Корнелия Нинова: Румен Радев по-лесно взема от майки, пенсионери, лекари, учители, артисти, а не от олигарсите

Днес премиерът Радев каза в Шумен, че хазната е празна.
И дословно: "Освен това не можем да вземаме повече данък от банките тази година".
Това припомни във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Така ли? Банките имат свръхпечалба от 4 млрд. лв. за миналата година. Това прави ли ви впечатление, г-н Радев?
Една четвърт от държавите в Европа въведоха извънреден данък върху свръхпечалбите на банките (т. нар. windfall tax). Това са Италия, Испания, Чехия, Литва и др. А във Франция, Германия, Нидерландия, Белгия и Швеция има и допълнителни данъци върху банковия сектор като вноски в секторните резервни фондове.
У нас премиерът не смее дума да обели по този въпрос! Управляващите се страхуват да не разсърдят банковото лоби и търсят безсмислени оправдания.
Същото се отнася и за концесионерите, които плащат мижави концесионни такси.
По-лесно е да се вземе от майките, от пенсионерите, от културните дейци, от младите лекари, от училищата, отколкото от свръхбогатите и олигарсите. Тази политика на Радев вече се вижда и от космоса.
Обещанията бяха за наивниците преди изборите. Реалността е съвсем друга и вече всички виждат, че старият модел се прегрупира зад новия господар. Няма промяна. Има подмяна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реално
17:28 15.06.2026
2 Последния Софиянец
17:31 15.06.2026
3 Е как да стане
17:32 15.06.2026
4 Ех, Корни...!
,,И един патрон няма да пратим за Украйна!"...?!
А ква стана тя -...всички знаем...!
17:33 15.06.2026
5 Корнело
17:33 15.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пенсионер от Варна
Коментиран от #38
17:35 15.06.2026
8 Да Паднеш До Там !
Вече !
Да не ти Врва !
17:36 15.06.2026
9 нннн
,,Рибата се вмирисва от главата, ала я кормят откъм опашката."
17:38 15.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
17:40 15.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пламен
17:41 15.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тити
Коментиран от #35
17:44 15.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Движение "Спасение на България"
17:46 15.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тодар Живков
17:46 15.06.2026
22 ПРОГРЕСИВЕН кошняк
17:49 15.06.2026
23 Калоян Методиев бивш съветник на радев
Нещо не разбирам!
⬆️ Депутатите му си вдигнаха заплатите, откъдето последва автоматично вдигане на още стотици свързани с тях: премиер, министри, президент, регулатори...
⬆️ Увеличи политическите кабинети и съответната администрация с цели 4 вицепремиери.
⬆️ Връща НСО коли за обслужване на цялата президентска администрация.
⬆️ Увеличава разходите за отбрана до 2.15% от БВП.
За месец май бонуси в МВР в размер на 120 млн. Индексиране на заплатите в МО и МВР с 8.7% от 1 юли.
⁉️Делата му се разминават кардинално с думите. Да не би да лъже?! Или за едни има, а за други няма. Което и да е: не е честно и справедливо!
17:51 15.06.2026
24 Един
17:51 15.06.2026
25 Констатация
17:51 15.06.2026
26 Герак Митко
17:51 15.06.2026
27 !!!?
Сега станаха ортаци и си гласуваха 3,8 млрд. Кеш пари...!!!
Да са честити на наивниците и да сънуват "Кошница с грижа"...!!!?
17:53 15.06.2026
28 Дедо Пъцко
17:54 15.06.2026
29 Оня под Коня
Коментиран от #36
18:01 15.06.2026
30 нито един куршум за....
18:03 15.06.2026
31 Р Г В
Коментиран от #34
18:03 15.06.2026
32 Хасковски каунь
не ставаш вече за нищо след като унищожи БСП
18:04 15.06.2026
33 питанков
18:05 15.06.2026
34 до РГВ
До коментар #31 от "Р Г В":И друг лаф има за такива като нея: Л :::: то не потъва!
18:06 15.06.2026
35 Е чакай малко де...?!
До коментар #17 от "Тити":Радев е Министър-Председател,само от ...един месец...!
Дай му време,колкото на Твоите-Борисов и Шиши,та тогава критикувай...!
18:07 15.06.2026
36 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #29 от "Оня под Коня":,,Няма го вече...големият Иван Костов..."...?!?!
Та той окраде и унищожи достатъчно много,създавано с десетилетия,с много труд и пот от нашите родители!!!
Същият трябва да бъде публично линчуван,за грабежа над народа ни!
18:12 15.06.2026
37 Сссссс....
18:13 15.06.2026
38 пенсионер от Бургас
До коментар #7 от "пенсионер от Варна":Кво бе туй -...,,БСП"...?!?!
18:15 15.06.2026