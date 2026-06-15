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Корнелия Нинова: Румен Радев по-лесно взема от майки, пенсионери, лекари, учители, артисти, а не от олигарсите

Корнелия Нинова: Румен Радев по-лесно взема от майки, пенсионери, лекари, учители, артисти, а не от олигарсите

15 Юни, 2026 17:26 888 38

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • хазна-
  • бюджет-
  • криза

По-лесно е да се вземе от майките, от пенсионерите, от културните дейци, от младите лекари, от училищата, отколкото от свръхбогатите и олигарсите

Корнелия Нинова: Румен Радев по-лесно взема от майки, пенсионери, лекари, учители, артисти, а не от олигарсите - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес премиерът Радев каза в Шумен, че хазната е празна.

И дословно: "Освен това не можем да вземаме повече данък от банките тази година".

Това припомни във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Така ли? Банките имат свръхпечалба от 4 млрд. лв. за миналата година. Това прави ли ви впечатление, г-н Радев?

Една четвърт от държавите в Европа въведоха извънреден данък върху свръхпечалбите на банките (т. нар. windfall tax). Това са Италия, Испания, Чехия, Литва и др. А във Франция, Германия, Нидерландия, Белгия и Швеция има и допълнителни данъци върху банковия сектор като вноски в секторните резервни фондове.

У нас премиерът не смее дума да обели по този въпрос! Управляващите се страхуват да не разсърдят банковото лоби и търсят безсмислени оправдания.

Същото се отнася и за концесионерите, които плащат мижави концесионни такси.

По-лесно е да се вземе от майките, от пенсионерите, от културните дейци, от младите лекари, от училищата, отколкото от свръхбогатите и олигарсите. Тази политика на Радев вече се вижда и от космоса.

Обещанията бяха за наивниците преди изборите. Реалността е съвсем друга и вече всички виждат, че старият модел се прегрупира зад новия господар. Няма промяна. Има подмяна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реално

    21 4 Отговор
    Ти вземаш по-лесно от Техноимпекс!

    17:28 15.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 15 Отговор
    Дадохме му срок един месец и почваме гражданските арести и Народен съд.

    17:31 15.06.2026

  • 3 Е как да стане

    19 7 Отговор
    Като олигарси го доведоха на власт.

    17:32 15.06.2026

  • 4 Ех, Корни...!

    23 4 Отговор
    И как да ти вярваме,като ни излъга нагло :
    ,,И един патрон няма да пратим за Украйна!"...?!
    А ква стана тя -...всички знаем...!

    17:33 15.06.2026

  • 5 Корнело

    20 5 Отговор
    Ти ни го натресе тоя !

    17:33 15.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пенсионер от Варна

    14 7 Отговор
    гробокопачката на БСП ! има ли право на глас !?

    Коментиран от #38

    17:35 15.06.2026

  • 8 Да Паднеш До Там !

    13 3 Отговор
    Че Никой !

    Вече !

    Да не ти Врва !

    17:36 15.06.2026

  • 9 нннн

    7 4 Отговор
    Нормално. Майки, пенсионери, лекари, учители и артисти нямат пищови, не могат да те разследват и осъдят, да ти проверят доходите, да те въртят на бюрократичен шиш....
    ,,Рибата се вмирисва от главата, ала я кормят откъм опашката."

    17:38 15.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    7 5 Отговор
    Е, колко пъти да се обяснава, че няма такъв вариант да се взимат от детските. Колко пъти да се обяснява, че добавката 50лв беше заради ковида. Колко пъти да се обяснява, че в много държавни институции има "незаети щатове", т.е. използват намалеието да смучат пари за заплати за тези щатове, но не наемат хора, а си ги делкат помежду си. Сърдете се на корнела, асан, теменужка, които неглеха милиарди заеми, увеличава заплати за да си купуват гласове и правеха бюджетите последните години. Радев не управлява от лятото на 2023г, когато застъпи сглобката и направиха некадърните конституционни реформи. А преди това една година имаше редовно правителство на БСП, ПП-ДБ и ИТН.

    17:40 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пламен

    10 3 Отговор
    Трябва да съкращава чантаджии ама не го прави. Около него да все дърти шапкари и ченгета.

    17:41 15.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тити

    5 6 Отговор
    Радев следва пътя на Боко и Шиши само лозунги и празни обещания.

    Коментиран от #35

    17:44 15.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Движение "Спасение на България"

    3 5 Отговор
    ‼️‼️ИЗНУДВАНЕ. РЕКЕТ! ВИНОВНИКЪТ Е РУМЕН РАДЕВ! ПРОДАВА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ЛИЧНА СВОЯ ГРЕШКА! ПО НАЙ-БЕЗОБРАЗЕН НАЧИН. ЦИНИЧНО. ПРЕДАТЕЛСКО. ПРЕВЪРНА НИ В БАНАНОВА РЕПУБЛИКА😡😡😡

    17:46 15.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тодар Живков

    6 2 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    17:46 15.06.2026

  • 22 ПРОГРЕСИВЕН кошняк

    1 0 Отговор
    Доволен съм от теб како Кори Какво се възмущаваш Споко Ще те черпя някой ден за хубавата работа

    17:49 15.06.2026

  • 23 Калоян Методиев бивш съветник на радев

    5 3 Отговор
    Премиерът каза, че пари в хазната няма и ситуацията е много тежка! Описа я като драматична.

    Нещо не разбирам!

    ⬆️ Депутатите му си вдигнаха заплатите, откъдето последва автоматично вдигане на още стотици свързани с тях: премиер, министри, президент, регулатори...

    ⬆️ Увеличи политическите кабинети и съответната администрация с цели 4 вицепремиери.

    ⬆️ Връща НСО коли за обслужване на цялата президентска администрация.

    ⬆️ Увеличава разходите за отбрана до 2.15% от БВП.

    За месец май бонуси в МВР в размер на 120 млн. Индексиране на заплатите в МО и МВР с 8.7% от 1 юли.

    ⁉️Делата му се разминават кардинално с думите. Да не би да лъже?! Или за едни има, а за други няма. Което и да е: не е честно и справедливо!

    17:51 15.06.2026

  • 24 Един

    5 2 Отговор
    От кого е взел,защо лъжеш?Злобата няма почивен ден.За първи път виждаме как парламента работи.До сега само се караха,дърпаха,почиваха и си получаваха парите.Беше пълен цирк.Хората не се прости и слепи,дори и да бълваш злоба те виждат промяната.

    17:51 15.06.2026

  • 25 Констатация

    5 1 Отговор
    Мадам Нинова, да допуснем, че утре срещнеш Хари Потър и той с едно замахване на вълшебната пръчица те прави Премиер на Бг, Ти кво шъ напрайш!? То, отстрани лесно се критикува, когато не носиш никаква отговорност, а и тебе вече тъ видяхме кви ги надроби в първата Сглобка.

    17:51 15.06.2026

  • 26 Герак Митко

    4 0 Отговор
    Политически трупове скимтят от отвъдното.

    17:51 15.06.2026

  • 27 !!!?

    2 4 Отговор
    Шиши нарече Радев Мистър Кеш, а той му отвърна: А ти си Магнитски !
    Сега станаха ортаци и си гласуваха 3,8 млрд. Кеш пари...!!!
    Да са честити на наивниците и да сънуват "Кошница с грижа"...!!!?

    17:53 15.06.2026

  • 28 Дедо Пъцко

    3 1 Отговор
    Курнело ти кажи къде скри 1 един милиард долара, задето продадде на двете брасета БСП!

    17:54 15.06.2026

  • 29 Оня под Коня

    0 1 Отговор
    Уви не, няма го вече в активната политика големият Иван Костов!!! Няма кой да пребори инфлацията, няма кой да повиши доходите, няма кой да натрие сол на главите на Великите сили, няма и няма...

    Коментиран от #36

    18:01 15.06.2026

  • 30 нито един куршум за....

    2 0 Отговор
    Тая инспексовата явно много огладня, след като всеки ден е по медиите. Драпа отново да се докопа до копанката и злобата я е хванала яко.Чудя се кой е по-злобен - тя или оня калоянчо методиев, който не може още да прости на Президента, че го разкара от софрата.

    18:03 15.06.2026

  • 31 Р Г В

    2 0 Отговор
    Тази дама е олицетворение на поговорката - Луд умора няма само се поти. То бива наглост но това е върха на падението в политическия живот на РБ от началото на демократичните промени до момента.

    Коментиран от #34

    18:03 15.06.2026

  • 32 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Корни,
    не ставаш вече за нищо след като унищожи БСП

    18:04 15.06.2026

  • 33 питанков

    1 0 Отговор
    а ти от кого вземаше, ма?

    18:05 15.06.2026

  • 34 до РГВ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Р Г В":

    И друг лаф има за такива като нея: Л :::: то не потъва!

    18:06 15.06.2026

  • 35 Е чакай малко де...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тити":

    Радев е Министър-Председател,само от ...един месец...!
    Дай му време,колкото на Твоите-Борисов и Шиши,та тогава критикувай...!

    18:07 15.06.2026

  • 36 Ко речи...,Ко...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оня под Коня":

    ,,Няма го вече...големият Иван Костов..."...?!?!
    Та той окраде и унищожи достатъчно много,създавано с десетилетия,с много труд и пот от нашите родители!!!
    Същият трябва да бъде публично линчуван,за грабежа над народа ни!

    18:12 15.06.2026

  • 37 Сссссс....

    0 0 Отговор
    А кой пробута Радев за президент?! Не се прави на умряла лисица, много голяма заслуга да стигнем до тук имаш точно ТИ!😂

    18:13 15.06.2026

  • 38 пенсионер от Бургас

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "пенсионер от Варна":

    Кво бе туй -...,,БСП"...?!?!

    18:15 15.06.2026

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