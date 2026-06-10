Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Путин, Тръмп, Нетаняху: войнолюбци управляват света?

Путин, Тръмп, Нетаняху: войнолюбци управляват света?

10 Юни, 2026 23:00 857 33

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • нато-
  • иран-
  • украйна

Войната отново се представя като нормално средство за упражняване на власт, с помощта на което могат да се прокарват интереси

Путин, Тръмп, Нетаняху: войнолюбци управляват света? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия напада Украйна, Израел и САЩ атакуват Иран, в Африка бушуват граждански войни: изследователи предупреждават за предстоящия разпад на основания на правила международен ред.

"Warlord" (на български: "войнолюбец") е термин, който се използваше през 1990-те години във връзка с гражданските войни в Либерия, Афганистан и Сомалия. С него се обозначават лица, които водят войни, за да наложат собствените си интереси – включително и с цената на ерозирането на цели държави. Новият Доклад за мира за 2026 година (ежегодна експертна оценка на изследователи на конфликтите от Германия) разглежда завръщането на такива фигури през 21-ви век.

Войнолюбци ли са Путин, Тръмп и Нетаняху?

"Новите warlords подкопават международния ред", заяви Конрад Шетер от Международния център за изследване на конфликтите (BICC) в Бон при представянето на доклада в понеделник в Берлин. Изследователят посочи и редица имена на такива лидери, сред които и тези на президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп - и на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Обвинението срещу тях гласи, че прилагането на военна сила е предпочитаното от тях средство за налагане на собствените интереси – при пълно незачитане на международното право.

"Путин разпали агресивна война срещу Украйна, която навлезе в петата си година. Целта му е да превърне в реалност своята визия за възстановена Велика Руска империя", се подчертава в документа. Доналд Тръмп пък, в своята реч при встъпването си в длъжност като президент на САЩ, обяви намерението си да направи Америка отново велика и оттогава "заплашва както съюзници, така и противниците си с употреба на сила – често прибягвайки до нея, за да прокарва интересите си", констатират авторите на доклада.

Според проучването това важи и за държави като Израел, Турция и няколко монархии от Персийския залив (Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства). "Тези страни все по-рядко се държат като традиционни национални държави и все по-често – като имперски играчи, разширявайки сферите си на влияние и избирателно инструментализирайки международните норми в свой интерес", се отбелязва в доклада.

Войната става нормален политически инструмент?

"Войната отново се представя като нормално средство за упражняване на власт, с помощта на което могат да се прокарват интереси", подчерта на свой ред Никол Дайтелхоф от франкфуртския Институт за изследване на мира и конфликтите "Лайбниц" (PRIF). Тези интереси не са насочени към общото благо, а са от личен характер или преследват цел за извличане на изгоди, добави тя и припомня, че от години в Доклада за мира се предупреждава за предстоящия разпад на основания на правила международен ред. Сега този момент е настъпил. "Ние сме в процес на този разпад", констатира експертката.

На Германия и Европейския съюз (ЕС) изследователите препоръчват да намалят зависимостта си от САЩ в областта на отбраната и въоръжаването. Освен това Берлин трябва "последователно да посочва" нарушенията на правилата.

"Провалът на германската кандидатура за място в Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде предупредителен сигнал", констатира Шетер. Дайтелхоф също смята, че това "със сигурност се дължи и на факта, че през последните години Германия често се е снишавала, когато е ставало въпрос за защита на международното право".

Какво разбира Фридрих Мерц под международно право?

С това тя намеква, че канцлерът Фридрих Мерц, за разлика от други страни, не е определил еднозначно отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските въоръжени сили като нарушение на международното право. Вместо това германският канцлер заяви, че "правната квалификация на американската операция е сложна".

Дори след нападението на САЩ и Израел срещу Иран Мерц се въздържа от недвусмислена подкрепа за международното право. "Сега не е моментът да поучаваме нашите партньори и съюзници", заяви в началото на войната канцлерът. Когато през 2025 двете държави бомбардираха иранската ядрена програма, Мерц оправда тази акция с думите: Израелците свършиха "мръсната работа, и то за всички нас".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    1 1 Отговор
    Пожелавам им шнур

    Коментиран от #24

    23:06 10.06.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    11 6 Отговор
    Какъв военолюбец е Путин, не шваби смотани. Човекът си гледаше олимпиадата в Сочи, когато подкрепяните от вас гамени направиха Майдан в Киев. После Германия не една от страните в договора, които гарантираха властта на Янукович и на следващият ден , хунтата го търсеше да го убие. После Меркел подписа Минските споразумения, за да даде време Украйна да се въоръжи. В Русия не обичат войната, щото всеки има жертва от Втората световна. Бащата на Путин е останал инвалид от войната и затова Путин е имал тежко детство. Путин не е военолюбец.

    Коментиран от #3

    23:10 10.06.2026

  • 3 Дайджест

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Забрави да кажеш колко готино и велико дъртото блатно джудже.

    Коментиран от #8

    23:17 10.06.2026

  • 4 Радев се мазни на избирателите си!

    8 3 Отговор
    Украинският външен министър заяви, че Украйна не получава никаква безвъзмездна помощ от България!
    Всичко е с пари!
    Радев, кой баламосваш?

    23:18 10.06.2026

  • 5 Зеленски съм

    7 3 Отговор
    Как без на-големия войнолюбец и просяк едновременно, нацист и евреидн едновременно, хем украинец, хем руснак, хем актьор хем президент. Хем велик, хем с изминал мандат. Президентът на света - Зеленски. Сутрин се събуждаме с него. Вечер лягаме с него. По украинското БНР само за него говорят, какво мислел, какво щял, какво искал, какво декларирал, и други такива неща. По другите правителствени бедии БНТ, БТВ, НоваТВ, Евронюз, СиЕнЕн, ЕнБиСи, СиБиЕс и т.н. единственият управляващ света е Зеленски.

    Също там ни обясняват, как Путин е умрял, Всички са умрели, Ако не са то умират сега, или умират утре. Зеленски енад Христос според медиитее на НАТО и ЕС. А може би е така? Щом толкова аго искат сатаниститите, значи има защо.

    Чакаме да видим как ще го прикючат, както са си приключили всички марионетки досега.

    23:19 10.06.2026

  • 6 Къде без Байдън и Урсулът

    7 3 Отговор
    Защо в списъка ги няма Мерц, Шолц, Меркел? Да не би Дойчевелето да не смее да си каже за тези, които я финансират??

    23:20 10.06.2026

  • 7 Любо

    5 4 Отговор
    Къде е зеленото фашизоидно еврейско джудже наркоман Зеленски ( Хаяско ) !????

    Коментиран от #12, #17

    23:22 10.06.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дайджест":

    Браво. Доказателство си, каква глупост може да напише един евроантлантик. Не знам що ви викат, че сте умни и красиви.

    Коментиран от #15, #16, #21

    23:24 10.06.2026

  • 9 Зеления

    5 2 Отговор
    ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

    Само че наблюдаваме само една гледна точка - тази на Дойче Веле - в рубриката "мнения" 80 % от статиите са на ДВ, 15% са от фейсбук страниците на Евгений Кънев, Николай Слатински само че тяхната гледна точка е същата като на ДВ или станаха 95% от едната гледна точка срещу 5% /евентуално/ на някаква друга гледна точка.

    ФАКТИ...замислете се малко каква журналистика правите !

    23:33 10.06.2026

  • 10 ООрана държава

    1 1 Отговор
    От кога биби управлява света

    23:34 10.06.2026

  • 11 Русия

    3 2 Отговор
    Бензинът в Русия свърши!

    23:35 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фют

    2 0 Отговор
    Че управляват света е мнооого силно казано.

    23:36 10.06.2026

  • 14 Така е

    3 2 Отговор
    Пусин запали света ,уж за два дня и всьо вече пета година прага на село Маленкая Токмачка.След него лудия Натаняхо ,а и Тръмп да не остане назат и той

    Коментиран от #18

    23:36 10.06.2026

  • 15 Нали знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Че сиИдиот?

    23:37 10.06.2026

  • 16 РЕЯЛНО

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Направи му една острилка на молива и си лягай

    23:37 10.06.2026

  • 17 Трепе руски орки

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Любо":

    Що питаш?

    Коментиран от #19

    23:38 10.06.2026

  • 18 Украинците ще берат ядове 8 години

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Няма да са 3 дни, или 3 години, а 8.
    Накрая ще се види кой е останал в Украна по това време. Нещо намаляват служителите. А и се падат по няколко дрона на за всеки в окопите.

    Коментиран от #23

    23:39 10.06.2026

  • 19 Любо

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Трепе руски орки":

    Вярно бе ....забравих че се появиха списъци с имена и снимки милион и седемстотин хиляди изтрепани укронацистки орки... браво....нека продължава!

    Коментиран от #20

    23:41 10.06.2026

  • 20 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Любо":

    Даже в един списък се появи на май ка ти пуtkaata.

    23:52 10.06.2026

  • 21 Евроатлантик ?

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Имаш предвид петроханец.. ли?

    23:56 10.06.2026

  • 22 Наблюдател

    0 2 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    DW - манипулатори, боравещи с полуистини и откровенни лъжи, си мислят, че могат да заблуждават всички по света.

    Ядец. Светът не се състои само от уфце и говеда.

    23:58 10.06.2026

  • 23 Още един русодебил

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Украинците ще берат ядове 8 години":

    Що не чуеш какво казва руски генерал, горе във видеото, пост 11 , относно дроновете?

    23:59 10.06.2026

  • 24 Алчност.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    от тримата, средния се води, че управлява държава, намесена във всеки един конфликт по света. Не са наядоха...

    23:59 10.06.2026

  • 25 иван костов

    1 2 Отговор
    БайТанас от ппдб/ЛГБТ , който управлява България чрез Борисов, Радев и Пеевски също е диктатор, който не е за подценяване! В момента използва Два Пръста Чело за говорител, но той стои зад всички големи афери в държавата! На практика ЛГБТ/атанасатанасов управлява България през последните 20г.
    Спокойно атанасатанасов може да се нареди до Пол Пот по ликвидация на българите! Фактът , че населението наполовина изчезна говори сам по себе си!☹️

    23:59 10.06.2026

  • 26 Добре де

    3 0 Отговор
    А защо бензин няма само в русийката,някой копейка ще сподели ли мнение

    00:11 11.06.2026

  • 27 ЗАПОМНЕТЕ

    2 1 Отговор
    Русия няма да спечели тая война

    00:13 11.06.2026

  • 28 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Зе Ленски загроби над 2 милиона Украинци ,а от друга страна е кандидат за Нобелова награда по медицина заради неговите 4 годишни достижения в доставянето на човешки органи в всяка точка на западното полукълбо и Израел.
    Тия тримата не могат да му се опрат на малкия пръст на зеления нацист-евреин.

    Коментиран от #32

    00:26 11.06.2026

  • 29 Фактология

    2 0 Отговор
    Бг се управлява от 44 та година до сега от КГБ,това го знаят на запад,казват троянския кон,нали виждат как руски граждани стават министри и кметове в бг

    00:28 11.06.2026

  • 30 Детайл

    0 0 Отговор
    Международния трибунал обявиха хазара Путин за криминал,заради трафика на детски органи,

    00:31 11.06.2026

  • 31 Механик

    0 0 Отговор
    Путине уж всичко беше за три дня

    00:34 11.06.2026

  • 32 Евгени Минчев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    Как е в Лондон ,вали ли

    00:36 11.06.2026

  • 33 Серсемин

    0 0 Отговор
    Сал Бени обича да воюва.

    00:37 11.06.2026