китай и Северна Корея да съюзници на Русия.
Коментиран от #128
20:31 12.06.2026
127 хаха
20:31 12.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 защо
Кой разбрал - разбрал. За DW не се отнася.
Коментиран от #131
20:35 12.06.2026
130 Пора
20:37 12.06.2026
131 Защо
До коментар #129 от "защо":Путлер живее 4 години в бункер?
20:38 12.06.2026