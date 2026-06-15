Актрисата Здрава Каменова представя първия си роман „Любов в насрещното“ (ВИДЕО)

Актрисата и драматург Здрава Каменова ще представи романа си „Любов в насрещното“ на 26 юни. Премиерата на изданието, създадено по едноименната романтична пиеса, ще се състои от 19:30 ч. в столичното пространство City Stage, навръх рождения ден на авторката, съобщават от екипа на „Сиела“.

Новата книга излиза на пазара на 22 юни. Участие в представянето ще вземат актьорите Стоян Дойчев и Богдана Трифонова.

Събрал в себе си вселена от смисъл, човещина и умопомрачително забавен хумор, „Любов в насрещното“ е до болка искрен роман, който доказва, че истинската любов винаги е правилната дестинация – въпреки неравните пътища и премеждията, с които можем да се сблъскаме в насрещното. Един път. Две коли. Една съдба. Неочакван сблъсък в насрещното променя изцяло живота на Мая и Генади. В отчаян опит да спасят дългогодишния си брак, напът за среща с психолог двамата се изправят пред неподозирана златна възможност – да предотвратят капитулацията пред битовизмите, скандалите и опитите да промениш другия на фона на измамените си кариерни мечти, казват издателите от „Сиела“.