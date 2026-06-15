Корнелия Нинова: Румен Радев по-лесно взема от майки, пенсионери, лекари, учители, артисти, а не от олигарсите

Днес премиерът Радев каза в Шумен, че хазната е празна.

И дословно: "Освен това не можем да вземаме повече данък от банките тази година".

Това припомни във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Така ли? Банките имат свръхпечалба от 4 млрд. лв. за миналата година. Това прави ли ви впечатление, г-н Радев?

Една четвърт от държавите в Европа въведоха извънреден данък върху свръхпечалбите на банките (т. нар. windfall tax). Това са Италия, Испания, Чехия, Литва и др. А във Франция, Германия, Нидерландия, Белгия и Швеция има и допълнителни данъци върху банковия сектор като вноски в секторните резервни фондове.

У нас премиерът не смее дума да обели по този въпрос! Управляващите се страхуват да не разсърдят банковото лоби и търсят безсмислени оправдания.

Същото се отнася и за концесионерите, които плащат мижави концесионни такси.

По-лесно е да се вземе от майките, от пенсионерите, от културните дейци, от младите лекари, от училищата, отколкото от свръхбогатите и олигарсите. Тази политика на Радев вече се вижда и от космоса.

Обещанията бяха за наивниците преди изборите. Реалността е съвсем друга и вече всички виждат, че старият модел се прегрупира зад новия господар. Няма промяна. Има подмяна.