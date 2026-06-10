Путин, Тръмп, Нетаняху: войнолюбци управляват света?

Русия напада Украйна, Израел и САЩ атакуват Иран, в Африка бушуват граждански войни: изследователи предупреждават за предстоящия разпад на основания на правила международен ред.
"Warlord" (на български: "войнолюбец") е термин, който се използваше през 1990-те години във връзка с гражданските войни в Либерия, Афганистан и Сомалия. С него се обозначават лица, които водят войни, за да наложат собствените си интереси – включително и с цената на ерозирането на цели държави. Новият Доклад за мира за 2026 година (ежегодна експертна оценка на изследователи на конфликтите от Германия) разглежда завръщането на такива фигури през 21-ви век.
Войнолюбци ли са Путин, Тръмп и Нетаняху?
"Новите warlords подкопават международния ред", заяви Конрад Шетер от Международния център за изследване на конфликтите (BICC) в Бон при представянето на доклада в понеделник в Берлин. Изследователят посочи и редица имена на такива лидери, сред които и тези на президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп - и на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Обвинението срещу тях гласи, че прилагането на военна сила е предпочитаното от тях средство за налагане на собствените интереси – при пълно незачитане на международното право.
"Путин разпали агресивна война срещу Украйна, която навлезе в петата си година. Целта му е да превърне в реалност своята визия за възстановена Велика Руска империя", се подчертава в документа. Доналд Тръмп пък, в своята реч при встъпването си в длъжност като президент на САЩ, обяви намерението си да направи Америка отново велика и оттогава "заплашва както съюзници, така и противниците си с употреба на сила – често прибягвайки до нея, за да прокарва интересите си", констатират авторите на доклада.
Според проучването това важи и за държави като Израел, Турция и няколко монархии от Персийския залив (Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства). "Тези страни все по-рядко се държат като традиционни национални държави и все по-често – като имперски играчи, разширявайки сферите си на влияние и избирателно инструментализирайки международните норми в свой интерес", се отбелязва в доклада.
Войната става нормален политически инструмент?
"Войната отново се представя като нормално средство за упражняване на власт, с помощта на което могат да се прокарват интереси", подчерта на свой ред Никол Дайтелхоф от франкфуртския Институт за изследване на мира и конфликтите "Лайбниц" (PRIF). Тези интереси не са насочени към общото благо, а са от личен характер или преследват цел за извличане на изгоди, добави тя и припомня, че от години в Доклада за мира се предупреждава за предстоящия разпад на основания на правила международен ред. Сега този момент е настъпил. "Ние сме в процес на този разпад", констатира експертката.
На Германия и Европейския съюз (ЕС) изследователите препоръчват да намалят зависимостта си от САЩ в областта на отбраната и въоръжаването. Освен това Берлин трябва "последователно да посочва" нарушенията на правилата.
"Провалът на германската кандидатура за място в Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде предупредителен сигнал", констатира Шетер. Дайтелхоф също смята, че това "със сигурност се дължи и на факта, че през последните години Германия често се е снишавала, когато е ставало въпрос за защита на международното право".
Какво разбира Фридрих Мерц под международно право?
С това тя намеква, че канцлерът Фридрих Мерц, за разлика от други страни, не е определил еднозначно отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските въоръжени сили като нарушение на международното право. Вместо това германският канцлер заяви, че "правната квалификация на американската операция е сложна".
Дори след нападението на САЩ и Израел срещу Иран Мерц се въздържа от недвусмислена подкрепа за международното право. "Сега не е моментът да поучаваме нашите партньори и съюзници", заяви в началото на войната канцлерът. Когато през 2025 двете държави бомбардираха иранската ядрена програма, Мерц оправда тази акция с думите: Израелците свършиха "мръсната работа, и то за всички нас".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
Коментиран от #24
23:06 10.06.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #3
23:10 10.06.2026
3 Дайджест
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Забрави да кажеш колко готино и велико дъртото блатно джудже.
Коментиран от #8
23:17 10.06.2026
4 Радев се мазни на избирателите си!
Всичко е с пари!
Радев, кой баламосваш?
23:18 10.06.2026
5 Зеленски съм
Също там ни обясняват, как Путин е умрял, Всички са умрели, Ако не са то умират сега, или умират утре. Зеленски енад Христос според медиитее на НАТО и ЕС. А може би е така? Щом толкова аго искат сатаниститите, значи има защо.
Чакаме да видим как ще го прикючат, както са си приключили всички марионетки досега.
23:19 10.06.2026
6 Къде без Байдън и Урсулът
23:20 10.06.2026
7 Любо
Коментиран от #12, #17
23:22 10.06.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Дайджест":Браво. Доказателство си, каква глупост може да напише един евроантлантик. Не знам що ви викат, че сте умни и красиви.
Коментиран от #15, #16, #21
23:24 10.06.2026
9 Зеления
Само че наблюдаваме само една гледна точка - тази на Дойче Веле - в рубриката "мнения" 80 % от статиите са на ДВ, 15% са от фейсбук страниците на Евгений Кънев, Николай Слатински само че тяхната гледна точка е същата като на ДВ или станаха 95% от едната гледна точка срещу 5% /евентуално/ на някаква друга гледна точка.
ФАКТИ...замислете се малко каква журналистика правите !
23:33 10.06.2026
10 ООрана държава
23:34 10.06.2026
11 Русия
23:35 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фют
23:36 10.06.2026
14 Така е
Коментиран от #18
23:36 10.06.2026
15 Нали знаеш
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Че сиИдиот?
23:37 10.06.2026
16 РЕЯЛНО
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Направи му една острилка на молива и си лягай
23:37 10.06.2026
17 Трепе руски орки
До коментар #7 от "Любо":Що питаш?
Коментиран от #19
23:38 10.06.2026
18 Украинците ще берат ядове 8 години
До коментар #14 от "Така е":Няма да са 3 дни, или 3 години, а 8.
Накрая ще се види кой е останал в Украна по това време. Нещо намаляват служителите. А и се падат по няколко дрона на за всеки в окопите.
Коментиран от #23
23:39 10.06.2026
19 Любо
До коментар #17 от "Трепе руски орки":Вярно бе ....забравих че се появиха списъци с имена и снимки милион и седемстотин хиляди изтрепани укронацистки орки... браво....нека продължава!
Коментиран от #20
23:41 10.06.2026
20 Да бе
До коментар #19 от "Любо":Даже в един списък се появи на май ка ти пуtkaata.
23:52 10.06.2026
21 Евроатлантик ?
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Имаш предвид петроханец.. ли?
23:56 10.06.2026
22 Наблюдател
DW - манипулатори, боравещи с полуистини и откровенни лъжи, си мислят, че могат да заблуждават всички по света.
Ядец. Светът не се състои само от уфце и говеда.
23:58 10.06.2026
23 Още един русодебил
До коментар #18 от "Украинците ще берат ядове 8 години":Що не чуеш какво казва руски генерал, горе във видеото, пост 11 , относно дроновете?
23:59 10.06.2026
24 Алчност.
До коментар #1 от "мдааааа":от тримата, средния се води, че управлява държава, намесена във всеки един конфликт по света. Не са наядоха...
23:59 10.06.2026
25 иван костов
Спокойно атанасатанасов може да се нареди до Пол Пот по ликвидация на българите! Фактът , че населението наполовина изчезна говори сам по себе си!☹️
23:59 10.06.2026
26 Добре де
00:11 11.06.2026
27 ЗАПОМНЕТЕ
00:13 11.06.2026
28 Сатана Z
Тия тримата не могат да му се опрат на малкия пръст на зеления нацист-евреин.
Коментиран от #32
00:26 11.06.2026
29 Фактология
00:28 11.06.2026
30 Детайл
00:31 11.06.2026
31 Механик
00:34 11.06.2026
32 Евгени Минчев
До коментар #28 от "Сатана Z":Как е в Лондон ,вали ли
00:36 11.06.2026
33 Серсемин
00:37 11.06.2026